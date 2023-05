Opinion – Çfarë duhet të bëjë opozita?

Autori: Blendi Fevziu 00:02 19/05/2023

Në studio: Jozefina Topalli, Barbara Doda, Dashamir Shehi, Preç Zogaj, Redi Shehu, Artan Hoxha. Në lidhje skype: Ambrozia Meta, Besard Jacaj

Dash Shehi: Belind Këlliçit i bëra nder në zgjedhje, se mund të isha dhe kandidat

Kryetari i LZHK Dashamir Shehi thotë se kandidatit të “Bashkë Fitojmë” për Tiranën, Belind Këlliçit, i ka bërë nder në zgjedhjet vendore të 14 Majit pasi mund të dilte edhe si kandidat i pavarur dhe të merrte një numër të caktuar votash.

Këtë deklaratë, Shehi e bëri në emisionin Opinion në Tv Klan pasi iu përgjigj pyetjes së gazetares Ambrozia Meta përse nuk ka dalë në fushatë me Këlliçin për ta mbështetur.

Gazetarja Ambrozia Meta: Kam vënë re një lloj dembelizmi nga ana e disa deputetëve ose figurave të Partisë Demokratike për t’u angazhuar në këtë fushatë. Unë e mbaj mend që në vitin 2017, Lulzim Basha e ka lënë jashtë liste Belind Këlliçin për të futur në Tiranë në lista të sigurta z.Shehi dhe pjesën tjetër të aleatëve. Z.Shehi pse nuk keni mbështetur Belind Këlliçin, pse nuk keni dalë në një takim me të në fushatë? Pse e latë atë kandidat ju dhe deputetë të tjerë të dukej sikur ishte kandidat i pavarur për kryeqytetin?

Dashamir Shehi: Unë z.Këlliçi i kam bërë nderin më të madh që mund të bëhet se mund të isha unë aty edhe të jeni i sigurt që ato votat e Qorrit do ishin shumë më të mëdha.

Gazetarja Ambrozia Meta: 5000 vota keni marrë në zgjedhjet e…. Me aq nuk fitohet Bashkia e Tiranës.

Dashamir Shehi: Po atëherë pse më kërkoni ju që të dal unë në fushatë kur qenkam unë i pavlefshëm? Unë nuk kam dalë për z.Këlliçi se në Tiranë ka pasur 2-3 kandidatë dhe ne linjën tonë politike e kemi bërë të qartë me kohë. Ne do hyjmë të gjithë si hark opozitar kundër Edi Ramës, kundër PS. Aty ku ka një kandidat te vetëm siç është në Durrës, Shkodër, Mirditë, kam shkuar kam bërë edhe fushatë për aq sa mund të bëj unë. Atje ku kanë qenë 2 kandidat nuk kam dalë për të bërë fushatë për të qenë të drejtë me të dyja palët sepse unë nuk kam ndonjë pozicion të privilegjuar për partinë e Foltores në raport me partinë tjetër. Më të ndershme se kaq, a ka që ta thuash? Unë vetëm këtu kam bërë gjithë ato elozhet e mia për z.Këlliçi, i kam dhënë dhe mendtë e mia.

Zgjedhjet e 2025-ës/ Topalli: Kryetari i partisë ikën nëse humb zgjedhjet politike

Ish-kryetarja e Kuvendit, Jozefina Topalli thotë se kërkon analizë dhe plan se çfarë duhet bërë për të rregulluar situatën e krijuar brenda Partisë Demokratike.

E ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Topalli thotë se tanimë në PD ka një statut dhe bazuar në të, nëse kryetari i partisë humbet zgjedhjet, largohet nga drejtimi i partisë, referuar zgjedhjeve të ardhshme parlamentare që do të mbahen në vitin 2025.

Pyetje: Pse nuk po i kërkon Berishës një analizë për humbjen, përgjegjësi Berishës që nuk arriti të mundë këtë makineri elektorale të Ramës? Opozita çfarë mund të bëjë për të fituar zgjedhjet?

Jozefina Topalli: Unë nuk i kam thënë Bashës që të largohet nga zgjedhjet. Kërkoj analizë, plan, si do të ja dalim për të mbrojtur votat dhe të mos lëmë 200 mijë vetë për të mos votuar se i hoqën nga qendrat e votimit. Ne nuk kishim asgjë.

Kur në 1996-1997 kam hyrë për herë të parë në Parlament dhe dëgjoja se Berisha duhet të jepte dorëheqjen. Normal se çdokush ka mendimin e tij. Po pse i hoqën atij logon dhe emrin, pse ja hoqën atij? Pse nuk e lanë emrin e kryetarit të koalicionit? Nëse më cakton emrin e kryetarit gjykata nën presion, a quhet demokraci kjo. Nuk donin të na lejonin të hynim në zgjedhje. 1 vit e gjysëm kemi që po bëjmë përpjekje, po blejnë deputetë. Janë deputetë të 2021-shit të PD-së.

Për ta ndryshuar situatën, ne kemi një statut që kryetari i partisë do të votëbesohet. Berisha nëse do të ikë në 2025-ën, do të ikë se është në statut, por nuk mjafton kjo. Ne kemi nevojë për njerëz të vërtetë dhe për njerëz që dinë të bëjnë beteja. Besoj se për 2 vite, të gjithë ne, kryetari i partisë ik kur humb zgjedhjet politike.

Sa funksionoi koalicioni me Partinë e Lirisë? Topalli: Meta na dha mundësinë të hyjmë në zgjedhje

Sa ka funksionuar koalicioni i Sali Berishës me Partinë e Lirisë të llir Metës?

Kësaj pyetje, Jozefina Topalli, e ftuar në studion e Opinion, tha se Ilir Meta ju dha mundësinë për të hyrë në zgjedhjet vendore të 14 Majit përmes koalicionit “Bashkë Fitojmë”.

Jozefina Topalli: Ky koalicion është bërë sepse nuk kam pse ta fsheh faktin që Ilir Meta na ka dhënë mundësinë të hyjmë në zgjedhje. Ne duhet ta shohim.. nëse në fletën e votimit nuk vendos emrin e kryetarit të koalicionit, çfarë i kërkoni Sali Berishës.

“Zgjidhja për situatën në PD?” Zogaj: Humbësi i madh, Berisha tërhiqet dhe i hap rrugë bashkimit

Analisti Preç Zogaj mendon se 2 janë zgjidhjet që sipas tij mund t’i japin drejtim të duhur situatës në Partinë Demokratike.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Zogaj thotë se zgjidhja e parë është tërheqja e kryedemokratit Berisha dhe institucionalizimi i opozitës plurale.

Preç Zogaj: Nuk ka shumë zgjidhje për situatën në PD, por 2 janë zgjidhjet kryesore që janë: E para, humbësi i madh që është Sali Berisha tërhiqet dhe i hap rrugën një riorganizimi të PD-së, bashkimit të saj, të të dyja PD-ve, të një Kongresi gjithëpërfshirës me një statut të ri. E dyta është institucionalizimi i opozitës plurale, do të thotë duke ruajtur vijën ndarëse, Rithemelimi i Berishës dhe PD. Ka një elektorat që është i përcaktuar të mos votojnë Berishën, por një opsion që thotë se mund të ja dalim. Më e mira nga këto 2 arsye është institucionalizimi i opozitës plurale është që secila palë të rritet, të organizohet. Të bëhet një statut i ri dhe të hapet dhe PL të gjejë një rrugë, të sjellë njerëz të ri. Të dalin me marrëveshje si koalicion. Kjo më duket më realiste në kushtet kur Berisha ka deklaruar se do të rrijë me gjithë katastrofën. Në të kundërt, do të zvogëlohet më shumë. Këta nuk e njohin popullin shqiptar.

14 Maji/ Topalli: Zgjedhjet më të paprecedenta në historinë time politike, kulmi i fuqisë së blerjes

Ish-kryetarja e Kuvendit, Jozefina Topalli shprehet se zgjedhjet e 14 Majit kanë qenë më të paprecedentat gjatë karrierës së saj politike.

E ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Topalli thotë se janë blerë votat dhe asnjëherë më parë nuk ka qenë më e madhe ndërhyrja e mafies dhe e drogës.

Jozefina Topalli: Analiza ka koston e vet. Djegia e mandatve. I janë dhuruar të gjitha bashkitë Ramës. Ne po e paguajmë koston. Unë mendoj që të mos harrojmë se çfarë ka ndodhur. Kjo fushatë ka filluar me tritol dhe është mbyllur me burgosjen e kandidatit. Fotografia e fushatës është ajo bashki që është përmbysur me votat e burgut. Unë nuk kam thënë kurrë që nuk janë blerë votat. Janë blerë votat, ka ndërhyrë dhe krimi. Kurrë nuk është bërë një betejë më e madhe kundër blerjes së votave dhe ndërhyrjes. 6 herë rresht ka humbur kryetari i siglës, i vulës dhe nuk ka dhënë dorëhqejn dhe as herën e fundit. Mbeti minorancë brenda partisë së tij.

Ky rezultat nuk është reali. Kur një kryetar partie bën fushatë, nëse ju thotë zgjedhësve të vet se unë nuk do të bëj fushatë, ky i ka demoalizuar të gjithë. PD-ja reale, nga 40% dhe shkoi në 2% dhe nuk mbajnë përgjegjësi asnjë dhe japin mend dhe tregojnë se çfarë duhet bërë. Këta janë zgjedhjet më të paprecedenta në historinë time politike. Kurrë nuk ka qenë në këtë shkallë fuqia e blerjes. Kulmi i fuqisë së blerjes dhe korruptimit. Kurrë nuk ka qenë më e egër ndërhyrja e mafies dhe e drogës. Kjo është drama e vendit tonë. Basha bëri marrëveshje me Edi Ramën. 8 vite rresht nuk ka pasur opozitë reale dhe prandaj është kaq e fortë mafia.

Humbja në zgjedhje/ Dash Shehi: Nuk është dramë. Opozita ra në nivelin e dajres, aty Rama është më i fortë

Kreu i LZHK Dashamir Shehi nuk e konsideron “dramë të madhe” humbjen e opozitës në zgjedhjet vendore të 14 Majit.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Shehi tha se opozita nuk ka bërë politikë para dhe gjatë fushatës, si dhe po paguan gabimet e daljes nga Parlamenti dhe braktisjes së zgjedhjeve të kaluara.

“Kjo që ndodh sot me opozitën është konseguencë e asaj që u bë. Do i paguanim një çmim kësaj dhe pastaj do i paguajmë dhe një çmim tjetër mungesës së opozitës. Opozita nuk është marrë me politikë. Politika është një gjë më serioze.

A dëgjove ndonjëherë të diskutonim si është ndarë Shqipëria nga ana administrative 8 vjet përpara? Këtë duhet t’i shpjegonim qyetarëve në radhë të parë, s’jemi marrë fare me këtë. Në 45 ditë dhe para 45 ditëve duhet të merremi me këto që janë temat e rëndësishme. Po u more me ato, ti zbret te terreni i atij (Ramës), zbret te dajre, në dajre është më i fortë ai (Rama).

Kjo që ka ndodhur nuk e quaj dramë të madhe, humbet, fiton. Unë them që duhet t’i rikthehemi politikës. Ta shohim nga vjen defekti i këtij sistemi. Në qoftë se do vazhdojmë të merremi me logon, me firmë, me vulën ne s’jemi duke u marrë me politikë”, tha Dash Shehi. /tvklan.al