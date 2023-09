Opinion – Bukuritë mbresëlënëse të Malësisë së Jugut! (6 Shtator 2023)

00:18 07/09/2023

Blendi Fevziu, drejtuesi i emisionit “Opinion” në Tv Klan ka shkuar në Nivicë, një nga zonat më piktoreske të vendit. Atje takoi dhe Petrit Merjon, një pronar bujtine i cili i foli për punën e tij dhe i prezantoi gjithë ambientin.

Një qershi në oborrin e bujtinës, ishte e parezistueshme për Fevziun. Me lejen e Petritit, ai u ngjit në pemë dhe nisi të hante. Ky moment nuk kaloi pa batuta nga ana e tij.

Blendi Fevziu: Këto quhen të vjedhura apo me leje? Meto po bëj gati edhe për ty…Unë s’kam pas vjedh qershi të them të drejtën se s’kisha…s’ma mbante në raport me fëmijët e tjerë. Po sot Petriti ma ka dhënë shkallën, më ka dhënë leje. Petrit me leje?

Petrit Merjo: Me leje!

Blendi Fevziu: Me leje të plotë, njësh je, fantastik je!

“E ardhmja juaj, e bardhë”, Fevziu i lexon filxhanin sipërmarrëses suedeze

Sipërmarrja suedeze Astrid Lindberg ka vendosur të jetojë në Nivicë atje ku ka ngritur dhe një kamp me 6 tenda. Në një intervistë për Blendi Fevziun në “Opinion” Astrid ka shpjeguar me detaje jetesën e saj në Shqipëri dhe se sa shumë e shijon pamjen fantastike dhe klimën këtu.

Gjatë bisedës me Fevziun, ajo i tha se ishte kthyer në eksperte të përgatitjes së kafesë, ashtu si thuajse të gjithë shqiptarët. Pasi konsumuan kafetë, ishte Fevziu ai që i mësoi sipërmarrëses ‘trukun’ e zonjave të moshuara për të parë të ardhmen, leximi i filxhanit.

-Tanimë do provoj kafen tuaj turke.

Astrid: Po ndihem pak nervoze…

-Shumë e mirë, e shijshme! Faleminderit shumë!

Astrid: Ndjej se kam arritur të bëj diçka

-Nëse arrini të bëni kafen turke në Shqipëri kjo do të thotë se jeni 75% shqiptare. 25% është rakia, duhet ta përgatisni.

Astrid: Ndihem më eksperte me kafenë se rakinë.

-Tani trazoni filxhanin kshu dhe më pas…

Astrid: E ktheva filxhanin!

-Le të shohim se çfarë ju pret në të ardhmen. Është shumë e përhapur në Shqipëri, sidomos zonjat e moshuara janë të shkëlqyera në këtë gjë. Është e ardhmja sipas tyre, ose sipas meje.

Astrid: Nuk e kam bërë më parë. Kam pasur frikë ta shikoja deri në këtë çast sepse doja të kisha një sezon të mirë.

-E ardhmja juaj është e ndritshme, shikojeni! Është e bardhë, por ka disa probleme me elektricitetin, probleme shqiptare jo probleme të vërteta…Problemet i përkasin së shkuarës, e ardhmja është e ndritshme, a jemi në rregull? Jeni me fat!

Astrid: Ndihem shumë e çliruar tani që ma thatë./tvklan.al