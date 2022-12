Opinion – Çfarë u vendos në samitin e BE në Tiranë?

Autori: Blendi Fevziu 00:45 08/12/2022

Emision politik live nga Blendi Fevziu në Tv Klan

Në studio: Alba Alishani, Gerta Zaimi, Enita Mema, Julian Zyla dhe Luan Rama. Ne lidhje direkte: Olta Xhaçka, Françeska Muço

Samiti BE-Ballkani Perëndimor, Xhaçka në Opinion: Shqipëria nuk u zgjodh rastësisht, ishte një riafirmim

Në një lidhje të drejtëpërdrejtë me emisionin “Opinion” në Tv Klan, ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme, Olta Xhaçka, shpjegoi arsyet e përzgjedhjes së Shqipërisë për të zhvilluar samitin BE-Ballkani Perëndimor. Xhaçka tha se në mendimin e saj, përveç rolit që Shqipëria ka në politikën e jashtme, BE përcolli mesazhin e një qasjeje të re ndaj vendeve të rajonit dhe një riafirmim i angazhimit të BE në të.

Blendi Fevziu: Cili ka qenë shkaku i përzgjedhjes së Shqipërisë për të zhvilluar samitin?

Olta Xhaçka: Padiskutim që nuk ka qenë një përzgjedhje rastësore do të thosha më të paktën. Por më lejo që ta them duke thënë që e djeshmja ishte padiskutim një ditë historike për Shqipërinë dhe shqiptarët duke qenë që 27 liderët e BE dhe vendeve anëtare zgjodhën Shqipërinë për të parin samit që është në një vend jo anëtar.

Blendi Fevziu: Pse e zgjodhën Shqipërinë?

Olta Xhaçka: E zgjodhën edhe për atë që përfaqëson Shqipëria sot në politikën e jashtme, edhe për faktin që Shqipëria është që është një faktor stabiliteti në rajonin e Ballkanit Perëndimor, edhe për rolin konstruktiv që luajnë shqiptarët jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon. Përzgjedhja nuk ishte rastësore dhe këtë u kujdesën që ta thonin edhe liderët e vendeve anëtare, edhe presidenti i Këshillit, edhe presidentja e Komisionit.

Samiti ishte një riafirmim i angazhimit të BE në rajonin tonë, për të përshpejtuar procesin e integrimit edhe në kontekstin e sfidave të përbashkëta të sigurisë që po përjeton sot Europa dhe mbarë bota nga lufta e Rusisë në Ukrainë.

BE donte të përcillte një mesazh për mendimin tim, shumë të qartë, që duke u ulur në Shqipëri, me të gjitha vendet anëtare të BE dhe vendet e Ballkanit Perëndimor, duke u ulur si të barabartë mendoj që BE donte të përcillte një mesazh të fortë të një qasjeje të re ndaj vendeve të rajonit, të cilat gjithmonë e më shumë po shihen jo si dikur, siç thoni edhe ju, një proces që sa ç’duket sikur afrohet, aq edhe largohet, jo më si nxënës të cilët janë përfshirë në një proces sfidues reformash dhe transformimi që në fund do t’i lejonte anëtarësimin, por si partnerë.

Opinion, Xhaçka: Integrimi i Ballkanit në krye të axhendës së BE, zotim që e ndërmorën të gjithë në Samit

Në një lidhje direkte me emisionin Opinion në Tv Klan, ministrja e Jashtme Olta Xhaçka foli për pikat kryesore të Samitit BE-Ballkani Perëndimor, të zhvilluar një ditë më parë në Tiranë. Xhaçka tha se çështja kryesore ishte integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE, e cila është kthyer tanimë në krye të axhendës të BE pas luftës në Ukrainë. Ministrja tha se ky ishte një zotim që e ndërmorën të gjithë.

Blendi Fevziu: Cilat ishin pikat kryesore të samitit?

Olta Xhaçka: Pati hov të ri të procesit të integrimit, qoftë mbështetjes për rajonin, qoftë bashkëpunimit mes BE dhe rajonit, dhe mes vetë vendeve të rajonit dhe ky ishte fokusi i takimit. U prekën tema të cilat janë të rëndësishme për qytetarët dhe për të cilat liderët u angazhuan që do t’i përshpejtonin edhe më tej. Çështja kryesore sigurisht ishte integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE, e cila është kthyer tanimë në krye të axhendës të BE pas luftës në Ukrainë. Dhe ky ishte një zotim që në fakt e ndërmorën të gjithë.

Blendi Fevziu: A kishte një datë të përafërt kur parashikon BE që këto vende mund të bëhen anëtarë me të drejta të plota të tij?

Olta Xhaçka: Nuk ka një datë të përafërt sepse vendet duhet të vazhdojnë të bëjnë detyrat e tyre për të avancuar në këtë proces. Por ka një riafirmim të angazhimit të BE për ta përshpejtuar këtë proces, për ta ndjekur këtë proces me shumë vëmendje, duke i dhënë një rëndësi strategjike integrimit të rajonit në BE.

Blendi Fevziu: Po në çështjet ekonomike dhe investimet, cilat ishin pikat kryesore?

Olta Xhaçka: U diskutuan disa për hir të së vërtetës, u diskutuan mënyrat e rritjes së bashkëpunimit ekonomik dhe politik. Fokus të veçantë kanë pasur të rinjtë dhe perspektiva e tyre. Arsimi, mundësi më të mira për të rinjtë e rajonit. U diskutua për progresin e bërë drejt integrimit të rajonit me tregun e brendshëm të BE, për modernizimin e sistemeve të pagesave, në përputhje me standardet e BE.

Blendi Fevziu: A kishte mosmarrëveshje midis liderëve europianë gjatë samitit?

Olta Xhaçka: Jo nuk kishte mosmarrëveshje mes liderëve europianë gjatë samitit, përkundrazi ka pasur një angazhim me zë të lartë, me zotim shumë të qartë për të avancuar këtë axhendë.

Blendi Fevziu: Po midis Kosovës dhe Serbisë a kishte tension?

Olta Xhaçka: Nuk kishte tension mes Kosovës dhe Serbisë në samit. Ajo është një çështje vërtetë sensitive në këtë moment, për të cilën janë angazhuar të gjithë aktorët.

Blendi Fevziu: Dhe një situatë të vështirë në Kosovë ekzaktësisht në momentet që po zhvillohej samiti në Tiranë…

Olta Xhaçka: Ai konflikt dhe ai sensitivitet le të themi, nuk u reflektua atje. Atje kishte diskutime shumë konstruktive, për bashkëpunim, për integrim dhe e gjithë fryma në fakt ishte e tillë.

Opinion – Majlinda Bregu, çfarë vendosi BE në Tiranë?

U firmos në samit, Bregu sqaron çfarë parashikon marrëveshja për roaming

Sekretarja e Përgjithshme e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, Majlinda Bregu, gjatë një interviste për emisionin “Opinion” u shpreh se samiti i 6 Dhjetorit mes BE-së dhe Ballkanit Perëndimor i zhvilluar në Tiranë ishte i organizuar shumë mirë. Ajo foli për marrëveshjen që u firmos ditën e djeshme për roaming.

“Ajo çka është pozitive përsëri është që ky samit kishte disa elementë pak më të ndryshëm sa i përket samiteve të tjera. Edhe kjo marrëveshje që keni tani në insert në ekran është një moment shumë i mirë dhe një arritje konkrete po të kemi parasysh që kemi patur samite për shembull që janë mbyllur edhe pa ngjarje madhore apo një marrëveshje. Marrëveshja e firmosur dje nga disa operatorë të telefonisë celulare është momenti i parë në të cilin ne nisim procesin e reduktimit të tarifave të telefonisë celulare në roaming ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Europian. Që do të thotë që kur ti nesër në një nga udhëtimet e tua të shumta të shkosh në Paris, në Berlin apo në Romë duke filluar nga 1 Tetorit i vitit të ardhshëm do të kesh mundësi që interneti dhe paketa jote e telefonisë të jetë me një ulje drastike…”, tha Bregu.

Sa i përket kësaj marrëveshje, Bregu tha se nuk do të ketë zerim të tarifave menjëherë, por kjo shpresohet që të arrihet deri në vitin 2027.

“Jo. Prandaj them është një proces dhe një hap. Nuk mund të arrijmë në zerim pa kaluar më parë në reduktim. Dhe po të kemi parasysh që ky është një proces në të cilin ka negociata me operatorë të telefonisë celulare, por edhe një proces vetërregullues, që janë biznese private në fund të ditës. Niset njëherë me reduktim për të mbërritur pastaj duke shpresuar që në 2027 ne do të kemi mundësi që të mos kemi asnjë tarifë shtesë. Pra të paguajmë paketat që kemi në vendet tona, të jetë e njëjtë në çdo territor të BE-së. Duke patur parasysh që iu deshën më shumë se 10 vjet për të mbyllur këtë marrëveshje mes vetes Bashkimit Europian, unë prapë them që në një vit kohë, nga momenti kur hyri në fuqi marrëveshja e heqjes së tarifave shtesë për Ballkanin Perëndimor është një hap shumë i rëndësishëm dhe një hap, le të themi, i ndjeshëm përpara”, u shpreh Bregu.

A do të rikthehet në politikë? Si përgjigjet Majlinda Bregu në “Opinion”

Prej 4 vitesh, Majlinda Bregu mban postin e Sekretares së Përgjithshme të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal. Mandati i saj përfundon pas dy vitesh. Por çfarë do të bëjë Bregu pasi t’i ketë përfunduar ky mandat? E pyetur drejtpërdrejtë gjatë intervistës që dha këtë të mërkurë për gazetarin Blendi Fevziu në studion e “Opinion”, Bregu tha: “Nuk përjashtoj as angazhimin ndërkombëtar, por nuk përjashtoj as kthimin në Shqipëri”. Ajo foli po ashtu edhe për marrëdhëniet që ka me liderët politikë në Shqipëri.

Blendi Fevziu: Cilat janë raportet tuaja me njerëzit më të rëndësishëm politikë të këtij vendi, me Ramën, Berishën apo Metën?

Majlinda Bregu: Raporte zyrtare, institucionale, korrekte.

Blendi Fevziu: I ruan me të gjithë?

Majlinda Bregu: Me zotin Meta për shembull ka kohë që nuk jam parë, por sigurisht edhe gjatë mandatit të tij, ka qenë për vizitë edhe në Sarajevë, edhe në zyrat tona, kështu që raporte korrekte, institucionale, me të gjithë.

Blendi Fevziu: Edhe me zotin Berisha raporte korrekte?

Majlinda Bregu: Me zotin Berisha sigurisht më pak, sepse nuk kam patur mundësi që të kemi le të themi një cikël pune…

Blendi Fevziu: Po me Kryeministrin Rama?

Majlinda Bregu: Sikurse të thashë, një raport institucional, korrekt, si me të gjithë liderët e tjerë të rajonit. Sot unë me të vërtetë jam shqiptare dhe jam gjithmonë me një sy më shumë për të parë me dashuri Shqipërinë, por jam e detyruar që në një pozicion ndërkombëtar të ruaj neutralitetin.

Blendi Fevziu: Ndërkohë, zonja Bregu, duket se mandati juaj është dhe 2 vjet të tjera apo jo?

Majlinda Bregu: Janë të limituara në dy mandate, tre plus tre.

Blendi Fevziu: Kështu që ju keni bërë 4 vjet, keni dhe 2 vite tjera, ç’do bëni pas këtyre 2 viteve të tjera?

Majlinda Bregu: Po përse do ta dish sot, nuk do të takohemi më ne për 2 vjet?

Blendi Fevziu: Po jo, po unë dua ta di që sot, marr masat…

Majlinda Bregu: Shihemi pas 2 vjetësh atëherë.

Blendi Fevziu: Ke ambicie për t’u kthyer në politikën shqiptare?

Majlinda Bregu: Po besoj që u përgjigja në fakt pak më parë. Unë jam një njeri tashmë që kam kaluar vite të tëra dhe kam ndërtuar edhe një profil dhe karrierë politike dhe e përsëris unë nuk përjashtoj asgjë. Nuk përjashtoj as angazhimin ndërkombëtar, por nuk përjashtoj as kthimin në Shqipëri.

Bregu: 4 profesione të tjera do të njihen në Ballkanin Perëndimor

Sekretarja e Përgjithshme e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, Majlinda Bregu, gjatë një interviste për Tv Klan, u shpreh se 67% e të rinjve në rajonin e Ballkanit Perëndimor do të donin të largoheshin nga vendi i tyre nëse do t’u jepej mundësia e një vendi pune apo shkollimi. Bregu u shpreh se ka shumë arsye pse të rinjtë duan të largohen.

“Këtu po ashtu ka qytetarë të rajonit që largohen çdo ditë sikurse të rinjtë. Të paktën në sondazhet tona të cilat organizojmë çdo vit janë mbi 67% e të rinjve 18-25 vjeç që në momentin kur pyeten nëse do të kishit mundësi për t’u larguar nga vendi juaj, apo të gjenit një punë, apo shkollim, do të largoheshit? 67% e tyre thonë po, ne do të donim të largoheshim. Që do të thotë që shifra ka ardhur vit pas viti në rritje për arsye që tashmë i dimë. Një pjesë e të rinjve janë të zhgënjyer. Të rinjtë sigurisht kanë nevojë që të gjejnë punë. Është një moshë që e ka padurimin edhe më të madh. Mundësitë i shohin më të vogla në vendin e tyre. Shohin që shpeshherë funksionon nepotizmi dhe jo merita. E ndjejnë veten jo të përfshirë në gjetjen e një pune apo aftësimi. Edhe zgjatja e perspektivës europiane sepse të rinjtë dhe vendet që kanë patur përqendrim më të madh të të rinjve, kanë qenë vendet më mbështetëse pro integrimit. Për shumë vite kanë shpresuar që Europa do të sillte ndryshimin që kanë menduar prindërit e tyre dhe breza të tjerë. Janë një sërë arsye dhe faktorësh për të cilat të rinjtë po largohen”, u shpreh Bregu.

Majlinda Bregu theksoi se janë disa iniciativa që janë nënshkruar mes vendeve të rajonit që synojnë të zgjidhin këto problematika. Ajo tha se së shpejti do të njihen edhe katër profesione të tjera brenda rajonit. Pra përveç arkitektëve, inxhinierëve dhe mjekëve, marrëveshja për të cilat u firmos në Berlin nga liderët e Ballkanit Perëndimor, do të vijojë edhe njohja e infermierëve, kirurgëve veterinerë, dentistëve dhe specialistëve të teknologjisë së informacionit. Bregu sqaroi se sapo marrëveshjet e firmosura në Berlin të ratifikohen, atëherë një diplomë e marrë në Shqipëri do të jetë e vlefshme edhe në vendet e tjera të rajonit.

“Nuk është vetëm iniciativa e djeshme që keni dëgjuar në samit. Edhe ato që u nënshkruan para një muaji në Berlin që janë pikërisht axhendat tona, njohja e diplomave të studentëve në rajon, njohja e tre profesioneve të para në rajon. Do të vijojmë me katër profesione të tjera. Tre profesionet e para janë arkitektët, janë inxhinierët dhe mjekët. Këto profesione u vendosën që do të njihen dhe në momentin më të parë të ratifikimit. Një diplomë e marrë në Tiranë është e vlefshme në Serbi, është e vlefshme në Shkup. Do të vijojë me katër profesione të tjera tani. Janë infermierët, kirurgët veterinerë, dentistët që do të jenë tani në listë dhe vazhdojmë me specialistët e teknologjisë së informacionit, një pjesë prej tyre. Hap pas hapi po mundohemi t’i japim mundësi të gjithë qytetarëve që në rast se do duan të zgjedhin, të mendohen dy herë, a mund të kenë mundësi të punojnë në vendet e tyre, brenda rajonit, apo do duan të ikin në Gjermani për shembull”, u shpreh Bregu.

Bregu: Nuk më mungon politika shqiptare

Majlinda Bregu ishte këtë të mërkurë në studion e “Opinion”, ku foli për samitin BE-Ballkani Perëndimor që u mbajt një ditë më parë në Tiranë. Por jo vetëm kaq. Ajo u pyet nga Blendi Fevziu edhe nëse i mungon politika shqiptare, ashtu sikurse edhe për artikulimin e emrit të saj si kandidate e mundshme për presidente.

Blendi Fevziu: Zonja Bregu, të mungon Shqipëria? Politika shqiptare e kam fjalën, jo Shqipëria se në Shqipëri dilni, shkoni… ai angazhim që kishe në Shqipëri?

Majlinda Bregu: Jo, të them të drejtën jo. Jam kaq e angazhuar dhe e ngarkuar në këtë punë sa nuk më mungon dhe mesa duket…

Blendi Fevziu: Por nuk zihesh me asnjeri.

Majlinda Bregu: Ky është problemi se mbase ne ishim mësuar që politikën, edhe unë, ta shihja vetëm si një arenë debati, sherri ku ti duhej patjetër të ndiheshe fitimtar kur e bëje kundërshtarin të ndihej keq. E përsëris, kam qenë unë një pjesë… por kjo lloj pjekurie më bën të mendoj që ka një moment mbase për të gjitha, eksperienca këtë të mirë ka, që flet vetë pastaj dhe të bën të marrësh qëndrimin e duhur. Ka një moment të mirë që sot për shembull më bën të mendoj që çka më pëlqen më shumë është kur politika ka rezultate. Çka më pëlqen më pak është të shoh se kë duhet të ekzekutoj nga kundërshtarët që kam përballë. Kjo s’më intereson.

Blendi Fevziu: Kjo ka qenë pjesë e zakonshme dhe vijon të jetë pjesë e zakonshme.

Majlinda Bregu: Vijon të jetë pjesë e zakonshme e luftës politike, por mund në fakt, mund të ishte pak edhe më mirë.

Blendi Fevziu: I ndjek zhvillimet në Shqipëri, apo ke më pak kohë?

Majlinda Bregu: I ndjek zhvillimet në Shqipëri, sigurisht, por mund t’i marr vesh edhe më vonë se të tjerët për shkak se mund të mos jem… mund të jem në udhëtim.

Blendi Fevziu: Ndërkohë, a qëndron ose a është pjesë e ambicieve tuaja sërish Shqipëria? Post Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal?

Majlinda Bregu: Shqipëria është vendi im, familja ime është në Shqipëri dhe unë vazhdoj të jem në një palestër politike. Nuk mund të them sot asgjë, por nuk e mohoj që Shqipëria mund të jetë…

Blendi Fevziu: Emri juaj u përmend si një kandidate e mundshme për Presidente e Republikës edhe në mbledhjen e fundit, pra atë më të ngushtën, atë ku u diskutuan 3 kandidatët e fundit të PS…

Majlinda Bregu: Po, këtë e di nga ju se nga askush tjetër nuk e di.

Blendi Fevziu: Po, s’ka rëndësi, por emri juaj u diskutua ndër emrat e fundit, së bashku me 2-3 emrat kryesorë dhe përfshirë edhe Presidentin e sotëm të Republikës. A ishit konsultuar më parë për këtë çështje?

Majlinda Bregu: Nuk jam konsultuar me askënd, nuk kam pasur asnjë bisedë me askënd. E kam thënë dhe e përsëris qëndrimin tim: mua nuk më shkonte dhe as do të kisha qenë në asnjë moment një Presidente Republike në rast se do isha propozuar vetëm nga grupi i Partisë Socialiste./tvklan.al