#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Emisioni politik më i ndjekur dhe më i preferuar në ekranet shqiptare. “Opinion” vjen në katër takime çdo javë – e hënë, e martë, e mërkurë dhe takimi tradicional i të enjtes mbrëma.

Gara elektorale ndryshe nga herët e tjera, rezulton më e qetë dhe e pakuptueshme sepse seecila palë qëndron në pozicionet e saj. Partitë tradicionale nuk janë përballur as me njëra-tjetrën dhe as me partitë e reja. Çfarë po ndodh me fushatën elektorale?

Të ftuar: Baton Haxhiu, Neritan Sejamini, Oriela Nebijaj, Prec Zogaj

Baton Haxhiu: Pas zgjedhjeve të 11 Majit në Parlament do jenë gjashtë parti

Analisti Baton Haxhiu ka bërë një parashikim sa i takon rezultateve pas zgjedhjeve të 11 Majit. I ftuar në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan ku po diskutohet se çfarë duhet të presim nga këto zgjedhje, Haxhiu shprehet se pas 11 Majit në Parlament do të jenë gjashtë parti.

Ndër të tjera analisti ka zbuluar edhe nga cila parti pritet të marrin votuesit partitë e reja tëq cilat do të futen në Parlament.

Baton Haxhiu: Ajo që kam parë unë tek Barometri është rezultati do të jetë kështu se do të jenë gjashtë parti parlamentare.

Blendi Fevziu: Pra do të jenë gjashtë parti parlamentare?

Baton Haxhiu: Gjashtë parti brenda Parlamentit. Për këtë bëhu i sigurtë, të hënën do e shohim.

Blendi Fevziu: PD, PS, LSI, PSD kanë qenë edhe në zgjedhjet e kaluara…

Baton Haxhiu: Shtoi edhe tre dhe bie njëra. LSI bie tani. Lapaj dhe Agron Shehaj do të jenë me po themi dy deputetë secili prej tyre.

Blendi Fevziu: Po këto të dy nga i marrin këto deputetët? Nga e majta apo nga e djathta?

Baton Haxhiu: Kryesisht Lapaj ka marrë… Kur janë pyetur votuesit për kë keni votuar në 2021 ata janë përgjigjur LSI përshembull. A do të votoni, apo do t’i refuzoni zgjedhjet ato thonë, ‘po do të votojmë’. Po mirë meqë do të votoni cila parti tani do të votoni. Kryesisht ato që kanë qenë në LSI janë tek Lapaj. Kjo është ajo që del nga sondazhi.

Blendi Fevziu: Pra janë marrë nga koalicioni opozitar.

Baton Haxhiu: Po, pak Lapaj ka marrë edhe nga Partia Socialiste, por shumë pak.

Blendi Fevziu: Po Shehaj?

Baton Haxhiu: Shehaj ka gryer bukur shumë tek Partia Demokratike dhe tek të përcaktuar. Kurse ajo që është risi, të papërcaktuarit janë kryesisht që kanë pasur një pauzë votimi dhe janë kryesisht tek zoti Qorri dhe zoti Qorri jam i sigurtë që do të dalë me një deputet.

Diferenca në sondazhe PS-PD, Zogaj: Rezultat i paralajmëruar, opozita është e fragmentuar

Çfarë presim nga zgjedhjet e 11 Majit është tema e sotme e trajtuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ku pjesë e diskutimit ishte dhe diferenca në sondazhe midis partive kryesore, asaj Socialiste dhe asaj Demokrate.

E ndërsa në sondazhe Partia Socialiste ka më shumë pikë, për Preç Zogaj ky rezultat është i pritshëm. “Faji” sipas tij i mbetet opozitës, pra në këtë rast Partisë Demokratike, e kjo për shkak të krizave të hasura brenda forcës së saj politike në këto 4 vite. Po kështu, Zogaj shprehet se nëse PD-ja do ruhej prej këtyre problemeve, nuk do të ndodhej në këtë situatë,

“Mendoj se është e njëjta diferencë për fat të keq. Opozita e fragmentuar. Diferenca midis PS dhe PD është për mua e pritshme. E kemi paralajmëruar.

jo që kemi thënë, opozita është plurale e nuk arriti të gjejë një mekanizëm për të bashkuar fuqitë. Fragmentimi i opozitës është i tillë.

Kjo diferencë me opozitën, se PD me LSI që mund të themi se është e integruar, në 2021 kishin një diferencë prej 37 mijë votash. Kjo që fotografohet sot, është rezultat i paralajmëruar. Sot pas 4 vjetësh konsumim, plus 4 vjetesh korrupsion i hetuar, i konfirmuar me vendime gjykate, supozohet se ato 37 mijë vota jo do ishin rikuperuar, por do të ishin përpara.

Nëse opozita do ruhej, i kishte të gjitha mundësitë”, tha ai.

Për Zogaj dy janë problemet e Partisë Demokratike që nuk e lejon të dalë para në sondazhe:

1. Fragmentimi i spektrit opozitar në përgjithësi.

2. Kriza e partisë demokratike, që nuk ka votat që ka pasur.

Sakaq, mbetet për t’u parë në zgjedhjet e së dielës.

“Të vijë ky, të ikë ai”, Sejamini: Triumfi i PS edhe pas 12 vitesh, problem i elektoratit

Në sondazhet e fushatës elektorale për zgjedhjet e 11 majit, Partia Socialiste rezulton të ketë gjasat më të mëdha për të fituar. Në analizën në “Opinion” në Tv Klan, Neritan Sejamnini shprehet skeptik ndaj sondazheve duke vendosur në dyshim kampionin mbi të cilët janë ndërtuar që duhet të plotëësojnë disa kritere.

Ai e mbështet idenë që në këtë rezultat ndikon edhe ndarja e Partisë Demokratike, por ngre një problem tjetër. Kryesimi i PS-së në sondazhe, sipas tij simbolizon një dështim të medias dhe shoqërisë në përgjithësi. Publikut nuk i është servirur një vizion, por vetëm komente për vite me radhë të cilat kanë krijuar një ‘mpirje’ në kulturën politike.

Neritan Sejamini: Që të kesh PS-në pas 12 vjetësh me gjithë skandalet, ka një problem tjetër në Shqipëri që është problemi i elektoratit, problemi i mediave, problemi i shumë faktorëve të tjerë. Në qoftë se PS-ja ka këtë diferencë dhe mendon se do të fitojë zgjedhjet siç do i fitojë, këtu është edhe dështim jo thjesht i opozitës, por është dështim edhe i mediave, është dështim edhe i intelektualëve, është dështim edhe i shoqërisë në përgjithësi, edhe i OJQ-ve që nuk ngrenë probleme, që nuk hetojnë, që nuk nxjerrin, që nuk paraprijnë me ide, që nuk i japin publikut një ide tjetër sesi ecet në të ardhmen, që nuk prodhojnë vizion tjetër për Shqipërinë këtu kemi vetëm një gjë, 34 vjetk omentojmë “ky i miri, ky i keqi, të ikë ky, të vijë ky se po erdhi ky nuk bëhet, se erdhi ky, se erdhi ai”. Problemi kryesor është ne na mungojnë idetë dhe vizioni për të ardhmen, kudo dhe kjo gjë është detyrë e medias, e intelektualëve dhe e elitës së Shqipërisë. Në qoftë se sot triumfon z. Rama pas 12 vjetësh me këtë diferencë, opozita ka problemet e veta se duhet të ishte rinovuar, duhet të ishte modernizuar, nuk duhet të ishte z. Berisha sot kryetar i opozitës megjithëse e kuptoj nga ato që ndodhën, ai u detyrua në momentin e fundit fare, por ka edhe një problem tjetër, kultura politike e Shqipërisë, gjendja politike, intelektualët.