Opinion – Çfarë solli Samiti i Procesit të Berlinit në Tiranë?

Autori: Blendi Fevziu 01:25 17/10/2023

Të ftuar: Klodiana Beshku, Baton Haxhiu, Enton Abilekaj, Artan Hoxha, Anuela Ristani.

Në një intervistë të shkurtër në studio: Fundim Gjepali-Padam Restorant

Në lidhje direkte: Taulant Balla-Ministër i Brendshëm i Shqipërisë.

Rama dhe Kurti veç e veç në stadium, Balla: E vërteta është ndryshe

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla, tha se e vërteta është ndryshe nga ajo që është interpretuar në lidhje me prezencën e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti në stadium në ndeshjen ndaj Çekisë.

Balla u shpreh se mikëpritja edhe në rastin e stadiumit ka qenë në nivelin më të lartë dhe gjithçka e organizuar nga qeveria. Megjithatë, ministri theksoi se për këtë çështje mund të flasë një ditë tjetër, pasi sot tema e ditës është samiti i Procesit të Berlinit.

Blendi Fevziu: U duk një ftohtësi e manifestuar në takimin e Ramës me Kurtin? Çfarë po ndodh mes dy kryeministrave? Ndodh prej një kohe të gjatë, por edhe sot u rikonfirmua. Edhe në stadium ishin ulur në ulëse të ndryshme.

Taulant Balla: Besoj që do kemi një herë tjetër ta sqarojmë dhe këtë historinë e stadiumit sepse e vërteta është krejtësisht ndryshe nga ajo që është interpretuar.

Blendi Fevziu: Si është?

Taulant Balla: Jo nuk do hyj ta sqaroj sot këtë gjë, do kemi mundësi ta sqarojmë një herë tjetër. E vërteta është që mikpritja e qeverisë shqiptare dhe në rastin e stadiumit ka qenë në nivelin më të lartë, dhe gjithçka ka qenë e organizuar nga qeveria jonë edhe në atë rast, por nuk është kjo arsyeja pse duhet të harxhoj pak sekonda apo minuta sa do të më jepni mundësi të komunikoj me publikun.

Kujtojmë se pas ndeshjes me Çekinë u publikua një foto ku dy kryeministrat e panë sfidën në ulëse të ndryshme dhe jo së bashku.

QUINT-i ‘ultimatum’ më 21 Tetor, Haxhiu: Kurti përgatiti sot opinionin publik

Analisti Baton Haxhiu ka folur sonte në “Opinion” sa i takon deklaratave të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti pas samitit të Berlinit në kryeqytet.

Sipas Haxhiut, data 21 Tetor është shumë e rëndësishme për Prishtinën dhe Beogradin pasi vendet e QUINT-it do të dërgojnë delegacionet e tyre për nënshkrimin e një marrëveshjeje mes dy shteteve me parimin “Merre ose lëre”. Kjo sipas Haxhiut është dhe arsyeja që e bëri Kurtin të shprehte këtë të Hënë publikisht qëndrimin e tij pro firmosjes së marrëveshjes bazike të Brukselit dhe aneksit të zbatimit.

Baton Haxhiu: Ka dy ose tre deklarata të Kurtit në konferencën për shtyp, duke e ditur se data 21 është limiti ku ai duhet të thotë ‘Po-në’ e tij për arsye se me 21 grupi i QUINT-it vjen me parimet të cilat i ofrohen në Prishtinë zotit Kurti e në Beograd zotit Vuçiç, në të njëjtën ditë. Dhe aty pastaj mere ose lëre, do të jetë dhe ajo se kush e si…

-Si Von der Leyen, si Scholz e kanë dënuar sulmin në Kosovë.

Baton Haxhiu: E para e punës, kësaj i ka prirë SHBA sepse trupat amerikane janë të parat që janë ballafaquar me agresorin.

-Si ishte kjo, me 21 do ketë një takim në Kosovë the?

Baton Haxhiu: QUINT-i do të ketë takimin i cili vendos parimet ‘Merre ose lëre’. Prandaj zoti Kurti sot për ta përgatitur opinionin tha unë jam gati për ta nënshkruar.

Balla: Samiti i Tiranës, me shportën plot

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla, e konsideron ditën e sotme, kur në Tiranë u mbajt samiti i Procesit të Berlinit një ditë historike. Për të, samiti i Tiranës mund të quhet samiti me shportën plot.

“Samiti i Tiranës mund të quhet samiti me shportën plot. Shporta e kashtës mund t’ju duket ju, por e vërteta është që gjithçka u deklarua qoftë nga Presidentja e KE, qoftë nga Presidenti i Këshillit, por nga lokomotiva e Europës, gjermania është pikërisht për t’i dhënë një dimension zhvillimi ekonomik dhe për ta bërë shportën më të dukshme qëllimi është që deri në vitin 2030,. Prodhimi i Brendshëm Bruto, për të gjitha vendet dhe për Ballkanin Perëndimor në tërësi do dyfishohet. Do të thotë që të ardhurat e çdo qytetari shqiptar, kosovar, boshnjak të Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut apo të Serbisë të dyfishohen brenda kësaj kohe për të synuar atë që quhet një arritje e nivelit ekonomik të vendeve të Ballkanit Perëndimor me një pjesë të vendeve anëtare të BE-së. Mesazhi është të bëhet Ballkani Perëndimor pjesë e tregut të përbashkët europian. Ky është një arritje shumë e madhe”, u shpreh Balla.

Gjatë ndërhyrjes në “Opinion”, ministri falënderoi 1600 forcat e Policisë dhe Gardës, që u angazhuan në të gjithë mbarëvajtjen e eventit të rëndësishëm, pa asnjë incident.

“Gjej rastin të falënderoj për mirëkuptimin edhe qytetarët e Tiranës, të cilët i mirëkuptuan të gjitha masat. I mirëkuptoj disa analistë, të cilët nuk ishin të kënaqur me masat, por masat e ndërmarra për sigurinë dhe mbarëvajtjen e këtij Samiti janë të përfshira në një protokoll të posaçëm, kudo, në secilin vend ku zhvillohen takime të tilla. Policia Shqiptare ka bashkëpunuar me Interpol, Europol dhe agjenci të tjera ligjzbatuese të vendeve anëtare për mbarëvajtjen dhe sigurinë e plotë të udhëheqësve e pjesëmarrësve gjatë këtij Samiti“, deklaroi Balla.

“Nuk teproi asgjë…”, shefi i Padam tregon si shkoi dreka zyrtare e liderëve europianë

Liderët europianë që morën pjesë sot në Samitin e Berlinit kanë drekuar te restoranti i njohur “Padam”. I ftuar në studion e “Opinion” në Tv Klan, shefi i “Padam” Fundim Gjepali dha më shumë detaje sa i takon menusë dhe gjithë atmosferës që u krijua.

Ai tha se menuja kishte në përmbajtje të saj vetëm produkte shqiptare, një miks i tradicionales në veri e jug, shoqëruar me verën e 4 kantinave më të mira të vendit.

-Sa veta ishin në drekë?

Fundim Gjepali: Ishin 24 veta.

-Domethënë vetëm krerët e delegacioneve?

Fundim Gjepali: Njëkohësisht në krahun tjetër të restorantit ishin ministrat, ambasadorët që shoqëronin krerët e shteteve. Këta të fundit ishin sallë më vete. Kishte një menu të ndërtuar mbi skedën personale të çdo presidenti.

-Si personale? Pse, ja bëre veç e veç secilit?

Fundim Gjepali: I pata studiuar dhe krijova diçka. Globalizmi ka arritur dhe tek ne shefat e kuzhinës, kemi kontakte me kuzhinerët ndërkombëtarë. Kemi bërë një menu krejtësisht me produkte dhe me pije shqiptare.

-Menunë e bërë vetë apo ta imponuan?

Fundim Gjepali: Jo, vetë. Kam pasur liri të plotë për këtë, nuk kam pasur asnjë ndërhyrje.

-Po pjatat?

Fundim Gjepali: Kam bërë pjata që i kam të konsoliduara në kohë nga karriera ime profesionale sepse doja të bëja figurë të mirë.

-Kush hante më shumë?

Fundim Gjepali: Të gjithë hëngrën, nuk teproi asgjë. Komplet gjithë pjatat deri te ëmbëlsira dhe komentet në fund ishin shumë të mira.

-Pse u vonuan më shumë në drekë?

Fundim Gjepali: Besoj se dreka ishte shumë e këndshme dhe u ndjenë shumë mirë. Qëndruan goxha, pavarësisht se bisedonin gjatë drekës. Kishte 4 etiketa vere, dy të bardha e dy të kuqe, i kam zgjedhur në bazë të menusë që kisha përgatitur. Ministri i jashtëm i Anglisë më komplimentoi, shkëmbyem ca batuta, përshëndeta në fund dhe kancelarin Scholz, ishte shumë i komunikueshëm.

-Hante shumë Scholz?

Fundim Gjepali: Të gjitha i hëngri. M’u bë qejfi se ishte një atmosferë shumë interesante. Menuja ishte, si mirëseardhje pata bërë troftën e Tamarës me një sallatë orizi. E dyta ishte një kremozo e patates së Kukësit me karkalecat e Adriatikut dhe perime nga zona e Lushnjes, kam loz me të gjitha. Pata një ravioli me peshk, shafranin e Dumresë me barishte të egra, pjata kryesore ishte një dental me salcë portokalli. Dhë ëmbëlsira ishte një mus me kos, kosi ballkan me mjedër të egër të Tropojës dhe aty përdora disa salca të ndryshme.

-Fliste Albin Kurti me Bërnabiç?

Fundim Gjepali: Unë e pashë disa herë, po në distancë m’u duk. U përqëndrova te gastronomia, politika është gjë tjetër./tvklan.al