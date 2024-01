Opinion – Çfarë po organizon opozita?

00:40 19/01/2024

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Gazment Bardhi, Oerd Bylykbashi, Redi Shehu, Mira Pogaçi, Mark Marku, Preç Zogaj

Përplasja mes demokratëve, Bardhi në “Opinion”: Ndihem keq për skenën, por ishte shpërthim i sinqertë!

Përplasja mes demokratëve te Komisioni i Medias ishte një nga skenat më të komentuara politike këtë javë. Njëri nga “protagonistët” ishte kreu i grupit parlamentar të PD-së Gazment Bardhi.

I ftuar sonte në “Opinion” në Tv Klan ai shpreh keqardhje për tonet e larta ndaj koleges së tij, por nga ana tjetër thekson se ishte një “shpërthim i sinqertë”.

Sipas Bardhit, demokratët nuk mund të vendosen përballë njëri-tjetrin kur aksioni është kundër partisë në pushtet. Ai e cilësoi të gjithë situatën në atë mbledhje e cila nuk u zhvillua deri në fund, si një strategji tjetër e Lulzim Bashës.

-A mendon që është një skenë elektorale kjo?

Gazment Bardhi: Deputetja tjetër është mike e imja dhe shpërthimi është aq i sinqertë sa të ishin përballë dy miq.

-A mund ta kishim mbajtur pak sinqeritetin se…?

Gazment Bardhi: Unë kam një zakon politik zoti Fevziu që nuk jam ndryshe para kamerave dhe ndryshe pas kamerave.

-Kshu thotë dhe Rama…

Gazment Bardhi: Këtë e kam, jam i njëjti në çdo moment. Aty kam thënë atë që kam ndjerë, nuk kam patur gjë me kolegen.

-A ndihesh keq për skenën?

Gazment Bardhi: Absolutisht ndihem i keqardhur, do doja që skena të mos ndodhte, kjo ka qenë arsyeja pse për 10 minuta pa filluar mbledhja i jam lutur zonjës Açka për të mos e vijuar mbledhjen, kishte një këmbëngulje, nuk e kuptova pse, megjithëse tashmë e kam kuptuar, është një strategji e zotit Basha.

“Rama i ka vënë shkelmin në fyt opozitës”, Bardhi: Nuk po e lejojmë që të na ngulë thikën

Kryetari i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi, ishte i ftuar këtë të enjte në emisionin “Opinion”. Ai foli edhe për përplasjen në Komisionin e Medias me deputeten demokrate Flutura Açka. Bardhi u shpreh se është dakord me të bërit opozitë me fjalë, por për momentin mazhoranca po tenton të shuajë opozitën.

“Jam dakord opozita bëhet me fjalë. Opozita në një vend normal, në një parlament normal. Ne kemi një vit që përdorim fjalën. Më thoni mua, mbani mend ndonjë akt opozitar të zonjës Açka apo ndonjë fjalë? Ka folur shumë gjëra opozitare të mençura në komision. Mbani mend ju ndonjë gjë? Jo sepse mënyra si funksionon kuvendi dhe arroganca që shfaq mazhoranca ndaj fjalës, të drejtave, detyrave dhe misionit që opozita ka, është e tillë që po tenton të shuajë opozitën”, u shpreh Bardhi.

Kreu i grupit demokrat tha se të gjitha kërkesat e tij dhe të deputetes Açka për komisione hetimore janë rrëzuar pa argumente. Ai theksoi se PD me aksionin e saj nuk po lejon Ramën, duke përdorur si metaforë thikën, që t’ia ngulë opozitës.

“Janë rrëzuar të gjitha pa dhënë asnjë argument, madje një pjesë e tyre pa kaluar për votim në seancë plenare. Tani në çfarë situate është opozita në Kuvend. Edi Rama e ka shtrirë përtokë, i ka vënë shkelmin në fyt, tani ka marrë një thikë në dorë dhe do të na ngulë edhe thikën. Kjo që po bëjmë ne në parlament në këto kushte jemi, thjesht i kemi kapur dorën dhe nuk po e lejojmë që të na ngulë thikën”, u shpreh Bardhi.

“Burrecë të vegjël”, cila është përgjigjia e Bardhit për Bashën në ‘Opinion’

Tensioni që u krijua në mbledhjen e Komisionit të Medias të Mërkurën pati reagime të shumta, aq sa Partia Socialiste kërkoi përjashtimin nga Parlamenti të deputetëve të PD-së Gazment Bardhi dhe Flamur Noka. Por sjelljen e tyre nuk e dënoi vetëm mazhoranca… Ishte dhe Lulzim Basha nga krahu opozitar që i cilësoi dy demokratët “burrecë të vegjël”. Sipas tij, u ushtrua dhunë verbale ndaj koleges Flutura Açka.

“Turp për këta burrecë të vegjël që mendojnë se duke sulmuar zonjat me dhunë verbale, tregojnë forcë. Kjo vetëm provon se sa të dobët janë”, u shpreh Basha dje.

Sonte në “Opinion”, kreu i grupit parlamentar të PD-së Gazment Bardhi refuzon t’i kundërpërgjigjet, duke e konsideruar një “batutë 2 lekëshe të pavlerë”.

-Ku dalloni ju nga Edi Rama?

Gazment Bardhi: Së pari po na pyet për veprime të Lulzim Bashës. E kemi mbështetur në veprime të drejta, jemi distancuar në momentin kur ka ndodhur estrada që ju përshkruani. Kur kam konstatuar që Basha po tentonte të rikthehej në PD, jam distancuar prej tij, dhe qëndrimi im është publik. Në momentin që flasim Lulzim Basha nuk është opozita. Ka disa që dyshojnë realisht rolin opozitar të Lulzim Bashës.

Fevziu: Burrec e ka për ty ky më duket…

Bardhi: S’ka rëndësi, nuk kam ndonjë betejë personale me Bashën për t’u marrë me batuta 2 lekëshe që nuk kanë asnjë vlerë.

Oerd Bylykbashi: Nuk kthehemi mbrapsht, komisionet dhe parlamenti nuk do të funksionojnë

Oerd Bylykbashi i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan u shpreh i prerë se komisionet parlamentare dhe seanca parlamentare nuk do të funksionojë pa u realizuar kërkesat e opozitës për komisionet hetimore.

Sipas Bylykbashit, nëse vetëm një nga komisionet që kërkon opozita do ishin ngritur sot, deputetët e PD-së do i shihnin në televizor duke sjellë prova dhe denoncuar qeverinë e kryeministrit Edi Rama.

“Unë po them këtë gjë, vendimi për të mos funksionuar të gjitha komisionet është vendim që ne nuk i kthehemi mbrapsht dhe komisionet nuk do të funksionojnë. Nuk do të funksionojë as seanca plenare. Diferenca është kjo. Komisionet parlamentare që drejtohen nga socialistë kanë kuptuar që nuk mund të vazhdohet dhe janë kthyer online. Është e paligjshme, por kanë bërë atë. Kjo ishte e shtyrë për të arritur një situatë të këtij lloji për të arritur këtë lloj acarimi. Kjo ka pak rëndësi. Kjo do kalojë shumë shpejt. E gjithë kjo skenë që shohim. Ajo që mbetet është komisionet hetimore nuk ngrihen. Imagjinoni një moment. Sot të ishte ngritur një nga ato të tetë komisione hetimore. Në televizion skenat a do të ishin këto apo deputetët e opozitës duke sjellë prova përballë kamerave duke denoncuar dhe vënë në vështirësi Edi Ramën? Dhe këtu sot ne diskutojmë pse ndodh kjo situatë në parlament ndërkohë që nuk merremi me thelbin e kësaj, se Edi Rama bllokon këtë histori”, u shpreh Bylykbashi.

Ai komentoi edhe reagimin e Lulzim Bashës pas përplasjes në Komisionin e Medias mes deputetëve Gazment Bardhi e Flamur Noka me Flutura Açkën. Këtë situatë, Bylykbashi e sheh si të stisur nga Basha dhe reagimin e këtij të fundit në Twitter e vlerëson me 5 Lekë. Më herët Bardhi duke komentuar të njëjtin tweet të Bashës tha se nuk komenton batuta 2 lekëshe.

“Ajo skenë aty e stisur nga Lulzim Basha, është për të arritur këtë Twitterin 5 lekësh i Lulzim Bashës. Kaq ka pasur nevojë ai. Atij i është dashur për të bërë një situatë për të bërë një deklaratë të këtij lloji”, u shpreh Bylykbashi.

Shumë debate, 0 diskutim! Mark Marku: Teknikisht Rama po përfiton njësoj nga të dy grupet e PD

Në studion e “Opinion” në Tv Klan, Mark Marku bëri një analizë ndryshe sa i takon situatës tashmë disa mujore parlamentare, ku opozita bllokon diskutimet dhe mazhoranca voton ligje në kohë rekord. Nisur nga kjo, Marku thotë se dy grupet e PD-së në njëfarë forme po “krijojnë benefite për Ramën” pasi ka 0 diskutim nëpër mbledhje komisionesh apo sallën e Kuvendit.

Mark Marku: Duke e radikalizuar një formacion politik apo një opozitë në atë nivel, ti pengon format e përfaqësimit. Dhe unë se kuptoj, këta thonë që ok grupi i Bashës po bashkëpunon me Ramën. Mundet edhe s’mundet se unë nuk i besoj…janë teknika të kohës komuniste. Por, problemi është tek rezultati se thoshte Konfuci para mijëra vjetësh, një veprim nuk shihet nga qëllimet, por nga rezultatet. Dhe tek rezultati ka mundësi…nuk po them që këta duan t’i shërbejnë Ramës, por në rezultat unë mendoj që këta i shërbejnë po aq mirë Ramës sa edhe Lulzim Basha me konformizmin e vet…Unë s’po bëj akuza, unë po reflektoj dhe një nga arsyet që s’kam dashur të jem në asnjë formacion politik është që të kem mundësi të reflektoj lirshë, pa i dhënë hesap njeriu. Cili është qëllimi i Edi Ramës? Pse nuk i lejon të zhvillohen komisionet hetimore sepse ato do të diskutohen, do të ketë mundësi të flitet për afera korruptive. Rezultati i komisioneve hetimore parlamentare në përgjithësi është 0, është një instrument i shkëlqyer për të ushtruar kontrollin e parlamentit mbi qeverinë dhe nuk janë vetëm komisionet, edhe thirrja e ministrave, kërkimi i informacioneve, pra është proces i gjerë. Pra, qëllimi i Ramës është që të mos diskutohet.

Oerd Bylykbashi: Patjetër!

Mark Marku: Kështu si po ndodh a nuk po diskutohet në Parlament 0 për asgjë?! Po merren të gjitha vendimet pa u diskutuar?!

-Pra ti thua që Rama teknikisht po merr benefitet…

Mark Marku: Teknikisht, Rama po përfton nga të dy grupet njëlloj dhe më shumë në rezultat final nga kjo…

“Rama po e zhyt më thellë thikën”, analiza e Redi Shehut: Aksioni ekstrem i opozitës po përshpejton zullumin e mazhorancës

Aksioni i opozitës dhe çfarë po organizon ajo ishte tema e diskutimit këtë të enjte në emisionin “Opinion” në Tv Klan. I ftuar ishte edhe Redi Shehu, i cili bëri një analizë të aksionit të PD-së në parlament. Sipas tij, aksioni ekstrem i opozitës po ndihmon Ramën që të përshpejtojë zullumet e mazhorancës.

Redi Shehu: Në fakt opozita duhet të bëjë krejt të kundërtën. Opozita së pari duhet të ndërtojë sistemin i cili duhet të përballet me sistemin e mazhorancës. Këtu kemi të bëjmë me sistemin. Në qoftë se opozita e konsideron vetveten si një agregat i cili vetëm sa e përkeqëson situatën politike në vend, atëherë nuk është duke bërë detyrën e saj. Zoti Bardhi tha ne e penguam thikën e zotit Rama që të zhytej më thellë. Në fakt zoti Rama thikën po zhyt më thellë dhe më shpejt duke u bazuar pikërisht në këto aksione sepse duke analizuar çfarë ka ndodhur që kur ka filluar aksioni opozitar, pra në momentin kur ju keni ekstremizuar situatën, ligjet janë kaluar më shpejt, pa debat, pa projektligje. Mazhoranca ka sharruar edhe më tepër në zullumin e saj duke përdorur pikërisht alibinë tuaj. Unë shpesh e kam menduar këtë që për mazhorancën nuk do të kishte asnjë problem të provonte 4 komisionet, a 7 a 8 se nuk ka problem, sepse në historinë e politikës sonë komisionet mund të kenë pasur ndonjë nuancë opozitarizmi, por në thelb nuk e ka ndryshuar situatën. Unë besoj se zoti Rama e ka bërë këtë pikërisht për ta provokuar opozitën për ta shfaqur në ekstremin e vet në mënyrë që më vonë të mund ta përdorte si alibi për të përshpejtuar gjërat. Ne ndodhemi në këtë pikën ku jemi siç ishim në kohën e braktisjes së parlamentit, ku një akt ekstrem prodhoi opozitën e korporatave dhe u aprovuan ligje shpejt e bukur. Në të njëjtën formë je dhe tani ku kjo formë destruktivizmi dhe dhune po përshpejton komisionet me Zoom dhe me radhë. Pra opozita jo vetëm që nuk po e frenon dorën me thikë të Edi Ramës, por po e përshpejton nguljen sa më thellë në plagën e saj. Problemi është ky që unë kam frikë më tepër që aleatin më të madh që opozitat kanë, sidomos në Shqipëria po rajonin tonë që janë ndërkombëtarët, të cilët kanë ndërhyrë shpesh në raport me arrogancën e mazhorancave duke u bërë palë me opozitat duke ndihmuar proceset demokratike në Shqipëri, unë kam frikë se ju nuk e keni këtë dhe duke mos e pasur këtë i gjithë aksioni juaj ekstrem apo i dhunshëm, që në parim është i drejtë, por forma me të cilën ju këtë të drejtë doni ta aplikoni, ju përshpejtoni zullumin e mazhorancës.

“E keni problemin me vetminë, jo me Ramën”, Redi Shehu: Opozitës po i ndodh shkatërrimi…

Analisti Redi Shehu, i ftuar këtë të enjte në emisionin “Opinion” në Tv Klan, u shpreh se për opozitën problemi më i madh është vetmia.

Në një debat me Oerd Bylykbashin, nënkryetarin e PD-së, Shehu tha se opozitës po i ndodh shkatërrimi dhe jo rindërtimi. Madje frika më e madhe e tij, është që ky shkatërrim mund të mbetet i përhershëm.

Redi Shehu: Nuk e keni problemin më të madh ju, as e keni as me Ramën, po ta them unë, as me SPAK-un, e keni problemin me vetminë. Ky është problemi më i madh dhe vetmia është prodhuar nga heterogjeniteti juaj si opozitë. Ky është problemi.

Blendi Fevziu: Çdo të thotë vetmi Redi?

Redi Shehu: Vetmi në kuptimin elektoral. Shiko se si ka ardhur mënyra e rrudhjes së Partisë Demokratike në 2 vite, në 24 muaj. Shiko si ka ardhur rrudhja deri në 14 maj, me humbjen e bastioneve. Dhe nga 14 maj deri tani, ku një akt siç është i paprecedent, arrestimi i kryetarit të opozitës, mbështeten vetëm nga një grup njerëzish. Partia Demokratike, nuk e di se sa po kuptohet kjo nga Partia Demokratike, po kalon në atë fazën që quhet destruksioni ose shkatërrimi konstruktiv. Domethënë që ti të rindërtohesh, ti po shkatërrohesh në këtë moment. Nuk po i diskutojmë arsyet pse po shkatërrohet, i dimë pak a shumë. Kjo është një periudhë e shkatërrimit, që gradualisht e çon në pikën zero, nga ku do rindërtohesh. Kam frik se shkatërrimi do të mbetet i përhershëm dhe ky është fataliteti i opozitës.

“95% e faktorëve opozitarë janë dakord”, Bardhi: Po punojmë bashkë për një projekt politik

Kreu i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi, u shpreh se 95% e faktorëve opozitarë kanë rënë dakord për të qenë bashkë kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama.

Ai u shpreh se po punohet me të gjithë për të ndërtuar një projekt politik, qoftë ajo një parti unike apo një federatë opozitare.

Gazment Bardhi: Jemi duke punuar për të ndërtuar të gjithë bashkë një projekt politik besoj do të kemi…

Blendi Fevziu: Si mund të ishte?

Gazment Bardhi: Ka disa forma si mund të jetë.

Blendi Fevziu: Një federatë? Një parti unike? Si?

Gazment Bardhi: Padiskutim që ka nevojë për parti unike, ka nevojë dhe për federatë opozitare. Ne jemi duke punuar në të dyja frontet. E rëndësishme është që 95% e faktorëve opozitarë kanë rënë dakord që për t’u forcuar dhe për të qenë më të fortë përballë Edi Ramës do duhet të lemë në një anë ndasitë, mendimet e ndryshme, opinionet e ndryshme për shumë çështje që mund të kemi dhe do duhet të përqendrojmë të gjithë energjitë në betejën me Edi Ramën. Për këtë kemi rënë dakord. Për çdo gjë tjetër pastaj, forma, mënyra, data nesër apo pas një jave, këto besoj që janë detaje që nuk kanë rëndësi për thelbin e çështjes./tvklan.al