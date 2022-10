Opinion – Çfarë armësh ka pasur shteti shqiptar deri më sot?

00:17 01/11/2022

Ministri Peleshi: Vitin tjetër vijnë 2 helikopterët Black Hawk, kemi porositur edhe 2 të tjerë

Shqipëria do të marrë vitin e ardhshëm 2 helikopterë ushtarakë Black Hawk. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi gjatë një interviste në emisionin Opinion në Tv Klan.

Ministri Peleshi tha se vitin tjetër vijnë 2 modelet e para, ndërsa Shqipëria ka porositur edhe 2 të tjerë. Ndërsa në një periudhë afatmesme forca ajrore shqiptare synon të ketë 6 helikopterë Black Hawk.

Këtu përfshihet edhe trajnimi i pilotëve shqiptarë si dhe teknikëve të ushtrisë shqiptare për mirëmbajtjen e tyre.

“Forca ajrore ka porositur dhe vijnë vitin që vjen 2 helikopterët e parë Black Hawk. Nuk po blejmë vetëm sistemin, por pjesë e paketës është dhe trajnimi i pilotëve tanë dhe teknikët tanë të mirëmbajtjes. Do të marrim 2, kemi porositur edhe 2 të tjerë dhe në një poriudhë afatmesme do të shkojmë në 6”.

Sa i përket dronëve Bayraktar nga Turqia, ministri Peleshi u shpreh se edhe ata do të vijnë me paketë që përfshin trajnimin e pilotëve komandues nga një qendër komandimi që do të ngrihet.

Peleshi tregon sa ushtarë në vend janë të stërvitur për frontin e luftës

Rreth 1 mijë ushtarë profesionistë janë të trajnuar dhe të stërvitur me standardin e NATO-s për t’u future në frontin e luftës në çdo moment.

Këtë e bëri të ditur Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi për “Opinion”. Gjatë fjalës së tij, Peleshi tha se ushtarët e stërvitur nga NATO janë të pajisur me të gjithë armatimi modern të kohës si dhe janë të certifikuar me gradën më të lartë.

Blendi Fevziu: Sot në çfarë jemi të specializuar ne?

Niko Peleshi: Duke qenë se jemi një vend anëtar i NATO-n, ne detyrën primare, pra pistën primare të strategjisë tonë të mbrojtjes e kemi të rakorduar me NATO-n, ne e konsiderojmë veten pjesë e një mbrojtje kolektive të madhe dhe marrim detyrën nga ato. Para pak javësh, u certifikua nga NATO grup bataljoni i kalosërisë, pikërisht ky është kapaciteti në të cilin ne kontribuojmë në NATO. Një grup bataljoni, disa qindra më shumë se 1 mijë janë të trajnuar dhe të stërvitur me standardin e NATO-s dhe janë gati për luftim, të futen në front në çdolloj operacioni si bataljon këmbësorie të pajisur me të gjithë armatimin modern të kohës, të certifikuar me gradën më të lartë, me notën më të lartë deri tani, ushtarë profesionistë. Deri në 27 vjeç mund të rekrutohesh si ushtar profesionist.

MIG21, ky është avioni supersonik që ka patur Shqipëria

Ushtria shqiptare ka patur disa lloje avionësh luftarakë gjatë historisë së saj. Më i avancuari prej tyre ishte avioni MIG21, një avion supersonik dhe që territorin e Shqipërisë e kalonte për shumë pak minuta.

Opinion në Tv Klan ka realizuar një emision për armët që ka patur shteti shqiptar ndër vite. Blendi Fevziu ka parë nga afër avionin MIG21, që fluturonte me shpejtësi 2200 kilometra/orë.

Blendi Fevziu: Ky është arsenali më i rëndësishëm i ushtrisë shqiptare në 110 vjet.

Edmond Çollaku: Po këtu jemi në pavionin…ne e quajmë pavion ambientin e jashtëm (Open air) në të cilin janë ekspozuar armët më të fundit si avionët më të fundit.

Blendi Fevziu: Pra kemi flotën ajrore, flotën detare, flotën tokësore…

Edmond Çollaku: Artileri ajrore, tokësore, këmbësore, kalibra të ndryshëm të armëve të rënda.

Blendi Fevziu: Krenaria më e madhe mbeten avionët? Çfarë modeli janë këta?

Edmond Çollaku: Është modeli më modern që kemi pasur ne, MIG21.

Blendi Fevziu: Ky është modeli më i avancuar?

Edmond Çollaku: Ky është.

Blendi Fevziu: Sa MIG21 ka patur Shqipëria?

Edmond Çollaku: Rreth diku tek 70 avionë.

Blendi Fevziu: Janë model kinez?

Edmond Çollaku: Në fakt si model është modeli rus, por është marrë nga Kina domethënë dhe është prodhuar. MIG-u me emërtimin kinez ÇendukQ7, pavarësisht se quhet MIG21.

Blendi Fevziu: Ky është i gjithi prej alumini apo jo?

Edmond Çollaku: Alumin special.

Blendi Fevziu: Me çfarë shpejtësie shkonte MIG-u?

Edmond Çollaku: Ky shkonte deri në 2200km/orë.

Blendi Fevziu: Supersonik domethënë?

Edmond Çollaku: Supersonik.

Blendi Fevziu: Dhe kishte sa raketa? Kjo është raketa?

Edmond Çollaku: Po kjo është raketa më e madhe që mbante avioni, ka dhe armë të tjera që qëllonte.

Blendi Fevziu: A qëllonte dhe me breshëri dhe me raketë?

Edmond Çollaku: Po, dhe me breshëri dhe me mitraloz. Mund ti shikojmë dhe në anën tjetër?

Blendi Fevziu: Sa mbante dy…?

Edmond Çollaku: Vetëm një pilot.

Blendi Fevziu: Piloti i kryente goditjet automatike?

Edmond Çollaku: Ngrihej piloti kryente goditjen dhe kthehej po në fakt Shqipëria nuk është dashur që të bënte….

Blendi Fevziu: Se nuk ka kryer asnjëherë misione luftarake.

Edmond Çollaku: Dhe tjetra çfarë desha të shtoj në fakt, shteti shqiptar nuk është se i duhej realisht 21. Përse e them këtë? Territori shqiptar është pjesërisht malor dhe përderisa ka lugina malore dhe duhej avionë të tjerë që të kalonin përmjet luginave, ndërsa ky kërkonte dhe sipërfaqe shkëmbore.

Blendi Fevziu: Për sa minuta e bën 21 nga Vermoshi në Konispol? 11 minuta kam dëgjuar

Edmond Çollaku: Një llogaritje të saktë nuk mund ta them tani, por shumë shumë shpejt. Imagjino sa të ngrihej avioni detyrohej të… shumë pilot kanë patur vështirësi për arsye se sipërfaqja e Shqipërisë është shumë e vogël.

Blendi Fevziu: Kështu që rrezikonin të dilnin në hapsirën Jugosllave.

