Opinion – Diaspora shqiptare!

Autori: Blendi Fevziu 00:09 28/12/2022

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #tvklan

I ftuar: Mark Gjonaj

“Votimi i shqiptarëve të diasporës është prioriteti ynë”, Mark Gjonaj tregon ku “ngec” procesi

Mark Gjonaj kryetari i Këshillit Koordinues të Diasporës Shqiptare ishte i ftuar në një intervistë në “Opinion” në Tv Klan ku ka treguar se cilat janë çështjet kryesore me të cilat merret ky këshill. Ai ka treguar se këshilli koordionues u themelua në Dhjetor të 2019 e tre muaj më vonëm, kur bota “u mbyll” për shkak të pandemisë Covid-19 atyre ju desh menjëherë të kishin në fokus problemet që kishin shqiptarët, për të gjetur msaka dhe vaksina.

Ndërsa tani jnë vemendjen e tyre janë çështje të ndryshme të ekonomisë, kulturës, gjuhës, por më e rëndësishmja është çështja e votës pasi sipas tij shqiptarëve të diasporës u takon me ligj e kushtetutë të votojnë.

Blendi Fevziu: Cilat janë gjërat kryesore me të cilat ju merreni?

Mark Gjonaj: Këshilli i kryesisë me 15 anëtarë merren me ekonominë, kulturën, gjuhën, e një prej tyrë është vota e diasporës, e cila për ne sot për sot është shumë e rëndësishme ta kemi në fokus këtë të drejtë që e meriton me Kushtetutë, me ligj dhe me lejen e Zotit, diaspora e meriton që ta ketë të drejtën e votës së saj ta zgjedhin të ardhmen ku jetojnë.

Blendi Fevziu: Pra duket se ky është prioriteti kryesor i juaji edhe partitë politike në shqëipëri të gjitha shprehen në favor të votës së diasporës. Ju i keni takuar të gjitha forcat politike, ku ngec votimi i diasporës.

Mark Gjonaj: Nga Kryeministri te Presidenti, te ministri i Punëve të Jashtme, te ministrat e tjerë të rëndësishëm, te liderët e partive politike të opozitës, me të gjithë kemi folur.

Blendi Fevziu: Keni folur me të gjithë?

Mark Gjonaj: Me të gjithë. Të gjithë janë dakord dhe të gjithë duan që të bëhet.

Blendi Fevziu: Po pse nuk bëhet?

Mark Gjonaj: Po ndonjëherë iu duhet fryrë pak zjarrit që të ndizet dhe Diaspora e Këshillli i Diasporës “ka për t’i fryrë atij zjarri” dhe besojmë se me vullnetin e tyre ka për tu realizuar sa më shpejtë.

Blendi Fevziu: Domethënë që në zjedhjet e ardhshme mund të behet e mundur, brenda 3 viteve?

Mark Gjonaj: Që në zgjedhjet e ardhshme të bëhet e mundur.

Blendi Fevziu: Po si do votojë opozita, ka një teknikalitet?

Mark Gjonaj: Tani fillon ai debati që duhet të merremi vesh, nga ana e teknikës, a do bëhet elektronik, a do bëhet me postë a do bëhet në ambasada. Flasim variante e do biem dakord, vetëm të jetë vota e vlefshme dhe e njohur, por se si do bien dakord…

Blendi Fevziu: Pra ju jeni dakord me procesin, se si le të bien dakord obozita me qeverinë, juve ju mjafton që opozita të votojë.

Mark Gjonaj: Absolutisht, kjo është me shumë rëndësi. Unë kam lindur në Amerikë, prejardhjen e kam nga Ulqini e origjinë nga Shkodra unë nuk kam të drejtë të votoj dhe as të kërkoj të votoj, por ata qytetarë që kanë pasaportën shqiptare, mos ta humbin atë të drejtë që Kushtetuta ja ka dhënë dhe vlera e tyre ka shumë peshë e rëndësi./tvklan.al