Opinion – Ç’do të bëjë Enkelejd Alibeaj?

Enkelejd Alibeaj: Ndarja finale ishte kur Sali Berisha u strehua te Ilir Meta

Kryetari i komanduar i PD Enkelejd Alibeaj thotë se ndarja përfundimtare me Sali Berishën ndodhi kur ky i fundit bëri koalicion me Partinë e Lirisë të Ilir Metës, koalicion që sot është në zgjedhje dhe quhet “Bashkë Fitojmë”.

I ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, Enkelejd Alibeaj thekson se rrugët me Berishën u ndanë kur, siç shprehet, “u strehua në një parti të majtë”.

Enkelejd Alibeaj: Momenti politik i cili bëri ndarjen finale nuk ishte 8 Janari edhe pse i shëmtuar ishte, nuk ishte 30 Prilli, nuk ishte Tetori i vitit të kaluar kur dolëm, ishte momenti kur Sali Berisha mori dhe shkoi e u strehua tek një parti e majtë, Ilir Meta. Aty ndahen rrugët përfundimisht. Ajo që do ndodhë jo nga unë, por nga gjithë kolegët e mi është që ne ndërtojmë një PD të rinovuar në koncept, në ideologji dhe në mënyrën e funksionimit. Kjo periudhë e zgjedhjeve dhe ajo që do të vijë më pas e kërkon e ka të nevojshme një tur sqarimi me të gjithë demokratët, edhe falenderimi madje sepse për qëndresën e madhe që ata kanë bërë, ndoshta edhe ndjese nga ana jonë që për 1 vit e ca ndoshta u dukëm paksa të tërhequr, por të thashë arsyen se përse.

Enkelejd Alibeaj: Fitojmë në këto 3 zona

Në të gjithë Shqipërinë, kryetari i komanduar i Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeaj beson se PD-ja mund të fitojë vetëm në 3 zona besimin e qytetarëve në 14 Maj.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Alibeaj thotë se PD-ja mund të fitojë në Mallakastër, Dimal dhe në Finiq në zgjedhjet vendore të 14 Majit.

Blendi Fevziu: A keni ndonjë zonë që mendoni se mund të fitoni ju këto 30 zona ku jeni?

Enkelejd Alibeaj: Po, 3: Mallakastër, Dimal dhe Finiq.

Blendi Fevziu: PD që ka drejtuar vendin përfundon në 3 komuna…

Enkelejd Alibeaj: E di ku përfundoi para një viti e gjysëm ajo partia ku ke qenë ti apo jo? U kthye në një “detashment”, ku Sali Berisha donte të kthente tytat e bunkierëve si në atë kohë, t’i kthente SHBA. Ajo ishte për të qarë. Ajo ishte lëngatë.

Blendi Fevziu: Jo, unë kujtoj një gjë tjetër dhe më tmerrshme, kujtoj që selia e PD-së u blindua me fletë çeliku që është një gjë e paimagjinueshme.

Alibeaj për kandidatët e “BF”: Të gjithë kanë dashur të kandidojnë tek PD, nuk i ka lënë Berisha

Kryetari i komanduar i Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeaj shprehet se kanë një vit e gjysmë që ju kanë bërë thirrje kandidatëve të dalë nga primaret që të kandidojnë nën logon e PD-së në zgjedhjet e 14 Majit.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Alibeaj thotë se të gjithë kanë pasur dëshirë që të vijnë dhe të kandidojnë nën siglën e PD-së, por shton se sipas tij nuk i ka lejuar Berisha.

Enkelejd Alibeaj: Ne kemi 1 vit e ca që ju kemi bërë thirrje, ju kemi shtrirë dorën. Ja bëra Igli Carës, Bardh Spahisë, Këlliçit, po e po. Ju kemi bërë thirrje që të vijnë dhe të kandiojnë në logon e PD-së, të partisë tuaj mo. Siç duket ata e panë më të arsyeshme. Shumë nga ata kanë dashur të vijnë të kandidojnë tek PD-ja, por nuk i ka lënë Sali Berisha, shumë nga demokratët. Të gjithë kanë dashur, hiq ata të LSI-së dhe të PDIU-së. Kanë dashur që të votojnë dhe të kandidojnë nën logon e PD-së, nuk i ka lënë. Sot, ajo se çfarë është detyrimi ynë është që mbështetësve tanë të ju themi që, po do të votojmë kandidatë e PD-së, aty ku kemi vetëm këshilla bashkiakë, do të votojmë vetëm këshilla bashkiakë.

KQZ i akordoi 1 milion Euro, Alibeaj: Deri tani na kanë ardhur zero lekë nga buxheti i shtetit

Kryetari i komanduar i Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeaj thotë se deri më tani kjo forcë politike nuk ka marrë asnjë fond për zgjedhjet vendore të 14 Majit.

Këtë deklaratë ai e bëri në emisionin Opinion në Tv Klan. Edhe pse KQZ i ka akorduar 1 milion Euro, Alibeaj ngriti shqetësimin se deri më tani nuk është alokuar asnjë fond nga buxheti i shtetit.

Blendi Fevziu: Ju keni marrë 1 milion Euro për zgjedhjet lokale. Pse nuk ja jepni kandidatëve të cilët janë në ato zona ku ju nuk keni kandidatë?

Enkelejd Alibeaj: Që ta bëj të qartë, sot që flasim, tani që flasim, zero lekë kanë ardhur nga buxheti i shtetit. Zero lekë.

Blendi Fevziu: KQZ ka vendosur në dispozicionin tuaj 1 milion Euro?

Enkelejd Alibeaj: Ajo KQZ që ti thua e cila do duhej që t’i kishte bërë këto para në funksion dhe në zbatim të ligjit, do duhej t’i kishte bërë disponibël për secilën parti, por ne jemi ata të cilët nuk kemi asnjë lloj financimi se të tjerët dinë…Të tjerët e kanë zgjidhur hallin. Se Rama përdor buxhetin e shtetit, ky tjetri bën parada të mëdha në stadium apo dhe kudo tjetër po nuk dihet se nga i gjen paratë.

Alibeaj i bindur: Në vitin 2025 ne do të jemi forca qeverisëse

Kryetari i komanduar i Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeaj shprehet i bindur se në vitin 2025, PD-ja do të jetë forca qeverisëse.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Alibeaj thotë se ai përfaqëson PD-në e cila sipas tij, ka bërë një betejë të madhe për të ruajtur euroatlantizmin e PD-së teksa shton se kjo forcë politike e ka të nevojshme që të rikrijojë atë që është e djathta.

Baton Haxhiu: Çfarë përfaqësoni ju?

Enkelejd Alibeaj: Unë përfaqësoj PD-në e cila ka bërë një betejë të madhe për të ruajtur euroatlantizmin e PD-së dhe përfaqësoj PD-në që e ka të nevojshme që të rikrijojë atë që është e djathta.

Baton Haxhiu: Politikisht ju jeni, por juridikisht nuk përfaqësoni asgjë. Rezistenca është heshtje.

Enkelejd Alibeaj: Është aksioni më i madh politik ka ndodhur në PD. Do të jetë kjo rrezja që do të prekë Shqipërinë. Nuk është 14 Maji sprova e kësaj lëvizje të re. 2025 është një nga etapat që do të jemi forca që do të jetë qeverisëse në 2025-ën. Në 2025-ën, shqiptarët duan që të mos kenë më dinozaurë, të mos vazhdojnë në atë që kanë vazhduar deri tani sepse këtu është demokraci e deformuar.

A po luan rol për rikthimin e Bashës? Flet Enkelejd Alibeaj

A po luan Enkelejd Alibeaj një rol për rikthimin e Lulzim Bashës në drejtimin e Partisë Demokratike. Kjo pyetje i është bërë kryetarit të komanduar të PD nga Blendi Fevziu në studion e Opinion në Tv Klan.

Alibeaj tha se për të nuk ka rëndësi se kush është kryetari i partisë, por sipas tij, e rëndësishme është që partia të jetë më e madhe se kryetari.

Blendi Fevziu: A po luani ju një rol për momentin për një rikthim të mundshëm të Lulzim Bashës pas zgjedhjeve?

Enkelejd Alibeaj: Profilin tim politik e kam që i qëndroj vlerave dhe parimeve dhe s’jam kurrë dhe s’bëhem asnjëherë me sjelljet…

Blendi Fevziu: Nëse Basha do kthehet, do e pranonit politikisht?

Enkelejd Alibeaj: Nuk është ai diskutimi. Pyetja që bën ti është e pavend për një arsye fare të thjeshtë. Ajo që unë besoj, imagjinoj, është interes i PD, nuk është diskutimi se kush do të jetë kryetari. Do duhet të largohemi nga idea kryetari i partisë…

Blendi Fevziu: Nuk është kështu…

Enkelejd Alibeaj: Për ty jo, për mua është kështu.

Blendi Fevziu: Për një njeri që ka humbur dy palë zgjedhje, që mund të përdori dikë tjetër, në këtë rast ju, për të ardhur prapë në pushtet, kjo nuk është një gjë që s’duhet të merremi.

Enkelejd Alibeaj: Nuk është diskutimi se kush do jetë kryetari i partisë, ky është një diskutim fare banal për mua. Ajo çfarë besoj se unë se do duhet të jetë PD, duhet të jetë e rinovuar në koncept, frymëzim, në ideologji, në pozicionin e vetë politik. Që do të thotë të jetë një parti shumë herë më e madhe se kryetari ku kryetari të mos ketë asnjë lloj vlere relevante dhe të përcaktojë fatin e saj.

Alibeaj: Edhe nëse humbasim në zgjedhje, PD do vazhdojë

Kryetari i komanduar i Partisë Demokratike Enkelejd Alibeaj thotë se do të vazhdojnë betejën e tyre politike edhe nëse dalin me rezultat negativ në zgjedhjet vendore të 14 Majit.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Alibeaj tha se në spektrin politik duhet të ketë patjetër një formacion të djathtë.

Blendi Fevziu: Ju po thoni që dhe nëse humbni, ju do vazhdoni?

Enkelejd Alibeaj: Do vazhdojë PD. E di pse? Sepse nuk mund të rrijë spektri politik shqiptar pa një formacion të djathtë. Sepse nuk mund të shndërrohet PD në një lëvizje anti-amerikane. S’mund të jetë një parti që të mos mbrojë ato që janë baza e vetë.

Deri në datën 3 Mars ne ishim në ato tratativat tona për të dalë me 61 kandidatë duke u bërë thirrje edhe kandidatëve të Primares me një kusht t vogël, për të dalë nën logon e PD. Dhe besoj që kjo është lëvizje e matur dhe e pjekur politike. Kur u bë ndarja e madhe, e bëri Sali berisha që shkoi te Ilir Meta, bëmë këtë gjë, një zgjedhje anormale në një situatë anormale, e shpërndamë përgjegjësinë. Ne nxorrëm përfaqësuesin tonë në Tiranë dhe aty është mundësia e mirë. Unë e pranoj që nuk i nxorrën dot në të gjitha për këto arsye, jo që nuk i kishim, sepse ishte një gjest që e shpërndamë përgjegjësinë.

A e merr përgjegjësinë nëse PD kthehet në një parti të tretë apo të katërt? Përgjigjet Alibeaj

A e merr përgjegjësinë Enkelejd Alibeaj nëse Partia Demokratike në bazë të rezultatit të 14 Majit do të kthehet në një parti të tretë apo të katërt në Shqipëri?

Përgjigjen për këtë pyetje, Alibeaj e dha në studion e “Opinion” në Tv Klan përballë gazetarit Blendi Fevziu.

Blendi Fevziu: Sot PD mund të përfundojë parti e tretë apo e katërt. A e merrni ju këtë përgjegjësi?

Enkelejd Alibeaj: E marr përgjegjësinë dhe e çoj përpara se a e di se cila ka qenë sfida e madhe e PD-së. Përgjegjësia që kam unë është se ai që quhet fenomeni “berishist” sot nuk është. Unë mbaj përgjegjësi se sot PD-ja nuk mund të ishte dhe nuk ka për të qenë një “detaçment” që i kthen grykat SHBA. Partia nuk është marrë në xhep. Një pjesë e njerëzve që janë distancuar, kanë gjetur një sqetull tek Ilir Meta. E drejta nuk varet nga çështja e numrave. Mendimi im se ai që ka zaptuar PD-në është Sali Berisha edhe pse ka hyrë në sqetullën e Ilir Metës. Ne kemi qëndruar në mënyrë epike ndaj këtij sulmi.

Mosdalja me 61 kandidatë më 14 Maj/ Alibeaj: Berisha shpalli luftë civile në PD, solli lodhje brenda vetes

Kryetari i komanduar i Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeaj është shprehur se për herë të parë pas 33 vitesh, PD-ja po arrin të distancohet nga disa simptoma që i ka pasur brenda vetes.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Alibeaj thotë se sipas tij nuk kan nxjerrë kandidatë në 61 bashki pasi kanë qenë të lodhur prej 1 viti e gjysmë në një luftë civile të shpallur nga Berisha.

Alibeaj shton shkaku kryesor i gjendjes së PD-së është sipas tij është “sanduiçi midis pushtetit të majtë të korruptuar dhe opozitës së majtë të korruptuar”.

Enkelejd Alibeaj: Për herë të parë pas 33 vitesh, në PD po ndodh diçka shumë e rëndësishme për shqiptarët. Po ndodh fakti që në PD po arrihet të distancohet rreth disa simptomave që një PD që ka luftuar për qveerisjen i ka pasur brenda vetes.

Blendi Fevziu: Përse një parti politike si PD-ja nuk nxjerr 61 kandidatë?

Enkelejd Alibeaj: 1 vit e gjysëm në PD ka shpallur një luftë civile Berisha dhe nga ana tjetër është edhe Edi Rama që e ka vendosur në fokus PD-në. Luftë civile për 1 vit e gjysëm na ka sjellë një lodhje brenda vetes. Nuk kemi nxjerrë kandidatë sepse në 1 vit e gjysëm ka qenë vetëm fokusi i një lufte që ishte nga brenda nga Sali Berisha dhe nga jashtë nga Edi Rama dhe siç duket vendosja e PD-së në këtë sanduiç është një nga shkaqet dhe shkaku kryesor. Sanduiç midis pushtetit të majtë të korruptuar dhe opozitës së majtë të korruptuar.

Ajo që po ndodh sot është se po rikthehet edhe njëherë në vlerat e mëparshme PD-ja. Tani kanë mundësinë edhe rastin për ta kthyer PD-në në një parti. Ajo luftë që u bë 1 vit e gjysëm rrugëve të gjykatave. Jemi në një agresion, me seli të zaptuar, na mbajtën rrugëve të gjykatave edhe pse ne mbajtëm qëndrimin që ajo ndarje te demokratët të mos ndodhte. Në një situatë ku qëndrimi ynë fisnik ka qenë që demokratët të jenë bashkë, ne bëmë maksimumin deri në kufijtë e të pamundurës./tvklan.al