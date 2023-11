Opinion – Dëshmia e gjallë nga lufta në Gaza!

23:02 16/11/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

E ftuar: Amal Naim – banore e Gazës

Dëshmia e shqiptares së kthyer nga Gaza: Kjo është lufta më e tmerrshme që kam përjetuar atje

Amal Naim, banore e Gazës, është dëshmi e gjallë e asaj që po ndodh në Palestinë. Ajo ishte e ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan këtë të enjte ku foli për ato që përjetoi në Gaza duke qenë se Amal sapo është riatdhesuar.

Ajo tregoi se ka shkuar në Gaza në vitin 1998 bashkë me familjen. Asokohe ishte ëndërr e babait të saj.

“Shkuam për vizitë për të takuar familjen e babit pas 30 vitesh për herë të parë në jetën e tij”, tha ajo.

Amal theksoi se ata shkuan në zonën e Beit Hanoun, në veri të Gazës, në kufi me Izraelin.

“U vendosëm atje, familje e madhe. Fillova studime aty. Fillova punë. Studiova për infermieri”, u shpreh ajo.

Amal është e martuar me palestinez dhe ka katër fëmijë. Katër fëmijë ka edhe i vëllai i saj, i cili nuk ka mundur që të rikthehet në Shqipëri. Të dy së bashku kanë lindur këtu, por që nuk janë kthyer më që prej momentit kur shkuan në Gaza.

“Pashë shumë luftëra. Nuk është lufta e parë që kam jetuar në Gaza. Kjo është lufta më e tmerrshme që kam përjetuar”, shtoi Amal.

Amal tregoi për Blendi Fevziun momentet e para kur nisi lufta.

“Shumë e vështirë. Situata ishte shumë e keqe. Shtëpia ime u bombardua dy herë në 2014 dhe këtë vit. Ky është vendi ku ne po dilnim rrugës dhe është tek spitali Al-Shifa. Ishim mbledhur në këtë vend duke pritur për të gjetur një makinë ose një rrugëzgjidhje për të shkuar në jug të Gazës. Natën e parë kur filloi lufta ishte e papritur, na dërgonin nëpër celulare që dilni nga shtëpia. Lajmëronin që dilni nga shtëpia, largohuni nga qyteti sepse do bombardohet qyteti juaj. Dolëm në mes të natës mes bombardimeve me katër fëmijët. Jo vetëm unë, gjithë familja, gjithë qyteti. Në mes të natës duke vrapuar, duke qarë nuk mundëm dot të merrnim as plaçkat sepse ata bombardonin. Me frikë fëmijët qanin, u thoja mos kini frikë mam, me lutje, o Zot na mbro”, tha Amali e cila vajzën e madhe e ka në vit të dytë të gjimnazit, djalin 13 vjeç dhe dy vajzat e tjera 10 e 8 vjeçe.

Sa i përket ushqimit ajo tha se kanë jetuar me ndihma.

“Morëm diçka me vete nga shtëpia. Kur shkuam në shkolla të tjera, me konserva peshku dhe konserva mishi, sallame. Na sillnin atje ndihma. Bukë ishte shumë vështirë për të blerë bukë. Nuk kishte bukë sepse nuk kishte gaz që furrat e bukës të punonin, nuk kishte karburante. Radhë të tëra për të blerë bukë sepse na e jepnin me racionim që të mjaftonin për njerëzit e tjerë”, tha ajo.

Ndërkohë në Gaza janë bombarduar xhamitë. Si pasojë e bombardimeve të forta shtoi Amal, shumë njerëz në Gaza kanë probleme me dëgjimin.

“Na ka humbur dëgjimi nga bombardimi. Gjithë këto luftëra që kanë kaluar shumë vetë, fëmijë, njerëz kanë humbur dëgjimin. Problem i madh në Gaza u bë problemi i dëgjimit nga bombardimet”, u shpreh ajo.

U kthye në Shqipëri me fëmijët, Amal Naim: Vëllai dhe bashkëshorti nuk e kaluan kufirin e Gazës

Në emisionin e kësaj të enjte në “Opinion” në Tv Klan, ka qenë e ftuar Amal Naim, e cila është riatdhesuar në brendësi të Gazës nga shteti shqiptar.

Ajo u kthye në Shqipëri me fëmijët e saj, por pas ka lënë bashkëshortin dhe vëllain.

Amal Naim rrëfen se bashkëshorti i saj nuk e kaloi dot kufirin e Gazës, pasi nuk kishte pasaportë shqiptare, kurse vëllai vendosi të qëndronte për shkak të gruas së tij, e cila gjithashtu nuk kishte pasaportë për të ardhur në Shqipëri.

Amal Naim: Ato më bënë vetëm një leje kalimi.

Blendi Fevziu: Autoritetet shqiptare?

Amal Naim: Autoritete shqiptare, për të dalë nga Gaza. Edhe më morën, më thanë që për burrin nuk mund të bëjmë dot gjë sepse ai nuk…

Blendi Fevziu: Nuk është shtetas shqiptar.

Amal Naim: Nuk bënte as për gruan e vëllait tim.

Blendi Fevziu: Po vëllai pse qëndroi në Gaza?

Amal Naim: Për gruan e vetë.

Blendi Fevziu: Për gruan? Sepse bashkëshorten, nuk e ekstradonin dot?

Amal Naim: Jo, nuk e nxirrnin dot si burri im. Ajo nuk ka domethënë pasaportë palestineze.

Blendi Fevziu: Pasaportë shqiptare?

Amal Naim: As palestineze, as shqiptare domethënë letërnjoftimi…

Blendi Fevziu: Po letërnjoftimi. Domethënë s’ka pasaportë fare?

Amal Naim: Po.

Blendi Fevziu: Kështu që ishte e pamundur të dilte nga territori i Gazës?

Amal Naim: Po e pamundur të dilte nga aty.

“Mos kishim dalë, kishim vdekur me babin”, Amal rrëfen luftën në “Opinion”: Fëmijët presin të atin

Makthi i Amal Naim dhe 4 fëmijëve të saj në Gaza mori fund kur ajo u riatdhesua në Shqipëri. Megjithatë vuajtjet e tyre jo. Bashkëshorti i saj nuk mundi të kthehej. Ajo u shpreh në emisionin “Opinion” këtë të enjte se fëmijët po presin të atin, qajnë dhe thonë që më mirë të mos kishin dalë dhe të kishin vdekur në Gaza me babain.

“Fëmijët e mi po presin babain e tyre me padurim dhe qajnë më thonë mami mos kishim dalë, kishim vdekur me babin. Babai i tyre na la ne të iknim”, u shpreh ajo.

Histori e trishtë edhe për vëllain e Amal. Ai gjithashtu kishte mundësinë të kthehej në Shqipëri, por zgjodhi të qëndronte në Gaza ku ka edhe gruan bashkë me 4 fëmijët. Shkak është bërë fakti që nuk lejohej të kthehej e shoqja e tij, palestineze.

“Edhe vëllai im ndenji atje tha do vdes me gruan nuk mund të dal pasi edhe fëmijët nuk mund të dalin pa nënën e tyre. Edhe unë kur më doli mundësia për të dalë, doli me emra, doli emri i fëmijëve dhe mua jo. Po si ka mundësi sepse duhet të dal unë para fëmijëve. Pastaj nuk deshën fëmijët të dilnin pa mua dhe me vëllain tim. Si të dilte? Të merrte fëmijët e motrës dhe fëmijët e vet dhe dil, dhe ne gratë të rrinim në luftë. Është e palogjikshme”, tha Amal.

Ka punuar 20 vite si infermiere në Gaza, Amal me zemër të thyer: Sot mora lajme shumë të këqija…

Amal Naim, ka rrëfyer sonte në “Opinion” në Tv Klan se si jeta e saj ndryshoi plotësisht ditën që nisi konflikti mes Hamasit dhe Izraelit. Amal ka lindur në Shqipëri, por ka jetuar për mbi 20 vite në Gaza, në vendlindjen e babait të saj.

Dëshmia e saj është rrëqethëse në çdo detaj. Ajo thotë se ka punuar për 20 vite si infermiere në Gaza dhe shumë nga kolegët e saj janë vrarë prej bombave në spitale.

Amal Naim: Vëllai im pati rast që Zoti e shpëtoi, shkoi në spital për të vizituar fëmijët e tij sepse nga mikrobet, uji dhe ushqimet që hanim atje, u sëmurën fëmijët. Edhe fëmijët e mi po ashtu. Vajti në spital, e bombarduan dhe u shpërndanë, humbi vajza dhe filluan të kërkonin njëri-tjetrin.

-Dhe u gjetën?

Amal Naim: E gjetën në fund.

-Po infermiere sa vjet keni punuar në Gaza?:

Amal Naim: Unë infermiere kam punuar 20 vjet. Kam punuar në spitalin Shifah dhe në atë ushtarak.

-Si janë kushtet në spital?

Amal Naim: E kanë bombarduar, s’ka më! I gjeta në kufi të gjithë doktorët që punonin me ne.

-Ikën doktorët?

Amal Naim: Po!

-Doktorë ndërkombëtarë ishin?

Amal Naim: Janë të maternitetit. Nuk na ngeli asgjë thanë, jeta këtu u shkatërrua, shtëpitë e tyre u bombarduan. Kur arrita në Tiranë, kur hapa internetin se s’kisha internet, celularin e kisha të pakarikuar. Kur e hapa, mesazhet e mia me miliona, shoqet e mia ishin të përhapura nëpër kampe.

-Në të gjithë kampet, dhe mundoheshin të kontaktonin për të gjetur njëri-tjetrin?

Amal Naim: Disa doktorë kishin vdekur…Unë sot mora lajme shumë të këqija.

-Pse?

Amal Naim: Doktorë të njohur.

-Që kanë ndërruar jetë nga bombardimet?

Amal Naim: Ata punonin në spital dhe u bombarduan aty. Shkruhej se një nga doktorët e kishte ndjerë se nuk do kthehej te fëmijët në shtëpi, edhe vdiq./tvklan.al