Opinion – Çfarë i ka gjetur SPAK, Ilir Beqajt?

Autori: Blendi Fevziu 00:40 11/01/2024

Në studio: Glidona Daci, Preç Zogaj, Lorenc Vangjeli, Endri Shabani, Eni Ferhati

Veprimet hetimore ndaj Beqajt/ Vangjeli: Taktikë mjaft e mençur e prokurorëve për të arritur tek kontrolli i pasurisë

Analisti Lorenc Vangjeli thotë se veprimet hetimore ndaj ish-ministrit Ilir Beqaj janë një taktikë mjaft e mençuar e prokurorëve që hetojnë dosjen për të arritur deri tek kontrolli i pasurisë së tij.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, analisti Vangjeli thotë se ish-ministri Beqaj ka zgjedhur që të heshtë dhe është vendosur në anën e sistemit lidhur me hetimet ndaj tij.

Lorenc Vangjeli: Lajmi që doli më 28 Dhjetor dhe botimet e përgjimeve. Kur i lexova për herë të parë kisha dilemë, ishte i marrë apo naiv nëse ai do të merrej me një restorant. Nuk më rezulton që nuk është as i marrë dhe as naiv dhe kjo vazhdon të mbetet pikëpyetje Pse? Këto veprimet hetimore ndaj Beqajt kanë qenë taktikë mjaft e mençur e prokurorëve që hetojnë dosjen si një mënyrë për të arritur tek kontrolli i pasurisë së Ilir Beqajt. Edhe sikur koncensioni të jetë dhënë dhe të gjithë letrat të ishin shkruar dhe totalisht të sakta. Nëse do të kishte përfitime të të tretëve, kjo do të konsiderohej vepër penale. Edhe sikur procedura të ishte e rregullt. Ka së paku, 1 vit, me ardhjen e Dumanit në krye të SPAK, nuk e di pse më duken të mençur të gjithë. SPAK për të hetuar të tërën, gjen këtë derë, nëse ka pasuri Beqaj, të cilat nuk i deklaron. Nëse gjenden pasuri të fshehura në emra të tij apo familjarëve, gjenden prova, këtu është Beqaj përballë drejtësisë. Kjo që po ndodh edhe me këtë individ është një fat i madh, sidomos me këtë personazh që po e zhvarrisin me akuza publike. Beqaj me një profil të ulët, ka zgjedhur të heshtë dhe të qëndrojë në anën tjetër. Por, ndahen 2 filozofi, e pranon apo nuk e pranon akuzën, e ndjen veten fajtor apo të pafajshëm, ai e ka ulur veten në sistem. Doktori kundërshton sistemin, edhe ai e ndjen veten të pafajshëm. Por do të hyjë në ingranazhet e sistemit, nuk ka mënyrë tjetër për të provuar nëse është i pafajshëm.

Gjatë fjalës së tij, Vangjeli thotë se Reforma në Shëndetësi ka filluar mbrapsht teksa shton se ajo nuk fillon nga parkingu, por nga kirurgët dhe nëse këta do të ishin të kënaqur me punën e tyre, i gjithë sistemi do të funksiononte.

Lorenc Vangjeli: Reforma në Shëndetësi – Parimi im është që të shëndetshmit paguajnë për ata që janë në nevojë. Rama e përktheu politikisht këtë gjë dhe tha që shëndetësia është falas. Privatizuan shërbime të ndryshme. Reforma në Shëndetësi filloi mbrapsht, nuk fillon nga parkingu, fillon nga kirurgu. Nëse ata do të ishin të kënaqur me punën e tyre, i gjithë sistemi do të funksiononte.

Hetimet ndaj Beqajt/ Gazetarja: Shërbimet janë marrë tek “Gzona”, faturat janë prerë në restorante të tjera

“Shërbimet e delegacioneve të huaja që kanë mbërritur në Shqipëri apo evente të ndryshme, janë bërë pikërisht tek restorant “Gzona”, ndërsa faturat janë prerë tek restorante të tjera”, ka deklaruar gazetarja Glidona Daci referuar hetimeve të SPAK për ish-ministrin Ilir Beqaj.

E ftuar në emisionin “Opinion”, gazetarja Glidona Daci ka treguar me detaje skemën e faturave fiktive të restorantit “Gzona”.

Glidona Daci: Restorant “Gzona” u krijua nga bashkëshortja e Beqajt dhe Arti Malaj me aksione të barabarta 50%. Më pas, nga 2019 deri në 2021-shin, bashkëshortja e Beqajt bën një akt dhurimi, 35%. Më pas, në 2020, ajo bën akt shitje 15% dhe shet të gjitha aksionet Arti Malajt, duke u spostuar totalisht nga restorant “Gzona”. Nga ana tjetër, Arti Malaj në 2021-shin, bën shitje në 2021-shin dhe ja dhuron Eduart Currajt, një nga aksionerët e “Delta Farma”. Nga ana tjetër, gjatë gjithë verifikimeve që ka kryer SPAK dhe përgjimeve të Ermal Kurtulajt sepse ai është personi kyç. ”Gzona” ka kryer shërbime të ndryshme për evente, të cilat i ka kryer “Delta Farma” dhe ka shkuar në vlerën rreth 100 milionë Lekë të vjetra.

Blendi Fevziu: Ku është pjesa e shkeljes?

Glidona Daci: Referuar hetimeve të SPAK, me të vërtetë Adriana Beqaj heq dorë nga restorant “Gzona”, por nga ana tjetër, Ermal Kurtulaj që është njeriu më i besuar i Ilir Beqajt… Ilir Beqaj nuk i ka deklaruar këto lidhje. Rezulton që në një komunikim që ka pasur me Ermal Kurtulajn, ky i fundit kërkon disa fatura fiktive. E thënë me fjalë të thjeshta, shërbimet e delegacioneve të huaja që kanë mbërritur në Shqipëri apo evente të ndryshme, janë bërë pikërisht tek restorant “Gzona”, ndërsa faturat janë prerë tek restorante të tjera.

Blendi Fevziu: Çfarë do të thotë?

Glidona Daci: Drekën e kanë marrë tek “Gzona”, ndërsa faturën e kanë marrë tek “lokali i Fevziut”. I kanë thënë që do të më japësh X faturë dhe ti do të marrësh X për qindje parash. Kështu rezulton në dosje që janë bërë faturat sepse edhe personat që kanë lëshuar këto fatura fiktive kanë pasur pjesën e tyre të parave. Sipas vendimit të gjykatës thuhet se nëse një X shërbim i caktuar ofrohej tek Gzona, fatura nuk është bërë nga Gzona, por nga X restorant tjetër. Lekët janë bërë me fatura fiktive dhe nuk janë ofruar fatura.

Çudit Lorenc Vangjeli, vjen me thupër dhe gurë me vete në Opinion: Dua të rrah Ilir Beqajn

Si asnjëherë tjetër, analisti Lorenc Vangjeli erdhi në studion e Opinion në Tv Klan me një thupër dhe me disa gurë. Kjo ishte një mënyrë e tij për të ironizuar drejtësinë popullore.

Vangjeli iu referuar rastit të ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj, i cili po hetohet nga SPAK për shpërdorim detyre në lidhje me koncesionin e sterilizimit.

Sipas analistit Vangjeli, thupra dhe gurët simbolizojnë drejtësinë si në Jemen, Sudan, Irak etj. ku bëhen gjykime popullore dhe nuk pritet vendimi i drejtësisë në përfundim.

Lorenc Vangjeli: Është thupër kurse këta janë gurë. Ajo është thupra me të cilën unë dua të rrah Ilir Beqajn, i cili është shpallur…

Blendi Fevziu: Do rrahësh ti Ilir Beqajn? Pse?

Lorenc Vangjeli: Njësoj si në Sudan, si në Irak, si në Jemen, sepse unë lexoj portale.

Blendi Fevziu: Po pse kjo dhëmbshuri sepse nuk është vetëm Ilir Beqaj… çdo njeri që akuzon SPAK-u, edhe portalet, edhe televizionet.

Lorenc Vangjeli: Ka thupra plot. Me aq sa ka lexuar dhe kam parë nëpër studio, me Beqaj është ‘kry punë’, thuhet në zhargon. Drejtësia popullore ka mbaruar punë me të. Edhe për Saliun vjen kjo. Më shumë se gjysma e shqiptarëve mendojnë që ai është grabitës. Po flas për mentalitetin.

Ne shqiptarët jemi të padururar. Përpara se ta thotë fjalën drejtësia e themi ne. Problemi është të sillesh si reformator. Me gurë do ta vrasim. Kjo është urrejtja jonë. Unë dua që të shplaj shpirtin si kori i madh i njerëzve. Kemi juristë popullorë që e kanë dhënë verdiktin, unë dua të jem si ta, të them që e urrej. Dhe kur e them këtë për Ilirin, natyrisht e them edhe për z.Sali. Sepse ajo që di unë, është Perëndimi që të konsideron të pafajshëm…

/tvklan.al