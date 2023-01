Opinion – Ç’po ndryshon në PD ditët e fundit?

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 00:50 13/01/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Në studio: Ervin Salianji, Mark Marku, Armand Shkullaku, Preç Zogaj, Baton Haxhiu. Në lidhje: Avokati Jordan Daci

Fevziu: Telefonuam 26 deputetë të PD, vetëm 2 pranuan ftesën. Na thanë nuk flasim për politikë

Emisioni Opinion në Tv Klan trajtoi mbrëmjen e së enjtes zhvillimet më të fundit brenda Partisë Demokratike. Që në nisje të emisionit, drejtuesi Blendi Fevziu bëri të ditur se stafi i Opinion kishte kontaktuar 26 deputetë të PD për t’i ftuar në studio që të diskutonin për zhvillimet në PD.

Por nga 26 deputetë, vetëm 2 prej tyre pranuan që të flisnin. Gjithë të tjerë, u shpreh Fevziu, ishin të gatshëm të flisnin për çfarëdo teme përveç politikës.

Dy deputetët që pranuan ftesën në emision ishin Ervin Salianji dhe Oriela Nebiaj në pjesën e tretë.

“Gjatë ditës së djeshme, stafi i emisionit Opinion dhe unë personalisht kemi telefonuar 26 deputetë të Partisë Demokratike. 26 deputetë të PD. Janë përgjigjur vetëm 2 prej tyre, njëri është në studio dhe një do ta kemi në pjesën e tretë të emisionit, 24 të tjerë deklaruan në pjesën më të madhe përveç atyre që thonë jemi të zënë, nuk jemi në Shqipëri, deklaruan që nuk mund të vijnë të flasin për politikë. Për çdo çështje tjetër ishin të gatshëm të flisnin. Natyrisht që nuk është normale që një deputet i Parlamentit shqiptar, që ka marrë votat e mbështetësve të PD ose të votuesve të opozitës, që ka shkuar në Parlamentin e Shqipërisë dhe paguhet për të bërë politikë dhe për të mbajtur qëndrime politike, t’i shmanget përgjegjësisë publike për të mbajtur qëndrime. Nuk ushtrihet detyra e deputetit vetëm duke qëndruar në sallë apo duke shkruajtur një status në Facebook dhe duke futur kokën poshtë jastëkut politikisht kur vjen një moment i rëndësishëm. Gjithsesi ne do mundohemi të kuptojmë çfarë ka ndodhur realisht në PD, cilat janë zhvillimet e momenteve të fundit dhe cili është kryqëzimi që lidhet me faktin se kush do ta përfaqësojë në zgjedhjet e 14 Majit”, u shpreh gazetari Blendi Fevziu.

Fevziu: Do i fitojë Rama zgjedhjet lokale? Baton Haxhiu: Nuk kam dilemë

Gazetari Baton Haxhiu është i bindur se zgjedhjet lokale të 14 Majit do t’i fitojnë socialistët. Duke diskutuar në emisionin Opinion në Tv Klan fatin e PD-së, Haxhiu tha se Partia Demokratike nuk e gjen ende forcën për të bërë betejë politike me Ramën dhe PS-në, edhe pse kanë 10 vite në opozitë.

Baton Haxhiu: Nëse duan opozitë të bashkuar, nuk i pengon logoja e PD dhe mund ta formojnë një emër të ri në zgjedhjet lokale dhe ta shohin forcën e tyre. S’ju pengon fare logo e PD. Projektimi i të ardhmes është se çfarë do bëhet, kujt t’i lihet fajësia në zgjedhjet lokale, cilit grupacion.

Blendi Fevziu: Pse, do i fitojë Rama zgjedhjet lokale?

Baton Haxhiu: As kam dilemë këtu. Me mënyrën se si këta debatojnë brenda vetes.

Blendi Fevziu: Edhe Erdogani nuk i ka 3 qytete, që ka 20 vjet.

Baton Haxhiu: E vërtetë është. Nëse dhe pas pak vitesh, pas 10 vitesh në pushtet, këta nuk e gjejnë forcën që të bëjnë një betejë serioze me Partinë Socialiste dhe me Edi Ramën, unë mendoj që kanë probleme serioze me dijeninë se çfarë është partia politike, çfarë është e ardhmja dhe janë shumë egoistë liderët e tyre për arsye se po flijojnë…

Blendi Fevziu: Sa vjet ke eksperiencë politike ti Baton?

Baton Haxhiu: Unë shumë, s’di as vetë. 35.

Blendi Fevziu: Ke parë ndonjëherë ti deputetë që të futen poshtë jastikut dhe mos flasin 1 vit rresht?

Baton Haxhiu: Po, plot.

Blendi Fevziu: 1 vit pa folur. Plot po, por të paktën të flasin 10. Këtu janë zhdukur të gjithë.

Salianji: Lulzim Basha nuk ka ikur nga kryetar partie i PD-së në asnjë moment

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji beson që po të bashkohet Partia Demokratike do ta mundin Kryeministrin Edi Rama.

I ftuar në emsionin “Opinion” në Tv Klan, deputeti Salianji e rithotë se ka një interes që është thellësisht personal për situatën aktuale të PD-së teksa ka shtuar se Lulzim Basha për asnjë moment nuk ka ikur nuk detyra e kryetarit të partisë.

Ervin Salianji: Unë po flas me të gjithë kolegët për të gjetur një zgjidhje për këtë. Unë jam nënkryetar i grupit paralmentar dhe për këtë e kam një rol dhe formal. Kolegët thonë që duhet të gjejmë një zgjidhje dhe të mos jemi gazi i botës. Po krijohet një regjim që nuk po përballet siç duhet të përballet për shkak se po përdoret përçarja e PD-së.

Edi Rama mundet se janë 70 për qind e njerëzve kundër. Po të thuhet se nuk e mund dot Edi Ramën, kjo do të thotë se ke ndonjë punë me Ramën. Unë kur ulem në tavolina dhe thonë që nuk e mundim dot Ramën, kanë interesa ose janë me Ramën. Depuetët e PD-së nuk i kam dëgjuar të thonë këtë. Thonë e mundim po të bëhemi bashkë.

Ka një interes këtu që është thellësisht personal, do ta rithem prapë se e kam thënë: Lulzim Basha nuk ka ikur nga kryetar partie i PD-së në asnjë moment, është shkaktuar nga një pjesë nuk e ka dashur, që e kemi ikurajuar, por nuk ka diskutim fare, pro nuk ka ikur prapë. Është kryetar partie aty dhe tek njerëzit që ka influencë, ai i lëviz të gjithë fijet si kryetar ai.

Situata brenda PD, Salianji: Nëse nuk dalim me kandidat të përbashkët, favorizim direkt për Edi Ramën

Deputeti dhe nënkryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Ervin Salianji, thotë se demokratët duhet të gjejnë një zgjidhje të dalin me kandidatë të përbashkët në zgjedhjet vendore.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Salianji u shpreh se përçarja e opozitës është favorizim direkt për Kryeministrin Edi Rama.

“Duke qenë se jemi në këto kushte ku PD apo gjithë opozita është vetëm pak javë para zgjedhjeve, e ku ka 1 kandidat të dalë nga primaret dhe kandidatë të tjerë që dalin nga xhepi, unë jam nënkryetar i grupit parlamentar, nuk ka një proces nuk ka një interes për të pasur një provë. Jemi bërë një grup deputetësh, është çështje zgjidhje. Së pari me njëri-tjetrin, së dyti për të dalë me kandidatë të përbashkët. Opozita, po e marrim pjesën në të cilën unë jam sot, ka shanse, ka njeri në këtë vend që besoj që kjo parti që ka marrë me sigël me mbështetje ndërkombëtare, ka marrë thuajse 13-14% të votave, do mundi sot kandidatët e Edi Ramës? Jo. Nëse ne nxjerrim kandidatë apo PD apo një pjesë dhe nxjerrim kandidat tjetër, atëherë… Duhet t’i biem në kokë problemit. Ky është favorizim i drejtpërdrejt që i bëhet Edi Ramës. Kemi mundësi prapë të gjejmë zgjidhje, të ulemi të diskutojmë”.

Ervin Salianji mendon se zgjidhja e problemit brenda PD-së fillon pikë së pari duke u ulur deputetët në tavolinë.

“Nëse flitet për bashkim, ulen njëherë deputetët. Nuk mblidhemi sepse nuk ka vullnet. Unë po them kush e pret zgjidhjen nga Rama, Rama këtë do që ta mbajë peng. Çështja gjyqësor e PD do zgjasi 5 vite nëse doni ju. Zgjidhja do ishte të ulemi të gjithë me njëri-tjetrin, nëse kjo është çështje parimore për mua ka rënë. Këtu jemi në kushtet që po bëhet fjalë për interesa me karrierë personale”.

Avokati Daci: Kryetari i PD-së zyrtarisht është Lulzim Basha

“Kryetari i Partisë Demokratike juridikisht është Lulzim Basha”, kështu është shprehur avokati Jordan Daci në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan.

Avokati Daci është shprehur se Basha e ka dhënë dorëheqjen në mënyrë deklarative, por ajo nuk ka vlerë juridike pasi siç e thakson Daci në zgjedhjet e ardhshme lista do të shkojë me firmën e Bashës ose me atë të personave të autorizuar nga ai.

Blendi Fevziu: Daci a mund të ma shpejgosh dot tek kjo skemë, si është zgjidhja?

Jordan Daci: Konkretisht, vendimi i Shkallës së Parë që u miratua nga vetë kërkesa me kryetar Lulzim Bashën, u ankimua nga vetë pala, e cila praktikisht kishte fituar gjyqin, por kishte pretendime për një pjesë.

Blendi Fevziu: Këtu më bëre akoma dhe më lëmsh.

Jordan Daci: Ka edhe një ankim tjetër në Gjykatën e Apelit Tiranë, e cila në njëfarë mënyrë mundohet të komplikojë dhe më shumë procesin. Pas vendimit që u mor në Dhjetor, vendimit ku u njoh Berisha si kryetar, për herë të parë në 30 vite ndodhi që u lejua ankim ndaj një vendimi të tillë sepse deri në ato momente, të gjitha vendimet që bëheshin në Gjykatën e Tiranës, regjistroheshin menjëherë dhe madje nuk lejoheshin ankim me idenë që këto janë gjyqe pa palë dhe nuk lejohet ankim. Për herë të parë, Gjykata e Tiranës ndryshoi praktikën dhe dosja u pranua dhe detyrimisht dosja do të duhej të shkonte në Apel. Kjo e bëri që shënimi në regjistër të mos bëhej. Nga ana tjetër, kam një anomali tjetër sepse praktikisht dorëheqja e Bashës që të jetë efektive duhet të paraqitet në Gjykatë, përndryshe ajo është thjesht deklarative nga pikëpamje poltike, por nuk ka asnjë vlerë juridike. Pra, de jure kryetar mbetet ai, por nuk e ushtron ai si detyrë.

Blendi Fevziu: Pra kryetar të PD-së kemi Bashën ne?

Jordan Daci: Zyrtarisht po dhe në zgjedhjet e ardhshme lista do të shkojë me firmën e tij ose me atë të personave të autorizuar nga ai. Mos të harrojmë që vetë Bardhi duke mos pasur një dorëheqje efektive nuk e ka tagrin që të thirrë Kuvendin Kombëtar që të ngarkojë me detyrën e kryetarit një nënkryetar dhe prandaj ka mbetur pezull dhe ajo pjesë sepse nuk mund të shkohet në Këshillin Kombëtar duke thënë që ka dhënë dorëheqjen, ndërkohë që në regjistër vazhdon figuron akoma kryetari./tvklan.al