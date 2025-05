#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Blendi Klosi, Arbjan Mazniku, Fitim Zekthi, Artan Hoxha

“35 vite PS nuk ka pasur sukses në Dibër”, Klosi i bindur: Marrim 4 mandate në këtë qark

Sekretari i Përgjitshëm i Partisë Socialiste, njëkohësisht drejtues politik për zgjedhjet në Dibër, Blendi Klosi e quan intriguese fushatën e zgjedhjeve të 11 Majit, pasi drejton një qark të vështirë si Dibra.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Klosi shprehet se për 35 vite Partia Socialiste nuk ka pasur sukses në Dibër, por shprehet i bindur se këto zgjedhje do të marrin 4 nga 5 mandate në këtë qark.

Klosi ka treguar si paraqitet situata e zgjedhjeve atje, teksa shton se e vetmja gjë që e prish këtë fushatë janë zhurmat e makinave të përfaqësuesve të kampit opozitar.

Blendi Fevziu: Sa vjet bën fushatë ti Klos. Në 2001 me sa kujtoj je zgjedhur deputet.

Blendi Klosi: Në 2001 jam zgjedhur për herë të parë. E kam garën time të shtatë personale.

Blendi Fevziu: Ke parë një më të shëmtuar se kjo këto 7 garat e mëparshme?

Blendi Klosi: Çdo garë ka atë intrigën e vetë, garën e vetë. Fushata për mua është shumë intriguese. Kam kaluar në një qark të vështirë si qarku i Dibrës për Partinë Socialiste. 35 vjet nuk ka pasur sukses Partia Socialiste në Dibër.

Blendi Fevziu: 35 vite ju ka mundur PD në Dibër?

Blendi Klosi: Në pushtetin qëndror. Besoj jqë jo vetëm që do të fitojmë, por besoj që do të shkojmë në një rezultat 4 me 1. Besoj se do të jetë spektakël i zgjedhjeve. Kam bindje të thellë që jo vetëm do të kemi progres në Dibër, por do të garojmë për katër mandate.

Blendi Fevziu: Situata si duket në Dibër? E qetë?

Blendi Klosi: Situata është e qetë. E vetmja gjë që e prish fushatën janë zhurmat e makinave të këtyre përfaqësuesve të kampit opozitar, të cilëve nuk ju ka ngelur asgjë tjetër vetëm që të zhurmojnë rrugët.

Klosi “mirënjohës” PD-së: Ne shkojmë në garë për të mundur 4 pjesë

Në përfundim të javës së fushatës elektorale për partitë politike në vend, në emisionin “Opinion” në Tv Klan, janë të ftuar socialistët Blendi Klosi dhe Arbian Mazniku, për të tejçuar mesazhet e forcës së tyre politike tek zgjedhësit.

Klosi nuk ka kursyer ironinë ndaj opozitës, pra Partisë Demokratike. Sipas Klosit, kjo parti është e ndarë në 4 pjesë tashmë, pra e njëjta forcë politike me 4 drejtues të ndryshëm: Berishën, Bashën, Alibeaj dhe Shehajt. Një gjë e tillë cilësohet nga socialisti si një “triumf”, sepse përballet në garë për mundjen e 4 pjesëve.

Klosi: Në zgjedhjet lokale të vitit 2023, është kjo që thatë ju. 40 vota PS dhe 20 vota PD.

Hoxha: Pse kishte PD në zgjedhjet e vitit 2023?

Klosi: Po tani…

Hoxha: Pa vulë, pa firmë, pa emër.

Klosi: PD që drejtohet sot nga lidershipi i saj ishte dhe në vitin 2023. Ndërkohë që sot, për hir të së vërtetës, duhet t’i njohim një meritë PD, se në 4 vjet arriti të ndahej në 4 pjesë. Sot në Dibër garojnë.. quaj PD drejtuar nga zoti Berisha; PD drejtuar nga Lulzim Basha; PD drejtuar nga Enkeled Alibeaj dhe Dash Shehi dhe PD e Agron Shehaj. Pra, të 4 këto parti kanë garuar së bashku në 2021. Të 4 këta personalitete garonin që Lulzim Basha të fitonte garën e 2021 dhe sot ata janë në 4 pjesë, që realisht nuk kanë asnjë lloj aleance. Kjo është. Ne shkojmë në garë për të mundur 4 pjesë.

“Vetëm me Edin”/ Fevziu merr programin e PS: Larg qoftë për ju, s’hyjmë në BE po fitoi Lapaj?

“Vetëm me Edin dhe PS” është slogani i Partisë Socialiste për të treguar se janë rruga e vetme drejt pasaportës europiane, shtylla kryesore e kësaj fushate. Gjatë diskutimit në emisionin “Opinion” në Tv Klan, gazetari Blendi Fevziu pyeti dy përfaqësuesit e PS, Blendi Klosin dhe Arbjan Maznikun nëse Bashkimi Europian do ta ndalonte hyrjen e Shqipërisë në rast se fiton një parti tjetër.

Fjalën e mori Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Arbjan Mazniku që renditi dy arsye. E para është që qeveria e ka kthyer çështjen e negociatave në prioritet. E dyta, marrëdhëniet personale të Ramës me liderët e BE.

Blendi Fevziu: “Vetëm me Edin”. Në qoftë se larg qoftë për ju, i fiton zgjedhjet Adriatik Lapaj apo Agron Shehaj, ne s’hyjmë në BE? Na thotë Europa që s’ju pranojmë?

Blendi Fevziu: E para, s’ka asnjë gjasë…

Blendi Fevziu: BE na ndalon ne në qoftë se fiton forcë tjetër veç PS-së?

Arbjan Mazniku: Nuk na ndalon.

Blendi Fevziu: Se unë e di që BE-ja mbështetet mbi zgjedhjet e lira dhe vullnetin e zgjedhësve.

Arbjan Mazniku: Ka dy arsye pse është “vetëm me Edin”. E para sepse kërkon një vizion të caktuar politik për ta bërë çështjen e negociatave një prioritet të mirëfilltë qeverisës. Fakti që ne kemi sot 1000 vetë pjesë të administratës shqiptare të cilët merren në mënyrë ekskluzive me këtë punë. Është vullnet politik që ajo administratë të merret me atë punë. Janë 272 mijë faqe që duhen të përputhen. Fakti që kryeministri e ka vendosur këtë çështje si prioritet edhe para se të hapeshin negociatat…

Blendi Fevziu: Mund ta bëjë edhe kryeministri që vjen prapa.

Arbjan Mazniku: Deri tani s’e ka vendosur njeri. E dyta nuk duhet nënvlerësuar një element që ka të bëjë padyshim me marrëdhëniet personale. Sot kryeministri shqiptar Edi Rama ka një seri marrëdhëniesh të cilat janë të jashtëzakonshme, me Francën, me Hollandën, me Italinë, me Gjermaninë. Për herë të parë në historinë shqiptare, kryeministri i Shqipërisë ka një marrëdhënie të jashtëzakonshme me të gjithë liderët, pavarësisht krahut politik ku janë, e ka pasur edhe me Merkelin kur ishte, e kishte edhe me Scholz, e ka prapë edhe me Merz. Gjëja që dimë është që sot në politikën botërore marrëdhëniet personale janë bërë shumë të rëndësishme.

Blendi Fevziu: Ka një ngërç në marrëdhëniet me SHBA-në?

Arbjan Mazniku: Absolutisht jo. Zero.

Blendi Fevziu: Është perfekte?

Arbjan Mazniku: Sigurisht.

Klosi tregon 5 mesazhet e fushatës së Partisë Socialiste

Sekretari i Përgjitshëm i Partisë Socialiste,Blendi Klosi ka treguar pesë mesazhet kryesore të PS në këtë fushatë zgjedhore.

Në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan, Klosi shprehet se janë pesë mesazhet kryesore, ku kryeson integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Socialisti shprehet se këto mesazhe janë konkrete për njerëzit dhe sjellin përmirësim në vend.

Blendi Klosi: Pesë janë mesazhet që kemi ne në këtë fushatë. Bashkimi Europian në mandatin e katërt. Përgatitja e Shqipërisë për Bashkimin Europian. Brenda vitit 2027 mbyllja e negociatave, që nuk është vetëm në dorën tonë, por pjesë e konsensusit që kemi. E dyta është përmirësimi infrastrukturor i vendit. Kemi bërë gjithçka mundëm për të ndryshuar komplet mënyrën e funksionimit të gjithë infrastrukturës, jo vteëm infrastrukturës së rrugëve, por kemi tashmë tre aeroporte funksional në mënyrë maksimale në vendin tonë. Natyrisht i pari Aeroporti Nënë Tereza. Është vënë në funksion aeroporti i Kukësit. Do të vihet në funksion aeroporti i Vlorës.

Përmirësimi i të gjithë sistemit të pagave në vendin tonë. Janë dyfishuar pagat për mësuesit, trefishuar për mjekët. Është përmirësuar i gjithë raporti me pensionistët. Reforma e pensioneve në vitin 2014 e kemi diskutuar sot pas 10 vitesh. Kemi mundësi të flasim për një situatë shumë më të mirë sa i përket situatës së reformës së pensioneve dhe mënyrës se si funksionon në Shqipëri. Janë mesazhe që janë konkrete për njerëzit.

E thashë edhe më përpara ne shkojmë në këtë garë jo vetëm për të premtuar, nuk kemi shumë gjëra për të premtuar, por ama themi që paga minimale ka qenë 175 mijë Lekë, ka vajtur 400 mijë Lekë dhe premtojmë që brenda këtij viti paga minimale do të jetë 500 mijë Lekë.

Ngërç i Edi Ramës në marrëdhëniet me SHBA? Arbjan Mazniku jep përgjigjen e prerë

Kandidati i Partisë Socialiste, Arbjan Mazniku, i gjendur përballë pyetjes së Fevziut se si janë marrëdhëniet e kryeministrit aktual me Shtetet e Bashkuara, jep përgjigjen pozitive.

I pyetur nëse ndodhet në një ngërç me SHBA-të, Mazniku e mohoi kategorikisht. Të kundërtën mendon analisti Hoxha.

Një pyetje e tillë nga Fevziu vjen pas listimit nga ana e socialistit për marrëdhëniet e mira të Ramës me ndërkombëtarët.

Fevziu: Ka një ngërç marrëdhëniet me SHBA?

Mazniku: Absolutisht jo. Zero.

Fevziu: Është perfekte?

Mazniku: Sigurisht.

Fevziu: Je dakord Hoxha?

Hoxha: Dje ambasada amerikane konsideroi shqiptarët të mençur e që kanë një zë. Tani, ai lideri juaj është ai që thotë gjysma e Shqipëricë çyrykët? Tani ngrihet kryeministri e thotë po qe se nuk votoni për mua jeni çyrykë, nëse votoni për mua shëroheni nga çyrykët.

Mazniku ‘ngre’ lart dyshemenë e mandateve, Fevziu: Shkoni në oxhak pastaj

Ambicia e Partisë Socialiste për mandatet e deputetëve s’është aspak ‘modeste’. Sipas parashikimit të Ministrit të Shtetit për Pushtetin Vendor, Arbjan Maznikut në “Opinion” në Tv Klan, Partia Socialiste do të marrë minimalisht 78 mandate deputetësh.

Blendi Fevziu: Sa ishte dyshemeja dhe tavani sipas parashikimeve tuaja?

Arbjan Mazniku: Dyshemeja është 78.

Blendi Fevziu: Si, si?

Arbjan Mazniku: Dyshemeja për Partinë Socialiste është 78 mandate.

Blendi Fevziu: Tavani?

Arbjan Mazniku: Dyshemeja!

Blendi Fevziu: Po dilni mbi tavan pastaj, shkoni në oxhak.

Arbjan Mazniku: Dyshemeja është 78.

Blendi Fevziu: Pra ju mendoni që mund të merrni 78 mandate minimalisht?

Arbjan Mazniku: Minimalisht.

Blendi Fevziu: Po partitë e reja sa mund të marrin sipas jush?

Arbjan Mazniku: Partitë e reja nuk e di, mund të marrë ndoshta ndonjëra prej tyre mandat në Tiranë, por jashtë Tirane dyshoj.

Numri maksimal nuk është një diferencë e madhe nga ai minimal, por sërish mbetet i konsiderueshëm.

Blendi Fevziu: Po maksimalja sa e mendoni?

Mazniku ngre kokën dhe qesh.

Blendi Fevziu: Tavani këtu është i ulët…

Arbjan Mazniku: 82-83.