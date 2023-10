Opinion – Drogë në det, arrestohet Komisari i Laçit!

Autori: Blendi Fevziu 01:27 11/10/2023

Në studio: Klodiana Lala, Eni Ferhati

“Baroni i drogës”, Klodiana Lala: Gëzim Çelën e mbrojnë banorët e Fushë Kuqes, u lirua nga burgu se i dhimbte gjuri

Gëzim Çela, i njohur si baron i drogës në Fushë Kuqe, është shpallur sërish në kërkim nga policia në kuadër të operacionit “Flakë në det”, për rastin e trafikut dhe shkëmbimit të hashashit me kokainë në mes të detit.

Ai ndodhet në arrati që prej vitit 2014 kur u zbulua laboratori i heroinës në Fushë Kuqe, por vijonte aktivitetin e drogës edhe gjatë këtyre viteve.

Një ditë më parë në pranga ra edhe shefi i komisariatit të Laçit, i cili transportonte me makinë Gëzim Çelën, edhe pse ky i fundit në kërkim.

Gazetarja Klodiana Lala, e ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, tha se Gëzim Çelën e mbron komuniteti i zonës së Fushë Kuqes.

“E di kush Gëzim Çela? Një njeri i cili, vetë banorët e Fushë Kuqes, po të hyjë policia për ta kërkuar sot, janë banorët në sulm për ta mbrojtur. Një njeri i cili..pra janë njerëzit ata të cilët e lajmërojnë. Për të hyrë në Fushë Kuqe, unë kam hyrë në vitin 2014 kur u bllokua banesa e tij që ishte shndërruar në laborator për përpunimin e heroinës. Më kanë ndaluar me makinën e televizionit, disa banorë të cilët ishin të interesuar të dinin se ku po shkonim. Dhe Gëzim Çela është njeri i cili ka super pushtet, ka pushtet financiar, ka ndikim në zonë. Është njeri i cili është marrë me çështjet e trafikut të drogës shumë herët, që në ’97. U largua nga forcat speciale RENEA dhe filloi që në ’97 aktivitetin. U dënua në Itali, u arrestua në Shqipëri, tha kam një problem të vogël më gjurin, drejtësia jonë e liroi me një akt të falsifikuar që i rrezikohej jeta se i dhimbte gjuri. Na dhemb gjuri gjithë ditën, po nuk e liron askënd drejtësia shqiptare, e liroi në gjendje të lirë. U arrestua sërish teksa kthehej nga Turqia. U lirua prapë. U shpall në kërkim për laboratorin e heroinës”, tha ndër të tjera gazetarja Klodiana Lala.

Operacioni “Flakë në det”, Klodiana Lala tregon skemën si bëhej shkëmbimi i drogës në det

Gazetarja Klodiana Lala ka zbardhur të tjera detaje në lidhje me operacionin “Flakë në det” ku u arrestua shefi i komisariatit të Laçit dhe u shpall në kërkim Gëzim Çela, baron i drogës në Fushë Kuqe të Kurbinit, i cili ndodhet në arrati që prej vitit 2014 për një tjetër rast droge.

E ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, Lala tregoi edhe skemën se si bëhej ky trafik.

Sipas gazetares, Arlind Ismailukaj, një ish-punonjës policie i cili është arrestuar para disa muajs gjatë fazës së parë të këtij operacioni, kishte një biznes për dhënien e automjeteve me qira.

Këto makina përdoreshin për të transportuar hashashin dhe magazinoheshin në kompleksin e Gëzim Çelës në Patok.

Lënda narkotike do të shkëmbehej më pas në det me kokainë.

“Arlind Ismailukaj ka një pikë për dhënien me qira të automjeteve, këto automjete ja jepte me qira Arben Dalipajt nga Vlora. Ai me grupin e tij i ngarkonte automjetet me hashash dhe i magazinonte në kompleksin e Gëzim Çelës në Patok.

Kur krijoheshin kushtet, Gëzim Çela organizonte përmes varkave të vogla dhe kjo gjë ndodhte ditën, dhe dukeshin si varka peshkimi.

Ndërkohë që velierat e drejtuara nga shtetas ukrainas futeshin nga Kepi i Rodonit dhe prisnin në det të hapur në territor shqiptar.

Nga Shqipëria dërgohej hashashi dhe nga veliera merrej kokaina. Bëhej shkëmbim droge në det.

Ismailukaj shkonte atje tek baza në Patok ku ishte lokali dhe merrte automjetin e tij me qira, në njëfarë mënyre zhdukte provat. Natën që është ndaluar janë gjetur rreth 10 mijë Euro në kroskotin e makinës”, tha gazetarja Klodiana Lala.

Eni Ferhati dhe Klodiana Lala zbulojnë skandalin: Trafikantët donin të vidhnin kokainën brenda policisë

Gazetarët Eni Ferhati dhe Klodiana Lala po investigojnë një çështje që është nën hetim aktualisht nga SPAK në bazë të disa komunikimeve të zbuluara mes trafikantëve në aplikacionin e koduar SKY ECC.

Eni Ferhati dhe Klodiana Lala, të ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, kanë bërë të ditur se SPAK ka dyshime që sasia e kokainës prej 613 kg e sekuestruar në vitin 2018 në magazinën e “Arbri Garden” dhe që ruhet në Laboratorin e Policisë, mund të jetë vjedhur nga grupe kriminale dhe të jetë zëvendësuar me niseshte, miell apo lëndë të tjera.

Sipas tyre, SPAK i ka këto dyshime pas një komunikimi të një personazh të njohur të botës së krimit në vend që ka kërkuar marrjen e kësaj sasie kokaine nga ambientet e policisë me qëllim shitjen e saj më pas në treg të lirë.

Dyshohet gjithashtu që në komunikime të jenë përfshirë edhe zyrtarë të policisë.

Për këtë arsye SPAK është duke e hetuar këtë çështje.

Klodiana Lala: SPAK mbi bazën e disa të dhënave të marra nga komunikimet në EncroChat dhe në SKY është duke hetuar nën dyshime të mundshme se grupet kriminale në bashkëpunim me zyrtarë të policisë kanë ndërhyrë në laboratorin kriminalistik të Policisë së Shtetit për të hequr prej andej dhe për të marrë sasitë e mëdha të drogës të sekuestruara që nga viti 2018. E mbani mend drogën e Arbër Çekajt? Ka rezultuar një bisedë në EncroChat dhe në SKY ka dyshime të forta dhe nëse kjo do të rezultojë e vërtetë, do të jetë një ndër skandalet më të mëdha që do përfshijë Policinë e Shtetit dhe dyshohet që në momentin kur trafikantët kanë dështuar për ta grabitur drogën brenda laboratorin, kanë punuar me mekanizma të tjerë për ta zëvendësuar me miell, niseshte etj.

Eni Ferhati: Çështja është që në SKY është një bisedë ku synohet… është një skenar filmi hollivudianë. Grabitja nuk ka ndodhur. Një individ shumë i lartë i botës së krimit është shprehur në SKY që të godasim drogën e sekuestruar nga policia. Droga ndodhej në Institutin e Policisë Shkencore në magazinat, ruhet nga forca policie.

