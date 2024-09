#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan Emisioni politik më i ndjekur dhe më i preferuar në ekranet shqiptare.

Të ftuar: Berat Buzhala, Burim Pacolli, Visar Arifi

Tre ‘të marrë’ në “Opinion”: Berat Buzhala, Burim Pacolli dhe Visar Arifi, tre gazetarët nga Kosova ndërmorën një nismë të çuditshme. Ata u nisën në këmbë nga grykëderdhja e Bunës dhe ecën përmes GPS 450 km për 25 ditë në këmbë duke kaluar me mjete rrethanore pengesat dhe arritën deri në ishullin e Tongos që është skaji më jugor i Shqipërisë. Do të kishin ecur 480 km nëse nuk do të kishin tejkaluar Karaburunin për shkak të pamundësisë për ta oër ta përshkuar. Ata janë shprehur se për 25 ditë nuk kanë paguar asnjë euro të vetme sepse të gjithë u jepnin mundësi të flinin ose ushqeheshin pa paguar asgjë.