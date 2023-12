Opinion – Coca-Cola, hapa konkretë për emetim zero të CO2!

Autori: Blendi Fevziu 23:41 18/12/2023

Intervistë me: Luca Busi, President i CCBS

“Coca-Cola Bottling Shqipëri”, Luca Busi: Përdorim panele fotovoltaike, prodhojmë 60% të nevojave tona për elektricitet

Pas paneleve fotovoltaike dhe makinave elektrike, “Coca-Cola Bottling Shqipëri” ndërmerr një nismë tjetër “green” në kuadër të përgjegjësive sociale që kompania ka emplementuar prej vitesh. Me qëllim për të çuar në 0 emtimin e dioksidit të karbonit deri në vitin 2030, kompania ka hartuar raportin e saj të parë të qëndrueshmërisë, i cili rezulton të jetë fotografi e investimeve “green” të kryera deri tani.

Ky raport do të shërbejë si bazë në krijimin e një strategjie dhe plani konkret për investimet dhe hapat që do i duhen kompanisë për të shkuar drejt synimit të saj-emetimit zero. Raporti përfshin gjithashtu një stil të ri ndaj qasjes së qëndrueshmërisë që përfshin punonjësit, barazinë e paketave shpërblyese, sjelljen e punonjësve, por edhe asetet brenda zyrave.

E para kompani e huaj në Shqipëri, “Coca-Cola Bottling” është sot e para kompani në vend që merr lidershipin e tranzicionit ekologjik dhe synon gjithashtu edhe sensibilizimin e kompanive të tjera në këtë drejtim. Aktualisht, përmes paneleve fotovoltaike, kompania plotëson më shumë se 60 për qind të nevojave të saj për elektricitet.

Blendi Fevziu: Nga pikëpamja ekonomike duket si një lëvizje e zgjuar apo jo sepse kushton më pak apo edhe se ambienti është i rëndësishëm.

Luca Busi, President i CCBS: Patjetër, për ne ambienti vlen shumë. Një tjetër element për shembull është impakti që kemi nga përdorimi i paneleve fotovoltaike, ku ne prodhojmë më shumë se 60% të nevojave tona për elektricitet.

Blendi Fevziu: Më shumë se 60%? Që do të thotë për të gjithë vitin?

Luca Busi: Ne gjatë gjithë vitit, vetëgjenerojmë 60% të nevojave tona elektrike.

Blendi Fevziu: 60% të energjisë që ju duhet për të prodhuar Coca-Cola?

Luca Busi: Po, sepse me këto investime i bëjmë mirë edhe shoqërisë, edhe ambientit.

Blendi Fevziu: Ky është edhe një kontribut social.

Luca Busi: Le të themi që këto janë investime shumë të rëndësishme./tvklan.al