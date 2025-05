#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Emisioni “Opinion” në Tv Klan u ka dedikuar gjatë kësaj fushate elektorale një hapësirë të veçantë partive të reja, të cilat kandidojnë një zgjedhjet e 11 Majit dhe që synojnë të kenë përfaqësuesit e tyre në Kuvendin e Shqipërisë. Mbrëmjen e kësaj të mërkure Agron Shehaj prezanton pikat e programit të partisë së tij Mundësia. Agron Shehaj bashkë me Barbara Dodën dhe Erald Kaprin u përgjigjen pyetjeve të gazetarëve dhe tregojnë me hollësi se çfarë synojnë t’u ofrojnë shqiptarëve.

Të ftuar: Agron Shehaj, Gerta Zaimi, Erald Kapri, Barbara Doda, Bledian Koka

Agron Shehaj: Partia Mundësia, forca e tretë politike në të gjitha qarqet

Kryetari i Partisë Mundësia, Agron Shehaj, ishte i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan këtë të mërkurë. Ai u shpreh se partia e tij e ka mbështetjen më të madhe në Qarkun e Tiranës.

Sipas Shehajt, Partia Mundësia, është forca e tretë politike në të gjitha qarqet sipas sondazheve.

“Tirana është qarku ku kemi më shumë mbështetje, por një gjë është e sigurt. Ne jemi qartësisht forca politike e tretë në rang kombëtar. Në Tiranë po e po, me një diferencë shumë të madhe nga dy partitë e tjera të reja, por jemi parti e tretë pothuajse në të gjitha qarqet. Po flas sipas sondazhet. Të gjitha sondazhet fotografojnë këtë situatë, na nxjerrin forca e tretë në të gjithë Shqipërinë”, tha Shehaj.

I pyetur për një parashikim të mandateve që mund të marrë partia e tij në zgjedhje, Shehaj u përgjigj kështu.

“Unë i qëndroj fakteve. Nuk më pëlqen të fluturoj. E vetmja parashikim që mund të bësh është në bazë të sondazheve. Po të shikosh sondazhet nëse na nxjerrin rreth 10%, fatkeqësisht sistemi elektoral nuk ka jep mundësinë të marrim 10% të mandateve, por mund të jetë një numër i përafërt. Më pak se 14. Flas mesatarisht“, tha ai.

Bashkëpunim me asnjë! Shehaj do “çajë” i vetëm në betejën e tij politike

Drejtuesi i Partisë Mundësia Agron Shehaj është i ftuari i mbrëmjes së sotme në “Opinion” në Tv Klan. Teksa parashtroi ambiciet e forcës që udhëheq për 11 Majin, theksoi që në krye të herës së nuk do bashkëpunojë në asnjë rast me asnjë subjekt tjetër politik.

“Nuk synojmë të kushtëzojmë, nuk është qëllimi ynë të jemi team maker. Bashkëpunim me asnjë! Ne nuk bashkojmë votat me asnjë! Ne e dimë se ç’do ndodhë në datë 12, do fillojë pazari siç është bërë gjithmonë, ose me parti politike, me deputetë. Ka ndodhur dhe do ndodhë.”

Po në rast se Partia Socialiste fiton sërish?

“Ne do jemi opozitë. Unë vetëm këtu kam dëgjuar, ç’a do të thotë të bashkohesh me opozitën?! Secili bën opozitën e vet”, u përgjigj ai.

Agron Shehaj tregon “vijën e kuqe” që e ndan me PD-në

Kryetari i Partisë Mundësia, Agron Shehaj, deklaroi në emisionin “Opinion” se nuk do të bashkojë votat me asnjë nga partitë e tjera pas zgjedhjeve të 11 Majit.

Gjatë debatit në studion në Tv Klan, Shehaj sqaroi pse nuk do të bashkojë votat edhe me Partinë Demokratike.

Arsyeja kryesore është drejtësia, të cilën ai ka premtuar mbështetje, ndërsa sipas tij, demokratët janë kundër saj.

“Ne nuk jemi të gatshëm të bëjmë koalicione me çdo kusht. Ne kemi disa parime dhe i kemi thënë. Nuk besoj se PD do vijë të kërkojë votat tona sepse ne kemi bërë një premtim, qytetarëve shqiptarë, u kemi thënë që votat e Partisë Mundësia nuk kanë për të shkuar kurrë kundër drejtësisë dhe kundër SPAK. Unë mendoj që PD, para dy ditësh kryetari i PD në të drejtën e tij sepse është i akuzuar nga SPAK ka thënë që është një instrument në duart e Edi Ramës. Si mundet dikush që fiton zgjedhjet që të ketë të njëjtin qëndrim që kemi ne që ne themi ne duhet të votojmë në mbështetje të SPAK”, tha Shehaj.

/tvklan.al