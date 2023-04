Opinion – Dëshmitë tronditëse të vrasësit të grave!

23:51 18/04/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Në studio: Spartak Koka, Enida Bozheku, Artan Hoxha, Gëzim Tushi, Suela Koçibelli.

Spartak Koka zbulon detaje: Dan Hutra flet për një varr të hapur…

Gazetari Spartak Koka që intervistoi Dan Hutrën, autorin e vrasjes së 3 grave dhe plagosjes së 3 të tjerave më 1 Mars, ka treguar në emisionin Opinion në Tv Klan të tjera detaje rreth intervistës së 40-vjeçarit, pjesa e dytë e së cilës transmetohet të hënën e ardhshme në emisionin Uniko.

Koka zbuloi se Dan Hutra flet për një varr të hapur, për të cilën pretendon se e ka hapur rreth 2-3 ditë përpara se të ndodhte masakra.

Spartak Koka: Në pjesën e dytë të javës tjetër, ne do kemi shumë detaje të tjera interesante. Ai flet për një varr të hapur. Ai ka hapur një varr, nuk e ka gjetur akoma policia, ai pretendon se e ka hapur 2-3 ditë para se sa të shkonte tek ngjarja, masakra me 3 të vrarë dhe 3 të plagosur, flet në mënyrë të detajuar se si e ka planifikuar, flet me detaje për ditën e ngjarjes dhe flet për kërcënimet dhe raportin që ka patur me Vladimir Kurtin. Unë i bëj një pyetje interesante dhe i them, që do ta zbulojmë javës tjetër do ta kemi në Opinion, i them a meriton ti të dënohesh me burgim të përjetshëm? Dhe pyetja tjetër, i thashë, nëse do ishte në fuqi Kodi Penal i dënimit me vdekje, do dëgjoni dy përgjigje javën tjetër shumë interesante se si ai përgjigjet. Intervistën ne vendosëm ta transmetojmë për të mos qenë indiferentë ndaj këtyre personave, se në 2007 Dan Hutrën thamë u arrestua do jetë me burgim të përjetshëm kur vrau bashkëshorten dhe thamë le ta lëmë aty në burg se s’do dalë më, Dan Hutra doli dhe u rikthye më i ashpër, më agresiv dhe më represiv ndaj shoqërisë duke shkaktuar më shumë viktima.

Intervista me Dan Hutrën, Koka: Ishte shumë e vështirë, nuk të jepte mundësinë t’i bëje pyetje

Gazetari Spartak Koka thotë se intervista me Dan Hutrën nga burgu 302 ishte e vështirë për shkak se 40-vjeçari nuk linte shumë mundësi për të bërë pyetje.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Koka u shpreh se Dan Hutra kishte një skenar për të thënë ato që kishte planifikuar.

Blendi Fevziu: Më i sinqertë se kaq jam marrë me drogë, vjedhje, gjithçka thotë kush të më dilte para do e vrisja, nuk do prisja burrat, por për burrat isha nisur. Duket sikur thotë vrava rastësisht i kërkoj falje fatkeqësisht. Iku dhe një person që s’kishte faj, në fakt askush nuk kishte faj në gjithë ata persona që morën plumbiun. Si arrite?

Spartak Koka: E kemi intervistuar nëpërmjet telefonit nga burgu 302 ku është, nëpërmjet një lidhje shoqërore të tij të cilët kishin regjistruar numrin dhe ishte shumë e vështirë pasi Dan Hutra nuk jepte mundësinë që t’i bëje pyetje. Pra kishte një skenar të qartë aty që donte të fliste…

Blendi Fevziu: Pra donte të bënte deklaratat e tij, pavarësisht se çfarë e pyesje ti.

Spartak Koka: Por mezi e kemi kontrolluar se tek pjesa kur i them për 80 mijë Euro i shpëtoi dy-tre herë kësaj pyetje dhe i thash ose do flasësh në mënyrë të hapur ose ta ndërpresim intervistën se nuk mund të thuash çfarëa do ti. 80 mijë Euro i thashë nuk fitohen me punë të ndershme brenda një viti e pastaj tha po unë jam marrë me drogë, vjedhje me gjithçka tjetër në Holandë. /tvklan.al