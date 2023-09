Opinion – Çfarë mësuam nga turizmi këtë vit?

Autori: Blendi Fevziu 01:27 13/09/2023

Në studio: Blerina Bombaj, Ervin Demo, Ornela Çuçi, Ina Zhupa, Altin Prenga. Lidhje Skype: Auron Tare

Vera që kaloi ishte një Verë me një sezon turistik relativisht befasues dhe ndër më të mirët që ne kemi pasur gjatë këtyre viteve të fundit, ndoshta gjatë gjithë historisë tonë. Por ky sezon turistik njëkohësisht ka hapur dhe një debat relativisht të munguar në Shqipëri në vitet e fundit, në atë se çfarë drejtimi do t’i japim turizmit, çfarë mësuam ne nga ky sezon turistik që ende vijon, është në ditët e tij të fundit.

Çfarë kanë qenë avantazhet që e sollën këtë bum turistik dhe cilat janë disavantazhet me të cilat turistët që vizituan Shqipërinë këtë vit u përballën dhe mund të përballen dhe vitin e ardhshëm nëse nuk marrim masa për t’i korrigjuar. Turizmi ka sjellë një lloj përfitimi ose një lloj avantazhi te pjesa më e madhe e popullatës së Shqipërisë direkt apo indirekt.

Nga ana tjetër mendohet që shërbimet që janë gjithmonë problemi ose “thembra e Akilit” e turizmit shqiptar, problemi më i madh i turizmit shqiptar, janë në një nivel shumë të kënaqshëm për të mos thënë shumë të lartë përsa kohë janë bujtina familjare që drejtohen nga një familje; burrë, grua, fëmijët e tyre dhe njerëz të afërt, dhe çedojnë ose kthehen në një problem shumë të madh kur ndërtojmë struktura më të mëdha turistike me disa dhjetra ose qindra punonjës aty ku menaxhimi kërkon një tjetër nivel. Por mbi të gjitha sa ishim ne të përgatitur? Çfarë mësuam dhe çfarë duhet të korrigjojmë për vitin tjetër?

Auron Tare: Kemi shumë monumente kulturore, problem mbetet markimi i tyre

I pyetur se cilat janë pikat më të forta të trashëgimisë kulturore në vendin tonë eksperti Auron Tare, i cili është pjesë e Këshillit Shkencor të UNESCO, përmes një lidhje Skype në emisionin Opinion në Tv Klan cilësoi diversifikimin.

Ndër të tjera ai u shpreh se Shqipëria ka shumë monumente kulturore, por problemi është që ato nuk markohen, gjë që e bën të vështirë njohjen nga njerëzit

“Diversifikimi, domethënë ne kemi qenë një udhëkryq dhe për këtë arsye kemi një sasi shumë të madhe të periudhave të ndryshmë historike, por kemi një problem që këto e para nuk markohen. Shiko çfarë ndodh në Sarandë, një fluks i paparë shkojnë të gjithë në Butrint, të cilët po e dëmtojnë qendrën me numrin e madh të vizitorëve. Ti ke në Sarandë 112 monumente të Kategorisë së Parë. Ke Finiqin, një nga qendrat më të rëndësishme të historisë së Ballkanit me akropolin shtatë herë më të madh nga ai i Athinës, të cilin jo të huajt po nja 10 shqiptarë mund ta dinë nga Tirana dhe askush tjetër nuk e di Finiqin dhe nuk shkon njeri.”

Gjatë fjalës së tij Tare gjithashtu ka përmendur edhe Vijën Egnatia si një pikë shumë të rëndësishme në trashëgiminë kulturore, por thekson faktin që në vendin tonë nuk ka asnjë tabelë që e tregon atë.

“Ke Vijën Egnatia e cila fillon nga Durrësi dhe shkon në Kostandinopojë dhe Spanja bashkë më Francën krijuan një rrugë murgjish, kur vija Egnatia është një nga rrugët më të rëndësishme të botës dhe ne nuk kemi një tabelë.”

Ornela Çuçi: Mund ta sjellësh Dua Lipën sa të duash, por mjafton një shkëndijë në landfillin e Vlorës të…

“Çfarë mësuam nga turizmi këtë vit”, është kjo tema e emisionit “Opinion” në Tv Klan, ku të ftuarit po ndajnë eksperiencat e tyre për të evidentuar avantazhet dhe disavantazhet e sezonit veror në Shqipëri.

E ftuar në emision, ekspertja e mjedisit, Ornela Çuçi shprehet se një nga disavantazhet më të mëdha që Shqipëria ka, është papastërita.

Ornela Çuçi: Një nga disavantazhet, nuk kemi një brand kombëtar, pra ku jemi ne. A jemi tek turizmi masiv, apo tek ai individual. Do të duhet të fokusojmë ofertën turistike. Nga ana tjetër, nuk kemi një markë kombëtare ushqimi, shquhesh për raki, por nuk e ke të branduar. Nuk themi që e kemi këtë produk tonin shqiptar. Ushqimin e kemi të pamarkuar, i kemi të paekspozuara siç duhet. Do të evidentoja mbetjet. Kemi punuar dhe me mbetjet, i kemi marrë dhe i kemi fshehur poshtë tapetit. Mund ta sjellësh Dua Lipën sa të duash dhe ta marketosh Ksamilin, Vlorën, mund të bësh investime pa fund në Vlorë, por mjafton një shkëndijë në landfillin e mbetjeve në Vlorë dhe në 3 ditë të ndizet nga ai tymi i jashtëzakonshëm.

Turizmi/ Auron Tare: Fshatrat e jugut po humbasin shpirtin, Shqipëria nuk ka guida

Eksperti Auron Tare, pjesë e Këshillit Shkencor të UNESCO, ka analizuar disavantazhet e turizmit në Shqipëri, që këtë vit njohu rritje të madhe.

Në një lidhje Skype për emisionin Opinion në Tv Klan, Auron Tare tha se nuk po bëhet një diskutim për të patur një vizion turistik për vendin.

Sipas tij, fshatrat në bregdetin e jugut të Shqipërisë po humbasin identitetin e tyre tradicional.

“Nuk ka një diskutim të ekspertëve që merren me turizmin me politikëbërjen për t’i dhënë një vizion vendit. Vizioni im është ky: Nga Llogaraja e poshtë po të shikosh nga deti duken si varreza dhe po humbasin fshatrat e bukura shqiptare. Po të shikosh jugun po bëhen ndërtime shumë afër detit me arkitekturë jo tradicionale dhe fshatrat po humbasin pjesën e arkitekturës apo të shpirtit, siç i gjen në Greqi apo Itali. Është shumë e rëndësishme eksperienca”.

Një tjetër pikë negative sipas Tares, është mungesa e guidave turistike.

“Shqipëria nuk ka story telling. Shkon në Butrint, nuk ka asnjë guidë. Zero. Po flas për story telling. Pashë udhëtimin e fundit nga Leskoviku, po kaloje në zona historike me përmasa botërore. Kalove në një vend aty ku ka pushuar Çezari 6 muaj. Vendit i duhen story telling”.

Auron Tare foli edhe për Sarandën, që sipas tij është zbuluar nga skandinavët disa vite më parë, sa i përket turistëve të huaj, të cilët nuk janë rikthyer më.

“Numrat nuk tregojnë sukses. Saranda u zbulua nga skandinavët vite përpara dhe po të shikosh numrin e tyre sot është limituar, nuk ka më rikthim të tyre sot. Pastaj mos flasim për Ksamilin që është një zhgënjim i madh. Po ndodh diçka shumë e çuditshme në botë, rrjetet sociale po tërheqin njëri-tjetrin, po në përgjithësi njerëzit në Ksamil kanë qenë të zhgënjyer. Plazhe publike nuk ka më. Ka dhe një arrogancë të tmerrshme nga operatorë që thonë po nuk hëngre bukë te unë ti nuk bën plazh. Fluksi i madh i numrave po shton kulturë të madhe në kulturën lokale. Shikoni çfarë po i ndodh zonës së mbrojtur të Butrintit. Janë futur operatorë brenda zonës së mbrojtur”.

Një tjetër problematikë sipas Tares është edhe pjesa e bujqësisë.

“Themi që kanë ardhur një numër shumë i madh njerëzish, por shikoni çfarë po hanë. Po të bësh pazarin në treg do shikosh që një pjesë e mirë e ushqimit vjen o nga Serbia, o nga vende të tjera. Bujqësia jonë nuk e ka mundësinë të furnizojë brezin e parë turistik. Nga fluksi i madh i njerëzve shiko çfarë ndodh në Nivicë. Pulat po i sjellin nga Tepelena se asnjë nuk mban pula aty. Kur nuk e përballon dot fluksin fillon çedon në shërbim”.

Turizmi / Ina Zhupa: Avantazhet janë meritë e njeriut disavantazhet nga keqmenaxhimi

Deputetja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa e ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan u shpreh se avantazhet e Shqipërisë në turizëm vijnë nga natyra ose nga njeriu duke përmendur keqmenaxhimin si një nga disavantazhet më kryesore.

Ina Zhupa: E pash listën tuaj dhe po ta shikoni avantazhet janë gjitha meritë ose e natyrës ose e njeriut, biznesit, sipërmarjes, ushqimit dhe disavantazhet lidhen me keqmenaxhimin me detyra dhe funksione shtetërore.

Blendi Fevziu: Shërbimet në strukturat e mëdha nuk është përgjegjësi e shtetit pasi Ervini mund të të thotë që avantazhi i këtyre qyteteve është pikërisht bujtinat e vogla ku personat që shërbejnë në bujtinë janë shumë të lidhur në turistin.

Gjithashtu deputetja u shpreh se një rol të rëndësishëm në promovimin e turizmit në Shqipëri kanë edhe rrjetet sociale ku përmendi rastin e Dua Lipës që kaloi pushimet në Shqipëri dhe promovoi Ksamilin përmes postimeve në Instagram.

Ina zhupa: Në Ksamil ka ndodhur e kundërta. Pikërisht nga disa resorte shumë të famshme dhe struktura shumë të mëdha u bë i famshëm Ksamili. Një nga arsyet pse u bë i famshëm Ksamili këtë vit në gjykimin tim ishte fakti se Dua Lipa kaloi pushimet vjet në Ksamil. Dhe miliona ndjekës të saj panë Ksamili në Instagram. Pra, ne sot kemi Instagramin Tik Tokun që na bëjnë reklamë dhe prandaj vajtën në Ksamil.

Turizmi/ Kryebashkiaku i Beratit: Kemi probleme me transportin interurban dhe brenda qyteteve

Berati është një nga qytetet që ka njohur rritje të madhe të turistëve në Shqipëri gjatë këtij viti.

Megjithatë, një problem që evidentohet jo vetëm në Berat por në të gjithë vendin, është infrastruktura rrugore.

Kryebashkiaku i Beratit, Ervin Demo, i ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, theksoi se problem për turizmin mbetet transporti interurban dhe ai brenda qyteteve.

“Kemi dy probleme. Kemi probleme me interurbanin dhe autobusët brenda qyteteve. Jo të gjithë turistët janë me mjete. Linjat e brendshme sidomos në zonat rurale janë 1 herë në 4 orë. Dhe kjo është një gjë që ne nuk mund të operojmë me tarifat që kemi prej 10 vitesh. Në qoftë se do shërbim duhet të jemi të gatshëm që dhe duhet paguar për shërbim”.

Sipas kryebashkiakut Demo, këtë vit në Berat ka patur rreth 600 mijë turistë.

“Berati ka pasur bum të jashtëzakoshëm. Deri tani në Berat jemi afërsisht 600 mijë turistë. Përveç hoteleve, bumi më i madh ka qenë këtë vit i shtëpive që prisnin turistë në dhoma apo jepeshin shtëpi me qira. Kjo është një gjë që ne na tregon pikët tona të dobëta, por në të njëjtën kohë shumica e turistëve ikin me mbresa të jashtëzakonshme nga Shqipëria”.

Sezoni veror/ Sipërmarrësi Prenga: Kam pasur probleme me dritat, rruga për të shkuar në Lezhë është tmerr

Sipërmarrësi Altin Prenga thotë se problemi më i madh që i ka ndikuar në mbarëvajtjen e punës gjatë këtij sezoni veror ka qenë ndërprerja e energjisë elektrike.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, sipërmarrësi Prenga thotë se një tjetër problem është rruga për të arritur në Lezhë, për të cilën thotë se është “e tmerrshme”.

Altin Prenga: Avantazhet më të mëdha që ka është efekti surprizë, nuk e presin njerëzit që të kemi njëfarë standardi. Mikpritja dhe akoma nuk kemi ndryshuar si njerëz është pikë e jona e fortë. Mikpritjen e gjen dhe rrugës.

Blendi Fevziu: Çfarë të ka mërzitur këtë verë?

Altin Prenga: Ne i kemi të zakonshme, Këtu ndahemi, jemi ne sipërmarrësit dhe shteti. Unë kam pasur probleme me dritat gjatë gjithë sezonit veror dhe kam akoma.

Blendi Fevziu: Kjo është e tmerrshme të ikin dritat në mes të sezonit.

Altin Prenga: Pastaj është rruga që veriu e ka më shumë problem se jugu me thënë të drejtën. Mbeturinat janë sistemuar shumë pak.

Blendi Fevziu: Sa orë do për të mbërritur në Lezhë?

Altin Prenga: Rruga është tmerr dhe nuk po punohet, shpresojmë ta bëjnë./tvklan.al