Opinion – Çfarë ndodhi brenda PS së Ramës?

00:19 13/02/2024

Në studio: Klesiana Omeri, Artan Hoxha, Fitim Zekthi, Emin Barçi

Barçi dhe Hoxha tregojnë protagonistët brenda PS: Këta janë treshja më e parë atje

Këtë të hënë në emisionin “Opinion” në Tv Klan u fol në lidhje me situatën brenda Partisë Socialiste duke marrë parasysh se të dielën zhvilluan Asamblenë Kombëtare.

Emin Barçi ishte një ndër të ftuarit dhe iu përgjigj pyetjes së Blendi Fevziut se kush është nga personat më potencialë brenda selisë rozë. Sipas tij ata janë Erion Veliaj, Belinda Balluku dhe Taulant Balla që sipas Barçit kanë pasur rezultate më të larta elektorale dhe qeverisëse.

Blendi Fevziu: Kush janë grupimet më të forta në PS që sheh ti Emin. Nuk po them grupimet, por personat më potencialë?

Emin Barçi: Nuk mund të them grupime, se nuk besoj se ka ndonjë që ka luajtur mendsh që të mendojë ta konkurrojë. Unë mendoj që ka ego, apo ambicie personale, legjitime se pa ego pa ambicie nuk ka politike. Dihet kush janë personat që kanë rezultate elektorale më të mira, ose rezultate qeverisëse më të mira, ose që janë më pranë Edi Ramës që ai i vlerëson, se nuk i mban kot afër, sepse mendon që me ta do vazhdojë të ushtrojë pushtetin. Patjetër, Erion Veliaj, Belinda Balluku, Taulanti padiskutim. Është një garë e hapur që nuk mund ta kuptosh pa qenë vendi vakant.

I të njëjtit mendim ishte edhe analisti Artan Hoxha.

“Nga felinët apo grabitqarët e kënetës bie në sy fare mirë, Balluku, bie në sy Veliajl, bie në sy Taulant Balla që janë treshja më e parë atje. Ishte dhe Ahmetaj, por Ahmetajn e eliminuan”, tha Hoxha.

Rama “kritika” Veliajt? Analisti: Tension i lartë mes tyre! SPAK-u ka prodhuar një vlim të vërtetë brenda PS

Siç raportohet nga gazetarët, në mbledhjen e djeshme të Asamblesë së PS-së, kryeministri Edi Rama ka pasur ‘kritika’ dhe për drejtuesin politik të Tiranës Erion Veliaj. Analisti Fitim Zekthi tha në “Opinion” se sheh një tension të lartë mes tyre.

Më tej ai thekson se ka një prishje ekuilibrash brenda Partisë Socialiste, situatë të cilën sipas tij Rama po mundohet ta fshehë. Mbledhjen e socialistëve të Dielën, Zekthi e cilëson një mënyrë për të dëshmuar “fuqi politike”.

-A mund të përkthehet si një tension i brendshëm mes Ramës dhe Veliajt?

Fitim Zekthi: Për mua po, është një tension i lartë. Jo vetëm mes Ramës dhe Veliajt. Unë mendoj që Rama mund të jetë shumë i shqetësuar për luftën e brendshme që mund të jetë vitalizuar nga SPAK-u. E ka prekur PS në disa ekuilibra shumë të brishtë. Disa njerëz po goditen dhe ata që po goditen duan të mbrohen duke i kërkuar Ramës mbrojtje. Rama nuk i mbron dot dhe kjo ka prodhuar një vlim të vërtetë aty brenda.

Faktin që kreu i qeverisë anashkaloi pyetjet për ish-ministrin Arben Ahmetajn dhe emri i këtij të fundit nuk u përmend gjatë mbledhjes, për Zekthin përbën shqetësim në radhët e socialistëve.

“Vlimin e brendshëm” të partisë në pushtet, analisti e shpjegon kështu: Erion Veliaj ka një pol të caktuar, Taulant Balla përfaqëson diçka dhe ka një politikë të caktuar, Fatmir Xhafaj ndoshta, Ditmir Bushati ndoshta. Por më kryesorja, PS drejtohet nga 3 komponentë të rëndësishëm. Një vijë politike që është Rama me disa njerëz që nuk kanë ideologji të madhe, janë kryesisht liberal, komponentët e krimit të organizuar dhe ata të biznesit klientelist. Këto komponentë e menaxhojnë pushtetin duke marrë secila privilegje politike, ekonomike. Rënia e njërës e prish gjithë ekuilibrin. Rama gabimin politik e bëri në 2013-ën, kur mblodhi gjithkënd për të marrë pushtetin. Ajo shprehja e famshme “të mbledhim gjithë qelbësirat për të marrë pushtetin.”/tvklan.al