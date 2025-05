#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Mesazhet e fushatës të Partisë Demokratike. Një panel prej dy përfaqësuesish të Partisë Demokratike Jozefina Topalli dhe Gazment Bardhi prërballë Ornela Çuçit dhe Anri Balës.

Të ftuar: Jozefina Topalli, Gazment Bardhi, Ornela Çuçi, Anri Bala

“Cunam votash”, Jozefina Topalli zbulon në Opinion shtetet nga ku PD pret më shumë vota

Drejtuesja politike për Diasporën e Partisë Demokratike, Jozefina Topalli fton shqiptarët e diasporës që të votojnë në zgjedhjet e 11 Majit, pasi sipas saj ata mund të sjellin rotacionin politik.

Topalli e ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, e ka quajtur një cunam votash, votimin e diasporës, teksa shtoi se do të realizohet kthesa historike.

Blendi Fevziu: Çfarë mesazhi i jepni ju diasporës?

Jozefina Topalli: Së pari për ne është themelore si për shqiptarët brenda kufijve dhe ato që jetojnë jashtë për të mbyllur kapitullin e së keqes dhe për të hapur një kapitull të ri që dua ta shoh në disa plane, por plani kryesor është që në 11 Maj ato mund të sjellin rotacionin për një arsye madhore që i kalon të gjitha forcat politike që është ndalja e dëbimit të shqiptarëve nga shtëpitë e tyre. Kemi 1 milion shqiptarë që janë dëbuar gjatë 12 viteve jashtë kufijve të Shqipërisë. Mua më duket si një cunam votash që do të realizojmë atë që do të jetë kthesa historike e 11 Majit për arsyen e ekzistencës kombëtare.

Ndërkohë demokratja Topalli ka zbuluar edhe shtetet nga të cilat pret të marrë më shumë vota Partia Demokratike.

Blendi Fevziu: Ku mendoni ju se do të keni më shumë mbështetje? Dy vendet kryesore të regjistruara janë Italia dhe Greqia. Greqia duket se është mbrapa me kthimin e zarfeve, por Italia është në vendin e parë.

Jozefina Topalli: Italia është rreth 91 mijë votues, është një shifër fantastike dhe nuk ka qenë rastësei që ne jemi fokusuar shumë pa lënë pas Gjermaninë, Londrën, SHBA dhe Greqinë ku gjithashtu janë rreth 68 mijë vetë. Nga Italia kanë ardhur mbi 62 mijë zarfe dhe unë shfrytëzoj rastin për një falënderim të përzemërt për të gjithë shqiptarët, pasi ata kanë harxhuar kohë.

Topalli: Partitë e vogla nuk kanë shans me marrë mandat

Emisioni “Opinion” në Tv Klan trajton mbrëmjen e sotme se cili është mesazhi i Partisë Demokratike për të gjithë shqiptarët, teksa vetëm 6 ditë na ndajnë nga zgjedhjet parlamentare të 11 Majit.

E ndërsa thelbi i demokratëve është largimi i qeverisjes socialiste nga vendi, interes mbetet se si partitë e vogla e të reja po fitojnë terren në këto zgjedhje elektorale.

Topalli: Nuk kam asnjë mendim. Mendoj që zgjedhje të lira e të ndershme, nuk kanë shans këto parti të ndryshme për të marrë mandat. Unë kam pasur partinë time. Unë jam krenare për atë pjesë, se më këtë sot koha më ka dhënë të drejtë, për atë betejë që kam bërë, në raport me udhëheqjen e asaj kohe.

Sakaq, me një “rikujtesë” të Çuçit, Topalli jep shembullin e saj personal se si partië e reja e të vogla e kanë të vështirë të tërheqin vëmendjen e publikut.

Çuçi: Madje ju kanë akuzuar se keni dhënë me qira, më saktë OSHEE ka marrë me qira pronat tuaj në Shkodër për le të themi, ishte një faturë që zoti Rama e paguante për ju.

Topalli: Po ishte parti e re, që po bënte përpjekje për të larguar kryetarin e opozitës të asaj kohe, që kontrollohej nga Edi Rama. E koha, më ka dhënë të drejtë, prandaj po e them se e di më mirë se sa kushdo tjetër, se sa e drejtë ishte ajo përpjekje, pavarësisht se e vështirë dhe kërkonte kurajo për të tërhequr vëmendjen. Ka qenë gjëja më e mirë që mund të bëhej.

“Ai po shkruan një histori të re”, Topalli dhe Bardhi: Berisha do jetë kryeministër pas 11 majit

Një deklaratë e drejtuesit politik të Tiranës për Partinë Demokratike, Belind Këlliçi, duket se është rrëzuar nga dy demokratët, Gazmend Bardhi dhe Jozefina Topalli në studion e “Opinion” në Tv Klan.

Më herët Këlliçi është shprehur se nëse Partia Demokratike fiton zgjedhjet e 11 Majit, nuk do të jetë Berisha kryeministër pasi ai s’po kandidon për qeverisje, por për largim të Ramës nga “pushteti”, duke lënë të hapur mundësinë se brenda forcës politike do kishte zgjedhje të reja për kreun e qeverisë. Për këtë, Bardhi dhe Topalli shprehen kundër, se nëse fiton PD zgjedhjet, automatikisht Berisha bëhet kryeministër.

Çuçi ironizoi demokratët nëse ata komunikojnë me njëri-tjetrin para se të bëjnë deklarata të tilla në publik, por dyshja nuk i dha përgjigje përveçse sqaroi se Berisha do jetë kryeministër nëse fiton PD-ja.

Çuçi: Belindi tha se zoti Berisha nuk do të jetë kryeminstri i ardhshëm? A po kandidon zoti Berisha për kryeministër?

Bardhi: Së pari, këtë nuk e caktoj as unë as askush prej kolegëve tëmi. Kandidati ynë për kryeministër është kryetari i partisë, kryetari i aleancës dhe s’ka asnjë diskutim.

Çuçi: A komunikoni ju me njëri-tjetrin para se të dilni?

Bardhi: S’ka asnjë diskutim. Ai që fiton zgjedhjet është kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë.

Topalli: Dhe zoti Berisha do të jetë kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë pas 11 Majit, sepse në fakt ai po shkruan një histori të re. Po tregon ashtu siç e quante një ish-ambasador amerikan që është një fuqi e natyrës që pomobilizon energjinë, po jep vrull takimeve të jashtëzakonshme që po bëhen në Shqipëri.

“Ke bërë tre ‘pirueta’ brenda vitit”, Bardhi-Balës: Kam shprehur qëndrimet e mia

Gazetari Anri Bala thotë se edhe pse Jozefina Topalli dhe Gazment Bardhi, sipas tij mund të jenë figurat më të respektuara të Partisë Demokratike bashkohen në një pikë të dy, që është karta e besueshmërisë.

Gazetari Bala i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan shprehet se karta e besueshmërisë është një problem për këto dy figura, ku Bardhit i kujton se i ka dalë kundër Sali Berishës, Lulzim Bashës si dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës përgjatë një viti.

Bardhi thekson se nuk ka qenë kundër individëve, por ka shprehur qëndrimet e tij sipas asaj që ka gjykuar se është më mirë për Partinë Demokratike.

Anri Bala: Tek të dy kandidatët bashkohet në një pikë karta e besueshmërisë. Zoti Bardhi kur ishte me zotin Berisha, i doli kundër. Kur ishte me zotin Basha i doli kundër, pastaj i doli kundër Amerikës kur nuk pranoi non gratën e zotit Berisha. Kështu që në raport me elektoratin dhe në raport me shqiptarët…

Gazment Bardhi: E ngatërrove pak më duket e ngatërrove…

Anri Bala: Jo nuk e ngatërrova se jeni ju që keni thënë që nëse Berisha kthehet në politikë unë jam dorëheqjen.

Gazment Bardhi: Sepse me Partinë Demokratike të ndarë sigurisht që nuk fitonte dot PD. Unë nuk jam kundër individëve, unë shpreh atë që besoj mbi gjërat që ndodhin brenda Partisë Demokratike. Unë kam qenë gjithmonë dhe do jem te Partia Demokratike dhe do të shpreh qëndrimet e mia si unë i gjykoj.

Anri Bala: Tre ‘pirueta’ brenda një viti nuk ka… Keni bërë tre pirueta brenda viti. Kundra Berishës, kundra Bashës, kundra Amerikës.

Gazment Bardhi: E para njëherë këtë kundër Amerikës mbaje për vete, se s’kam qenë kundër kundër SHBA, përkundrazi kam qenë gjithmonë në krah të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sikundër nuk kam qenë asnjëherë as kundër zotit Basha, as kundër zotit Berisha, por kam shprehur qëndrimet e mia se si besoj unë që PD është më e mirë dhe bëhet më e besueshme tek shqiptarët.

“5 mln euro kopshti tek Kryeministria”/ Fevziu-Bardhit: E pyes unë Ramën të premten

Deputeti i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, i gjendur përballë pyetjes se si do realizohet programi qeverisës i kësaj force politike, ka folur dhe për kopshtin e Kryeministrisë në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan.

Bardhi u shpreh se ky kopshti i Kryeministrisë ka kushtuar 5 milionë euro, teksa shton se nuk i shërben asnjë shqiptari përveçse Ramës. Nga ana tjetër, Fevziu deklaroi se do e pyesë për vlerën e këtij kopshti vetë Ramën ditën e premte, pasi kryeministri së bashku me ekipin e tij do të prezantojnë për herë të fundit programin e Partisë Socialiste në studion e “Opinion”.

Bala: Ju thoni do marrim lekët e inceneratorit, e do ua japim pensionistëve. Se nuk mund të bësh, edhe rrugë, edhe të mbash fëmijë të parë, të dytë, të tretë.

Bardhi: I kemi treguar që mund t’i bësh. Patjetër. Ne nuk do bëjmë kopsht 5 milionë euro tek oborri i Kryeministrisë që të dali Edi Rama të luajë me breshka.

Bala: Po mirë do bëni.

Bardhi: Ne nuk do ta bëjmë këtë. 5 milionë euro do ja çojmë familjeve në nevojë, në ndihmë ekonomike.

Bala: Shumë mirë do bëni.

Bardhi: Është kaq e thjeshtë llogaria. Ne kemi prioritet qytetarët.

Bala: Patjetër.

Bardhi: Edi Rama ka treguar që në 12 vjet ka prioritet luksin e vet. Mos prit ti që kur Sali Berisha të hyjë në zyrën e Kryeministrisë, meqe Edi Rama ka bërë një kopsht 5 milionë euro nga njëri krah, të ndërtojë nga krahu tjetër një kopsht po 5 milionë euro. Nuk ndodh kjo me PD. Ato lekë do u shkojnë qytetarëve, jo në investime fasadë që nuk u hyjnë në punë askujt. Më thuaj, bashkarisht, kujt i hyn në punë kopshti me lule te oborri i Kryeministrisë?

Fevziu: Sa ka kushtuar ai?

Bardhi: 5 milionë euro.

Fevziu: Ta pyes unë të premten Ramën.