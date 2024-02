Opinion – Detaje të reja për vrasjen e Liridonës!

00:38 02/02/2024

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Klodiana Lala, Jordan Daci, Sokol Bregu, Suela Koçibellinj, Spartak Koka

Gazetari: Naim Murseli planifikonte prej 1 viti vrasjen e Liridonës, ndërkohë ajo jetonte me të

Gazetari Vehbi Kajtazi ka sjellë detaje të reja në lidhje me vrasjen e Liridona Ademajt nga bashkëshorti i saj, ngjarje e ndodhur më 29 Nëntor të vitit të kaluar. Pas 11 vitesh martesë, Naim Murseli vendosi të vrasë gruan e tij dhe për këtë kishte 1 vit që e mendonte. Gazetari Kajtazi tha se Naim Murseli ka folur për një lidhje të tij me gruan e një familjari të cilën e ka marrë vesh Liridona. Por dëshmia e babait të Naim Murselit thotë se ky problem është mbyllur.

Kjo është ngjarja për të cilën kam raportuar dhe jam ndjerë shumë keq për dy arsye. E para për një plan 1-vjeçar të këtyre dy personave (Naim Murseli & Kushtrim Kokalla) dhe ndërkohë fatkeqja jetonte me të. Si e dëshmoj këtë 1 vit? E thotë vetë. Thotë unë kam pasur probleme me Liridonën, probleme bashkëshortore, kam tentuar me vra veten për shkak të këtyre problemeve. Ky thotë se ka qenë në lidhje me një grua të një familjari të tij. Shumë të afërt. Thotë se jam zbuluar nga Liridona. Për këtë flet edhe babai i tij, por sipas tyre ky problem është tejkaluar, është mbyllur brenda familjes, sepse kanë dalë këta të dy, edhe çifti tjetër edhe e kanë mbyllur. Kështu deklarojnë”, tha gazetari.

Sipas gazetarit Kajtazi, personi që fundos Naim Murselin dhe Kushtrim Kokallën është Granit Plava.

“Ky pretendon se shumë presion prej të ndjerës dhe duke diskutuar me nipin e tij ky thotë se Kushtrim Kokalla më propozoi zgjidhjen e problemit dhe cila ishte zgjidhja e problemit? Ky thotë se ta vras unë Liridonën. Për një vit këta të dy e kanë diskutuar këtë temë. Por Kushtrimi e thotë versionin tjetër, nuk e kam propozuar unë t’ia vras gruan. Ai (Naimi) më ka kërkuar mua ta vras gruan e tij. E vërteta e të dyve është se të dy janë përfshirë në një plan njëvjeçar të cilin e zbulon Granit Plava dhe ky i fundos të dy sepse Kushtrim Kokalla e nxjerr në kontakt me Granit Plavën. Këta të dy thonë që nuk janë njohur me njëri-tjetrin, janë njohur dy javë para krimit”, tha gazetari.

Naim Murseli i liroi sediljen e shoferit vrasësit, Liridona pa gjithçka

Detaje të tjera të rënda janë bërë publike nga gazetari Vehbi Kajtazi në lidhje me vrasjen e Liridona Ademajt. Ai tha se ajo ka parë gjithçka para se të ekzekutohej. E ndjera ka qenë e ulur në sediljen e pasagjerit kur përpara i ka dalë Granit Plava. Pasi bashkëshorti i saj ka ndaluar, ka dalë dhe i ka liruar sediljen e shoferit vrasësit.

“E ndjera e ka parë gjithë këtë skenë, e ka parë sesi bashkëshorti i vet po e tradhton. I liron karrigen e vet. Ka qenë aty dhe ky futet në vendin e tij dhe e vret”, tregoi gazetari.

Më pas, Naim Murseli ka ikur në një dyqan, ndërsa autori është larguar me një makinë me qira.

Sipas gazetarit, policia në momentin e parë që e ka marrë për ta intervistuar Naim Murselin e ka parë që ky po gënjen.

Gjithnjë sipas të njëjtave burime, natën e krimit këta Naim Murseli dhe Kushtrim Kokalla kanë shkuar në një hotel bashkë dhe kanë qëndruar në një dhomë.

“Këtu tregon Kushtrim Kokalla sesi Naim Murseli thotë u krye edhe kjo punë, u çlirova”, tha gazetari.

Ndërkohë, Granit Plava ka komunikuar me Kokallën dhe e ka thërritur në një club nate.

I pari që u vu në pranga ka qenë Naim Murseli.

“Naim Murseli telefonin e vet dhe të bashkëshortes i ka zhdukur. Ka dyshime se i ka hedhur në një pusetë kanalizime. Autoritetet kanë bërë një kërkesë në Apple”, tregoi gazetari.

“Duhet bërë sot”, gazetari: Liridona mund ta ketë “nuhatur” që i rrezikohej jeta

I ftuar këtë të enjte në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ka qenë gazetari Sokol Bregu, i cili ka folur rreth vrasjes tragjike të Liridona Ademajt. Ai u shpreh se e ndjera mund ta ketë “nuhatur” që bashkëshorti do t’i merrte jetën, ndaj dhe ky i fundit ka vepruar në mënyrë të shpejtë. Kjo, sipas gazetarit, është e vetmja arsye përse Naim Murseli mund të jetë nxituar në ekzekutimin e bashkëshortes së tij.

Sokol Bregu: Ekspertët kudo në botë do merreshin fillimisht me IQ (koeficientin e inteligjencës) e të dyve: edhe të vrasësit fizik, edhe të vrasësit të ideatorit. Vrasësi fizik, unë e besoj në dëshminë e tij sepse duket thjesht, edhe me një mënyrë të dëshmisë së tij, shumë i qartë, por nuk tregon pse e bëri në atë lloj forme. Dyshimi kryesor është nuhatja nëse bashkëshortja ka marrë…

Blendi Fevziu: Varet nëse ekzekutori ka pasur dijeni apo jo? Nëse ai ka thënë: “Duhet bërë sot”, dhe e ka filluar sot, ai nuk i ka dhënë detaje pse duhet bërë sot.

Sokol Bregu: Nëse ka qenë një debat, i cili ka qenë edhe në familje, diçka e ndjera e ka nuhatur, që mund t’i rrezikohet jeta dhe në atë moment… vetëm kjo mund të shkojë.

Blendi Fevziu: Ajo mund të ketë pasur një lloj nuhatje thua?

Sokol Bregu: E ka marrë një informacion në një moment të tillë dhe duhej kryer në mënyrë të shpejtë, sepse ajo kishte filluar të dyshonte nëse kjo do të kryej. Vetëm kështu! Se në të kundërt, vërtet i dyshuari i vrasjes, ideatori, mund të ketë probleme financiare, mund të ketë edhe histori të tjera, por nuk ka një IQ kaq të ulët sa të kryej një krim në këtë lloj forme, që të kapet brenda 30 sekondash.

“30 vjet minimumi i dënimit për Naim Murselin”, avokati: Sa kohë bëhet fjalë për vrasje me paramendim, s’ka rëndësi motivi

Naim Murseli mund të dënohet minimumi me 30 vjet burg, për porositjen e vrasjes së bashkëshortes së tij Liridona Ademaj, ngjarje e ndodhur mbrëmjen e 29 Nëntorit në Prishtinë. Duke mos përjashtuar dënimin e përjetshëm, në studion e Opinion, avokati Jordan Daci thotë se në rastin e Murselit, nuk mund të ketë rrethana lehtësuese.

“Kosova ka futur edhe dënimin e përjetshëm… Padyshim që rrethanat janë shumë të rënda, sidomos prania e fëmijëve, mënyra sesi ka vepruar, etj. Megjithatë gjykata do të duhet të vlerësojë shumë gjëra të tjetra dhe besoj që gjykatat e Kosovës janë tepër korrekte për këtë pjesë dhe minimumi do jetë 30 vjet. Nuk mendoj se ka rrethana lehtësuese, sepse nuk hyn nga rrethanat lehtësuese asnjë nga këto për të cilat ne po flasim”.

Teksa motivi i kësaj vrasjeje mbetet ende mister, për avokatin kjo nuk ka rëndësi kur vjen puna tek dënimi, pasi kemi të bëjmë me një vrasje me paramendim.

“Motivi në rastin konkret nuk përbën rëndësi për sa kohë bëhet fjalë për një vrasje me paramendim. Motivi në raste të veçanta, shumë të rralla ndikon. Sigurisht që nuk mund të ketë vrasje pa motiv, këtu ekziston, por nuk mund t’i vesh dot emrin e posaçëm, se motiv ka ai, sepse po të mos kishte motiv do ishte i çmendur, sepse vetëm një i çmendur vret pa motiv”.

“Paguan dikë për të kryer vrasjen”, ekspertja: Kjo ndodh sepse do të ndihet i pafajshëm

Vrasja e Liridona Ademajt, u kthye në një nga temat më të komentuara për shkak të brutalitetit që e shoqëronte këtë ndodhi. E ftuar këtë të enjte në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ka qenë ekspertja për çështjet sociale, Suela Koçibellinj, e cila ka bërë një analizë të përgjithshme psiko-sociale të të gjithë ngjarjes.

Ajo u shpreh se vrasësi, Naim Murseli, bashkëshorti i viktimës, i duhej bërë një analizë e mirëfilltë psiko-emocionale për të kuptuar arsyet e vërteta që e çoi atë të ndërmerrte një veprim të tillë.

Sipas Koçibellinj, këta tipe njerëzish që kryejnë vrasje në familje, kanë tendencën që ta shikojnë partneren e tyre si pronë dhe në momentin që e kuptojnë se po humbasin pushtet, bëhen kërcënues e të rrezikshëm.

Suela Koçibellinj: Ka një lloj parakushti, ka një lloj situate paraprake që zhvillohet te këta njerëz, të cilët përfundojnë pastaj deri në këtë pikë. Kryesisht, normat fillojnë me të qenët sociopat në të tërin e tij. Pra, këta distancohen disi nga realiteti në një mënyrë ose në një tjetër. Pra, diku ata duan të jenë në një realitet tjetër. Unë do doja për shembull, që sigurisht të bëhet një hetim, por a i është bërë një vlerësim psiko-emocional këtij njeriu? Neve këtu na mungojnë në Shqipëri. Pra, ne kemi vrasje brenda familjes, vrasje të tmerrshme nga këto nivele dhe asnjëherë nuk bëhet një analizë e mirëfilltë psiko-emocionale për të kuptuar ku është ky njeri me unet e tij.

Atëherë, ky person në fjalë, me aq sa unë kam lexuar për të, sigurisht vejnë nga një arsim i mesëm. Pra, njerëzit të cilët bëjnë një krim brenda familjes, dhe ky është krim brenda familjes, kanë disa tipare të përbashkëta në të gjithë botën. Janë tiparet e përbashkëta, që kanë të bëjnë me nivelin e arsimimit, që ka të bëjë me kulturën ku janë rritur, pra fryma e tyre se si janë rritur dhe si e vlerësojnë rolin e gruas në familje. Kryesisht, tipat ose meshkujt që bëjnë vrasje partneret e tyre të ngushta, janë ata të cilët i vlerësojnë ato si prona. Në momentin që shohin që pushteti i tyre po humbet, për një arsye ose për një tjetër, mund të humbasë për arsye ekonomike, mund të humbasë për arsye e të qenët publik, mund të humbasë për arsye sepse nuk respektohet më nga grupi i ngushtë, pra ka pasur këtë lidhjen tjetër personale me një person tjetër. Në momentin që ai ndjen se po i humbet pushteti, ai bëhet kërcënues dhe kthehet i rrezikshëm. Zakonisht kjo, forcohet dhe kthehet e kërcënueshme për t’u kthyer në vrasje për gruan, në momentin që perceptohet se mund të ketë divorc. Sepse këtu humbet komplet kontrollin ndaj partneres së tij.

Agresiviteti i tyre, nga kontroll cilësor, që unë po të kontrolloj, po mundohem të kujdesem për ty, po mundohem të të siguroj jetën, tek unë të izoloj, unë vendos për ty, ti do bësh çfarë them unë dhe unë të marrë jetën ty. Kjo është mënyra se si bëhen, ose degradojnë marrëdhëniet në çift dhe pastaj përfundojnë në vrasje.

Ekspertja gjithashtu u shpreh se personat që shkojnë tek një i tretë për të kryer vrasjen, e bëjnë sepse duan të ndihen të pafajshëm.

Koldiana Lala: Po si e analizon këtë pjesën që ata në fund fare kanë nxituar? Pra, e kanë menduar një vit dhe në fund fare janë bërë flakë për ta kryer krimin.

Suela Koçibellinj: Prit ta shpjegoj dhe këtë. Po lexoja një studim të fundit të bërë nga “Oxford”, sot po e lexoja. Kryesisht, kur partneri mashkull është i fiksuar me mendimin “do e vras”, sepse kjo është e fundit që ai të tregojë pushtet, pra nuk e bëre ti, e bëra unë. Prandaj unë mendoj që ka nevojë për një analizë psiko-emocionale në këtë rast. Nëse një person është i fiksuar dhe këtë fiksim ai e ushqen çdo ditë, që ky është fundi, unë do të të kontrollojë edhe jetën tënde, do të marrë jetën tënde, studimet tregojnë që kryesisht përfundojnë në një gjë krejt të pakontrolluar.

Koldiana Lala: Po, por studimet thonë që e kryejnë vetë, jo përmes personave të pajtuar, pra të paguar.

Suela Koçibellinj: E bëjnë vetë kur nuk e kanë menduar, më beso. Kur nuk e kanë menduar mirë, një vit, dy vit, tre vjet, w bëjnë vetë sepse janë emocional. Kur e kanë fiksim, në paranojë.

Koldiana Lala: Pra shkon tek një i tretë dhe pse e bën këtë, sipas studimeve?

Suela Koçibellinj: Ai e ka vendosur që kjo është rruga. Sipas studimeve, këtë e bënë sepse do të ndihet i pafajshëm. /tvklan.al