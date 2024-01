Opinion – Burrë me shumë gra, ç’mendojnë shqiptarët?

Autori: Blendi Fevziu 00:10 25/01/2024

Në studio: Vladimir Kera, Lenida Halilaj, Ergys Mërtiri, Neki Kaloshi, Jona Koleci

Teologu: Burgoset imami nëse merr me iniciativën e tij legalizimin e martesës në një shtet islam

“Në Islam rregulli dominant është një martesë, ndërsa përjashtimi nga ky rregull është i lejuar”, kështu është shprehur teologu Neki Kaloshi teksa flitet për “martesën me shumë gra”.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Kaloshi shprehet se në institucionin e Komunitetit Mysliman, informaliteti është i madh.

Neki Kaloshi: Në momentin që flasim, legjislacioni islam, duke qenë se ka dimensionin universal, si në kohë dhe në hapësirë, rregulli dominant është një martesë, përjashtimi nga ky rregull po i lejuar është. Ama kur themi “po i lejuar” nuk do të thotë direkt shko zbatoje dhe jo çdokush mund ta zbatojë. Kur themi i lejuar, do të thotë ka hapësirë nëse plotësohen ato raste, arsye specifike. Këtë e interpreton gjykata, institucioni i drejtësisë islame. Në Shqipëri në shumicat e fushave jemi informalë, kjo është një e vërtetë e madhe dhe e hidhur. Edhe institucioni i Komunitetit Mysliman, informaliteti është i madh. Në një rast normal, nëse një imam në një shtet islam, merr me iniciativën e vet të legalizojë një martesë, burgoset. Islami nuk është anarki, por është ligj. Në rigorozitetin e tij ka drejtësi.

I pyetur se në çfarë moshe mund të martohet një femër referuar Islamit, teologu është shprehur se sanksionohet me maturinë dhe me pjekurinë.

Blendi Fevziu: Po martesa në çfarë moshe mund të shkojë? Mund të shkojë një 16-vjeçare të martohet?

Neki Kaloshi: Çështja e moshës është një detaj që në konceptin islam, sanksionohet me pjekurinë dhe maturinë sepse ajo është baza që e vlerëson. Vlerësimi merret nga specialistë të fushës.

Kaloshi thotë se në ditët e sotme lë shumë për të dëshiruar statusi institucional i hoxhallarëve.

Neki Kaloshi: Sot, lë shumë për të dëshiruar statusi institucional i hoxhallarëve dhe mjaftohet institucioni me një fjali “Nuk mbaj përgjegjësi për këtë”. Distancimi me këtë fjali që “nuk mbaj përgjegjësi”, nuk është zgjidhje. Duke qenë se legjislacioni islam thuajse prej 1 shekulli nuk implementohet në shumë vende, kultura ligjore islame është e ulët dhe kultura juridike islame është e ulët sepse aspekti ligjor islam nuk janë sot profilizuar. Islami është frymë.

Teologu: Sipas islamit, mund të martohesh me 4 gra ose të të ndalohet edhe një e vetme

Teologu Neki Kaloshi e konsideron legjislacionin islam si “absolutisht hyjnor” dhe “në perfeksionin e tij”. Sipas teologut, kriteret e islamit përcaktojnë qartazi institucionin e martesës dhe parakushtet që duhet të plotësohen. Ai thotë se sipas dispozitave, një numër shumë i madh nuk plotësojnë kriteret për të pasur një bashkëshorte.

Neki Kaloshi: Në kuptimin e dimensionimit të aktit martesor ose të kurorëzimit që do të thosha që një numër shumë i madh nuk plotësojnë kriteret sipas islamit për të pasur një bashkëshorte.

Blendi Fezviu: I le pa martuar.

Neki Kaloshi: Nëse do t’i referohemi në mënyrë të përpiktë legjislacionit islam, legjislacioni islam njeh 5 dispozita.

Blendi Fezviu: Po, m’i thuaj një çikë çfarë do të thotë?

Neki Kaloshi: Dispozita që të martohet me 1, 2,3,4 bashkëshorte dhe i ndalohet me një. Edhe ndalesa me një është pjesë e këtyre kritereve.

Blendi Fezviu: Pra në bazë të islamit mund të martohesh me 4 gra ose të të ndalohet të martohesh me një të vetme. Po pse ndalohet?

Neki Kaloshi: Sepse koncepti i lejueshmërisë dhe abuzimi me këtë koncept, me lejueshmërinë është abuzimi më i madh që ndodh dhe kur themi lejohet pas fjalës po lejohet ka një sërë rregullash dhe normash që e fusin në kornizën se çka lejohet. Tani vijmë tek…

Blendi Fezviu: Pse s’lejohet, çfarë bën njeriu që mos ta lënë të martohet?

Neki Kaloshi: Në konceptin islam, për të kaluar nga statusi i vajzërisë te statusi i bashkëshortes është një moment shumë i rëndësishëm në islam që këtu fatkeqësisht edhe ligjet në fuqi, mjafton që shkon te gjendja civile, ke dëshmitarë, s’ke, bëhen ata dëshmitarë edhe pa të njohur, pra merret aq me lehtësi sikur është një ngjarje e rëndomtë. Në konceptin islam por edhe të traditës së hershme mbi këtë bazë ka qenë institucioni i ceremonisë së dasmës që sot e ka humbur atë efektin, koncepti i beqarisë. Sot të rinjtë e kanë konsumuar para se të vijë ty.

Blendi Fezviu: Po u martove 35 vjeç, deri 35 vjeç të presësh?

Neki Kaloshi: Procedura në islam është shumë rigoroze që do të thotë që një djalë sipas normave islame parakushtet e martesës është që të kalojë nëpërmjet pëlqimit të prindit sepse vajza ka një shenjtëri, është vajza e dikujt dhe kjo vajzë që është e dikujt, e prindërve dhe këta prindër që janë kujdesur, e kanë edukuar për 18 vjet dhe ditën që mbush 18 vjet thotë nuk ju njoh ju, më falni për shprehjen.

Blendi Fezviu: Ka mendimin e vet se kjo është, ai shkon te prindi, prindi thotë po, ta jap ty se je familje e mirë, ai mund të jetë…

Neki Kaloshi: Nëse flasim për realitetin është për t’i ngushëlluar shumicën e prindërve.

Propozimi i teologut Vladimir Kera: Për çdo martesë që bëhet në xhami, të plotësohen dokumentet edhe për gjendje civile

Duke marrë shkas nga ngjarja e mjekut Dervish Hasi që ishte i martuar me 4 gra, bazuar në fe, njëra prej të cilave minorene, teologu Vladimir Kera ka bërë një propozim publik se si mund të rregullohet rasti i poligamisë.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Vladimir Kera solli shembullin nga Gjermania, ku çdo martesë që bëhet në xhami, automatikisht plotësohet dokumentacioni edhe për gjendjen civile.

Në këtë aspekt, ai i bëri thirrje instancave shtetërore në Shqipëri që të bashkëpunojnë me institucionet fetare për të pasur bashkërendim të veprimeve mes tyre.

“Kam pasur një përvojë në Gjermani, çdo martesë që bëhej në xhami automatikisht plotësoheshin letrat për gjendje civile. Ne kishim autoritet edhe institucional. Ndodh divorci. Çfarë ndodh me atë vajzë që s’ka asnjë deklaratë? Është e rëndësishme që shteti shqiptar të akordohet me institucionet fetare që të gjitha martesat të futen në kod dhe të gjendet urë komunikimi që ato që ndodhin në objekte kulti të futen në gjendje civile”, u shpreh teologu Vladimir Kera.

“Sipas Islamit, gruaja e parë ka të drejtë t’ja kushtëzojë burrit martesën vetëm me atë”, Kera: Disave s’ju lejohet të marrin as një

“Burrë me shumë gra, ç’mendojnë shqiptarët”, është kjo tema e diskutimit mbrëmjen e sotme në emisionin “Opinion” në Tv Klan.

I ftuar në emision është edhe teologu, Vladimir Kera, i cili thotë se në Islam monogamia është rregulli, ndërsa poligamia është përjashtim i lejuar.

Vladimir Kera, teolog: Kurani është i pari libër fetar që ka kufizuar martesën të shkruar në tekst. Në Kuran, Zoti i Gjithësisë e kufizon martesën në numër dhe thotë preferon që “të mjaftoheni me një”. Përdoret për herë të parë termi “një” në Kuranin familjar. Monografia është rregulli, poligamia është përjashtim i lejuar, nuk është e kundërta, thelbi është monogrami.

Gjatë fjalës së tij, Kera thotë se sipas Islamit, gruaja e parë ka të drejtë të ja kushtëzojë martesën me gra të tjera bashkëshortit të saj.

Vladimir Kera, teolog: Sipas Islamit, gruaja e parë ka të drejtë të ja kushtëzojë burrit martesën vetëm me atë dhe nëse në aktin e celebrimit, ajo e deklaron këtë që “ti duhet të më marrësh vetëm mua”… Në bashki, nuk ka akt tjetër. Në xhami ka vetëm autoritet moral. Autoriteti duhet të jetë institucional, nuk është thjesht moral. Një grua ka të drejtë fetarisht të ja kushtëzojë martesën burrit, vërteton që martesa monogame është primare. Poligamia është një derë e hapur për çështje sociale, kulturore, ekonomike, gjithëpërfshirëse të kulturave të ndryshme që mund të jenë në botë.

Kera thotë se fetarisht disa personave nuk ju lejohet të marrin asnjë grua duke qenë se nuk plotësojnë asnjë kriter.

Vladimir Kera, teolog: Fetarisht, disa njerëzve nuk ju lejohet të marrin as një grua sepse nuk plotësojnë asnjë kriter, as ekonomik, as psikik, as social, as mirëmbajtje familje. Nuk ka kushte ekonomike, nuk ka pjekuri mendore.

