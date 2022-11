Opinion – Çfarë pasojash ka emigracioni i shqiptarëve?

00:47 03/11/2022

Inxhinieri shqiptar në Angli: Ka arritur rroga e elektricistit 280 Paund në ditë

Ervin Gjonaj, inxhinier elektrik në Britani të Madhe prej 23 vitesh, thotë se vendi ka nevojë për forcë punëtore për arsye se mungon krahu i punës.

Në një lidhje me Skype për emisionin Opinion në Tv Klan, Gjonaj u shpreh se në Britani numri i vendeve bosh të punës mund të kapë shifrën e 2 milionëve.

Ndërsa theksoi se një rrogë elektricisti në Britani të Madhe ka arritur deri në 280 Paund në ditë.

Blendi Fevziu: Ju më thatë herën e kaluar që Britania ka rreth 1.5 milionë vende pune bosh apo jo?

Ervin Gjonaj: Patjetër. Madje mund të arrijë, nëse qeveria do të marrë përsëri ato vendime, pretendohet që në Prillin e ardhshëm, kur të mbyllet viti taksor, mund të arrijë numri 2 milionë vende pune bosh.

Blendi Fevziu: Kështu që është e interesuar dhe Britania të thithë emigrantë për të mbushur këto vende?

Ervin Gjonaj: Patjetër. Unë jam inxhinier në punën time të përditshme. Dhe në të tre projektet që unë punoj, jemi me 3 ose 4 muaj vonesë për arsye të forcës punëtore. Nuk kemi forcë punëtore për të realizuar projektet. S’ka krah pune. Unë jam inxhinier elektrik. Një elektricisti në Britani ka arritur t’i shkojë rroga në 280 Paund në ditë.

“5 deri në 15 mijë euro”, mjekja shqiptare tregon sa paguhen mjekët në Gjermani

Mjekja shqiptare që ka emigruar në Gjermani që prej vitit 2010-të, Aurora Dollenberg në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan thekson se arsyeja pse ka emigruar drejt Gjermanisë ka qenë sepse pas mbarimit të studimeve në degën e mjekësisë, në Shqipëri nuk ka gjetur asnjë vend pune.

Me kartonin e diplomës, pas dyerve të mbyllura ku trokiti, zgjodhi të linte Shqipërinë për t’u larguar drejt Gjermanisë, i cili siç e thekson Aurora jo vetëm që i ofroi vendin e punës në profesionin e saj, por edhe i ofroi specializimi në këtë fushë.

Aurora Dollenberg: Jam larguar para 10 vjetësh, arsyeja kryesore ka qenë prespektiva profesionale, kërkoja një vend pune. Kur ti del nga fakulteti vetëm me një karton në dorë dhe askush nuk të pyet, mbarove, je studente ekselente, hajde të të marrim në një qendër universitare e mbase në një spital privat. Në të gjitha dyert që kam trokitur nuk kam pasuar asnjë mundësi për punësim, gjë që më trishtoi. Në periudhën kur kam ikur, i gjithë brezi ishte pa shpresë. Kam ikur në 2010-ën, nuk kishte vend pune. Gjermania ofroi mundësinë, ata madje të luteshin të zgjidhje një specializim dhe për ne si shqiptarë ishte një ëndërr. Më shumë se 70 për qind e brezit tim kanë ikur, rreth 200 veta kanë ardhur në Gjermani. Në Gjermani nga 320 mijë shqiptarë që jetojnë këtu, rreth 20 për qind e këtyre janë të fushës së mjekësisë, 64 mijë vetë që janë të të gjithë fushat e mjekësisë. Të emigruarit në 5-vjeçarin e fundit janë 5 mijë forca të kualifkuara punëtore.

Por sa paguhet një mjek në Gjermani?

Aurora Dollenberg: Nga 5 mijë deri në 15 mijë euro kurse në Shqipëri lëviz rroga nga 500 deri në 1 mijë

Deklarata për emigrantët shqiptarë/ Ervin Gjonaj nga Anglia: Pati indinjatë ndaj Sekretares së Brendshme

Ervin Gjonaj, nga Media ALB UK në Angli dhe inxhinier shqiptar në Britani të Madhe prej 23 vitesh, thotë se ka patur reagime ndaj deklaratës së Sekretares së Brendshme të Britanisë së Madhe, Suella Braverman, e cila ka kritikuar emigrantët shqiptarët që udhëtojnë drejt vendit ishullor.

Në një lidhje me Skype për emisionin Opinion në Tv Klan, Ervin Gjonaj e konsideroi arrogant fjalimin e Sekretares Braverman dhe theksoi se kanë shprehur indinjatën edhe komunitete të tjera emigrantësh në Britani, madje edhe vetë britanikët ndaj saj.

Blendi Fevziu: A ka doza të një lloj racizmi nga Sekretarja e Brendshme?

Ervin Gjonaj nga Media ALB UK, Angli: Unë prej 23 vitesh që jetoj këtu është hera e parë që kam hasur një gjuhë të tillë nga një autoritetet i qeverisë së Britanisë dhe është e papranueshme që gjuha e saj të arrinte këtë nivel. Dhe aq më tepër e një personi që vjen nga një familje emigrantësh ku në Britani, si unë si emigrant, si komunitete të tjera të emigrantëve dhe britanikët vetë, kanë shprehur indinjatë të jashtëzakonshme kundrejt personit në fjalë, duke kërkuar që të japë llogari dhe duke i shpjeguar asaj që nëse ti do të ishe në vendin e këtyre emigrantëve dhe do dëgjoje një Sekretar Shteti të thoshte të njëjtat fjalë, si do ndiheshe? Dhe arroganca e saj arriti në kulmin që të thotë që unë po bëj detyrën. Kjo nuk është detyrë që të arrish në këtë lloj forme të shprehjes në Parlamentin e Britanisë. /tvklan.al