Opinion – Çfarë kanë qënë fletërrufetë e komunizmit!

Autori: Blendi Fevziu 01:08 06/07/2023

“Shokët e klasës i bënë fletë-rrufe sepse ajo nuk ua varte”, shkrimtarja: Kisha me qindra

Shkrimtarja Vera Bekteshi ka rrëfyer sonte në “Opinion” në Tv Klan se ka rënë dhe vetë pre e fletë-rrufeve në kohën e komunizmit.

Këto të fundit ishin letra të mëdha që afishoheshin zakonisht në mur apo trungje pemësh dhe ‘shënjestronin’ persona të caktuar duke i akuzuar për shkelje të normave.

Bekteshi thotë se në fakt gjëja e vetme që ajo kishte bërë ishte se vishej si europiane, por gjithsesi pa e tepruar. Spartak Ngjela shtoi se kjo nuk ishte arsyeja e vërtetë në fakt, pasi sipas tij ata që i përgatisnin fletë-rrufetë Verës ishin djem që ajo i kishte refuzuar dhe e bënin një gjë të tillë në formë hakmarrjeje.

Vera Bekteshi: Fletërrufeja për pamjen e jashtme, si evropiane!

Spartak Ngjela: Një shok i yt ta ka bërë, i ngushtë…

Vera Bekteshi: Po e di mo e di, nuk do e them se kush…

Spartak Ngjela: Jo po që ta dish, memorien e kam…

Vera Bekteshi: Ditën që unë kam shkuar në fakultet, viti i 3-të kam qenë me këtë fustan dhe këto flokë. Ka ndonjë tepri?!

2 studentët spiunë i vunë fletërrufe gjatë diktaturës, Rudolf Marku: Pas komunizmit patën poste të rëndësishme

Shkrimtari Rudolf Marku ishte i ftuar këtë të mërkurë në emisionin “Opinion” ku flitej për fletërrufetë në komunizëm. Vetë Marku tregoi historitë e tij me fletërrufetë. Ai u shpreh se ato u vendosën nga studentë, spiunë të asaj kohe, por që pas komunizmit mbajtën poste shumë të larta. Sipas Markut, ironia është që të gjithë ata persona që i vendosën fletërrufe pas rënies së komunizmit u bënë antikomunistë.

“Unë kam qenë student. Kisha filluar të botoja dhe kisha qejf si gjithë të rinjtë e asaj kohe me u veshur duke imituar pak veshjen e Perëndimit, duke imituar Beatles-at, siç ishte kultura e viteve ’70 dhe befas vihet një fletërrufe që Rudolf Marku ka prirje liberale, borgjeze, shprehja e famshme “ka lakra në kokë”. “Lakra në kokë” ishte një ‘slang’ për pikëpamje borgjeze. E vendosën disa persona, disa studentë që ishin spiunë dhe që në fillim kishin shfaqur atë prirje për të qenë sekretarë rinie. Ishin zakonisht sekretarë rinie, kështu, vigjilenta. Nuk po jap emra, por njeri prej tyre ka qenë njeri shumë i rëndësishëm deri në vitet e fundit, gjatë kohës së komunizmit ka qenë edhe sekretar personal për kulturën i Ramiz Alisë. Kurse një tjetër ka qenë me një post që po ta them zbulohet personi. Një post shumë të lartë. Ironia më e lartë është që të gjithë janë konvertuar në antikomunistë”, tha Marku.

E kësaj fletërrufeje, Marku tha se i ktheu përgjigje. Por menjëherë pas kësaj erdhi një tjetër, e vendosur nga një oficer policie. Edhe këtu, ironia nuk mungon sërish.

“Që më fal do reflektoj, po do korrigjohem. Pastaj në fletërrufenë e dytë erdhi më vonë. E dyta ishte që kur unë kisha miqësi me Bashkim Shehun dhe pasi ndodh historia del një fletërrufe që Rudolf Marku dihet që ka qenë shok me Bashkim Shehun. Partia na hapi sytë që Bashkim Shehu dhe familja Shehu janë armiq, janë poliagjentë dhe kësisoj edhe Rudolf Marku është agjent. Ishte një oficer policie me mbiemrin Kapllani dhe ironia e Shqipërisë është që i biri tij në 1990 është i pari që mori bursë për t’u bërë avokat me grupin e njerëzve që kanë biografi të keqe dhe ky aktualisht, i biri i tij, është prokuror”, tha Marku.

Rakipi tregon ngjarjen e pabesueshme në komunizëm!

“Gruaja më e bukur merrte fletë-rrufe sistematikisht”, Rakipi: Kur kalonte ajo, ushtarët drejtonin topat…

Në kohën e komunizmit, fletë-rrufetë ishin letra të mëdha që afishoheshin zakonisht në mur apo trungje pemësh dhe ‘shënjestronin’ persona të caktuar duke i akuzuar për shkelje të normave. Pikërisht për këtë temë, ka folur sonte në “Opinion” edhe kryetari i Lidhjes së Gazetarëve, Ylli Rakipi.

Rakipi rrëfeu një episod të këtij fenomeni në Ersekë. Ai thotë se gruaja më e bukur e zonës merrte fletë-rrufe në mënyrë sistematike, pikërisht prej pamjes së saj. Madje shton Rakipi, ushtarët në repart drejtonin topat drejt saj sa herë gruaja kalonte.

Ylli Rakipi: Më kujtohet që i vinin fletë-rrufe një gruaje shumë të pashme, më e pashmja e qytetit e cila ishte një mësuese e shkollës fillore. Ishte më e bukura, ishte në një fshat afër Ersekës. Shkonte në punë në mëngjes, ishte padyshim femra më e bukur e zonës. Fletë-rrufeja ishte në qendër të qytetit, ajo ishte indiferente.

-Ishte xhelozi për paraqitjen e saj?

Ylli Rakipi: Gruaja e një oficeri! Fletë-rrufetë për të ishin sistematike. Ajo nuk e çante fare kokën, nuk i bënin përshtypje fare, ato i lexonte gjithë populli. Ishte një karikaturë ku ilustroheshin pantallonat e gjera, moda e asaj kohe. Më kujtohet se kam bërë ushtrinë aty me një repart dhe kur kjo kalonte të gjithë, ushtarët drejtonin topat dhe e shoqërin deri në fund si një grua të bukur. Ishte e vetmja gjë e pashme në të gjithë atë zonë të zymtë, të gjithë të gjallët e vështronin.

Shkoi me vonesë në emision, Blendi Fevziu i bën fletërrufe Ylli Rakipit

Këtë të mërkurë në emisionin “Opinion” u fol për fletërrufetë në kohën e komunizmit. I ftuar ishte edhe Ylli Rakipin që tregoi eksperiencën e tij. Mirëpo Rakipi kishte shkuar me vonesë në emision. E si pasojë, drejtuesi i emisioni “Opinion”, Blendi Fevziu, i kishte bërë një fletërrufe për respektimin e orareve.

“Ju shoku Ylli përse nuk zbatoni normat e shoqërisë sonë? Përse nuk respektoni oraret? Ktheni përgjigje. Përshëndetje revolucionare”, tha Fevziu.

Ndërsa Rakipi u përgjigj duke thënë: Tani unë nuk dua të justifikohem tek kthimi i përgjigjes, por shoku Blendi shoferi im ngatërroi pak rrugën. Por në atë kohë nuk kishe shofer xhanëm.

I pyetur se kujt nga politikanëve do t’i bënte fletërrufe, Ylli Rakipi u përgjigj “Edi Ramës”.

“Do t’i thosha përse t’i shoku Edi mban çorape të kuqe? Ky është zhveshur një herë. Si mund të zhvishet një njeri?”, tha Rakipi. /tvklan.al

