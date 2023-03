Opinion – Debat dhe protestë, tensione PS-PD!

Autori: Blendi Fevziu 01:34 03/03/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Armand Shkullaku, Baton Haxhiu, Jonida Shehu, Artan Hoxha, Iris Luarasi. Në lidhje direkte: Sali Berisha, Toni Gogu

Financimet ruse në PD, Shkullaku-Gogut: Nëse ju keni raport të CIA-s, unë e mbyll gojën sot

Deputeti socialist Tonin Gogu dhe gazetari Armand Shkullaku kanë debatuar mbrëmjen e sotme në “Opinion” në Tv Klan për financimet ruse të Partisë Demokratike.

Sipas Gogut, ekziston një dokument i CIA-s që vërteton se PD ka paguar 675 mijë dollarë për lobimin nga Nick Muzin. Gazetari Armand Shkullaku e kundërshtoi duke thënë se nuk ka pasur kurrë hetim për Muzin në SHBA dhe se nëse PS e disponon këtë raport ai nuk do flasë më për këtë temë.

Tonin Gogu: Financimet ruse në Shqipëri janë një fakt, ka një raport të CIA-s për këtë.

Blendi Fevziu: Ka vetëm një raport të Shërbimeve Sekrete Amerikane, por nuk ka hetim. Për çështjen Muzin s’ka akuzë.

Tonin Gogu: Ku ka deponuar Nick Muzini? Ka deponuar përpara prokurorëve.

Armand Shkullaku: Më fal se këtu të ndërpres se nuk je i informuar dhe bën gabime.

Tonin Gogu: Do më kursesh gabimet?

Blendi Fevziu: Shkullaku po të asiston si avokat.

Tonin Gogu: Është si puna e këtyre shantazheve që dëgjuam sot në seancë.

Armand Shkullaku: E kam me të vërtetë, është akt-akuza për McGonigal, ndaj zotit Nick Muzin nuk ka pasur kurrë hetim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Tonin Gogu: Nuk thashë ka pasur hetim…

Armand Shkullaku: Në Departament të Thesarit ka deklaruar me vonesë sepse ligji amerikan të jep të drejtë që edhe brenda 6 muajsh të korrigjosh deklarimin e të ardhurave dhe ai ka deklaruar me vonesë 500 mijë dollarë lobim në emër të Partisë Demokratike. Ti the ka hetuar CIA, prandaj thashë mos bëj gabim, CIA është raport…

Tonin Gogu: Është fakt tashmë që Partia Demokratike ka paguar 675 mijë dollarë.

Armand Shkullaku: Po kush e bën fakt?

Tonin Gogu: Fakt e bën fatura, ka një faturë. Biniada Trade është kompani e themeluar nga rusët, nëse ju po hidhni poshtë raportin e CIA-s ok…

Armand Shkullaku: Nëse ju keni raport të CIA-s, unë e mbyll gojën sot e gjithë jetën përballë jush. Nëse keni një raport të CIA-s, atëherë unë tërhiqem, kërkoj falje dhe nuk diskutoj më për këtë temë

Tonin Gogu: Unë kam këtu përpara një dokument që thotë, numri i të regjistruarit Muzin, numri i palës së huaj PD e Shqipërisë dhe ka dakordësinë mes tyre, ky është deklarimi.

Armand Shkullaku: Raportin e CIA-s desha unë, o lëshoji fjalët me përgjegjësi se edhe unë kam një raport të UFO-ve që thotë se Rama është në një ishull.

Çështja e PD-së në gjykatë, Berisha: Nuk komentoj vendimin e 3 gjykatësve

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u shpreh gjatë një lidhjeje live për emisionin “Opinion” në Tv Klan se protesta që pritet të mbahet nesër nuk ka asnjë lidhje me vendimin që gjykata do të japë për çështjen e PD-së. Kryedemokrati tha se nuk bën asnjë koment për vendimin e gjykatësve. Ai u shpreh më tej se nuk ka pse të bëjë asnjë supozim për vendimin e nesërm të gjykatësve dhe se “nuk i shkon e as nuk ka ndërmend që të bëjë asnjë formë presioni ndaj gjykatës”.

Blendi Fevziu: Partia e Lirisë ka çuar sot kërkesën për t’u regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me emrin Partia e Lirisë. Nesër pritet të ketë një vendim gjykate nëse do të ketë për të ndarë çështjen e PD-së. Nëse ky vendim gjykate shtyhet, ose i jepet zotit Alibeaj, çfarë do të bëni ju me PD, si do të hyni në zgjedhje?

Sali Berisha: Tani nuk më shkon mua dhe nuk e kam ndërmend që të bëj asnjë formë presioni gjykatës.

Blendi Fevziu: Po u bëj pyetjen nëse?

Sali Berisha: Nuk bëj unë asnjë koment për vendimin e 3 gjykatësve. Kam bindjen më absolute siç e kam shprehur që në asnjë kod të botës, ai që nuk është palë në proces gjyqësor nuk mund të legjitimohet. Unë më tutje dhe komente të tjera për vendimin e gjykatësve pasi protesta nuk ka asnjë lidhje me vendimin…

Blendi Fevziu: Ju thashë Partia e Lirisë ka çuar sot regjistrimin. N.q.s ju nuk e merrni këtë nga gjykata. Vendosi gjykata nuk mori vendim, e shtyn në muajin Maj vendimin, çfarë do bëni?

Sali Berisha: Nuk kam pse të bëj asnjë supozim për vendimin e nesërm të 3 gjykatësve.

Blendi Fevziu: Si do shkoni se rrezikoni të mos hyni në zgjedhje?

Sali Berisha: Gjithçka kemi me Edi Ramën. Është Edi Rama, s’është gjykata.

Blendi Fevziu: Është Edi Rama, shkoni tek Rama sa të doni ai shkon bën poçe atje sipër, dhe problemi është si do hyni ju në zgjedhje?

Sali Berisha: Kështu mendonte dhe Ramiz Alia në ’91. Ky është revolucion që synon të përmbysë një monizëm.

Kujtojmë që ditën e nesërme do të zhvillohet protesta kombëtare e opozitës. Në të njëjtën kohë pritet që të zhvillohet seanca gjyqësore në Gjykatën e Apelit për të vendosur se kush do të drejtojë selinë blu.

Çfarë pritet nga protesta e nesërme? Berisha flet në “Opinion”

Në një lidhje direkte me emisionin “Opinion”, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se protesta e nesërme është sipari i radhës i revolucionit demokratik.

Blendi Fevziu: Nesër çfarë prisni nga protesta?

Sali Berisha: Më madhështore, më të fuqishme, nesër është sipari i revolucionit.

Blendi Fevziu: Po edhe para dy javësh ishte sipari i revolucionit…

Sali Berisha: Sipar prap, prap një etapë e dytë e madhe e revolucionit. Vazhdon revolucioni demokratik, të jenë të bindur se nuk ka të ndaluar gjerë në fitore. Shfrytëzoj rastin t’u bëj një thirrje nga zemra shqiptarëve kudo që janë, të shpreh mirënjohje për të gjithë ato qindra e mijëra që kanë ardhur në Tiranë dhe po vijmë. Të tjerë që nesër në ora 12:00 do të lenë punë dhe çdo gjë dhe do të bashkohemi njëlloj si 577 vite më parë, bashkimi i shqiptarëve në Lezhë…

Blendi Fevziu: Besëlidhja e Lezhës…

Sali Berisha: Besa e tyre për të luftuar pushtuesin i bëri ata të arrijnë fuqinë mbinjerëzore.

Blendi Fevziu: Aty u bashkuan prijësit zoti Berisha, ti s’po merr dot as partitë e vogla të djathta.

Sali Berisha: Tani është koha e qytetarit princ zoti Fevziu. Princ tani është qytetari. Revolucioni është i qytetarit, ndaj dhe unë i ftoj me gjithë zemër të vijnë nesër të gjithë qytetarët e Tiranës dhe Shqipërisë të demonstrojnë protestën tonë, të demonstrojnë përmasat e revolucionit tonë.

Paralajmërimi i Ramës për një tjetër non-grata, Berisha: Degradim intelektual

Drejtuesi i emisionit “Opinion” në Tv Klan Blendi Fevziu solli në vëmendje disa fjali të Kryeministrit Edi Rama në mbyllje të fjalës së tij sot në Kuvend.

Fevziu i tha kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, se ky ishte një paralajmërim për një tjetër non-grata. Ndërsa, Berisha përmes një lidhjeje Skype për “Opinion” u përgjigj duke thënë se kjo përbën degradimin intelektual të Ramës.

Edi Rama: Ju presim më 14 Maj për të na mundur më keq se ç’na keni mundur gjatë këtyre 9 viteve, suksese në jetë dhe deri atëherë kujdes se byrektorja vazhdon punën, gjiza ka arritur dhe okllaia po shtron brumin tjetër për tavën që pret të hyjë në furrën e rindezur. Personin në fjalë do ta shihni vetë, faleminderit!

Blendi Fevziu: Paralajmëroi një tjetër non-grata.

Sali Berisha: Degradimi i një njeriu zoti Fevziu…

Blendi Fevziu: Herën e parë që e bëri i doli zoti Berisha.

Sali Berisha: Degradimi intelektual i një njeriu që është futur në një vorbull nga e cila politikisht është totalisht i pakallur, kaq mund të them.

Debati në parlament, Berisha: Rama foli dhe iku si kufomë politike

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, gjatë një lidhjeje të drejtpërdrejtë me emisionin “Opinion” foli në lidhje me debatin në parlament me kryeministrin Edi Rama për çështjen “McGonigal”. Duke komentuar deklaratat e Ramës, Berisha tha se ai foli dhe iku si kufomë politike.

Më herët Rama ishte shprehur: Mbushini mendjen vetes dhe thuajini sa të mundni të tjerëve se jam fshehur, jam trembur, kam ikur dhe jam tretur. Po të doni mos u shkulni më kurrë nga udhëkryqet e revolucioneve tuaja imagjinare për të vulosur largimin tim, por mua s’do më keni më palë. Në këtë valë të pambarim të shpatave tuaja, një neveri kombëtare që pa e dëshiruar e as kuptuar janë kthyer në pjesë të pandarë të saj. Ju jeni në rregull. Keni hyrë në vitin e dhjetë të rrugës ku me keni rrëzuar disa herë çdo vit. Me keni tërhequr zvarrë çdo dy vjet, më keni detyruar të arratisem një vit po dhe një vit jo. Keni mbledhur 100 mijë deri 200 mijë njerëz në bulevard 120 herë duke më detyruar të fshihem në Malin e Dajtit 60 herë dhe 60 herë të tjera të mos di as ku të fshihem. E që t’i themi të gjitha siç janë, më keni mundur në të gjitha zgjedhjet e 9 viteve të fundit.

Blendi Fevziu: Duket që iu është përgjigjur me ironi zoti Berisha se të gjitha ç’keni thënë, Rama iku, s’është më kryeministër, mbaroi, u fsheh, u bë, Rama mbajti një fjalim dhe iku.

Sali Berisha: Rama foli dhe iku si një kufomë politike zoti Fevziu. Nëse e studion qëndrimin e tij ku mezi mbahej në katedër në këmbë ai është i pakallur.

Blendi Fevziu: Mund të ketë pasur problem me shpinën ai se ka vazhdimisht.

Sali Berisha: Jo,jo. Nuk ka problem me shpinën ai. Ai ka probleme se ka bërë suicid politik me aktet që ka kryer.

Blendi Fevziu: Kjo mund të ndodhë, por ai nuk ka ikur, është aty.

Sali Berisha: Unë nuk po them që ka ikur. Po them që ka mbetur kufomë politike.

Berisha komentoi edhe deklaratën tjetër të Ramës i cili në parlament tha: Kjo është e vërteta që doli sipas jush apo edhe rusin që e ka emrin të shënuar dhe mbiemrin të shënuar në regjistrat e thesarit amerikan, si i paguar, e ka deklaruar vetë, “Kam paguar për të ndihmuar PD-në”. E shpika unë atë te studio e qeramikave të shtunën kur ju ishit në revolucion me 100 mijë veta dhe unë isha fshehur aty e unë po bëja një matrioshkë ruse me dinamit brenda dhe e nisa në Ëashington që me telekomandën time ta hedhë në erë?

“Lëvizja e pakontrolluar është problematike për të. Dëshmon atë që thashë. Ai ka lëvizje të pakontrolluara. Unë do e analizoj në çdo drejtim se që t’u them shqiptarëve që ai është një kufomë politike ata e dinë që nuk është një i sëmurë në agoni nga sëmundja, por nga trauma dhe suicidi politik që ka bërë. Ju e patë vetë si e humbi kontrollin e lëvizjeve”, u shpreh kryedemokrati.

Vrasja në Kamëz, video ekskluzive

Video ekskluzive/Gjithçka ndodh në 5 minuta e 30 sekonda, momentet kur Dan Hutra ekzekuton 2 gratë në familjen Hysa

Në studion e emisionit Opinion, gazetari i Tv Klan, Spartak Koka ka publikuar ekskluzivisht pamjet e regjistruara nga një kamera sigurie pranë shtëpisë së familjes Hysa në Paskuqan. Aty, Dan Hutra i mori jetën një ditë më parë dy grave, Mevlute Hysës 30 vjeçe dhe Hasime Dafkut 30 vjeçe, motra dhe kunata e ish-partneres së tij, Elena Hysa. Kjo e fundit bashkë me nënën e saj mbetën po ashtu të plagosura.

E gjithë ngjarja siç mund të shihet edhe në video, ndodh në 5 minuta e 30 sekonda.

Pasi ndalon makinën pranë shtëpisë, Hutra heziton për pak çaste, pasi pranë kalojnë fëmijë të shoqëruar nga prindërit. Më pas, me kallashnikov në dorë futet brenda shtëpisë.

Pas 2 minutave, Dan Hutra hap zjarr. Breshëria e plumbave dëgjohet në të gjithë lagjen, ndërsa kalimtarët, mes të cilëve edhe fëmijë, largohen me shpejtësi.

Dinamika e ngjarjes, minutë pas minute

Ora 12:34:05 – Dan Hutra parkon makinën në rrugën pranë oborrit të banesës të familjes Hysa.

Ora 12:34:13 – Pranë makinës së Dan Hutrës afrohet një automjet tjetër, i cili ndalon për disa sekonda. Më pas automjeti kthehet mbrapa dhe largohet.

(Në këtë orar dalin fëmijët nga shkolla dhe gjatë gjithë kohës në rrugë ka pasur lëvizje nga fëmijët dhe prindërit që i shoqërojnë ata.)

Ora 12:35:16 – Dan Hutra del për herë të parë nga makina.

(Gjatë kësaj kohe nuk ka lëvizje në rrugë)

Ora 12:35:23 – Pranë makinës së Dan Hutrës kalojnë disa fëmijë të vegjël. Dan Hutra kalon në pjesën e prapme të makinës dhe heziton që të lëvizë dhe t’i afrohet portës së banesës së ish-partneres.

(Dan Hutra qëndron për rreth 1 minutë e gjysmë pranë makinës ndërkohë që pret që të largohen njerëzit nga rruga. Në këtë periudhë kohore janë 2 fëmijë që po ecin para të shoqëruar nga një vajzë adoleshente dhe pas tyre është një prind me një fëmijë tjetër.)

Ora 12:36:52 – Dan Hutra futet tek shtëpia e familjes Hysa.

Ora 12:37:09 – Dan Hutra hyn brenda në oborrin e banesës së familjes Hysa.

(Gjatë kësaj kohe vijon lëvizja normale e qytetarëve në rrugë, mes të cilëve edhe fëmijëve. Po ashtu, banorët në zonë vijojnë punët në shtëpitë e tyre normalisht. Gazetari Koka tha se që nga momenti që ka hyrë, një variant është që ka spostuar fëmijët që kanë qenë brenda dhe ka debatuar me gratë, por kjo pritet të sqarohet në vijim.)

Ora 12:39:03 – Dëgjohet e shtëna e parë.

(Fëmijët që janë duke kaluar pranë portës së familjes Hysa largohen me shpejtësi)

Ora 12:39:17 – Dëgjohet e shtëna dytë. Pas një pauze të shkurtër dëgjohen 4 breshëri kallashnikovi.

(Fëmijët dhe prindërit largohen me vrap të tmerruar. Një prej fqinjëve që arrijnë të kenë pamje nga vendi i ngjarjes thotë: O si qenka bërë!)

Ora 12:39:43 – Dan Hutra del nga shtëpia e familjes Hysa.

Ora 12:40:00 – Dan Hutra hipën në makinën tip “Benz” dhe largohet me shpejtësi.

Shënim: Qëndrimi në shtëpi që nga hyrja deri në dalje është 2 minuta e 32 sekonda.

Ora 12:59:54 – Dëgjohen për herë të parë fenelinat e policisë.

(Fillimisht ka patur një vështirësi për të gjetur adresën. Patrulla e parë e policisë ka shkuar rreth 20 minuta pasi ka ndodhur ngjarja. Njoftimi dhe targa e automjetit janë dhënë që në momentin e parë nga banorët.)

Mesditën e së mërkurës, Tirana dhe e gjithë Shqipëria u trondit nga vrasja e 3 grave dhe plagosja e 3 të tjerave, në 3 vende të ndryshme, brenda një kohe fare të shkurtër. Dan Hutra plagosi fillimisht 40-vjeçaren Marjana Gurakuqi në zonën e Astirit, pasi ajo nuk pranoi t’i jepte një shumë parash që ai i kërkoi.

Më pas, me makinën që kishte marrë me qira, shkoi në Paskuqan, aty ku jetonte familja e ish-partneres së tij Elena Hysa. Hapi zjarr duke vrarë motrën dhe kunatën e saj dhe plagosi Elenën dhe nënën e saj.

Më pas shkoi në Kamëz, në shtëpinë e Etleva Kurtit, duke e qëlluar edhe këtë të fundit për vdekje. 31-vjeçaren e vrau në shenjë hakmarrje ndaj vëllait të saj, Vladimir Kurtit, me të cilin kishte pasur konflikte gjatë kohës që kishte qenë në burg.

Arratia e Dan Hutrës mori fund gjatë orëve të pasdites. Pa shkuar ende ora 19:00, ai u arrestua nga policia në zonën e Sharrës. Atje kishte shkuar për të ekzekutuar një person të katërt, tentativë që fatmirësisht dështoi.

40-vjeçari, një person me precedentë të theksuar kriminalë, i dënuar më parë për përdhunim, vrasje e dhunë në familje, nuk ka shprehur asnjë lloj pendese për krimet e kryera.

Detaje të reja për bashkëjetesën 1 muaj të Dan Hutrës me ish-gruan: I kërkonte t’i vishte çorapet, e godiste…

Gazetari i Tv Klan Spartak Koka ka zbuluar mbrëmjen e sotme në emisionin “Opinion” detaje të reja sa i takon bashkëjetesës së Dan Hutrës me ish-gruan e tij Elena Hysa.

Koka thotë se ai e keqtrajtonte ish-gruan dhe se siç thuhet në vendimin e Gjykatës, 35-vjeçarja ishte e frikësuar se do kishte fatin e gruas së tij të parë, pasi këtë krim të Hutrës e kishte mësuar së fundmi.

Spartak Koka: Ish-gruaja e Dan Hutrës e ka thënë dhe në vendimin e Gjykatës se ndjehej e frikësuar pasi e dinte se ai kishte bërë 13 vite burg për vrasjen e ish-bashkëshortes në vitin 2007, kishte frikë se do kishte fatin e të ndjerës dhe i kanë dhënë garanci. Që të bënte denoncimin sepse do merrej në mbrojtje nga strukturat e policisë.

Blendi Fevziu: Ajo e dinte që ky kishte vrarë gruan e parë?

Spartak Koka: E kishte mësuar ditët e fundit të bashkëjetesës me të. Dan Hutra gjatë një muaji bashkëjetesë me vajzën i kërkonte t’i vishte çorapet nga këmba dhe mëngjesin e kafen t’ja çonte te krevati, e godiste me shpulla në prezencë të nënës së tij dhe gjatë gjithë kohës e ndalonte të dilte nga shtëpia. Sherri ka ndodhur për shkak se vajza ka ngelur shtatzënë, kanë bërë disa analiza, kanë bërë dhe një darkë familjare. Pastaj Dan Hutra në mëngjes i ka thënë vajzës “më ke hy në gjak”, sepse ai e akuzonte për tradhti dhe se fëmija nuk ishte i tiji. Vajza i kishte thënë se do bënte testin e ADN-së dhe “fëmija është i joti”. Edhe bashkëshorten në vitin 2007 e akuzonte për tradhti dhe e vrau në mënyrë makabre./tvklan.al

