Opinion – Dorëhiqet Alibeaj, a do të kemi 1 PD?

Autori: Blendi Fevziu 00:26 18/05/2023

Në studio: Mirela Milori, Enton Abilekaj, Julian Zyla, Gerti Bogdani

Milori: Rama nuk e fitoi Shkodrën. Vota e Shkodrës, refuzuese për të djathtën

Gazetarja Mirela Milori thotë se nuk e ka fituar Kryeministri Rama Shkodrën, por se vota e Shkodrës është refuzuese për të djathtën për të ju dhënë atyre një mesazh.

E ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, gazetarja Milori thotë se opozita duhet të ulet me këmbë në tokë dhe të reflektojë se pse dështuan dhe çfarë mund të bëjnë më mirë.

Mirela Milori: Nëse PD-të fillojnë me numra dhe nuk kuptojnë se mbi 200 mijë njerëz nga e djathta kanë refuzuar të dalin të votojnë dhe të kuptojnë se vota e Shkodës është votë refuzuese për të djathtën. Nuk e fitoi Rama Shkodrën. Shkodra iku djathtas përveç të gjithë influencës informale, iku atje ku mendoi se i dha mesazh të djathtës “që nuk jeni në terezi”. Kështu duhet ta lexojnë votën e Shkodrës të djathtët nëse duan votën e Tropojës dhe votën e Kamzës. Duhet të ulen me këmbë në tokë dhe të thonë që “deri tani, deri këtu erdhëm, përfituam sa patëm mundësi, u paguam për këtë punën që bëmë dhe hajde të shohim se çfarë tezash kemi të djathta, kë do të marrim, çfarë kemi në fokus”. Ose të ringrihen, ose të ikin. Do ta mendojnë që në 2025, jo vetëm që nuk do të fitojnë, por të paktën të ngjisin dishezën dhe të ja bëjnë të vështirë Ramës që të mos marrë ndonjë parlament me 88, 89, 90, 100 deputetë. Këta të thonë që të ja bëjmë të vështirë 2025-ën që të kenë disa gjëra në dorë dhe me kismet pastaj të thonë që të vijnë në pushtet. Të fillojnë analizën nga vetja dhe të hapen. Nëse kapen me njëri-tjetrin, atëherë të dalë ndonjë forcë tjetër dhe të vazhdojë.

Gert Bogdani: PD ka mungesë totale organizimi, janë të njëjtët njerëz që dështuan 6 herë

Gert Bogdani, i cili garoi në primare për të qenë kandidat i PD për Bashkinë e Tiranës, thotë se Partia Demokratike duhet të bashkohet dhe të reformohet.

I ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, Bogdani deklaroi se rezultati i dobët në zgjedhje erdhi si pasojë e mënyrës së gabuar të organizimit të partisë.

Ai thotë se janë po e njëjta kastë politike brenda PD-së që kanë humbur në 6 palë zgjedhje që pas vitit 2013.

Sipas tij, mungesa totale e organizimit të PD dhe i njëjti grup drejtimi i partisë që bëjnë të njëjtat gabime, kanë sjellë këtë situatë.

Blendi Fevziu: A ka një analizë pse doli me këtë rezultat?

Gert Bogdani: Duhet të ketë patjetër.

Blendi Fevziu: Se po shkuan duke thënë që i vodhi Rama, pas 2 vjetësh do vish prapë edhe…

Gert Bogdani: Rama do rrijë deri në 2050 në pushtet në qoftë se shkojmë me këtë mentalitet të sotëm. Duhet të ketë se s’bën një analizë. Dhe nuk është çështje individi, është çështje enturazhi, është çështje organizimi, është çështje mënyre pune të bërjes së fushatës elektorale. Partia Demokratike në radhë të parë ka nevojë për bashkim, në radhë të dytë ka nevojë për reformim të mënyrës se si punon, se si bën fushatë. Nuk mund ta bësh fushatën 45 ditë para zgjedhjeve. Nuk mund të nxjerrësh programin 2 javë para zgjedhjeve. Ndërkohë që kundërshtari ka 9 muaj në terren. Pse? Sepse kjo është një mungesë totale organizimi. Nuk mund të jenë të njëjtët njerëz që bëjnë të njëjtat gabime dhe të presim rezultate të tjera. Kanë 6 herë që dështojnë po të njëjtët njerëz. Prandaj them që nuk është çështje individi dhe është çështje enturazhi dhe kaste politike.

Bogdani për dorëheqjen e Alibeajt: Hap i nxituar, nuk i shërben bashkimit të demokratëve

Politikani Gerti Bogdani e sheh vendimin e dorëheqjes si kryetar i komanduar i PD-së nga ana e Enkelejd Alibeajt, një hap të nxituar që nuk i shërben bashkimit të demokratëve.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Bogdani thotë se Alibeaj duhet të priste se çfarë do të ndodhte në anën tjetër të demokratëve.

Gerti Bogdani: Problemi është që është shumë e nxituar duke qenë se jemi vetëm 2 ditë pas zgjedhjeve. Sidoqoftë, është minimumi që duhej të bënte Alibeaj. Nuk duhet të jetë një rast individual sepse nuk është përgjegjësia e një individi. Për mendimin tim, duhet të ketë pasime të një kasti të gjerë, të gjithë ata që nuk kanë lënë fjalë pa i thënë njëri-tjetrit nga i pari tek i fundit. Prandaj jemi në këtë rezultat.

Blendi Fevziu: A ka mundësi bashkimi ky largim?

Gerti Bogdani: Është pak i nxituar sepse duhet të priste se çfarë do të ndodhte në anën tjetër të demokratëve. Është fillimi, 3 ditë pas zgjedhjeve. Duhet të ketë diçka më të strukturuar. Për mendimin tim, është një hap i nxituar që i nuk i shërben bashkimit që është gjëja më e rëndëishme për demokratët.

Dorëheqja e Alibeajt/ Milori: Lëvizjen e shoh si skemë

Gazetarja Mirela Milori thotë se dorëheqja e Enkelejd Alibeajt si kryetar i komanduar i PD është skemë.

E ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Milori u shpreh se mbetet për t’u parë nëse do të ketë bashkim të demokratëve, por thekson se partia ka probleme të mëdha.

“Në qoftë se kjo është lojë e vogël për të vënë Bashën në krye të PD, atëherë kjo parti merr drejtimin e paditur. Palët nuk kanë nevojë për dorëheqje nëse do duan të bashkohen. Ajo parti ka probleme të thella. Dy palët nuk kanë ura bashkëpunimi. Nëse do duan të bashkëpunojnë, ne e marrim vesh të fundit. Këtë lëvizje e shoh si skemë. Ikja e Alibeajt, e ka thënë që do iki. Pse e bëri tani, arsyet e tij”, tha Mirela Milori. /tvklan.al