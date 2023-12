Opinion – Dritëhijet e Gjergj Lucës!

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 00:45 28/12/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

“Jam dashuruar me një myslimane”, Gjergj Luca rrëfen si u njohën prindërit e tij

I biri i dy artistëve e një biznesmen i njohur. Gjergj Luca ka rrëfyer këtë të Mërkurë për “Opinion” në Tv Klan se si janë njohur prindërit e tij, aktorët e mëdhenj Ndrek dhe Mimika Luca.

Ai nga Dukagjini, e ajo nga Janina, me besime të ndryshme fetare. Gjergji thotë se i ati i tregoi nënës së tij se ishte dashuruar me një vajzë. Madje ai tregon me nota humori takimin e parë të gjyshes së tij me nënën.

-Si u njoh mamaja me babain?

Gjergj Luca: Po mamaja rastësisht nga një koreograf i famshëm rus e shikon në Shtëpinë e Pionerit, dhe janë njoh në oborrin e Teatrit. Pastaj pasi u njoh me babain, babai shkoi e foli me Lulën, nënën e vet. Nëna e vet ka qenë nga gjaku më i fortë dukagjinas, Markajt dhe një grua që babai duhet t’i thoshte jam dashuruar me një myslimane.

-Myslimane dhe nga jugu…

Gjergj Luca: Po. Lula i hipën trenit dhe vjen në Tiranë dhe është një moment që e tregonte baba. Erdhi ta shikonte. Vjen i jep dorën, ajo e turpërume Mimika. Fjala e parë, i thotë “kthehu pak mbrapsht”. Kthehet mbrapsht. I thotë, bani 10 hapa. Edhe bën 10 hapa kjo. I thotë babës, kamt i paska të shëndetshme.

(Qeshin) –Pse ashtu u vendos ë?

Gjergj Luca: Ka me të rrit fëmijët fort me një fjalë.

-I rriti të fortë fëmijët?

Gjergj Luca: Ja pra, ju na gjykoni.

Gjergj Luca rrëfen raportin me babain: Më iku në momentin që e kisha shokun më të mirë

“Deri në moshën 25-26 vjeçe unë kam menduar se jam më i mençuar se babai. Edhe më ka zgjatur içik adoleshenca”. Kështu u shpreh fillimisht Gjergj Luca kur u pyet nga gazetari Blendi Fevziu në lidhje me raportin me babain e tij, aktorin e madh Ndrek Luca.

Gjergj Luca tha se i ati iku në momentin që e pati shokun më të mirë të tij dhe se fjalët e tij i ka ende postulate.

“Dy vitet e fundit babai mu bë shok. Dy vitet e fundit fjalët e babait, unë i kam postulate. Fjalët e babait kanë qenë udhërrëfyeset e mia që kanë ardhur deri sot. Domethënë në çdo veprim, në çdo dilemë, në çdo rrugëtim që unë bëj më dalin përpara fjalët e babait dhe këshillat e tij se si unë duhet ta hedh hapin. Më ka ikur në momentin që unë e kisha shokun më të mirë. Shumë i ri ka ikur, vetëm nga një bajpas… Ka pasur një shpirt, ka pasur një temperament…”, tha Luca.

Ndër të tjera ai tregoi edhe për karakterin e vështirë në rini dhe se si Ndrek Luca e mori tek filmi “Flaka e maleve” e më tej e futi të punonte edhe murator që ta kuptonte vlerën e punës.

“Fillimin tim e kam murator me gollobordasit. Më fut im atë me koshiencë vetëm për me më zbut shpinë dhe për të më ulur kokën që puna…”, u shpreh ai.

E teksa shprehet se koha e diktaturës ka qenë një burg i mbyllur ku secili luftonte për mbijetesën, thekson se personazhe si ai i babait të tij janë të tilla që pranohen ashtu siç janë. E këtu u ndal të fliste se Ndrek Luca tregonte të vërtetën edhe pse në komunizëm ishte e vështirë të bëhej.

“Ndrek Luca donte të vërtetën, Ndrek Luca donte jetën, Ndrek Luca nuk donte rrenën dhe Ndrek Luca kur ballafaqohej me organizatën e partisë dhe kur ballafaqohej me të paaftët që ishin më të respektuar dhe më të aftë se të gjithë dhe thelbi i komunizmit ishte lufta mes të aftëve dhe të paaftëve që për mua ka mbaruar para një jave. Më në fund mbaroi feudalizmi bolshevik. Dhe për mua feudalizmi bolshevik ka mbaruar para 1 jave Blend”, tha Luca.

“E njoh që fëmijë, bashkë në fakultet”| Gjergj Luca flet për raportin me Edi Ramën: Jam tip i kundërt me të, por…

Gjergj Luca foli në një intervistë për Blendi Fevziun në “Opinion” edhe për raportin e tij me kryeministrin e vendit Edi Rama. Kanë qenë shokë fëmijërie, kanë kryer fakultetin bashkë dhe mbi të gjitha prindërit e tyre kanë pasur një marrëdhënie të shkëlqyer, thotë Luca. Pavarësisht se sipas biznesmenit janë tipa të kundërt, kjo gjë nuk e ka penguar miqësinë e tyre.

“Raportet me Ramën mua më kanë filluar para se të dal unë në këtë jetë ose para se të dalë Rama në këtë jetë. Miqësia që ka pasur im atë me nënë e Ramës ka qenë si ato miqësitë e para ’90-ës që vraponin kush t’i binte telefonit të njëri-tjetrit për Vitin e Ri, kupton? Ishin shumë të afërta dhe kishin të njëjtat ëndrra. Neta ka pas gojë të tmerrshme si im atë dhe kur bashkoheshin të dy qeshnin pafund në rrugë të “Myslim Shyrit”, dilte gjithë lagjia. Dilte dhe Mimika e shkretë në ballkon dhe thoshte “Aman Ndrekë hajdeni në shtëpi se bëhej nami”. Qëllonte që me Netën shkonin deri në fund të rrugës dhe u kthenin prapë mbrapsht duke qeshur të dy. Kanë qenë të lirshëm, kanë qenë shpirtra të lirë. Kjo miqësi si duket vjen si rrjedhojë e të njëjtit formim, e të njëjtit botëkuptim, që u trashëgua pastaj dhe tek unë e te Rama. Megjithëse unë me të jam i kundërt. Unë e njoh që fëmijë, por kemi qenë dhe në fakultet bashkë. Unë nuk jam një natyrë që nuk kam qenë shumë afër këtyre njerëzve që kanë qenë si skiftera të shoqërisë, lexonin, kishin ide, kishin gjëra. Unë isha të rruga më shumë dhe nuk është se u puçnim shumë. Se po t’u puçnim shumë bën vaki s’do ishim dhe kaq shumë miq, a kupton?”, u shpreh Luca.

“O do vazhdosh si burrë, o do vdesësh legen”, Gjergj Luca: Momenti që formësoi karakterin tim

Këtë të mërkurë në emisionin “Opinion” në Tv Klan, biznesmeni shqiptar Gjergj Luca, ka treguar një histori tepër interesante nga fëmijëria e tij.

Në një intervistë me moderatorin e programit, Blendi Fevziun, Luca u shpreh se ka pasur një moment në jetën e tij, që ka definuar karakterin që ka sot.

Gjergj Luca: Kam qenë pak sherr për hir të vërtetës dhe vjen babai një ditë, më merr. Unë isha duke luajtur bixhoz dhe më merr babai. Më merr, më fut krahun kur kam qenë nja 15 e gjysmë. Kishim bërë disa sherrina, ishim një grup, 4 vetë, të fëmijërisë, kishim bërë disa prapësira. Dhe këta i kishin kapur, kishin dhënë të gjitha deklaratat, i kishin futur në burg, në atë kohë.

Blendi Fevziu: Çfarë prapësirash kishit bërë ju?

Gjergj Luca: Po historitë e asaj kohe, a kupton. Kishim thyer nja 2-3-4 barake nëpër lagje, nëpër Tiranë, siç ka qenë ajo kohë.

Blendi Fevziu: Çfarë vodhe?

Gjergj Luca: Kishim marrë, kishim bërë ca barake, kishim thyer lekët, na kapin, çfarë rëndësie ka. Po të tregoj pjesën e karakterit, të formimit të fëmijërisë. Më merr më fut krahun, kupton, se hera e parë që merr, se i ikja prej shtëpie që 14 vjeç, gjuaja peshk, kam qenë shpirt i lirë. Më fut krahun dhe më merr më çon rrugës për tek Mine Peza dhe më thotë rrugës: “Dëgjo, po të çoj në një vend ku çohen burrat. Po të çoj në një vend ku sot do të ndahet karakteri jot. Po të çoj në një vend që ti o do vdesësh e do vazhdosh burrë, o do vazhdosh legen dhe do vdesësh legen”. I thashë: “Babë si është puna?”. “Ti”, më tha “ndaç pranoje para meje, ndaç mos i prano, mua më kanë thënë për respekt që shokët e tu t’i kanë arrestuar, që ti ke bërë disa veprime. Tani po të çoj në një vend që unë dua që ti t’i rrish fjalës së parë. Ty do të të nxjerrin të gjitha deklaratat e këtyre, se çfarë kanë bërë që ke qenë edhe ti. Tani, në rast se ti do t’i pranosh, siç i kanë pranuar të gjithë ata, nuk ka asnjë lloj problemi. Në rast se ti nuk i pranon, ata do të të rrahin dhe po i pranove mbrapa ti ke për të qenë legen. Kështu që ndaje mendjen, unë nuk të them as pranoje, as mos i prano. I ke bërë turp ta kesh”. Shkoj brenda atje, futem tek 326-a , ishte Doloreza prokurore. Mi nxjerrë të gjitha deklaratat, ulem, i lexova fije për pe se çfarë kishim bërë ne.

Blendi Fevziu: Kishin thënë të vërtetën ata?

Gjergj Luca: Të vërtetën, që të gjitha. Më thotë mua: “I ke bërë këto?”, i thashë: “As s’i kam bërë as s’di gjë”.

Blendi Fevziu: Gënjeve domethënë?

Gjergj Luca: Gënjeva dhe i qëndrova burrnisë, që unë, pavarësisht se shokët e mi u treguan legena, unë nuk mund të flas.

Blendi Fevziu: Jo ata treguan të vërtetën.

Gjergj Luca: Ata treguan të vërtetën mbasi ne kishim bërë një pakt që ne nuk duhet ta tregonim atë të vërtetë.

Blendi Fevziu: Edhe?

Gjergj Luca: Edhe qëndrova, më futën hunin e drunin, a ku ta di unë çfarë. Me thupra më kanë rrahur nëpër shputat e këmbës. Kam ikur në punën time, më mbajtën disa kohë vërdallë siç të mbajnë këta, brenda me një fjalë dhe nuk di ta ndaj këtë moment të jetës time sepse im atë, me këtë bisedë më tregoi që burri duhet të qëndrojë tek miqtë. Burri duhet t’i qëndrojë fjalës, ne fjalën e kemi të shenjtë.

Gjergj Luca zbulon si e nisi biznesin dhe pse e quajti kompaninë “Rozafa”: Është emri i…

Gjergj Luca ka rrëfyer për emisionin “Opinion” se si i hyri biznesit të peshkimit. Ai tregoi se ka qenë rastësi teksa kishte shkuar për të pushuar me një grup shokësh në Shëngjin për disa ditë. E që nga ai moment, Luca vijoi me ngritjen e kompanisë së peshkimit “Rozafa”. Dhe ky emër ka një kuptim. Ai tregoi se është emri i motrës së tij, e cila ka qenë larg tij e i ka munguar shumë.

Gjergj Luca: Rastësisht me një mikun tim që ju e njihni e kam pasur koleg në televizion, me Mondin, Mond Lakon, ikim në Shëngjin në ishull, në Kune dhe thamë do rrimë 10 ditë në çadër. Në ’92. Një grup që do kalonim 10 ditë. Marrim me vete ftere, voj, verë dhe ca grepa, ca gjëra. Unë isha amator (peshkatar). Tani unë gjatë gjithë kohës nuk gëzova asgjë, vetëm rrija duke gjuajtur. Një miku im, trajner çiklizmi kishte një motor të vogël dhe më thotë ka ardhur një firmë peshku në Patok. Edhe më thotë gjithë ky peshk i bardhë, ça do bëjmë. I thashë shko shihe a i merr. Vjen dhe më thotë Lucë hajde një herë këtu. Më thotë, ore unë shita peshkun. Po shumë mirë bëre, sa lekë more? Dhe fut dorën në xhep më nxjerr 1 milion e 400 mijë Lireta. I them unë ça janë këto? Lekët e peshkut. Si lekët e peshkut? Po 1 milionë e 400 mijë lireta në atë kohë ishin pasuri. E lashë qejfin dhe historinë me këta. Fillova duke gjuajtur 10 ditë dhe kthehem në Tiranë me nja 3 milionë Lireta. Kthehem filloj tregtinë e makinave dhe në Shëngjin bëj një varkë 5 metra. Dhe tek Rana e Hedhun ngre një çadër dhe çoj varkën e parë. Pastaj çoj edhe varkën e dytë dhe në darkë gjuanim. U fusja nga hidrovori i Velipojës, ngarkoja peshkun dhe kishin filluar restorantet e para në Tiranë.

Blendi Fevziu: Dhe kështu nise me “Rozafën”? Po pse ia vure emrin Rozafa?

Gjergj Luca: E vetmja gjë më e dashur e jetës sime është motra ime. Është emri i motrës sime dhe filloi me atë lloj… Motra ka qenë në Francë, në kohë të Enverit ka studiuar. Pastaj iku në Amerikë, është mjeke, është e zonja dhe më ka munguar gjithë jetën, e kam pasur larg. Edhe unë laj, thaj atë motër kam. I vura emrin e motrës dhe me atë firmë që kam hapur në ‘92 dhe sot e asaj dite me atë vijoj./tvklan.al