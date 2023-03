Opinion – Çfarë fshihte bunkeri nën Ministrinë e Brëndshme?

Autori: Blendi Fevziu 00:27 08/03/2023

Intervistë me: Mehdi Sula

Bunkeri në qendër të Tiranës/ Sula: Anti-atomik me trashësi 2m e 50cm, shërbente vetëm për Ministrinë e Brendshme

Në qendër të Tiranës, midis Ministrisë së Brendshme dhe një tjetër ministrie ndodhet një prej bunkerëve të ndërtuar në vitet ’80 që supozohej të ishte një qendër komande në kohë lufte.

Bunkeri shtrihet i gjithi nën lulishten midis ministrive, dhe që prej disa vitesh funksionon si një muze për t’u vizituar. Një muze që fikson stilin e tij, atë të mbrojtjes dhe njëkohësisht me një muze të atyre që quhen krime diktature dhe mënyrës se si funksiononte diktatura.

Njëri prej personave që ka jetuar me këtë bunker dhe që ka qenë pjesë e projektit, Mehdi Sula, ish-specialist për vendkomanda ka treguar më shumë detaje rreth këtij bunkeri, ndërtimit dhe funksionimit të tij për emisionin “Opinion” në Tv Klan.

Blendi Fevziu: Që prej cilit vit ke punuar këtu?

Mehdi Sula: Që në 1985-ën, 1 vit para mbarimit të bunkerit.

Blendi Fevziu: Kur është ndërtuar bunkeri?

Mehdi Sula: Bunkeri ka filluar në 1981 dhe ka mbaruar në 1986. Detyra ime ishte që me mbarimin e tij, unë do të administroja të gjithë vendkomandën. Në atë kohë quhej, vendkomanda ose ndryshe objekti shtylla. Ishte tepër sekret. Jo të gjithë lejoheshin, unë kisha udhëzime se kush lejohej. Ata që lejoheshin ishin ministri, zv/ministrat, drejtori i Drejtorisë Operative që merrej me problemet e gatishmërisë, drejtori i Drejtorisë Ekonomike dhe shefi i Transporteve dhe i Karburanteve.

Blendi Fevziu: Po punonjësit e tjerë të Ministrisë së Brendshme nuk lejoheshin?

Mehdi Sula: Jo, fare. Ata e dinin se ekzistonte si objekt, por për të hyrë brenda nuk kishin hyrë.

Blendi Fevziu: Po planimetrinë e objektit kush e kishte?

Mehdi Sula: Planimetrinë e kishin projektuesit e ministrisë dhe një pjesë unë.

Blendi Fevziu: Sa i madh është bunkeri?

Mehdi Sula: Bunkeri është 1 mijë metër katrorë sipërfaqe dhe është vetëm 1 kat nën tokë. Është 5 metër e gjysmë nën tokë. Trashësia e betonit nga dyshemeja deri tek tavani është 2 metër e 50 cm. Është bunker anti-atomik dhe shërbente vetëm për Ministrinë e Brendshme dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit./tvklan.al