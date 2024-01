Opinion – Çfarë po ndodh me politikën shqiptare?

Autori: Blendi Fevziu 01:15 26/01/2024

Në studio: Floriana Garo, Iris Luarasi, Baton Haxhiu, Enton Abilekaj, Endrit Shabani, Agron Shehaj

“Po krijoj një parti politike”, Shehaj: Është perëndimore. Do të jetë gati për zgjedhjet

Politikani Agron Shehaj është duke punuar mbi një lëvizje të re politike. I pyetur në “Opinion” në Tv Klan për detaje rreth partisë siç është emri, Shehaj u përqendrua te qëllimi që ka për të. Gjatë bisedës në emision, pedagogia Iris Luarasi tha se partitë politike në Shqipëri nuk kanë demokraci brenda tyre sepse nuk afrojnë figura të reja.

Lidhur me këtë, Shehaj thotë se për partinë e tij po zhvillon takime me persona që kanë dëshirë të kenë një kontribut dhe që nuk kanë lidhje me të. Ai shton se partia do të jetë gati për zgjedhjet e ardhshme.

Agron Shehaj: Unë kam ndërmend, dua ideali im është një parti moderne, perëndimore që s’ka lidhje me çfarë kemi parë këtu dhe unë e kam jetuar këtë 6 vjet dhe e di shumë mirë se çfarë përmende ti, di dhe shumë më shumë, di dhe çfarë ndodh nësee një njeri i aftë dhe i zoti, që thjesht do të japë një kontribut në jetën e vet, nuk do të fitojë asgjë, ështëi realizuar në jetën e vet, do të japë një kontribut…

Blendi Fevziu: Do të bëjë një karrierë se…

Agron Shehaj: Ai ishte problem i partisë më shumë se i atij se atij i hiqej mundësia për të dhënë një kontribut, por partisë i mohohej një njeri i aftë dhe i zoti që ta ndihmonte partinë që pastaj të fitonte zgjedhjet. Partia politike çfarë nënkupton? Është një marrëveshje qytetarësh, njerëzish, është një marrëveshje, një kontratë, është akti i themelimit, statuti, nuk është një gjë që thjesht duhet ta depozitosh në gjykatë. Është një marrëveshje ku vendosen parimet, kornizat, qëllimi dhe është ai themelimi i partisë që pastaj drejton partinë, nuk është kryetari që thotë tani do të themi kështu, tani themi ashtu.

Blendi Fevziu: Kur do ta kesh gati?

Agron Shehaj: Për të bërë diçka serioze dhe moderne duhet kohë. Jam duke takuar njerëz, jam duke folur, po takoj njerëz me të cilët nuk kam asnjë lidhje.

Blendi Fevziu: Do të jetë gati për zgjedhje?

Agron Shehaj: Absolutisht do jetë gati për zgjedhje. Është rrugëtim i gjatë, nuk po krijoj një parti politike… shiko Fevzi.

Blendi Fevziu: Zakonisht në Shqipëri kështu janë mësuar, e bëjnë një sa për zgjedhje.

Agron Shehaj: Nuk po bëj një lëvizje politike për zgjedhjet e ardhshme.

Blendi Fevziu: E kuptoj, por në Shqipëri veç partive të mëdha, janë për zgjedhje.

Agron Shehaj: Nuk po bëj një lëvizje politike timen personale që unë ta drejtoj, ta komandoj dhe të bëj atë që dua unë. Nuk duhet të drejtohet nga kryetari, por nga qëllimi. Nuk kam asnjë interes të krijoj nëj fotokopje të partive të tjera politike.

Shehaj e mbylli fjalën e tij duke shprehur besim te njerëzit. Ai tha se “nuk do të jetë një rrugëtim i lehtë, por njerëzit do të dinë të zgjedhin”.

“Unë besoj tek Berisha”, Batoni i kthehet Garos: Pse nuk qëndrove në Zvicër?

Zëdhënësja e Partisë Demokratike, Floriana Garo, është shprehur se ka besim tek ish-kryeministri Sali Berisha, tek i cili tha se besojnë shumica e të djathtëve. Kjo deklaratë e Garos ka nxitur reagimin e analistit Baton Haxhiu në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan, i cili i ka thënë se po jep një shembull gabim.

Floriana Garo: Unë mund të flas çfarë ka ndodhur me Sali Berishën dhe po flasim për zgjedhje që nuk ishin të barabarta, por ishin të vjedhura. Partia kryetarin e kishte “non grata”, që sulmohej vazhdimisht, që u la pa vulë dhe pa logo. Të gjitha ndikojnë. Populli opozitar e kishte alternativën dhe u pa me foltoren dhe në çdo mënyrë na goditën. Foltorja ishte shpresë. E keni goditur foltoren kaq shumë. Unë besoj tek Berisha dhe të djathtët, një pjesë shumë e madhe besojnë tek Berisha.

Baton Haxhiu: Floriana zemër pse nuk qëndrove në Zvicër?

Floriana Garo: Doja të jepja një shembull ndryshe Baton.

Baton Haxhiu: Po e jep shembullin gabim.

Flroaian Garo: Më vjen shumë keq që e bën këtë koment sepse tregon mungesë patriotizmi të theksuar me këtë koment. Shpesh më pyesin si u gjende në PD-në. Kush ta bëri ofertën? Askush nuk ma ka bërë ofertën. Unë shkova me dëshirën time për të kontribuar në politikë si modeli i një gruaje të re që vjen nga jetesa jashtë dhe do të kontribuojë për Shqipërinë sepse e di që Shqipëria është vendi ku ne do të jetojmë dhe ku shqiptarët duhet të jetojnë.

Mosrezistenca e popullit, Abilekaj: Varfëria është shkaku që njerëzit nuk mendojnë për të drejtat politike, por vetëm për ato ekonomike

“Varfëria është shkaku që njerëzit nuk mendojnë për të drejtat politike, por vetëm për të drejtat ekonomike”, kështu është shprehur gazetari Enton Abilekaj për mosrezistencën e popullit dhe mosaktiizimin në çështjet politike.

I ftuar në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan, Abilekaj u shpreh se në përgjithësi ata që aktivizohen janë grupe interesi dhe shoqëria civile të cilët mund t’i parandalojnë këto që po ndodhin.

Enton Abilekaj: Nëse ne flasim për pushtet autoritar që e ka pamundësuar mundësinë e vendimmarjes dhe pjesëmarrjes në politikë të njerëzve ne duhet të shpjegojmë kush janë arsyet kryesore dhe kush janë këto pushtete që e kontrollojnë këtë gjë. Drejtësia që është një diskutim i gjerë që funksionon pjesërisht se vetë Dumani e tha sot se një pjesë e prokurorëve flirtojnë me qeverinë megjithëse janë të pavarur. Meqë u fol për monipolizim e gjithçkaje jemi në një forcë politikë që kontrollon ekonominë, politikën, institucionet të gjitha…dhe në 90 dolën pinjollë, studentët kryesisht të preferuarit e sistemit pikërisht ata dolën kundër atij sistemi. U rrëzua monopoli ekonomik sepse kishin idenë, frymëzimin, alternativën.

Problemi i parë është a ka një alternativë sot që njerëzit të binden që ne do rimë këtu dhe do luftojmë dhe është e qartë që ne këtë se kemi dhe nuk mund të fajësosh për këtë as njerëzit as qeverinë, por opozitën dhe duhet thënë kjo gjë. E dyta është se mosaktivizimi i njerëzve nuk vjen vetëm sepse janë të interesuar për çështje të tjera…Varfëria është shkaku që njerëzit nuk mendojnë për të drejtat politike, por vetëm për të drejtat ekonomike. Sa më të varfër të jenë njerëzit, sa më e pabarabartë të jetë shoqëria ato që janë viktimat janë pikërisht ata që nuk kujdesen dot për këtë, dhe kjo është një nga arsyer pabarazia. Në përgjithsësi ata që aktivizohen dhe luftojnë për të drejtat politike, civilët janë grupë interesi, shoqëria civile, njerëz të shtresës së mesme dhe kjo është forca më e madhe nuk është as gjyqësori.

Shehaj: Më takon të krijoj alternativë të besueshme, po punoj për një lëvizje të re politike

Politikani Agron Shehaj thotë se njerëzve u duhet dhënë një ofertë dhe alternativë e besueshme. I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Shehaj shprehet se në rast se kjo alternativë nuk do të jetë e përfaqësuar nga njerëz me integritet, humbet besueshmërinë.

“Ne duhet t’i japim një ofertë qytetarëve. Duhet të kishim bërë më shumë dhe janë bërë shumë gabime, ne na takon të ngrejmë një alternativë të besueshme dhe me njerëz me integritet. Nëse alternativa nuk është e besueshme dhe nuk është e përfaqësuar nga njerëz me integritet, humbet besueshmërinë. Në politikë duhet të mendosh se çfarë mendojnë njerëzit”, thotë Agron Shehaj.

Gjatë fjalës së tij, Shehaj shprehet se atij si politikan i takon që të krijojë një alternativë të besueshme, gjë të cilën thotë se po e bën.

“Njerëzit kanë nevojë për një alternativë. Mua si politikan më takon të krijoj një alternativë të besueshme dhe kjo është ajo që bëj, po punoj duke krijuar një lëvizje të re politike”, u shpreh Shehaj.

“Hyjnë në politikë të varfër e dalin të pasur”, Luarasi: Njerëzit janë të zhgënjyer, s’mund t’u faturojmë mosreagimin

Zëdhënësja e PD, Floriana Garo mendon se një pjesë e problemit të gjendjes së opozitës vjen për shkak të mosreagimit të shoqërisë. Analiza e saj kundërshtohet nga pedagogia Iris Luarasi e cila thotë se njerëzit nuk kanë asnjë shpresë.

Në argumentin e saj në “Opinion” në Tv Klan, Luarasi thotë se njerëzit hyjnë në politikë të varfër dhe dalin të pasur duke shkaktuar zhgënjim te njerëzit. Pedagogia kundërshton kategorikisht që masës t’i faturohet mosreagimi kur nuk kanë besim te politika.

Iris Luarasi: Unë mendoj që ata janë aq të zhgënjyer nga politika dhe patjetër që mendojnë që ikën një palë dhe ikën një tjetër por të dyja palët sillen njësoj por nuk kanë asnjë shpresë, edhe në momentin që do vinte Berisha në pushtet nuk do kishin asnjë shpresë. Të mbarojë pushteti i Ramës dhe të vijë pushteti i Berishës. Këta njerëzit që ishin të papunë, pa asnjë lloj shprese, befas i prek një shkop në kokë dhe bëhen të pasur, bëhen të motivuar politikisht? Jo. Njerëzit kanë kuptuar në 30 vite demokraci që politika në vendin tonë është totalisht një deja vu. Gjithë njerëzit hyjnë në politikë të varfër dhe dalin të pasur në Shqipëri dhe kjo është edhe djathtas, edhe majtas dhe është një zhgënjim për njerëzit. Këta njerëzit ngelen të varfër dhe tani ne u faturojmë atyre që nuk dinë të reagojnë? Për kë të reagojnë ata? Që të pasurohen këta njerëzit e tjerë?

Floriana Garo: Pse e shikon vetëm kështu ti?

Iris Luarasi: Kjo është ajo që mendoj unë. Ne nuk mund t’ua faturojmë njerëzve.

Floriana Garo: Atëherë të mos reagojnë, të vazhdojnë kështu se këtë po predikoni juve.

Iris Luarasi: Nuk mund t’ua faturojmë njerëzve se kjo është një polarizim dhe problem i madh i politikës në Shqipëri ka lidhje me polarizimin politik.

Luarasi shton se opozita ka qenë destruktive brenda saj për shkak të luftërave të brendshme. Braktisja e parlamentit dhe dorëzimi i bashkive janë disa nga gabimet që ajo rendit, të cilat opozita nuk duhet t’i kishte bërë për shkak të votës që populli i ka besuar.

Iris Luarasi: Në momentin që ti ia ke dhënë me dorën tënde këto, ti pret që të reagojë populli. Populli çfarë të bëjë? Populli ta ka dhënë votën, të ka thënë ty shko në parlament, ti shkon dorëzon karrigen e deputetit, shkon dorëzon bashkitë, ia lë të gjitha Ramës dhe pastaj e ka fajin populli. Unë nuk mendoj që populli në përgjithësi nuk ka mëkatet e veta por ti popullin e lë të varfër se këtu njerëzit e pasur në përgjithësi janë politikanët dhe jo vetëm që e lë të varfër, por e lë të emigrojë. Emigracioni patjetër që është një gjë e jashtëzakonshme por njerëzit ikin se nuk shohin shpresë për momentin, nuk e shohin te qeverisja, këta që udhëheqin tani jetët tona politike por nuk shohin as shpresë te opozita. Njerëzit pse ikin? Nuk është kaq e thjeshtë që të ikësh e të lësh vendin tënd. Në gjithë këtë histori ti shikon që këtu patjetër edukimi qytetar është i rëndësishëm dhe njerëzit duhet të edukohen në Shqipëri që politikëbërja është e rëndësishme dhe duhet të marrin pjesë, por në momentin që shikon sondazhe që janë të besueshme, që thonë mbështetja ndaj qeverisë është 50% por mbështetja ndaj opozitës është 20-30%, pastaj kjo është vrastare se ke një pozitë që ka 10 vjet në pushtet. Ti thua po çfarë ndodh në këtë vend? Kush e ka fajin në këtë?

Baton Haxhiu paralajmëron goditje nga SPAK: Do ta shikoni javën e ardhshme

Analisti Baton Haxhiu e konsideron tepër të lartë nivelin e korrupsionit në Shqipëri dhe thotë se kjo do të goditet nga SPAK gjatë viteve të ardhshme.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, analisti Haxhiu mendon se ndërkombëtarët, përmes SPAK-ut në të cilin janë investuar personalisht, do të projektojnë edhe liderin e ardhshëm opozitar.

Sipas Baton Haxhiut, mandatet e ardhshme qeverisëse do të jenë më të vrazhdat për Shqipërinë dhe do të goditet korrupsioni nga SPAK-u. E në këtë aspekt, Haxhiu paralajmëroi se gjatë javës së ardhshme do të ketë goditje nga ana e Prokurorisë së Posaçme.

“SPAK-u është produkt i bashkësisë ndërkombëtare dhe për arsye se SPAK do ta derivojë liderin e ardhshëm opozitar. Këta nuk janë në gjendje ta bëjnë këtë punë. Kjo opozitë ja ka dhuruar Ramës këto 2 mandate. Unë mendoj që mandati i ardhshëm do ta vendosë Shqipërinë në një situatë të vrazhdë, as nuk besoj që do ketë zgjedhje në 2029, as nuk besoj që qeverisja do jetë kaq e lehtë sa është tani. Për dy arsye; për shkak të korrupsionit që ka kaluar normat do goditet nga njerëzit që janë brenda SPAK. Do e shihni javën e ardhshme dhe javët në vijim. Shikoni veç çfarë do ndodhë me Bashkinë e Tiranës”, theksoi ndër të tjera analisti Baton Haxhiu.

Shehaj për Ramën: Lider ballkanik banal që vjedh popullin më të varfër në Evropë

Politikani Agron Shehaj e ka quajtur kryeministrin Edi Rama “një lider ballkanik banal që vjedh popullin më të varfër në Evropë”. I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Shehaj ka deklaruar se për të pasur njerëzit një jetë më të mirë, i pengon kapja e ekonomisë që sipas tij e ka bërë kryeministri Rama në mënyrë që të ketë edhe pushtetin politik.

Agron Shehaj: Flasim për gjëra që njerëzve nuk ju interesojnë fare. Njerëzit kanë hallin çdo mëngjes “si mund të përmirësoj jetën time, jetën e familjes time”. Nuk flet njeri për komisionin hetimor, për komisionin zgjedhor, nuk flet njeri se kush do të jetë kryetari…

Blendi Fevziu: Asnjëherë një situatë e caktuar nuk është vetëm një pllakë, por një pazëll dhe tek ky pazëll janë shumë gjëra që e krijojnë. Nuk ka shans të jetë vetëm nga një arsye.

Agron Shehaj: Një gjë që më ka bërë më shumë përshtypje është se ne jemi marrë me gjithçka, por vetëm me thelbin nuk jemi marrë. E rëndësishme është se ne duhet të dëgjojmë dhe të dimë se çfarë duan njerëzit. Njerëzit duan punë, një punë më të mirë. Çfarë i pengon këta që të kenë punë, që të kenë një punë më të mirë, që të zgjerojnë biznesin e tyre? I pengon kapja e ekonomisë. Kapja e ekonomisë është bërë nga ai zotëria atje që ka çdolloj pushteti dhe pavarësisht se çfarë thotë Batoni, ai nuk është aty dhe nuk gëzon respektin se nuk guxon asnjë prej tyre ta kundërshtojë sepse ai është ndonjë lider i ndriçuar dhe i paparë, por se është një lider ballkanik banal që vjedh popullin më të varfër në Evropë dhe në Ballkan dhe ata nuk ja kthejnë sepse ka pushtet ekonomik dhe pushteti ekonomik që ka, i sjell dhe pushtetin politik.

Floriana Garo: Shoqëria duhet të reagojë, është e pandërgjegjësuar. Brezi i ri nuk e di ç’po ndodh

Zëdhënësja e Partisë Demokratike, Floriana Garo kërkon më shumë reagim nga shoqëria në lidhje me situatën aktuale në politikën shqiptare.

E ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Garo u shpreh se të rinjtë janë të painformuar dhe të pandërgjegjësuar për aktualitetin politik.

“Shoqëria e ka detyrim të reagojë. A mendoj që unë opozita është kaq e fortë? Nuk është, ne jemi në ditët më të vështitra, por opozita të paktën e ngre zërin. Qeveria nuk del në një debat.

Shoqëria e pandërgjegjësuar që nuk angazhohet gjen thjesht atë alternativën për të ikur, janë të pandëgjegjësuar. Brezi i ri as që e di fare se çfarë po ndodh.

Nëse shoqëria do ishte më proaktive dhe të merret me gjëra më thelbësore se sa thjesht ato lajme që i dalin në rrjete sociale, shumica e lajmeve janë të pavërteta, atëherë si supozohet të jesh i informuar ti. Edhe shoqëria ka probleme”, u shpreh Floriana Garo.

“Janë dy mundësi përse politika shqiptare ndodhet në këtë situatë”, Shehaj: Thelbi, pushteti ekonomik

“Çfarë po ndodh me politikën shqiptare?”, është kjo tema që po trajtohet mbrëmjen e sotme në emisionin “Opinion” në Tv Klan. I ftuar në studio për të folur lidhur me këtë çështje ishte edhe politikani Agron Shehaj i cili u shpreh se janë dy mundësi se përse politika shqiptare ndodhet në këtë situatë.

Agron Shehaj: Ky është i vetmi vend i botës ku nuk po themi që demokracia nuk funksionon jo sepse dikush morri pushtetin dhe po e mban me dhunë, por se fajin e ka opozita. Kjo nuk më bën sens. Shkojmë si arritëm në këtë ku maxhoranca shkatërron demokracinë. Ka dy mundësi ose opozita është e dobët ose Edi Rama u tregua aq i babëzitur aq i vendosur për një pushtet të gjatë sa shkatërroi opozitën.

Blendi Fevziu: Këto nuk e përjashtojnë njëra-tjetrën.

Agron Shehaj: Arsyetimi është shumë i thjeshtë. Ne mund të themi që opozita ka përgjegjësitë e veta. Nuk është justifikim fakti që e kanë bërë të gjithë dhe nuk ja kanë dalë për arsye të ndryshme dhe ky ja ka dalë.

Gjithashtu gjatë fjalës së tij Shehaj u shpreh se problemi kryesor dhe thelbi qëndron tek pushteti ekonomik pasi përmes këtij pushteti kontrrollohen të gjithë pushtetet e tjera.

Agron Shehaj: Shikojmë, unë jam i mendimit që ne s’po kapim thelbin. Ne harrojmë një gjë të rëndësishme. Ne harrojmë pushtetin ekonomik dhe sa i rëndësishëm është. Ky ka krijuar një pushtet ekonomik. Ka bashkuar bashkë pushtetin ekonomik dhe politik si kurrë më parë. Përmes pushtetit ekonomik ti fiton të gjitha këto tjerat. Fiton zgjedhjet, kap mediat, ti bën çfarë të duash. Është pushteti ekonomik problem. Ka pasur një evolucion edhe demokracia në Shqipëri lindi dhe pastaj filloi morri një drejtim, fatkeqësisht të gabuar. Arriti në një pikë që të gjithë jemi dakord që kjo nuk është demokraci.

Baton Haxhiu: Rama nuk honeps asnjë, e përcakton vetë kursin qeverisës. Opozita i ka bërë dhuratë mandatin e 4

Kryeministrin Edi Rama, analisti Baton Haxhiu e konsideron si politikan me autoritetet të pakontestueshëm në Shqipëri.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Baton Haxhiu u shpreh se Kryeministri e përcakton vetë kursin e tij politik.

“Ajo që unë i ndaj në faktor pozitarë dhe opozitarë, domethënë që politika dominante e pozitës ka të bëjë me mungesën e ndarjes së pushtetit. Rama e ka një autoritet të pakonstestueshëm dhe nuk ka person të dytë, të tretë. Të kesh diskurs, të jesh i fuqishëm në vendimmarrje dhe të mos reagojë askush, domethënë autoriteti i njeriut të parë të PS e mbyt atë që quhet dëshirë për një pluralizëm brenda sistemit qeverisës. Rama me diskurs intelektualisht dhe mënyrën se si qeveris, nuk honeps fare asnjë prej njerëzve. Ai është njeriu që përcakton kursin e tij qeverisës. Kjo është arsyeja e parë”.

Por gjendjen në të cilën ndodhet politika shqiptare, Baton Haxhiu e sheh një pjesë të problemit edhe tek opozita.

“Ku është problemi i opozitës? Ka rezistencë të dobët dhe është për faktin se në mënyrë jo politike, ka dalë jashtë sistemit kur u bënë zgjedhjet lokale dhe të përgjithshme. Ata njerëz nuk kanë kuptuar asgjë nga politika. Domethënë i kanë bërë dhuratë Ramës jo këtë mandatin e tretë, por dhe të katërtin për arsye se ti bindësh njeërezit, që të ndërtosh rrjetin dhe besueshmërinë, do kohë. Ndërkohë, në këto 10- vite, kemi 900 mijë njerëz minus në jetën tonë sociale. Tek ky element mirëqenia është më e madhe te këta njerëz që përfitojnë nga kjo qeverisje e Ramës dhe nuk janë pak. 400 mijë socialistë që janë brenda strukturës janë ata që janë luajalë ndaj sistemit. Fakti që përfitojnë nga kjo, dhe fakti që fëmijët e tyre përfitojnë, një pjesë e njerëzve që duhet të ekzistonin nuk ekzistojnë, s’janë, janë diku tjetër në Perëndim, kanë ikur. Ata që kanë mbetur nuk bëjnë politik, ajo që quhet sot konferencë për shtyp, nuk është model i komunikimit”.

Mënyrën e të bërjes së opozitës, analisti Baton Haxhiu e vlerëson si të dobët dhe kjo ndikon edhe në fuqizimin e pushtetit të Kryeministrit.

“Rezistenca e dobët e opozitës është lufta për veten. Dhe kjo është pasojë e atyre 6 viteve që s’kanë qenë në pushtet. Ndërkombëtarët bëjnë përpjekje për ta formalizuar një opozitë të fortë? Po kë të formalizojnë? Pavarësia e dobët e mediave, domethënë mediat janë projektues kryesor të asaj që pushteti me diskursin e vetë e tregon të vërtetën e tyre. Kur nisesh për një bojkotim, kur nisesh për refuzim të pushtetit, atëherë i shkon deri në fund, nuk mundesh ta krijosh imagjinatën për një rezistencë maksimale dhe të përfundosh i turpëruar maksimalisht”, theksoi Baton Haxhiu.

Abilekaj: Opozita është nxjerrë nga loja, nuk ka asnjë mjet për ta kontrolluar qeverinë

Gazetari Enton Abilekaj thotë se situata politike në vend është e paprecedentë teksa shton se kurrë më parë nuk ka pasur një jetë politike të organizuar nga kryeministri. I ftuar në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan, Abilekaj shprehet se opozita ka treguar se parlamenti nuk funksionon.

Enton Abilekaj: E paprecedentë. Nuk ka qenë kurrë kështu, as në kohën e Berishës së parë. Kurrë nuk ka pasur një jetë të tillë të organizuar nga kryeministri, ku opozita nuk ka asnjë të drejtë dhe nuk bën dot politikë. Propozimet e opozitës edhe për amandamente nuk janë pranuar. Nëse opozita nuk do të ishte atje, ne nuk do të ishim këtu. Opozita ka treguar që parlamenti nuk funksionon. Nga studioja nuk ndikon në vendimmmarrje.

Gjatë fjalës së tij, Abilekaj është shprehur se opozita është nxjerrë nga loja dhe nuk ka më asnjë mjet për të kontrolluar qeverinë.

Enton Abilekaj: Kjo situatë është e qartë sepse opozita është nxjerrë nga loja, nuk ka asnjë mjet më për ta kontrolluar qeverinë. Komisionet hetimore nuk i ka. Çfarë të diskutosh në një sallë që nuk merret parasysh mendimi i opozitës.

Sipas Abilekajt, qeveria ka investuar që opozita të përçahet dhe të mos funksionojë.

Enton Abilekaj: Rama duke vrarë demokracinë brenda partisë së vet… Partitë kazermë këtë kërkojnë, lider autoritar që të marrë të gjithë pushtetet. Do të vijë kjo pikë kur qeveria investon që opozita të përçahet dhe të mos funksionojë, ta blejë ose ta denigrojë dhe pastaj kemi këtë situatë.

/tvklan.al