Opinion – Çfarë tregoi pastruesja për 500 mijë Euro, Alda Klosi në burg!

Autori: Blendi Fevziu 01:10 08/02/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Në studio: Klodiana Lala, Elisabeta Imeraj, Enida Bozheku, Elton Qyno. Në lidhje: Ilirjan Muho, Merin Maçi

Rozeta Dobi vazhdonte të shkonte në shtëpinë e Klosit pas vjedhjes, avokati: Kanë shkëmbyer edhe mesazhe për Vitin e Ri

Ilirjan Muho, avokati i Alda Klosit i cili është ftuar sonte në “Opinion” në Tv Klan thotë se e arrestuara nuk ka patur dyshime se sanitarja Rozeta Dobi i kishte vjedhur paratë. Ai deklaron se prej atës 15 që ka ndodhur vjedhja e shtëpisë së Alda Klosit, sanitarja ka vijuar të shkojë dhe të kujdeset për shtëpinë, madje ka shkëmbyer edhe mesazhe me ish-shefen e kabinetit në natën e ndërrimit të viteve.

Ilirjan Muho: T’ju them dhe një fakt tjetër. nga data 15 që ka ndodhur vjedhja e banesës, Rozeta ka vazhduar ka shkuar te shtëpia e kësaj. Edhe atë rrëmujë që u bë, ka vajtur ajo e ka rregulluar sepse ajo vazhdonte të kryente detyrën e pastrueses te shtëpia e saj një herë në javë. Ka vajtur sepse ajo nuk dyshonte.

Blendi Fevziu: Alda Klosi në dëshminë e parë ka thënë që dyshoj te pastruesja.

Ilirjan Muho: Jo, nuk dyshonte. Te dëshmia e parë ka thënë çelësin e ka pasur edhe pastruesja dhe ajo ka qenë në rrethin e personave të dyshuar nga policia. Nuk ka ngritur dyshim dhe pastruesja ka vazhduar të shkojë te shtëpia e Alda Klosit deri në datën 6 Dhjetor derisa është arrestuar, biles kanë shkëmbyer edhe mesazhe për Vitin e Ri sepse Alda nuk kishte asnjë dyshim që këtë punë mund ta kishte bërë ajo. Si mund t’i thotë Alda Klosi një pastrueseje që e takon një herë në javë, urdhëro ti më mbaj 500 mijë Euro në shtëpi dhe do m’i japësh kur të dua unë? Kjo është naive ta besosh, kjo është e çmendur ta besosh. Mos na fyeni inteligjencën në këtë masë.

Avokati i Alda Klosit flet në “Opinion”: Mori në telefon policinë kur konstatoi humbjen e kasafortës

Avokati i Alda Klosit, Ilirjan Muho, ishte i pranishëm këtë të martë në studion e emisionit “Opinion” ku tha se klientja e tij nuk ka dhënë asnjë deklaratë kontradiktore në polici në lidhje me çështjen e parave të gjetura në shtëpinë e pastrueses së saj, Rozeta Dobi. Avokati tha se kjo e fundit ka dhënë versione të ndryshme sa herë që është pyetur. Prandaj për këtë arsye, sipas tij, versioni i fundit pas të cilit prokuroria ka arrestuar Klosin, duhet verifikuar mirë.

Sipas avokatit, prokuroria ka prezantuar sot në gjykatë, ku Klosi u la me masën e sigurisë arrest me burg, një shtëpi në Vuno. Sipas Muhos, kjo shtëpi është 500 vjeçare dhe e trashëguar nga familja, por është e padeklaruar sepse nuk është e regjistruar në zyrat e regjistrimit. Sa i përket humbjes së kasafortës, Muho tha se klientja e tij kur e ka konstatuar ka kërkuar të japë deklarim, por punonjësi i policisë i ka thënë që do të bëjë në ditët në vijim.

Blendi Fevziu: Zonja që punonte në shtëpinë e zonjës Klosi ka bërë këtë dëshmi. Nga materialet që keni marrë ju është verifikuar me forma të tjera dëshmia e saj?

Ilirjan Muho: Asnjë deri tani. Ai është një detyrim madhor për prokurorinë, duke qenë se është vetëm një deklarim dhe duke qenë se kemi të bëjmë me një dëshmitare e cila për katër herë që është pyetur ka dhënë katër versione të ndryshme për të njëjtën ngjarje.

Blendi Fevziu: Edhe klientja juaj ka dhënë…

Ilirjan Muho: Jo nuk ka dhënë. Po të doni i kthehemi dhe i sqarojmë. Ajo që ju e quajtët i rikthehemi dhe e sqarojmë që nuk ka asnjë kontradiktë në shpjegimet e saj, po të doni i kthehemi.

Blendi Fevziu: Në shpjegimin e parë thotë që i kanë marrë pak para që i kishte në komodinën e krevatit…

Ilirjan Muho: Po ashtu ka thënë.

Blendi Fevziu: Në shpjegimin e dytë ka thënë 150 mijë euro. Unë nuk e di vetëm të ishte shtëpia e Elon Musk që 150 mijë nuk i mbaj mend njeriu që i ka në shtëpi.

Ilirjan Muho: Ju sqaroj që ajo nuk ka asnjë kontradiktë. Në datën 15 ajo ka njoftuar policinë duke u thënë që më është vjedhur shtëpia.

Blendi Fevziu: Nuk e ka njoftuar ajo…

Ilirjan Muho: Ajo e ka njoftuar dhe mund të verifikohet nëpërmjet sallës operative.

Blendi Fevziu: E verifikuam me sallën operative, ka njoftuar në fillim një nga banorët e zonës, administratori i pallatit, vajza dhe pastaj ajo…

Ilirjan Muho: Ka vajtur vajza, ka gjetur shtëpinë, ka lajmëruar administratorin. Është njoftuar mamaja dhe menjëherë është njoftuar policia. Kjo është një gjë e verifikueshme.

Blendi Fevziu: Patjetër, por jo drejtpërdrejtë nga zonja.

Klodiana Lala: Ka bërë një telefonatë, por është e disata në radhë.

Ilirjan Muho: Ajo është çështje minutash. Atë e ka konstatuar e para vajza e cila ka qenë në shtëpi. Ka njoftuar administratorin e pallatit dhe nëpërmjet telefonit ka telefonuar mamanë. Pas kësaj është telefonuar policia. Tani se kush njoftoi më përpara…

Blendi Fevziu: Ka një pikëpyetje të madhe…

Ilirjan Muho: Nuk ka pikëpyetje se është çështje minutash. Problemi është ju thoni për deklarimin e Rozeta Dobit ka katër herë versione të ndryshme. Ka katër versione të ndryshme. Versioni i fundit që prokuroria sot po e tund si një deklarim që zbuloi atë që priste, është një version që ka nevojë të verifikohet në të gjitha detajet e dhëna prej saj.

Blendi Fevziu: Ne nuk dimë detajet ekstra që Dobi i ka dhënë prokurorisë.

Ilirjan Muho: Ajo nuk ka dhënë asnjë detaj. Nga ajo që u prezantua sot në gjykatë, nga ajo që përfaqësuesi i akuzës deklaroi sot në gjykatë flitet për një shtëpi në Vuno, është një shtëpi, e cila është 500-vjeçare, e trashëguar brez pas brezi nga familja e saj. Kjo është trashëgimtare në atë pjesë që i takon. Flitet për atë shtëpi. Ajo shtëpi është e padeklaruar sepse nuk është e regjistruar në zyrat e regjistrimit.

Blendi Fevziu: Paratë pse i harroi klientja juaj?

Klodiana Lala: Qëndrojmë pak te paratë, flasim për pastrimin e parave?

Ilirjan Muho: Në datën 15 ka shkuar në shtëpi. Në momentin që ajo ka gjetur policinë në shtëpi ajo është konsideruar vendngjarje. Aty nuk mund të hyhet, preket dhe lëvizet asgjë. Konstatimi që ka bërë Alda Klosi për mungesën e bizhuterive ka ardhur për shkak të hapjes së sirtarëve ku ajo i dinte që i kishte disa bizhuteri si sende personale. Menjëherë pasi policia ka kryer verifikimet e ka marrë Alda Klosin dhe ka bërë deponimin në polici. Ka bërë deklarimin e saj ku ka thënë që më mungojnë disa bizhuteri. Është kthyer në shtëpi, ka komunikuar me vëllanë e saj dhe kanë parë se kasaforta e cila kishte një shumë parash mungonte. Menjëherë ka marrë në telefon punonjësit e policisë duke u thënë…

Blendi Fevziu: Si pasi bëri policia kontrollin? Gjëja e parë që njeriu kontrollon lekët janë.

Klodiana Lala: Në momentin që konstatoi humbjen e parave pse nuk shkoi të denonconte? E marrim të mirëqenë versionin tuaj që në momentin e parë nuk e konstatoi. Momentin që e kuptoi që mungon kasaforta…

Ilirjan Muho: Vajti mori në telefon punonjësin e policisë.

Klodiana Lala: Përse Alda Klosi nga data 15 deri në 6 Janar nuk shkoi të denonconte humbjen e kasafortës?

Ilirjan Muho: Ka marrë në telefon punonjësin e policisë dhe ka thënë konstatova që mungon diçka e rëndësishme në shtëpi, a mund të vij të shtoj deklarimin? I kanë thënë ne jemi në punë e sipër këtë gjë mund ta bësh në ditët në vijim.

Klodiana Lala: Nuk është justifikim ky.

“A ka lidhje Alda Klosi me 380 mijë Eurot e tjera?”, avokati Muho: Parave nuk iu del njeri për zot

Alda Klosi do të qëndrojë në burg pa afat me vendim të Gjykatës së Tiranës, e cila këtë të martë vlerësoi të ligjshëm arrestimin e saj me urdhër-ndalimi nga Prokuroria, 3 ditë më parë.

Kontradiktat në dëshminë e vetë Alda Klosit për origjinën e 120 mijë Eurove dhe grabitjen në banesë, si dhe dëshmia e sanitares Rozeta Dobi që tha se edhe 400 mijë Eurot e tjera i kishte marrë te shtëpia e Alda Klosit, ishin provat më të forta të Prokurorisë. Por për avokatin Ilirjan Muho, dëshmia e sanitares Dobi është tërësisht e pavërtetë.

I ftuar në emsionin “Opinion” në Tv Klan, avokati i Alda Klosit, Ilirjan Muho thotë se Alda Klosi nuk ka asnjë lidhje me 380 mijë Eurot e tjera të gjetur në banesën e sanitares Rozeta Dobi teksa shton se atyre para nuk iu del kush për zot.

Blendi Fevziu: Po për 380 mijë Eurot e tjera, a nuk ka asnjë lidhje?

Ilirjan Muho-Avokati i Alda Klosit: Jo, nuk ka lidhje fare, fare, fare. Ta gjejë prokuroria të kujt janë. Ai person që ka deklaruar se ka një marrëveshje me Alda Klosin për të marrë këto para dhe për t’i ruajtur, i ka shpërdoruar në mënyrë të frikshme këto para sepse djali i saj ka filluar dhe blen makina. E dyta, nëse do të kishte një marrëveshje midis Aldës dhe asaj që është kapur me presh në dorë duke vjedhur banesën, atëherë pse në kontrollin e banesës së asaj grua janë gjetur dhe sende të vjedhura në banesa të tjera? Sa e besueshme mund të jetë për prokurorinë një person që bën 4 deklarime të ndryshme.

Blendi Fevziu: Deri tani sa persona janë paraqitur për vjedhje?

Ilirjan Muho- Avokati i Alda Klosit: Janë persona që kanë njohur sendet. Dikush ka njohur unazë, dikush varëse, parave nuk iu del njeri për zot sepse është çështja e tyre pse nuk iu del njeri për zot.

Blendi Fevziu: Po të shkoj unë të them se janë të miat, a duhet ta vërtetoj?

Ilirjan Muho- Avokati i Alda Klosit: Padiskutim.

Kujtojmë se Prokuroria kërkoi mbylljen në qeli të Alda Klosit për 3 akuza, fshehje e pasurisë, pastrim parash dhe dhënie të dëshmive të rreme përballë punonjësit të policisë.

Si u arrestua Alda Klosi mbrëmjen e 3 Shkurtit, gazetari përshkruan detajet

Arrestimi i Alda Klosit është tema e mbrëmjes në emisionin “Opinion” në Tv Klan. Ish-shefja e kabinetit të ish-zëvendëskryeministrit Arben Ahmetaj është ndaluar të premten më 3 Shkurt dhe më pas është arrestuar nën masën burg pa afat. Në një lidhje të drejtpërdrejtë me emisionin, gazetari Merin Maçi përshkruan detajet e arrestimit të Klosit.

Blendi Fevziu: Në çfarë rrethanash është ndaluar Alda Klosi të premten në mbrëmje?

Merin Maçi: Prej orës 18:00 është lëshuar nga ana e Prokurorisë së Tiranës një urdhër ndalimi për zonjën Alda Klosi. Ka qenë një urdhër ndalimi që është lëshuar në kushtet e emergjencës për sa kohë kishte kaluar orari zyrtar për të marrë miratim nga Gjykata e Tiranës dhe menjëherë janë vënë në lëvizje oficerët e Policisë së Drejtorisë së Tiranës. Kanë qenë disa agjentë të Sektorit të Krimit Ekonomik Financiar që kanë mbërritur në “Rrugën e Kosovarëve” aty ku ishte banesa me qera e zonjës Alda Klosi. Njëkohësisht kanë nisur një verifikim edhe në banesën që është në pronësi të zonjës Klosi në “Rrugën e Durrësit”, në afërsi të ish-Mozaikut të Tiranës.

Blendi Fevziu: Ore kush është Mozaiku i Tiranës se unë u bëra 53 vjeç, s’e di kush është Mozaiku i Tiranës.

Merin Maçi: Është në afërsi të “Rrugës së Durrësit”, konkretisht në adresën e rrugës “Naim Frashëri”, aty ku është një nga banesat e vetëdeklaruara nga zonja Alda Klosi.

Blendi Fevziu: Mozaiku i vjetër i Tiranës? Atë po.

Merin Maçi: Në momentet e para kur kanë mbërritur rreth orës 19:00 agjentët e Policisë në ambientin e marrë me qera nga zonja Klosi, në banesë nuk ka qenë vetë zonja, por ka qenë nëna e saj dhe djali 13-vjeçar. Në këto momente është ushtruar kontroll banese në kuadër të urdhrit të lëshuara nga ana e Prokurorisë dhe pas disa tentativash për komunikim që është bërë me zonjën Klosi, rreth 1 orë pas mbërritjes të agjentëve të Policisë në banesën e saj, ajo ka mbërritur në këtë banesë me avokatin që e ka përfaqësuar në këtë proces. Rreth orës 21:30 oficerët e Policisë së bashku me zonjën Klosi dhe avokatin e saj kanë vijuar me procedurat në Drejtorinë e Policisë së Tiranës, aty ku janë komunikuar akuzat, 3 akuzat e ngritura nga Prokuroria e Tiranës pas rrëfimeve të bëra nga zonja Rozeta Dobi. Rreth orës 23:30 kanë përfunduar të gjitha procedurat e arrestimit të saj, orar ky i cili është pasqyruar dhe në deklaratën e Policisë së Tiranës. Vetëm disa orë më vonë zonja Klosi ka shfaqur probleme shëndetësore, sa i takon probleme në frymëmarrje dhe tensionit dhe është dërguar për kujdes shëndetësor në pavijonin e mjekësisë interne pranë QSUT, aty ku vijon të ndodhet për një afat të pacaaktuar derisa të vlerësohet e përshtatshme për t’u transferuar më pas në ambientet e burgut pas masës së caktuar nga Gjykata e Tiranës ku do të gjykohet edhe nga ana e stafit mjekësor i cili po kujdeset për shëndetin e saj./tvklan.al