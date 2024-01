Opinion – Blendi Gonxhe, marrëdhëniet me Ramën dhe PS!

23:47 15/01/2024

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

I ftuar: Blendi Gonxhe

Sonte i ftuar në “Opinion” në Tv Klan është Blendi Gonxhe, njeriu të cilit i është besuar ministria më e re në vend, ajo e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Ai u shpreh se vënia e tij në karrigen e ministrit nuk është biseduar me të, duke e cilësuar si një zgjedhje të natyrshme të kreut të kabinetit qeveritar Edi Rama.

-Ishte zgjedhje e Ramës apo e biseduar me ty?

Blendi Gonxhe: Jo nuk ka qenë e biseduar me mua. Them që ka ardhur në mënyrë të natyrshme, duke parë këtë vokacion mendoj dhe duke parë që… siç themi t’i gjejmë punës njeriun…Është marrë shembull nga ajo që është bërë.

-Gjatë kësaj kohe ke komunikuar shpesh me Ramën? Jo tani, para se të vinte lajmërimi juaj si ministër?

Blendi Gonxhe: Për mendimin tim sukses në një administratë, dhe jo me Ramën, por me këdo shef qeverie apo dikasteri është kur flet sa më pak me titullarin, në kuptimin që punët ecin dhe nuk ka nevojë që gjithmonë të ndihmojë për të zgjidhur punët. Natyrisht që kemi folur për çështje momentale, sfida të forta, bllokime, nevoja që duhet të ndërhynte kryeministri. Por punët kanë ecur mirë edhe për shkak se kushtet në të cilat unë kam punuar kanë qenë të tilla që ndërtimi i ekipit…pra gjithë liria e dhënë edhe nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, edhe nga ana e zv.kryeministres, por edhe nga kolegë të ministrisë përkatëse të linjës, sidomos dhe nga kryeministri për një nga sektorët që mbase se përmendim shumë, por kemi të bëjmë të gjithë me të.

Kujtojmë se që prej 2018-ës Gonxhe ishte në krye të Drejtorisë së Shërbimeve të Transportit Rrugor.

Gonxhja është një nga themeluesit e Partisë Demokratike si një nga 5 studentët e komisionit nismëtar asokohe. Gonxhja tregoi pse u tërhoq në Janar të vitit 1991 nga Partia Demokratike dhe thotë se sot duhet t’i japin të drejtë për atë vendim.

Blendi Fevziu: Pse u largove nga Partia Demokratike?

Blendi Gonxhja: Sepse ai nuk ishte ambienti për asnjë çast nga momenti që ne u mblodhëm dhe forumet e para u krijuan, nuk ishte ambienti. Unë kam ikur në datën 15 Janar…

Blendi Fevziu: Rreth një muaj mbrapa.

Blendi Gonxhja: Besoj që ngjarjet, faktet e Shqipërisë së vitit 1992, ’94, ’96, ’97, ’98, gjithë ato që kanë ndodhur më pas, Janar 2021, kanë vërtetuar që personazhet, nuk po përmend emra, nuk kanë menduar ndonjëherë që ta vendosin vendin para interesave të tyre. Këta personazhe unë i kam njohur që në Janar.

Blendi Fevziu: Ndërkohë ju u larguat u bashkuat me Aleancën Demokratike. U larguat prapë edhe nga Aleanca Demokratike. U duk se tentative jote në politikë ishte një lloj dështimi.

Blendi Gonxhja: Unë mendoj se ata që na dëgjojnë kur shikojnë ngjarjet sot, të 2023, mendoj se në raport me atë PD, me ato personazhe që e morën në dorë që në fillim të vitit 1991 nuk kishte të ardhme dhe mendoj se duhet të më japin të drejtë që jam shkëputur në Janar të ’91 dhe pastaj më vonë kam parë që të gjithë ata që ju i njihni, Gramozin, etj., që u munduan, u munduan, më gjatë se ne, pak vite, pak muaj, një mandat, apo dy mandate më vonë, të gjithë janë përzënë nga Partia Demokratike në mënyra të dhunshme, në mënyra jo demokratike.

Blendi Fevziu: Ditën e enjte komentatorët që kisha këtu në studio ishin shumë dakord që ju jeni një figurë e bërë vetë, gjë që po mungon në politikën shqiptare, që keni kontributin tuaj, por shumë prej tyre mendonin që ardhja juaj në qeveri, ose marrja në qeveri është edhe një test për një kandidat të mundshëm në Bashkinë e Tiranës pasi Veliaj nuk mund të rikandidojë në zgjedhjet e ardhshme, e pengon ligji. A ka pasur një bisedë të tillë me Ramën?

Blendi Gonxhja: Jo, jo! Asnjëherë. Mendoj që nuk ekziston një regji e tillë. Kjo është e gjitha një gossip.

Blendi Fevziu: Analizë është ajo.

Blendi Gonxhja: Kjo është e gjitha një gossip, e cila mund të bëjë interesante shumë prej panele.

Blendi Fevziu: Juve do t’ju tundonte besoj?

Blendi Gonxhja: Jo. Unë e thashë vetë dhe nuk e fsheh. Flas pak, ndoshta ndonjëherë më hapur seç duhet.

-A pati një ftohje në raportet tuaja me Ramën?

Blendi Gonxhja: Jo për këtë, absolutisht jo!

-Kishit 12 vjet bashkëpunim me Ramën dhe befas u ftohët dhe për kaq kohë të tjera…

Blendi Gonxhja: Jo, ne kemi pasur gjithmonë një kontakt. Unë kam pas gjithmonë mendimin tim për gjërat.

-E humbët lidhjen!

Blendi Gonxhja: Kemi pasur mendime që herë pas herë nuk kanë qenë të njëjta për aksionin e përbashkët.

-Unë jam dëshmitar që ju keni thënë se për shumë gjëra që Rama nuk i kishte drejtë. Në atë kohë kam përshtypjen dhe ja thoshit, sepse i thonit dhe publikisht. Sot do guxoni t’ja thoni një gjë nëse mendoni ndryshe?

Blendi Gonxhja: Absolutisht që unë kam një raport shumë të vërtetë me të, ky është kapitali më i çmuar që kam në raport me kryeministrin.

-Pra një gjë që s’bëhet, ia thua dot që s’bëhet?

Blendi Gonxhja: Absolutisht! Jo vetëm që ia them…Mua nuk më është kërkuar ta them me bindje, kam punuar në bashki, në ministri, në DPSHTRR ku kam pasur të bëj me projekte me urbanistikën, me gjithçka…Mua nuk më është thënë kurrë, kurrë në jetë që të bëj një gjë të paligjshme që të jetë si me thënë e detyrueshme sepse më thuhet nga shefa të mi si Rama e të tjerë.

Blendi Fevziu: Secili duhet të shohë përgjegjësinë e vet, jo të shohë përgjegjësinë tek tjetri?

Blendi Gonxhja: Po, por ama kjo duhet ndarë. Mendoj që tashmë mund ta kthej tek tjetra, që ato gabime që pazgjuarsisht bëmë shpesh, shumë nga protagonistët që ndikuan shumë tek fatet e vendit, dhe ku këtu kryesori për mendimin është drejtuesi i Partisë Demokratike që sot e kësaj dite ngjiret në dritare duke mos pyetur as për komshinjtë.

Blendi Fevziu: Edhe njeri me kontribute të mëdha gjithsesi se kur flet për kontribute duhet ti pranosh dhe kontributet.

Blendi Gonxhja: Jo, jo! Dhe këtu unë kam ikur më 15 Janar, këtu respekt për Ramën që ka ikur që me 1 Janar.

Blendi Fevziu: E përzunë në fakt.

Blendi Gonxhja: Jo nuk e përzunë. Rama erdhi, ne e ftuam. Erdhi dhe tha me këtë që shoh në tavolinë, me këtë drejtim tavoline, me këtë mendësi, me këto personazhe që tavolina ka, faleminderit.

Blendi Fevziu: Dhe Pashko i tha, po ke mendje tjetër ik bëj partinë tënde.

Blendi Gonxhja: Dhe gaboi. Gaboi shumë. Të gjithë ne që mund të kemi përzënë njerëz ose që nuk i kemi dëgjuar, kemi gabuar. Unë nuk kam ikur se nuk kam dëgjuar njeri, kam ikur sepse duhet të bëja një qëndrim publik ndaj asaj derexheje të Partisë Demokratike në fillim. Faktet më vonë më kanë dhënë të drejtë mendoj unë për dhunën brenda PD, përzënien e të gjitha mendjeve të lira dhe të mira të PD. Shqipëria përktheu pasta standardin demokratik të PD-së. Qeveria e PD-së përktheu standardin demokratik të PD-së që ishte doën, që ishte përtokë.

-Pse dhatë dorëheqjen si nënkryetar i bashkisë së Tiranës?

Blendi Gonxhja: Të them një gjë fare të thjeshtë…Vokacioni im i punës gjithmonë më ka bërë që të jem në kokë të punës, edhe me defektet dhe plot problemet që mund të kem unë në mënyrën si punoj me ekipin. Por kam pasur shumë dëshirë të punoja dhe nuk kam pasur asnjëherë qejf që të jem pjesë në delegacione. Unë nuk kam qenë kurrë nëpër udhëtime të gjata, nëpër konferenca, në Kombe të Bashkuara, Kinë, Japoni etj. Një nga arsyet pse gjendesha gjithmonë në Tiranë është se nuk udhëtoja kurrë, pra nuk paradilja. Ngjarja që ka ndodhur, e përmbytjes ka ndodhur duke qenë unë në Tiranë. Nuk kam asnjë lidhje me ngjarjen, nuk ka asnjë përgjegjësi konkrete dhe marr një përgjegjësi më vonë morale për ngjarjen. Rikujtojmë se nuk ka pasur asnjë mace të ngordhur për ngjarjen…

-A jua kërkoi Rama dorëheqjen?

Blendi Gonxhja: Ne biseduam sëbashku, dhe menduam se për shkak të situatës që u krijua me Fatos Nanon, i cili ju e dini ka qenë në një situatë tensioni me Ramën. Do ishte më mirë, më çtensionuese që të kishte një hap mbrapa nga një person i rëndësishëm i bashkisë. Unë isha në atë kohë personi më i rëndësishëm i bashkisë pas Ramës, treguam një akt qytetarie. Është një gjë që më nderon në karrierën time politike.

Këtë detyrë e la këtë vit, pasi u përzgjodh sërish nga Rama për të mbajtur karrigen e ministrit.

Blendi Gonxhe: Edhe vetë Rama kur më ka telefonuar, ka thënë që “e kuptoj që është tmerr. Është një nga tmerret më të mëdha që kam, por dua që të ndërtosh një projekt, një program, një plan dhe t’më propozosh diçka për këtë gjë”. I kam kërkuar në fillim, në muajt e parë, pak kohë. 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, kohë sepse ishte koha e një derregullimi të egër që po bëhej në disa prej ministrive shqiptare. Mund të nxitoheshin për të bërë privatizime, ose heqje të shërbimeve publike. Me metoda sipas planit që bëmë në fillim, nuk do të jepnin rezultat të njëjtë që do të jepnin qytetarëve në këtë 5 vite. Më ka dëgjuar, pra këtu dalim tek ajo që thatë, që si me thënë, a i thua po ose jo. Këto kanë qenë “jo” të forta në atë periudhë, ka pasur dhe interesa, që ka pasur presion të fortë edhe në parti, edhe në shumë faktorë të caktuar që kanë qenë në qeveri. Që këto “jo” janë dëgjuar, janë anuluar vendime të caktuara në mënyrë që të bënim atë autorizim që kemi sot realitet.

Blendi Fevziu: Për ministër nuk ju pyeti fare besoj? Se kështu ka ndodhur dhe me të gjithë.

Blendi Gonxhe: Jo, më ka thirrur në zyrë dhe më ka njohur me kërkesën e tij që, natyrisht që është gjithmonë vullneti i tij, është zgjedhja e tij, është kërkesa e tij, që shembullin e dhënë në Automorizimin Shqiptar, të shumëfishuar, të pasuruar me eksperiencën të fituar në vite, të ma kthesh në një përpjekje tjetër. Natyrisht, që kjo do jetë akoma dhe shumë më e vështirë. Pranova me kënaqësi. Unë nuk kam thënë asnjëherë “jo” në jetën time, vihem në dispozicion. Në qoftë se ka diçka që do i uroja çdo të riu, duke filluar nga djali im dhe çdo njeri tjetër, vajzë, djalë, që të vihet dispozicion në jetë ndaj çdo propozimi. /tvklan.al