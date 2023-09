Opinion – Çfarë të vizitojmë në Shqipëri?

20/09/2023

Emision politik live nga Blendi Fevziu në Tv Klan

Ky është një emision që duket sikur shkon në rrjedhën e atyre emisioneve në të cilat ne jemi fokusuar tek turizmi në Shqipëri, tek zhvillimi i tij, tek pikat më të bukura dhe më interesante të vizitave të vendeve të vizitueshme në vend. Emisioni i sotëm është një emision që do të shohë në një këndvështrim krejtësisht ndryshe. Kemi përzgjedhur 8 persona të cilët do të prezantojnë secili prej tyre një destinacion, pra një ose dy vende ku ata mendojnë se janë interesante për t’u vizituar në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Ne kemi përfaqësues nga të tre vendet shqiptare nëse i quajmë kështu dhe përzgjedhja i takon të trejave. Është një përzgjedhje, aq sa kam parë unë nga lista e të ftuarve, ku shumica ka një ndarje shumë të mirë të balancave mes veriut dhe jugut të vendeve të vizitueshme, midis vendeve turistike tipike dhe vendeve të trashëgimisë kulturore. Do të kemi edhe shkëmbime të opinioneve dhe eksperiencave midis tyre.



Të ftuar në studio:

Mirela Kumbaro – Ministre e Turizmit dhe Mjedisit.

Isli Islami – Gazetar

Oriela Nebijaj – Deputete

Adela Osmani- Piktore

Alket Islami – Air Photo Reporter

Kadrie Canolli – Moderatore

Faton Halili – Aktivist

Fevziu për Ksamilin: Plazhe si Maldivet, restorante spektakolare! Zona më e mediatizuar në Europë për 2022-in

Ksamili është një ndër destinacionet më të përfolura të kësaj vere, veçanërisht nga mediat e huaja duke e cilësuar edhe si “Maldivet e Europës”.

Blendi Fevziu ka deklaruar mbrëmjen e sotme në “Opinion” në Tv Klan se sipas një të dhëne që ka parë, rezulton se është zona më e mediatizuar për vitin 2022. Ai shton më tej se nuk ka plazh të tillë në të gjithë vendin, gjë për të cilën bien dakord gjithë të ftuarit.

Blendi Fevziu: Në një të dhënë që unë pashë, ishte zona më e mediatizuar në rrjetet sociale në Europë për vitin 2022, 18 milionë më shumë kishin vëmendje videot e Ksamilit.

Ori Nebiaj: Po është shumë i veçantë, shih ç’det ka!

Blendi Fevziu: Ksamili është një perlë! Të gjitha këto plazhe janë realisht si Maldivet, këtu ke ca restorante spektakolare, nga më të mirët që mund të gjesh, por po hyre këtu brenda as s’ka parkime, dhe kjo është një gjë që ne duhet të zëmë mend që aty duhet investuar mirë, pastër. Duhen mbjellë lule sepse pjesa tjetër e Shqipërisë po ndryshon.

Alket Islami: Unë jam habitur vjet, në darkë ora 9 në Ksamil, dy vajza dy metra të gjata me grim, duke parë orën e duke shkuar në takim në restorant. Një jetë e jashtëzakonshme te ajo rrëmuja aty, të huaja ato.

Blendi Fevziu: Është vend i jashtëzakonshëm, zor se gjen plazh të tillë në Shqipëri, problem flas për investimet në brendësi.

“Të gjithë të çmendur pas Gjirokastrës!” Sot ka mbi 150 hotele e jetë nate të paparë

Gjirokastra është një ndër qytetet më të vizituara të vendit. Përmes rrëfimeve të tyre pas tureve në këtë qytet, të ftuarit sonte në “Opinion” dëshmojnë se Gjirokastra do mbledhë shumë turistë vit pas viti.

Sipas ministres së Turizmit Mirela Kumbaro, qyteti ka pësuar një ndryshim drastik nga 2010, kohë kur kishte vetëm një hotel. E ndërsa sot, ka një rinovim të lagjeve të qytetit, shumë restorante e lokale që mundësojnë dhe jetë nate të këndshme.

Alket Islami: Në Prill të 2010-ës përballë hotel “Çajupit” erdhi një autobus me turistë

Mirela Kumbaro: Përballë të vetmit hotel që kishte Gjirokastra!

Alket Islami: Rastisi, që një vit më vonë pashë po atë autobus me një tjetër.

-Ishin bërë dy! (Të qeshura në studio)

Alket Islami: U thashë atyre miqve të mi, ju lutem për 10 vjet Gjirokastrën e keni full.

-Ka një gjë, Gjirokastra është trashëgimi e Unesco-s, ka vizitorë ditorë…

Mirela Kumbaro: Ki parasysh, në 2010-ën ishte vetëm një hotel, sot po të futesh në booking.com ke mbi 150 oferta, dhe po flas vetëm për qytetin e Gjirokastrës, nuk po llogaris bujtinën “Maria” dhe gjithë fshatrat e tjerë rrotull.

Isli Islami: Para 6 vjetësh kam shkuar për ta parë realisht.

-Ka dhe një mikëpritje spektakolare!

Isli Islami: Kur e sheh me sy gjithë atë rigjallërimin, Kadareja ka thënë se është një qytet unikal dhe nëse e ka thënë ai… Ajo që të bën përshtypje është se të jep ndjesinë që i përket të kaluarës, por edhe të jep ndjesinë e së ardhmes, pra që do të qëndrojë ashtu siç është dhe nuk ndjen nevojën të ndryshojë.

Mirela Kumbaro: Gjirokastra ka një jetë nate të paparë, sepse ‘Qafa e Pazarit’ është e organizuar si pëllëmba e dorës, janë 5 gishtat dhe qafa është në mes, 5 sokakët. Në këto sokakë janë rijetëzuar gërmadhat që deri në 2015-ën ishin të rrënuara dhe tashmë janë kthyer në restorante të vogla, në bare, në pube, me emra tradicionalë. Njëri quhet “Qoshja”, tjetri quhet “Baba Meto”, janë të gjitha lokale ku ka një jetë nate shumë të këndshme dhe një lloj gare për stilin. Gjirokastra ka tashmë dy muze krejtësisht të rinovuar, Muzeu Etnografik dhe Shtëpia e Kadaresë, dhe Kalaja në vetvete. Është mbaruar dhe Bypassi.

Misteri në Kalanë e Gjirokastrës

Ministrja e Turizmit dhe Mjedisit, Mirela Kumbaro, ka treguar gjatë emisionit “Opinion” një detaj që bën pjesë tek misteret e kalasë së Gjirokastrës.

Ministrja u shpreh se burgu i Koto Hoxhit dhe burgu osman që nuk janë hapur për publikun ndodhen në pjesën e poshtme të kalasë.

Për shkak se katet e poshtme të kalasë nuk janë studiuar ende, ministrja tha se kjo do të mbetet mister dhe pjesë e gërmimeve e studimeve që do të bëhen në të ardhmen aty.

Blendi Fevziu: Dy prej objekteve më të bukura që kishte kalaja, burgu i Koto Hoxhit dhe burgu osman, nuk janë të hapura për publikun. Janë nën kala. Ato janë dy gjëra që për një të huaj mund të jenë mahnitëse sepse përjeton eksperiencën e burgut të vitit 1800.

Mirela Kumbaro: Bën pjesë tek misteret e Gjirokastrës dhe të kalasë. Kalaja është në mos më e pastudiuara është nga më pak të studiuarat dhe e pagërmuar në thellësi. Kalaja është e ndërtuar me një arkitekturë me kupola. Në shekuj dhe në vite ka pasur aluvione dhe janë të mbushura. Ende studiuesit nuk i kanë hyrë le të themi kateve të poshtme të kalasë për të parë si janë, çfarë ka. Nuk është e studiuar dhe kur jemi marrë me korrigjimin e një çarje që ka pasur një pjesë e murit të kalasë aty në fakt ka qenë momenti kur e kam kuptuar dhe studiuar këtë gjë dhe ende sot mbetet në misteret dhe besoj do të mbetet pjesë e gërmimeve dhe studimeve që do të bëjnë në të ardhmen.

Fshati me 300 banorë që duhet vizituar sipas ministres Kumbaro, legjenda që e shoqëron

Ministrja e Turizmit dhe Mjedisit, Mirela Kumbaro, ka treguar në emisionin “Opinion” në Tv Klan destinacionin që sipas saj duhet vizituar në Shqipëri. Ministrja tregoi Labovën e Kryqit dhe legjendën që e shoqëron atë.

“Labova e Kryqit. Labova e Kryqit është emër i fshatit. I përket Bashkisë së Libohovës dhe Bashkia e Libohovës përfshin brenda dhe Zagorinë dhe Labovën që është Labova e Poshtme dhe Labova e Sipërme, të dyja janë në Labovën e Kryqit. Labova e Kryqit ka shumë trashëgimi kulturore. Këto janë rrugët e brendshme të fshatit. Ai është një përrua shumë interesant, është një përrua në të cilin është burimi dhe ka një emër të atij që ia ka dhuruar fshatit që është Vasil Kati, babai i Kozara Katit. Kisha quhet, “Kisha e fjetjes së Shën Mërisë”. Labova njihet për këtë kishë që është quajtur në një farë mënyre edhe kulla e Pizës shqiptare. Kupola e saj është e pjerrët dhe qëndron ashtu. Ka edhe një legjendë shumë të bukur kjo kishë. Kjo është një krenari shumë e madhe e Labohovës dhe labohitëve për dy arsye: E para për këtë arkitekturë të veçantë. E dyta ka një histori, dhe prandaj e ka emrin Labova e Kryqit, që edhe nëse nuk është 100% e vërtetë dhe unë nuk kam si ta di është e vërtetë sepse nuk është e vërtetuar me dokumente, por emrin e kryqit e ka marrë nga fakti se Kostandin Laboviti që njihej si një ndër shpatarët më të famshëm të Justinianit pasi e ndihmoi Justinianin në luftërat dhe betejat e tij të suksesshme, ai i kërkoi çfarë do nga unë si dhuratë. Ai i tha që dua të më ndërtosh një kishë në fshatin tim. Dhe gjurmët e para janë të para 5500 viteve… Gjurmët e para datojnë në të njëjtën periudhë”, tha ministrja.

Ministrja tha se në Labovë pushuesit mund të gjejnë një peizazh fantastik. Në këtë fshat tashmë ka rreth 300 banorë dhe Kumbaro shtoi se ata janë shumë mikëpritës.

Blendi Fevziu: Çfarë mund të bëjë njeriu në Labovë?

Mirela Kumbaro: Kjo është simbolike sepse i ka dhënë emrin. Është e rrethuar nga një peizazh fantastik shumë i gjelbëruar dhe pastaj nga lagjet e fshatit që vijnë në formë rrethi.

Blendi Fevziu: Sa banorë ka fshati tani?

Mirela Kumbaro: Banorët që janë sot janë diku tek 300 dhe më pak banorë.

Blendi Fevziu: Janë mikpritës?

Mirela Kumbaro: Janë jashtëzakonisht mikpritës. Së fundmi aty është ndërtuar një bujtinë.

Më e bukura nga ajri? Islami: Kompasi është vënë në Vlorë kur është bërë rrethi i botës

Fotografi i njohur Alket Islami ka shprehur fjalët më të mira për qytetin e Vlorës mbrëmjen e kësaj të Marte në “Opinion” në Tv Klan. Duke qenë se ai kap imazhe nga ajri të Shqipërisë, e veçon Vlorën nga qytetet e tjera.

-Alket ti ke një problem, e ke parë Shqipërinë vetëm nga lart, nga poshtë nuk e njeh akoma.

Alket Islami: Harrova të marr kompasin, sepse kompasi është vënë në Vlorë kur është bërë rrethi i botës.

-Vlora të është dukur më e bukura nga ajri?

Alket Islami: Absolutisht janë dy qytete. Nëse doni destinacion turistik, kulturor, arkeologjik e të gjitha, i ka Vlora!

-Arkeologjikun pse?

Alket Islami: E di sa kilometra plazh ka? 110 km plazh, 13 km ishull, 22 km lagunë, ça do më?! Dhe mbi të gjitha bashkimi i dy lumenjve, i Shushicës me Vjosën. Rruga më e mirë është ajo e Parkut Kombëtar lart, rruga e Bylisit është një e prekshme nga e gjithë Vlora tani./tvklan.al