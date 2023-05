Opinion – Çfarë ndryshoi në ligjin e pronave?

Autori: Blendi Fevziu 00:46 01/06/2023

Në studio: Ulsi Manja

Ligji për pronat/ Si kompensohen me tokë tjetër ish-pronarët

Me ligjin e ri të pronave të nxjerrë nga qeveria disa ditë më parë, synohet që t’i jepet zgjidhje problemit të pronave në Shqipëri.

Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja, i ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, ka shpjeguar veçoritë e këtij ligji.

Një ndër format e kompensimit të ish-pronarëve është edhe kombinimi fizik apo miks. Që do të thotë 20% kompensim financiar dhe 80% me kompensim toke në hapësira të lira në gjithë territorin e Shqipërisë.

“Supozojmë që i takon të marri 5 hektarë. Synohet që ky 5 hektarë të jepet i pacopëtuar, e pandarë. Agjencia ka detyrimin t’i thotë 5 hektra ne e kemi në X qytet. I vihet në dizpozicion. Qytetari zgjedh në X bashki të Shqipërisë. Agjencia fillon procedurat për dhënien e sipërfaqes fizike. Shteti ka detyrimin t’i vendosë në dizpozicion këtë formë kompensimi”, tha ministri Manja.

Ndryshimet në ligjin për kompensimin e pronave, Manja: Kthim pa kufizim i pronës së lirë

Disa ditë më parë, Këshilli i Ministrave ka miratuar një VKM për ndryshimet në ligjin e kompensimit të pronave për ish-pronarët.

Ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja, i ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, ka thënë disa nga risitë e këtij ligji.

Manja shprehet se një nga këto ndryshime, është edhe kthimi pa kufizim i pronës së lirë.

Ulsi Manja: Ka disa ndryshime interesante ligji. Kthimi pa kufizim i pronës së lirë. Nëse statusi i pronës truall rezulton i lirë, pra pronë shtet, subjektit të shpronësuar i kthehet automatikisht nëse ka truall. Bëhet fjalë pasi Agjencia e Trajtimit të Pronave ta verifikojë statusin juridik të kësaj prone, brenda asaj sipërfaqe, toka truall i shkon të parëve. Bën kërkesë tek Agjencia.

Blendi Fevziu: Po në ato toka truall që janë zënë me ndërtime publike?

Ulsi Manja: Në atë tokë që janë të zëna me ndërtime informale, apo është zonë me ndërtime publike, subjektet e shpronësuara kompensohen, fondin e marrim tek Kadastra.

Ministri Manja ka shpjeguar po ashtu edhe risinë që ka të bëjë me kompensimin e jo më pak se 10 për qind të vlerës së tokës kur zëri kadastral i pronës të njohur për kompensim.

Ulsi Manja: Një risi tjetër e ligjit që reflekton veprimet e gjykatës, kompensim jo më pak se 10 për qind të vlerës së pronës kur zëri kadastral i pronës të njohur për kompensim ka ndryshuar nga tokë arë në tokë truall. Ai e merr si të leverdisë më shumë. Diferencën nga tokë trull në arë, subjekti i shpronësuar merr jo më pak se 10 për qind të tokës së re. Për ato vendime, deri në 1,5 milionë Lekë të reja, ne i kompensojmë menjëherë.

Ministri Manja ka shpjeguar dhe format e kompensimit të pronave:

1.Kompensim fizik brenda pronës së tij

2.Kompensim i kombinuar

3.Kompensim financiar, jo më pak se 50 miliardë Lekë

3.Kompensim financiar me kërkesë të veçantë

4.Raste të kompensimit të veçantë financiar me vlerë deri në 1.5 milionë Lekë.

Ligji i ri për pronat/ Ministri Manja: Deri në Dhjetor 2024 shqyrtohen 9 mijë kërkesa

Pak ditë më parë, Këshilli i Ministrave miratoi një VKM me ndryshimet për ligjin e pronave për të kompensuar ish-pronarët.

Ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja, i ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, ka sqaruar detajet e këtij ligji me ndryshimet e reja.

Sipas tij, janë 9 mijë kërkesa të pashqyrtuara që do të marrin përgjigje deri në Dhjetor 2024 nga Agjencia e Trajtimit të Pronave.

“Ligji i parë është vitit i 2015 por në Dhjetor 2022 kuvendi bëri disa shtesa dhe ndryshime duke reflektuar ato që tha Gjykata Eurpiane e të Drejtave të Njeriut dhe Gjykata jonë Kushtetuese. Ligji i ri i Dhjetorit 2022 shtyn afatin e kërkesave për njohje pronësie deri në Dhjetor 2024. Në Shkurt 2019 ishte afati edhe për trajtimin e kërksave për njohje edhe për vlerësimin financiar të vendimeve që ishin dhënë në kohë të ndryshme. Ngelën pa shqyrtuar rreth 9000 kërkesa. Me ndryshimet e reja ligjore, ata që i kanë në gjykatë të shkallës së parë administrative kanë të drejtën ta tërheqin nga gjykata dhe ta sjellin në agjenci. Ligji ka përcaktuar një afat, 31 Dhjetor 2024. Agjencia ka detyrimi ligjor të trajtojë 9 mijë dosje. Agjencia do trajtojë vetëm ato kërkesa që kanë qenë të patrajtuara ditën kur skadoi ligji, por jo kërkesa për njohje pronësie dhe ato që ka një vendim”.

Sipas ministrit Manja, fatura financiare për pronat kap vlerën e 1 miliard Eurove.

“Në 2015 kur hyri në fuqi ligji ne trashëguam mbi 26 mijë vendime që ishin dhënë ndër vite por nuk kishte faturë financire. Tani për këto 26 mijë e 300 vendime nxorrëm një faturë financiare është 101 miliard Lekë të reja, rreth 1 miliard Euro. Nga këto 20 mijë vendime agjencia ka arritur të ekzekutojë vetëm 794 vendime. Me ndryshimet e reja ligjore dhe me 2 VKM agjencia është gati për të filluar me kompensimet dhe ka në dispozicion 60 milionë Euro. Është fond i çdo vitshëm”, theksoi Manja.

