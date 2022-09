Opinion – Ervis Martinaj, i fshehur apo i ekzekutuar?

Autori: Blendi Fevziu 00:05 02/09/2022

Të ftuar në Opinion: Klodiana Lala, Artan Hoxha, Eugen Beci, Erzen Breçani, Poli Hoxha, Elton Qyno, Eni Ferhati

Ervis Martinaj, i fshehur apo i ekzekutuar?

Kush e hoqi Gledis Nanon?

Rrëfimi i kampiones së Europës!

Lala: E kam takuar Ervis Martinajn në prani të një ish-deputeti

Prej disa kohësh tashmë fati i të shumëkërkuarit Ervis Martinaj është mister. Është eliminuar nga kundërshtarët, apo është fshehur duke inskenuar gjithça? Pikërisht me këtë temë është rikthyer këtë të enjte emisioni Opinion në ekranin e Tv Klan. Pjesë e panelit të gazetarëve ishte edhe gazetarja Klodiana Lala, e cila tha se të dyja opsionet janë të mundura. Ajo shpjegoi edhe arsyet përse.

Klodiana Lala: Do të them pse unë jam 50 me 50. Jam 50 me 50 duke njohur kapacitetin e Ervis Martinajt. Një djalë i shkolluar në Itali, baba i 4 fëmijëve, njeri i cili ruhej në mënyrë… kur unë e kam kontaktuar herën e fundit, në prani të një ish-deputeti të njohur dhe i kam kërkuar intervistë për të kuptuar balancat…

Blendi Fevziu: Ç’donte ish-deputeti me të?

Klodiana Lala: Tani le ta sqarojë ish-deputeti, unë nuk do ia bëj kurrë publik emrin. S’kam për ta bërë se është sekret profesional dhe këtu mbaron. E thashë këtë detaj për të thënë që ai është dëshmitari në bisedën që ne kemi bërë. I kam kërkuar intervistë, nuk ka pranuar. Nuk kam interes tha të ekspozohem në media, kam punët e mia, nuk jam përfshirë në histori të tilla, e të tjera me radhë… Duke njohur atë çfarë përbëhej si person. Një njeri që erdhi nga lojërat e fatit, një njeri që erdhi me mbështetje të forta në politikë, një njeri që erdhi me mbështetje të forta edhe nga bota e krimit dhe nga policia e shtetit, pra kishte lidhje shumë të forta, do të thotë që ai ka mundësinë dhe potencialin për të inskenuar ngjarjen. Nga ana tjetër është ajo që thotë kolegu Hoxha, duke parë numrin e madh të kundërshtarëve të cilët nuk janë dosido, por realisht janë bosët e krimit në këtë vend, sigurisht që ky është 50 përqindëshi tjetër që po patjetër njerëz që janë në arrati potencialisht mund të rrëmbehen dhe të vriten.

“Ervis Martinaj është eliminuar”, Artan Hoxha: Tani fillon dekada tjetër…

I ftuar në emisionin ‘Opinion’ në Tv Klan, gazetari investigativ Artan Hoxha ka folur për një nga ngjarjet e cila bëri bujë pak kohë më parë, zhdukja e Ervis Martinaj, një i shumëkërkuar i drejtësisë. I pyetur nga Blendi Fevziu se si e ndan, është rrëmbyer apo është eliminuar, Hoxha përgjigjet se sipas tij, Ervis Martinaj mund t’i fshihej drejtësisë e policisë, por duke njohur armiqtë e tij, vetë gazetari nuk mendon se ai është fshehur. Gjithashtu ai shprehet se familja e të shumëkërkuarit tashmë ka hapur dyert e mortit.

Artan Hoxha: Është shumë e thjeshtë, kjo pjesa e ndarjes bëhet kur bëhet parashikimi për ndeshjet e futbollit. Nga momenti që ka ardhur informacioni i parë në datë 9 dhe deri ditën e hënë nuk kam folur fare, nuk kam bërë asnjë reagim, kam pritur. Të hënën kam bërë reagim publik. Kam qenë në banesën e familjes së Martinaj.

Blendi Fevziu: Ke qenë në banesën e tij?

Artan Hoxha: Po në shtëpinë e tij është morti i hapur, në malësi thuhet “kryet shnosh”. Sigurisht që edhe ata e kanë një shpresë dhe unë uroj që të jetë kështu, që të jetë ky varianti…

Blendi Fevziu: I zhdukjes.

Artan Hoxha: Që ai t’i ketë rrëshkitur gjithë Shqipërisë. Unë mund ta besoja këtë gjë, po të mos njihja armiqtë e tij. Po unë i njoh shumë mirë armiqtë.

Blendi Fevziu: Ti je i bindur se është eliminuar?

Artan Hoxha: Për fat të keq jo vetëm ka ndodhur, por këtë kakofoninë e madhe nuk po e bëjnë mediat. Janë mediat pranë qeverisë që po e bëjnë këtë gjë. Këtë gjë e mbyll me një reagim publik, siç bën për çdo ngjarje, policia.

Blendi Fevziu: Ka dijeni policia?

Artan Hoxha: Nuk ka rëndësi sa dijeni ka, ata kanë një hetim. Me anë të këtij hetimi, ata nuk mund të flasin me përqindje, por sigurisht meqenëse është një ngjarje që ka sensibilitet të jashtëzakonshëm. Për mua është vija e demarkacioni të një dekade të krimit të organizuar. Tani fillon dekada tjetër. Heshtja e autoriteteve që flasin dhe për gjëra koti është bërë qëllimisht. Kur flas për ngjarjen kam parasysh që kam qenë dhe kam folur edhe me njerëzit e tij. Unë anoj nga faktet. Faktet jo gjithmonë i ka policia dhe prokuroria.

Blendi Fevziu: Faktet ku të çojnë?

Artan Hoxha: Për fat të keq faktet dëshmojnë se kemi të bëjmë me atë që të thashë, me një ngjarje që shënon një vijë demarkacioni nga dekada që mbyllëm me dekadën që do të vijë.

Blendi Fevziu: Ti mendon se është eliminuar?

Artan Hoxha: Kjo mënyrë që është zgjedhur për ta anashkaluar këtë ngjarje nga autoritetet është mënyra më e frikshme për të dëshmuar se në çfarë niveli është sot krimi i organizuar në Shqipëri.

“Kishte blerë një luan dhe bënte pushime në Dhërmi”, Artan Hoxha tregon detaje për Ervis Martinaj

Gazetari Artan Hoxha ka treguar në emisionin ‘Opinion’ itinerarin e lëvizjes së Ervis Martinaj, ditët e fundit para se ai të zhdukej dhe të vihej në pikëpyetje fati i tij. Ai tregon se ditët e fundit Martinaj kishte bërë pushime në Dhërmi. Gjithashtu i shumëkërkuari lëvizte pa eskortë, ai nuk i besonte askujt e madje sipas asaj që thotë gazetari, Martinaj edhe kur komunikonte me familjen e tij nuk u thoshte vendndodhjen e vërtetë.

Sipas Hoxhës, ai ishte në komunikim të vazhdueshëm me familjen e tij dhe nuk rrinte më shumë se dy orë pa komunikuar me ta. Për të komunikuar me familjen përdorte një aparat celular i cili nuk përgjohej, ndërsa komunikimin e tij të fundit me familjen e pati kur ishte interesuar nëse kishte shkuar dikush për të ushqyer luanin e tij.

Artan Hoxha: Në datën 1 Gusht, unë isha në Borsh, ti ke qenë në Palasë, ai ka qenë në Dhërmi nga data 1 deri në datën 5 ka qenë në Dhërmi, ka bërë pushime deri në datën 5. Në datën 5 pasdite ka ardhur kur shfaqet te hoteli në Durrës.

Blendi Fevziu: Po është e filmuar nga kamerat, verifikuar.

Artan Hoxha: Ditën e premte, ditën e shtunë në orën 11, e ka marrë shoferi. Ka shkuar te Ring Center, pastaj afër QTU-së, nga aty ka ardhur prapë në qendër të Tiranës. Kjo tregon se sa lirshëm lëvizte ai. Se sa i rëndësishëm është e tregon numri i të vrarëve. Pra tregon se ai nuk ka lëvizur me eskortë.

Blendi Fevziu: Eskorta mund ta tradhtonte.

Artan Hoxha: Ai as vetë nuk e di se ku fle, ku e zë nata. tani vijmë te elementët e ngjarjes. Deri në datën 9, ditën e martë, ai ka patur kontakt. Ervis Martinaj kishte një element, që koha më e gjatë që rrinte pa komunikuar me familjen ishte 2 orë. Çdo 2 orë komunikonte me familjen.

Blendi Fevziu: Me çfarë komunikonte?

Artan Hoxha: Me telefon.

Blendi Fevziu: Nuk ishte në përgjim?

Artan Hoxha: Ai kishte një celular që ishte shumë i vështirë për t’u përgjuar.

Blendi Fevziu: Kur është komunikimi i fundit Hoxha?

Artan Hoxha: Unë kam vajtur për të takuar njerëzit e tij, pasi kam folur publikisht se çfarë ka ndodhur. Atje kam parë me sytë e mi komunikimet. Ai kishte komunikim permanent me familjen. Diku rreth orës 17:00 të ditës së martë, është interesuar pasdite, ai ka marrë një luan, e morën këlysh. E ke në ‘Instagram’ se gjithë miss-et kanë bërë foto me të, ai është interesuar a ka shkuar njeri për të ushqyer luanin. Komunikimi i fundit i tij ka qenë me xhaxhain e vetë, në orën 19:23 minuta dhe nga ai moment nuk ka patur më komunikim.

Luiza Gega zbulon sekretin se përse stërvitet në Kenia

Luiza Gega e shpallur kampione e Evropës në 3000 metra vrapim me pengesa ishte e ftuar mbrëmjen e kësaj të enjteje në emisionin ‘Opinion’ në Tv Klan së bashku me trajnerin e saj Taulant Stërmasi.

Luza Gega tregon se e donte shumë këtë medalje dhe se mendonte se kishte ardhur koha e saj. Dhe e cilëson vitin 2022 si më të mbarin në karrierën e saj deri më tani. Mes të tjerave Gega ka treguar edhe pse ka zgjedhur të stërvitet në Kenia, në Afrikë.

Blendi Fevziu: Ju e njihni atletikën e Afrikës sepse ju jeni stërvitur në Kenia, apo jo?

Luiza Gega: Unë në fakt kam 7 vite që të paktën në periudhën e dimrit ne shkojmë dhe kryejmë stërvitje në Kenia.

Blendi Fevziu: Pse zgjodhët Kenian?

Luiza Gega: Prej të ngrohtit, se është e rëndësishme që të jetë edhe ngrohtë, duke qenë se je më larg lëndimeve. Arsyeja e dytë është për shkak të lartësisë. Kryesisht sportistët e distancave, siç jam edhe unë qendrojnë prej shumë muajsh duke u stërvitur në lartësi, duke qenë se ka mungesë oksigjeni, rriten parametrat biologjik, si rruazat e kuqe, hemoglobina etj. Kur zbret pastaj në vende për të garuar ke një freski më të madhe. Këtë bëjnë të gjithë sportistët elitar në botë.

Blendi Fevziu: Sa muaj qëndron në Kenia?

Luiza Gega: Duhet të qëndrosh minimumi tre javë. Unë mundohem të rri më gjatë.

Cili është objektivi i radhës i Luiza Gegës

Kampionia e Europës në 3000 metra vrapim me pengesa, Luiza Gega dhe trajneri i saj Taulant Stërmasi, folën mbrëmjen e kësaj të enjteje në “Opinion” për objektivin e tyre më të afërt.

“Paris 2024. E kam thënë që para 3 vjetësh që ne po investojmë te Paris 2024. Luiza çdo vit përmirësohet. Përmirësimi nuk ka lidhje me individin. Ka lidhje me sa më kohë të shpejtë do bësh, që do të thotë se ne do të përmirësojmë 7, 8, 10 sekonda, patjetër do ta gjejmë veten mes 3 më të mirave në olimpiadë. Do mundohemi shumë. Kemi sakrifikuar kaq shumë, pa e ditur se ku do shkojmë. Tani që e dimë se ku jemi dhe e kemi më të afërt arritjen, finishin, e di që do investojmë më tepër, absolutisht. Investimi do të thotë që nëse kemi bërë këtë vit 8 muaj grumbullime, grumbullime do të thotë asnjë ditë në shtëpi, besoj vitin tjetër dhe çdo vit që do vijë do të jetë 9 dhe 10 muaj dhe ta kesh të sigurt që rezultati do të vijë”, tha trajneri i kampiones, Taulant Stërmasi./tvklan.al