Opinion – Do të rriten apo do të bien vlerat e pronave në Shqipëri?

00:50 13/04/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Juliana Nela, Reinaldo Pipiria, Jonian Antoni, Eliona Zhonga, Ledia Telhai, Artan Hoxha, Mentor Kikia. Ne lidhje direkte: Gjin Gjoka

Nga jahtet e deri te hotelet me 5 yje, Telhai zbulon projektin madhor buzë Jonit

Drejtoresha ekzekutive e “Balfin Real Estate” Ledia Telhai ka zbuluar sonte në studion e “Opinion” në Tv Klan se kjo kompani po punon për një projekt madhor në zonën e Lungomarës në Vlorë.

Sipas saj, ky projekt buzë Jonit do të përfshijë marinën e jahteve, apartamente, hoteleri dhe zona shërbimesh për qytetarët.

Ledia Telhai: Kemi projekt në Vlorë.

-Ky kthehet i gjithi në…?

Ledia Telhai: Në një port turistik, një marinë që do ketë 440 vende parkimi për jahte dhe mega jahte.

-Sa shkon çmimi i një apartamenti të tillë?

Ledia Telhaj: Aty fillojnë nga 180 mijë euro një apartament, rreth 70, 80 metra katrorë. Apartament 1+1, por është me pamje nga Marina. Ky është porti aktual, do ketë një projekt mix-used që do të ketë marinën, apartamente, zona shërbimesh, gjithë katet e para rreth 20% janë zona shërbimesh. Edhe për zonën e shërbimeve ka shumë interes. Ka hoteleri, do jetë një brand me 5 yje.

A ka apartamente stok? Eksperti: Pronat shiten pa mbaruar godina

Ledia Telhai, drejtoresha ekzekutive e Balfin Real Estate shprehet në “Opinion” në Tv Klan se në projektin pranë QTU-së, çmimi i metrit katror të pronave u rrit brenda pak muajsh si pasojë e kërkesës së lartë.

Ledia Telhai: Është rritur rreth 500 Euro metri katror dhe tani ka shkuar tek 700-750 metri katror.

Blendi Fevziu: Për sa kohë është rritur nga 500 në 750?

Ledia Telhai: Ne kemi dalë në shitje prej pak muajsh. Kërkesa ka qenë vërtet shumë e lartë.

Ndërsa eksperti Jonian Antoni shton se nuk ka stok pronash për shkak se pjesa më e madhe e godinave rezervohen pa përfunduar ndërtimi.

“Ne nuk kemi parë ndërtues që të ketë prona të pashitura 1 apo 2 vjet pasi ka përfunduar ndërtimi. Tani është momenti që shiten pa mbaruar godina, pothuajse 80% e godinave janë të rezervuara, të shitura se shitje tani quhet edhe një kapar”, tha Antoni.

“Qiraja mesatare në Tiranë shkon 400 euro”

Julian Nela ka deklaruar mbrëmjen e sotme në “Opinion” në Tv Klan se sipas parametrave në treg, mesatarja e një qiraje mujore në Tiranë është 400 euro.

Nela thekson se vitet e fundit ka një kërkesë shumë më të madhe për banesa me qira sesa ofertë dhe qiramarrësit janë të të gjitha kategorive.

Juliana Nela: Ne vlerësojmë tregun e qirasë, në të cilin ne kemi më shumë kërkesë sesa ofertë. Pra tregues direkt është tregu i qerasë që tregon se ka kërkesë për banesa. Për një kohë të gjatë, qendra e Tiranës, lokacionet e preferuara të themi për demografi të caktuara, nuk është ndërtuar. Pra, ka krijuar një kërkesë të mbledhur në disa vite.

-Zonja Nela, ka kërkesë për qira më shumë sesa ofertë?

Juliana Nela: Në rekordet tona, po.

-Çfarë kategorie janë qiramarrësit?

Juliana Nela: Të të gjitha kategorive. Upgrade të ndërtesës ekzistuese, ndarje nga familja bazë, familje e re, një i ri që shkëputet nga familja për të jetuar vetëm.

-E cila është mesatarja e një qiraje?

Juliana Nela: Varet nga të ardhurat, unë do thoja te 400-ta

-400 euro?

Juliana Nela: Me parametra mesatarë, po!

Apartamenti është mbret në Tiranë

Pronat e paluajtshme në qendrën e Tiranës kanë çmim më të lartë se sa pronat në periferi, ndryshe nga kryeqytetet e tjera ku ndodh e anasjellta. Juliana Nela, e ftuar në “Opinion” në Tv Klan shprehet se kjo ndodh për shkak të rritjes së kërkesës dhe e cilësisë. Apartamenti është i preferuari sa i përket formatit të pronave më të parapëlqyera.

Juliana Nela: Në real estate në gjykimin tim, ka ndodhur ajo që quhet “tipping point”. Ka patur një mbledhej të kërkesës në vite, një ndryshim të formatit të jetesës, të kërkesave për kualitet etj të cilat në një moment të caktuar kanë vluar dhe kanë prodhuar këtë moment po themi që ne e quajmë moment kritik të pasurive të paluajtshme që kanë dhënë një rritje të konsiderueshme në një kohë relativisht të shkurtër.

Janë faktorë të mbledhur në dekada, ndoshta 20 vjet të cilat në një moment të caktuar kanë prodhuar një efekt plus, një efekt të dukshëm për syrin, edhe për vëzhguesin e thjeshtë. Tani për një kohë të gjatë në qendër të Tiranës ne nuk kemi patur ndërtime cilësore, nuk kemi patur ndërtime në vendndodhje…

Blendi Fevziu: Çmimi është rritur për arsye të cilësisë apo për arsye të kërkesës se ka para në xhiro që duan të investohen?

Juliana Nela: Janë bashkëfaktorë, është rritur si pasojë e rritjes së cilësisë dhe kostos së ndërtimit dhe si pasojë e rritjes së kërkesës.

Blendi Fevziu: Blerësit kryesore të këtyre pronave në qendër që janë më të shtrenjta po themi, edhe për arsye të kostos se një pjesë e tyre e kanë koston te 1800-2000 Euro, pra përveç kostos, njerëzit që blejnë janë njerëz që vijnë nga një nivel më i ulët këtu apo blihen për biznes, për zyra, kush janë blerëssit?

Juliana Nela: Janë mikse. Ka investitorë specifikë, ka blerës që përmirësojnë zonën dhe shtëpinë e tyre aktuale, janë investitorë që e blejnë për ta dhënë me qira.

Blendi Fevziu: Kush shiten më shumë, zyrat apo apartamentet?

Juliana Nela: Apartamenti është mbret./tvklan.al