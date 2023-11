Opinion – Çfarë po ndodh në Gaza?

Autori: Blendi Fevziu 00:50 01/11/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Fitim Zekthi, Brenton Kotorri, Agim Nesho, Blerina Gjylameti, Julian Kasapi

Luftimet mes Izraelit dhe Hamasit po kthehen gjithmonë e më intensive ndërkohë që trupat e Izraelit në fundjavë kanë depërtuar në brendësi të territorit të Gazës pasi kishin dritën jeshile rreth 2 javë më parë për të penetruar në atë që quhej luftë urbane, pra luftë brenda territorit të Gazës. Ndryshe nga sa pritej, forcat e Izraelit deri tani nuk kanë qëndruar në brendësi të territorit, kanë ndërmarrë inkursion dhe janë tërhequr sërish në pozicionet e tyre, ndoshta nga frika e një përplasje urbane që mund të sillte shumë viktima për ta. Por ajo që po kthehet tashmë në diçka të tmerrshme është situata humanitare në zonën e Gazës. Pikërisht për të folur për situatën atje diskutoi mbrëmjen e së martës një panel të ftuarisht në studion e Opinion.

Gazetari i A2 CNN, Julian Kasapi ka treguar në emisionin “Opinion” këtë të martë se çfarë i ka bërë përshtypje kur ka qenë duke raportuar nga lufta në Izrael.

Ai u shpreh se popullata në Izrael ishte e armatosur. Sipas tij, vajzat e reja dilnin në kafe me automatik. Po ashtu, theksoi se edhe disa gazetarë raportonin live me pistoletë në brez.

“Ajo që mua me të vërtetë më ka bërë përshtypje është se e gjithë popullata është e armatosur. Unë kam parë vajza të reja të cilat në vend të çantës mbanin automatik. Në kafe me automatik. Unë kam parë gazetarë që raportonin live me pistoletë në brez dhje kjo më ka bërë shumë përshtypje. Ndoshta është normale për Izraelin për popullsinë e tyre”, tha Kasapi për gazetarin Blendi Fevziu.

Sonte në “Opinion” të ftuarit po diskutojnë lidhur me luftën në Gaza, ku në dy javët e fundit janë vrarë mijëra palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë.

Duke e paralelizuar konfliktin me atë që po ndodh në Ukrainë, diplomati Agim Nesho u shpreh se po të mos ekzistonin grupimet terroriste në Gaza, Perëndimi do kishte reaguar më shpejt për civilët. Ai vuri theksin edhe te deklarata e fundit e liderit bjellorus Aleksandër Lukashenko, i cili edhe pse cilësohet si “zar i Putinit” ka thënë se Rusia po e humbet luftën.

Agim Nesho: Ça ka ndodhur dje? Dje, Lukashenko që nuk është gjë tjetër, nuk përfaqëson gjë, pati guximin të thotë se “luftën në Ukrainë nuk e fiton Rusia.” Domethënë gjithë analiza sot në botë ishte si është e mundur që Lukashenko që është një ‘zar i Putinit’ të japë një deklaratë të tillë që “Rusia ka humbur luftën dhe kërkon të kthehet në tryezën e bisedimeve.” Këtu është momenti që Perëndimi po shikon mundësinë e imponuar nga gjithë ky opinion ndërkombëtar që është ngritur në mbrojtje të njerëzve të pafajshëm, me të drejtë, për të gjetur një zgjidhje.

-Ndërkohë Perëndimi reagoi për civilët shumë më shpejt në zonën e Ukrainës sesa po reagon në Gaza.

Agim Nesho: Pa diskutim! Këtu ka një gjë, organizatat terroriste e mbajnë popullsinë civile si mbrojtje.

Tema e kësaj të marte në Opinion, ka të bëjë me luftën në Gaza. Gjatë emisionit Blendi Fevziu ngre një pyetje për të ftuarit: ‘Pse Hamasi sulmoi në këtë moment’?

Analisti Fitim Zekthi shprehet se, sipas një eksperti, Hamasi sulmoi kryesisht për shkak të nevojës që kishte ai vetë për një negociatë, për të prishur raportin mes Arabisë dhe Izraelit.

Ndërsa diplomati Agim Nesho tregon se kjo është një lojë e madhe e 3 shteteve për prishjen e rendit botëror.

Në përfundim të këtij diskutimi, Zekthi mendon se zgjidhja e kësaj çështjeje ndodhet brenda dy shteteve.

Blendi Fevziu: Pse Hamasi sulmoi në këtë moment? Se kjo është pikëpyetja më e madhe.

Fitim Zekthi: Unë po citoj ekspertin që është njohësi më i hollë i këtyre gjërave, i cili tha se Hamasi e bëri kryesisht për shkak të nevojës që kishte ai vetë për një negociatë, për të prishur raportin me Arabinë që po ndërtonte Izraeli. Ndoshta kjo ishte sepse…

Agim Nesho: Irani, se tani kanë dalë hapur që Irani ka provokuar, e ka sponsorizuar sulmin.

Blendi Fevziu: Irani ka thënë që ne s’kemi lidhje.

Agim Nesho: Mund të thotë çfarë të dojë, por faktet sot në botë, në të gjithë botën perëndimore…

Blendi Fevziu: Pra Irani nuk ka dashur të lejojë një marrëveshje mes Arabisë Saudite dhe Izraelit që do ishte e para në histori.

Agim Nesho: Kjo është njëra nga qëllimet, por qëllimi tjetër është që, është filluar një lojë e madhe për prishjen e rendit botëror. Domethënë, kjo është një lojë që mendohet se ka shumë aktorë. Që është Rusia, Kina, është Irani, të cilat kërkojnë në një pikë të caktuar të globit, që sidomos në një vend që mund të provokojë një konflikt tepër të madh, siç është Lindja e Mesme të provokojnë Perëndimin.

Fitim Zekthi: Gjithsesi Blendi, atje ka një mister, për arsyet sepse bëhet fjalë për qindra faktorë. Duhet të kemi parasysh që Hamasi ekziston prej kohësh, por Hamasi është përkrahur edhe nga vetë Izraeli dhe kjo dihet botërisht.

Blendi Fevziu: Teori konspirative.

Fitim Zekthi: Nuk është konspiracion, është deklaratë publike. Në konferencën e 2019-ës Netanjau ka thënë nëse duam të pengojmë krijim e shtetit Palestinë, pra të dy palët duhet të përkrahin Hamasin.

Blendi Fevziu: Këtë doja të thoja. Thelbi shkon prapë tek zgjidhja përfundimtare. Çështja është si zgjidhet problemi i Palestinezëve.

Fitim Zekthi: S’ka zgjidhje përveç se dy shteteve. Një zgjidhje e pranuar nga çdo lider botëror.

Gazetari i A2 CNN, Julian Kasapi teksa ishte i ftuar në emisionin “Opinion” këtë të martë ka dhënë detaje të tjera nga ajo që ka parë vetë në Izrael duke qenë se ka raportuar mbi luftën.

Ai u shpreh se në fillim ushtria izraelite i lejonte mediat t’i filmonin, por më vonë e ndaluan dhe vepruan si në Ukrainë duke mos dashur që të tregojnë vendndodhjet apo pikat strategjike.

Po ashtu, Kasapi tregoi detaje që sipas tij e bëjnë Hamasin një organizatë me të vërtetë terroriste. Ai theksoi se disa luftëtarë të saj kanë tentuar t’u presin kokat me lopatë disa studentëve nepalezë. Gazetari tha se videot më vonë janë shpërndarë nga vetë Hamasi.

“Ajo që të bënte përshtypje ishte se faktikisht Hamasi në momentin që Izraeli në datën 13 mos gaboj hodhi me mijëra fletushka tek Rripi i Gazëss që i kërkonte pjesës së banorëve të veriut të shkonin në jug, pamjet satelitore tregonin se si Hamasi kishte bllokuar rrugën me mjete të tonazhit të rëndë. Që këtu duhet bërë ndarja mes Hamasit dhe popullatës civile. Pati një ndërhyrje ditët kur Izraeli po përgatitej në pjesën veriore që do të bënte këtë mësymjen e këmbësorisë pati një ndërhyrje me grupe speciale që u futën. U futën dhe me të vërtetë ata po kërkojnë pengjet, por që edhe pengjet nuk po i gjejnë dot. Kanë arritur të marrin disa komunikime kryesisht.

Është edhe lufta e madhe propagandistike sepse Izraeli ka filluar tashmë të furnizojë median dhe jo vetëm median vendase, por edhe median ndërkombëtare duke nxjerrë komunikime në radio se si ushtarët e Hamasit komunikojnë dhe si i tregojnë eprorëve të tyre momentet që vrasin. Ka edhe një detaj tjetër çka e bën Hamasin një organizatë me të vërtetë terroriste. Këto xhirime që ju po nxirrni janë xhiruar vetë nga Hamasi. Ka video të tjera se si Hamasi, unë kam disa video por janë të patransmetueshme, se si Hamasi, luftëtarë të saj, tentojnë t’i prejnë kokën disa studentëve nepalezë. Në kibutz Alumim kishte 16 studentë nepalezë, që 16 janë vrarë nga Hamasi dhe në një nga videot tregohet sesi i godasin me lopatë për t’i prerë kokën dhe këto janë video që janë xhiruar vetë nga Hamasi dhe këto janë të tmerrshme. Prandaj duhet bërë ndarja Hamas me civilë”, u shpreh Kasapi./tvklan.al