Opinion – Bota në alarm, kush na përgjon?

14/04/2023

Emision politik live nga Blendi Fevziu

Në studio: Artan Hoxha, Klodiana Lala, Gentian Trenova, Edrin Fidhe, Enita Mema

Takimi i politikanit kosovar në Gji të Lalëzit për t’i shpëtuar përgjuesve, Hoxha: T’i jepnin mbathjet, shko tako shefin…

Këtë të Enjte në studion e “Opinion” në Tv Klan është diskutuar për pajisjet e ndryshme të përgjimit, mënyrën si funksionojnë dhe kur përdoren më së shumti.

Gazetari Artan Hoxha ka rrëfyer një rast të çuditshëm se si një takim i rëndësishëm i një politikani nga Kosova realizohej në Gjirin e Lalëzit që të mos kishte asnjë shans përgjimi. Sipas Hoxhës, në det për shkak të zhurmave, nuk është e mundur përçimi i sinjalit tek përgjuesit.

Artan Hoxha: E mban mend një fotografi që e patëm sjellë, që bëhej një takim i rëndësishëm i politikanit tonë të Kosovës? Ku bëhej? Bëhej në Gjirin e Lalëzit, 100 metra thellë në det. Pse bëhej aq thellë? Sepse në det, me rroba banjo bëhej. Në det, zhurma e valëve, zhurma që krijon ambienti e bën të pa…

-Tani të vjen një flutur, ku e kam fluturën? Ti je atje, vjen kjo. Ti thua erdhi mushkonja, ajo edhe në det të kap, të grin.

Klodiana Lala: Të filmon, bisedat nuk t’i dëgjon. Sepse është shumë e vështirë në det.

Artan Hoxha: Ka shumë zhurmë. Fevzi, t’i jepnin mbathjet, vinte tjetri për takim. Të thoshin ke mbathje plazhi? Jo. Të jepnin mbathje plazhi, të thoshte bodyguard-i shko takoje shefin atje thellë, 100 metra në det. Që të flisje me shefin. Po në det, sepse se kapte asnjë lloj përgjuesi ambiental.

IMSI Catcher, pajisja që mund të shkruajë mesazhe në telefon që nuk kanë ekzistuar kurrë

Ish-prokurori Gentian Trenova zbulon në “Opinion” në Tv Klan një detaj interesant për IMSI Catcher, një prej pajisjeve më të sofistikuara të përgjimit.

Pajisja mund të përdoret vetëm nga një operator specialist që e aktivizon dhe e çaktivizon duke e bërë thuajse të pamundur aksesin e saj nga kushdo. Trenova shpjegon se kjo pajisje mund të hyjë në celularin që përgjohet dhe të ndryshojë, prodhojë mesazhe që nuk ekzistonin më parë pa dijeninë e përdoruesit të celularit.

Gentian Trenova: Kjo pajisje mund të futet në telefonin tënd dhe të bëjë disa mesazhe që ti nuk i kishe bërë dhe të implikon.

Blendi Fevziu: Ah, futet në telefonin tënd dhe mund të nisë mesazhe nga telefoni yt?

Elizabeta Imeraj: Po, mund të nisë edhe nga interneti.

Gentian Trenova: Kur merret telefoni jot, ti nuk e di që i ke bërë ato mesazhe, ndërkohë kur merret telefoni jot të dalin që ti i ke bërë ato mesazhe ndërkohë që s’i ke bërë, prandaj krijon pabesueshmëri për sa i përket procesit të të provuarit. Ato janë shumë të mira për sa i përket procesit të parandalimit, goditjes…

Artan Hoxha: Ato vlejnë për të çuar drejt provës.

Gentian Trenova: Po, por te provat është shumë e vështirë sepse mund të përdoren edhe për manipulim prove.

Blendi Fevziu: Ah përdoren edhe për manipulim prove prandaj janë më të vështira.

Gentian Trenova: Sepse ti nuk e ndan dot nëse këtë mesazh e ka bërë vetë indvidi apo e ka bërë një program tjetër i futur nëpërmjet këtyre pajisjeve.

Nga tespitë me wireless e deri te kopsat! Artan Hoxha sjell në studion e “Opinion” disa lloje përgjuesish

Gazetari Artan Hoxha ka sjellë këtë të Enjte në studion e “Opinion” në Tv Klan disa pajisje përgjuese.

Ai shpjegoi me radhë funksionin e secilës, që nga tespitë me wireless, çakmaku e deri te kopsat që sipas tij regjistrojnë me video dhe audio aty ku vendosen dhe përçojnë sinjalin te një pajisje tjetër.

Artan Hoxha: Tespi me wireless, kjo është përdorur kryesisht në zonat për çështje të terrorizmit.

-Pra, është përgjues me kamerë?

Artan Hoxha: Ajo është me video dhe audio. Do të jap një tjetër element. Kjo këtu është një çelës BMW-je X-5, kjo vendoset te zyra jote ku bën mbledhje ti, ka një kartë telefoni brenda dhe i çohet një zile nga një telefon tjetër.

-Që nuk bie zilja…

Artan Hoxha: Zilja jo vetëm që nuk bie, por unë nga aty dëgjoj gjithë bisedat ose i regjistroj nga celulari direkt. Mund të jesh dhe në Honolulu dhe vetëm çoji zile. Kjo është për bisedën ambientale.

-Edhe sa kushton kjo?

Artan Hoxha: Nuk kushton shumë, po gjithë problemi i saj janë teknikat për t’u përdorur. Unë e kam marrë nga interneti. Ky tjetri është çakmak me audio dhe video.

-Pra ti e lë çakmakun mbi tavolinë dhe ky të kap ty?

Artan Hoxha: Unë s’pi duhanin dihet, unë përdorja dy çakmakë, se mund ta merrte ai për ta ndezur dhe ti i thua i ka mbaruar gazi. Pastaj tjerat i ke parë, vida, gozhda…

-Edhe vidat janë përgjues?

Artan Hoxha: Ke edhe kopsat për në çantat e grave…

-Kopsat përgjues, ewww!! Kape çik kamera!

Artan Hoxha: Ajo filmon dhe me audio dhe video, ja dërgon sinjalin një pajisjeje tjetër.

Pse nuk kishte drita në Shkozet një natë përpara atentatit të Aldi Mustafës?

Gazetarja Klodiana Lala, e ftuar mbrëmjen e së enjtes në “Opinion” në Tv Klan thotë se shpërthimi i eksplozivit në makinën e Aldi Mustafës në Shkozet të Durrësit është denoncuar 25 minuta me vonesë në polici. Lala shton se ka vetëm një detaj nga i cili duhet të nisë hetimi për të gjetur autorët.

Klodiana Lala: Në rastin e dytë të Aldi Mustafës, vetëm një fjali do them, ajo është një ngjarje e denoncuar në Policinë e Shtetit 25 minuta me vonesë. Mjafton kaq për të kuptuar.

Blendi Fevziu: Pse?

Klodiana Lala: Personi i cili i ka mbijetuar atentatit, Aldi Mustafa ka pretenduar momentet e para që dyshonte që mund të ishte një bombol gazi, në fakt ishte shumë e qartë. Unë kam qenë personi i parë që kam disponuar këtë video dhe e kam shpërndarë, po ta shikosh është e vetmja video pa logo që është shpërndarë gjithandej dhe është denoncuar dhe është sinjalizuar policia me 25 minuta vonesë.

Ajo çfarë duhet sqaruar ka vetëm një detaj: Shkozeti një natë përpara ka qenë në terr total, për orë të tëra nuk ka patur energji elektrike. Duhet të fillojë që këtu hetimi për të shkuar më pas edhe tek autorët e kësaj ngjarjeje.

Atentati ndaj Bernard Ndrecës, Hoxha: Vau i Dejës është zonë e nxehtë, vota blihej me 250 mijë lekë…

Gazetari Artan Hoxha e ka cilësuar atentatin me eksploziv ndaj kreut të PD në Vaun e Dejës një ditë më parë si një ngjarje paralajmëruese.

Në studion e “Opinion” në Tv Klan këtë të Enjte, Hoxha tha se autorët nuk donin eliminimin fizik të Bernard Ndrecës, por tronditjen e opinionit publik. Kjo pasi sipas gazetarit, në Vaun e Dejës gjithmonë gjatë zgjedhjeve përplasja mes palëve ka qenë e ashpër.

Hoxha theksoi se në vitin 2015, në këtë bashki periferike është shënuar dhe çmimi më i lartë i blerjes së një vote.

Artan Hoxha: Te Aleks Keka ka pas një sasi eksplozivi që ata nuk i kanë lënë asnjë shans dhe ata donin ta eliminonin me çdo kusht, prandaj makina është e shkatërruar. Vijmë te ngjarja tjetër. Pse ngjarja ka efekt paralajmërues? Sepse vendoset në pjesën e gomës së parë në krahun e pasagjerit, midis vendit ku vendoset eksplozivi dhe pozicionit të shoferit është motori i makinës.

-Po mos e kanë pasur më kollaj në atë për të qenë të fshehur nga shtëpia?

Artan Hoxha: Po jo o Fevzi, ata e dinë shumë mirë me çfarë lëviz Bernard Ndreca dhe ai është drejtuesi i mjetit. Kur ti do të eliminosh fizikisht drejtuesin, ti nuk e vë në pozicionin më të largët nga drejtuesi. Por e vë aty ku drejtuesi nuk ka shans të shpëtojë.

-Pra, ju e quani paralajmërim?

Artan Hoxha: Ky lloj atentati paralajmërues, me pamje vizive, me tronditjen që shkakton i ka pasojat më të rënda në fakt në opinionin publik se vetë eliminimi fizik. Së dyti, sasia e eksplozivit nuk ka dalë ende nga ekspertët xhenierë se unë jam interesuar para se të vij…

-Sot mediat e raportuan, 50 gram.

Artan Hoxha: Mediat mund të bëjnë shumë lajme, po flas për raport. Ekspertiza që vjen nga xhenierët ta jep me saktësi sa është lënda, por rëndësi ka se ku e monton.

-Ti e quan mesazh?

Artan Hoxha: Patjetër! Kjo ngjarje duhet hetuar menjëherë, për të hequr këto spekulimet e tjera ose betejën politike. Pse ndodhi tani dhe në Vaun e Dejës. Vau i Dejës do të jetë një zonë e nxehte, unë e kam ndjekur dhe në 2015-ën. I ka ndodhur dhe shefit të shtabit, përplasja mes dy palëve është shumë e fortë. Në gjithë qarkun, Vau i Dejës është një pikë ku përplasen fort lobingje të cilat kanë ndikim në zonë. Në 2015-ën Vau i Dejës ka qenë zona ku është përdorur çmimi më i lartë për të blerë votën, 250 mijë lekë të vjetra.

-Sa ka qenë çmimi më i lartë?

Artan Hoxha: Është një bashki periferike e qarkut të Shkodrës, por atje është bërë një betejë shumë e fortë në atë kohë. Atje kishte para, prandaj ishte ccmimi kaq i lartë, ata që kultivonin kanabisin investonin te zgjedhjet, që nga kryeplaku i fshatit e deri te ai i policisë pyjore./tvklan.al