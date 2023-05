Opinion -Çfarë rrezikon veriu i Kosovës?

Autori: Blendi Fevziu 23:37 29/05/2023

Në lidhje skype: Blerta Dalloshi Berisha, Baton Haxhiu

Baton Haxhiu: KFOR-i shpëtoi një kasaphanë të mundshme në veri të Kosovës

Analisti Baton Haxhiu thotë se trupat e KFOR-it në Kosovë shpëtuan një kasaphanë që mund të kishte ditën e sotme në veri të vendit.

Në një lidhje direkte për emisionin Opinion në Tv Klan, Baton Haxhiu tha se protestuesit serbë u treguan të pamëshirmshëm dhe u rrezikua që të kishte një përplasje të armatosur.

“Sot realisht KFOR e ka shpëtuar një kasaphanë të mundshme ne veri për arsye se ka qenë ndërmjet forcave policore të Kosovës dhe grupeve kriminale. Fakti që janë lënduar pjesëtarë të KFOR-it tregon se sa e ndjerë ka qenë situata, sa të pamëshirmshëm kanë qenë në një përplasje me Policinë e Kosovës, e cila sot ka pasur fatin që heronjtë e KFOR e kanë shpëtuar situaën nga një përplasje që do ishte e armatosur. Vetë fakti se situata është e tillë nuk mund të flasim këtu për procedurë dhe as legalitet e legjitimitet. Të tre liderët edhe z.Thaçi dhe Mustafa dhe së fundmi Kurti kanë nënshkruar një deklaratë që ndërtohet një model i normalizimit të marrëdhënieve Serbi-Kosovë. Respektivisht të tre liderët janë pajtuar të ndërtohen si të drejta për serbët. Nëse i marrim 4 hapat. Hapi i parë është asociacioni, i dyti shpejtimi i procedurës për Këshill të Eurpoës dhe liberalizimi i vizave, hapi i tretë respektimi i Gjykatës Kushtetuese për dhënien e tokës së Kishës Ortodokse Serbe në Deçan. Dhe në fund është liberalizimi i vizave, hyrja e Kosovës në KiE. Ligjet funksionojnë kur demokracia është funksionale. Megjithëse kemi të bëjmë me një territor të kontestuar megjithëse është brenda territorit të Kosovës, ti nuk mund t’ua imponosh kryetarët shumicës atje”.

Baton Haxhiu ka treguar edhe si zgjidhet sipas tij ky konflikt në veri të Kosovës.

“Duhet të gjendet një kompromis dhe kompromisi është dialogu. Varianti tjetër është ajo që ka ndodhur të premten, ti çosh policinë atje dhe të hysh në përleshje. Bujaria e shumicës është që t’i japë të drejta. Kthimi në dialog sa më shpejt që është e mundur, ruajtja e sovranitetit të Kosovës dhe Albin Kurti të jetë i guximshëm dhe të flasë për të drejtat e serbëve në veri. Përndryshe është në pikën më të ulët të kredibilitetit të tij”.

25 ushtarë të KFOR mbetën të plagosur nga përleshjet me protestuesit serbë në veri të Kosovës.

Tensionet në Zveçan/ Gazetarja: 3 italianë, pjesëtarë të KFOR-it në gjendje të rëndë shëndetësore

Mbrëmjen e sotme, situata në veri të Kosovës duket e qetë, por megjithatë e tensionuar.

Në një lidhje direkte për “Opinion” në Tv Klan, gazetarja Blerta Dalloshi Berisha raporton se si pasojë e përplasjes mes serbëve dhe trupave të KFOR përpara komunës së Zveçanit në veri të Kosovës, kanë mbetur të plagosur 25 forca të KFOR-it.

Gazetarja shton se 3 prej tyre me origjinë italiane janë në gjendje të rëndë shëndetësore.

Blerta Dalloshi Berisha thotë se ka vënë re që në hyrje të Zveçanit, shumë nga makinat e protestuesve kishin targa serbe.

Blerta Dalloshi Berisha: Situata është e qetë, por e tensionuar, pati gjatë ditën e sotme përshkallëzim të situatës ku 25 pjesëtarë të KFOR-it mbetën të lënduar, 3 prej tyre janë në gjendje të rëndë shëndetësore, 11 janë italianë dhe 3 prej tyre janë në gjendje të rëndë. Sipas Vuçiçit, të plagosur kanë mbetur edhe 52 protestues, ndërsa sipas Policisë së Kosovës, janë arrestuar dhe 5 protestues.

Aktualisht është e pamundur hyrja e tyre në zyrë. Ata fillimisht me sugjerim të SHBA u ishte thënë që të mos betohen në objektet komunale. Për shkak të situatës nuk mund të hyjnë në zyrat e tyre në komuna.

Gjatë gjithë ditës është kujdesur KFOR-i për sigurinë në Zveçan. Policia e Koosvës ishte në autobinda rreth komunës. Në komunë nuk është parë policia e Kosovës për të mos e përshkallëzuar situatën. Në Zveçan, në hyrje ka pasur shumë vetura me targa të Beogradit që kanë marrë pjesë në protestë.

Shumica e ndërkombëtarëve kanë qenë konkretë që Kurti të tërhiqet nga ky vendim, sot kanë kërkuar që të 2 palët të jenë shumë të përmbajtura dhe të mos përshkallëzohet situata./tvklan.al