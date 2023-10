Opinion – Emisioni 3 Tetor 2023

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 00:38 04/10/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Bajram Begaj, Ramush Haradinaj

Presidenti Begaj për sulmin në veri të Kosovës!

Sulmi në Banjskë, Presidenti Begaj në “Opinion”: Akt i rëndë terrorist. Objektivi, që të mos vazhdohet me marrëveshjen Kosovë-Serbi

Presidenti Bajram Begaj ka zhvilluar këtë të martë një intervistë për emisionin “Opinion”. Kreu i shtetit ka folur në lidhje me sulmin në Banjskë në veri të Kosovës ku humbi jetën efektivi i policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku.

Begaj tregoi se e mori vesh këtë ngjarje të rëndë kur ishte në Vjenë pasi po kthehej nga Nju Jorku ku mori pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.

Presidenti tregoi se u habit kur mësoi lajmin, ndërsa për sulmin u shpreh se ishte një akt mjaft i rëndë terrorist.

“Me thënë të drejtën është një reagim i habitur për faktin që gjithë komuniteti ndërkombëtar ishte i fokusuar tek presioni që i bëhej palëve të uleshin dhe dialogonin rreth asaj që janë dakordësuar publikisht. Në fakt dëgjojmë të kundërtën, që është një akt mjaft i rëndë terrorist”, tha Presidenti.

Sipas kreut të shtetit, objektivi i sulmit ka qenë që të mos vazhdohet me marrëveshjen Kosovë-Serbi.

“Armatimi pajisjet, apo municioni që u kap ka një vlerë të caktuar monetare, por nuk është kjo e gjitha. Kjo tregon që çfarë objektivi kanë pasur me këtë arsenal armatimi. Unë mendoj që objektivi ka qenë që të mos vazhdohet me marrëveshjen dhe të dyja palët të pretendojnë që dikush është fajtor”, tha Begaj.

Presidenti Begaj: Janë legjitime dyshimet se Serbia ka përgjegjësi direkte për sulmin në Banjskë

Gjatë intervistës në emisionin “Opinion”, Presidenti Bajram Begaj u pyet edhe nëse mendon se shteti serb ka përgjegjësi direkte për sulmin në Banjskë. Kreu i shtetit u shpreh se dyshimet e tilla janë legjitime.

Blendi Fevziu: A mendoni që Serbia, Serbia zyrtare, shteti, jo disa serbe që kanë shtetësi të dyfishta, kanë përgjegjësi direkte për këtë ngjarje?

Bajram Begaj: Ishte cënuar rendi dhe siguria e një vendi sovran, Kosovës. Natyrisht vrasja e policit në krye të detyrës, të Afrim Bunjakut dhe plagosja e dy të tjerëve të çonte në mendime të tilla. Por që mendoj se janë dyshime legjitime që ushtria serbe është e dislokuar përgjatë kufirit të Kosovës, apo prania e pajisjeve, mjeteve ushtarake, armatimit ushtarak në një manastir, që s’mund të ndodhte për 5 minuta, apo edhe qasja që të gjithë pjesëtarët e këtij grupi terrorist ishin të nacionalitetit serb dhe e deklaruar publikisht nga kryetari i Listës Serbe të çojnë në dyshime legjitime.

Dita e zisë në Serbi, Begaj: Nuk mund të barazohet terroristi me atë që bie në krye të detyrës

Presidenti Bajram Begaj zhvilloi një intervistë për emisionin “Opinion” këtë të martë. Ai komentoi edhe ditën e zisë që mbajti Serbia për serbët e vrarë pas sulmit në Banjskë. Kreu i shtetit tha se nuk mund të barazohet terroristi me atë që bie në krye të detyrës

“Nuk mund të bëhet shenja e barazisë midis terroristit dhe atij që bie në krye të detyrës. Por me një akt provokativ për Kosovën për vlerat e BE-së dhe për komunitetin euroatlantik”, tha Begaj.

Begaj në “Opinion”: I kam ofruar Kosovës mbështetjen e Shqipërisë në çfarëdo rrethane

Nga ambientet e Presidencës, kreu i shtetit Bajram Begaj ka zhvilluar një intervistë me gazetarin Blendi Fevziu për emisionin “Opinion” në Tv Klan.

Presidenti u pyet më së shumti në lidhje me situatën në Kosovë sidomos pas sulmit në Banjskë. Kreu i shtetit tha se është në kontakt me të gjitha autoritetet e Kosovës.

Ai bëri me dije se ka folur me Presidenten Vjosa Osmani, Kryeministrin Albin Kurti dhe u ka ofruar atyre mbështetjen e Shqipërisë në çfarëdo rrethane.

Blendi Fevziu: A keni kontaktuiar me autoritetet kryesore të Kosovës gjatë kësaj jave? Dhjetë ditësh?

Presidenti i Republikës: Patjetër që jam në kontakt me të gjitha autoritetet e Kosovës.

Blendi Fevziu: Edhe me Kryeministrin Kurti?

Presidenti i Republikës: Patjetër që po, kam kontaktuar me Presidenten e Kosovës, Zonjën Vjosa Osmani, me kryeministrit Zotin Kurti ku i kam ofruar mbështetjen e Shqipërisë.

Blendi Fevziu: Pra kanë qenë komunikime të drejtëpërdrejta. Cili ka qenë reagimi i tyre?

Presidenti i Republikës: Kuptohet që në këtë ditë ne duhet të jemi bashkë, dhe të gjithë shqiptarët janë bashkë.

Blendi Fevziu: Ju e keni në një farë mënyre edhe detyrim si kreu i shtetit në bazë të Kushtetutës së Shqipërisë, atë që quhet angazhimi edhe për shqiptarët kudo që janë në botë. Padyshim që shqiptarët e Kosovës janë pjesa më tërësore e shqiptarëve jshtë kufijve të Shqipërisë. A ka pasur ndonjë ofertë konkrete apo çdo gje ka qënë në kuadrin e komunikimit dhe shprehjes së gadishmërisë?

Presidenti i Republikës: Ka qenë një ofertë e cila është bërë në mënyrë konkrete, e bazuar në detyrimet kushtetuese të Presidentit të Republikës, kështu që i kam ofruar mbështetjen e Shqipërisë, në çfarëdo rrethane Kosovës.

Pyetjes nëse ka një ftohje mes marrëdhënieve të Kosovës dhe Shqipërisë, Begaj u përgjigj: Nuk mendoj se është realisht kështu, mendoj se komunikimi është dhe komunikimi mes dy qeverive apo dy drejtuesve të qeverive është.

“Takimet në OKB mjaft të suksesshme”, Begaj sqaron lajmet për listën e delegacionit

Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka folur sonte në një intervistë ekskluzive për Blendi Fevziun në “Opinion” edhe për takimet që zhvilloi në sesionin e 78-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së. Ai theksoi se rëndësi të veçantë pati mesazhi i tij për njohjen e Kosovës si dhe takimi me Komitetin Shqiptar në New York.

-Zoti President, si shkuan takimet tuaja në sesionin e radhës të Organizatës së Kombeve të Bashkuara?

Bajram Begaj: Ishin takime mjaft të suksesshme, kuptohet që ishte vizita ime e parë në Kombet e Bashkuara, në Asamblenë e Përgjithshme, isha shumë i fokusuar te mesazhi që do të jepja gjatë Asamblesë së Përgjithshme. Besoj se kanë qenë takime jo vetëm të fokusuara në drejtim të mesazhit të Asamblesë së OKB-së, por edhe në takimet bilateral që kisha me krerë shtetesh të tjera që ishin të fokusuar jo vetëm te marrëdhëniet me Shqipërinë, por edhe në drejtim të njohjeve të reja të Kosovës. Natyrisht, një vend të rëndësishëm mori dhe takimi me Komitetin Shqiptar në New York, me guvernatoren e New Jersey-t dhe kryebashkiakun e NY.

-Jeni i kënaqur në fund të bisedës?

Bajram Begaj: Besoj se po.

Begaj sqaroi dhe lajmet që kanë qarkulluar lidhur me numrin e personave që e shoqëruan në SHBA. Kreu i shtetit thotë se letra me delegacionin zyrtar shqiptar të kryesuar prej tij është e depozituar në OKB dhe gjendet mjaft kollaj.

-A është e vërtetë që keni shkuar në Shtetet e Bashkuara me një ekip prej 30 vetash?

Bajram Begaj: Në fakt unë isha i fokusuar tek ajo që thashë më parë. Që të jepja një mesazh të duhur në atë vend dhe lajmet e pavërteta apo fake news që i quani ju nuk janë të pavërtetueshme, kështu që mundet që letrat e delegacionit shqiptar i kryesuar nga Presidenti i Republikës janë të depozituara në OKB dhe gjendet shumë lehtësisht sa veta ka pasur Presidenti i Republikës.

Raportet me Ramën? Presidenti Begaj: Shumë korrekte dhe institucionale

Presidenti i Republikës Bajram Begaj është pyetur mbrëmjen e kësaj të Marte në “Opinion” dhe për raportet e tij me kryeministrin Edi Rama. Këto të fundit ai cilësoi institucionale dhe mjaft korrekte.

-Zoti President ka pasur vazhdimisht komente për raportin tuaj me kryeministrin Rama. Si janë raportet tuaja me kryeministrin?

Bajram Begaj: Marrëdhëniet me kryeministrin janë marrëdhënie institucionale. Unë kam marrëdhënie me çdo drejtues institucionesh, bëjmë vlerësimin kushtetues, ligjor, institucional për çdo çështje që është e rëndësishme.

-Ka pasur fërkime mes jush apo gjithçka ka qenë korrekte?

Bajram Begaj: Marrëdhëniet tona janë shumë korrekte dhe institucionale.

-Institucionale?

Bajram Begaj: Patjetër që janë institucionale.

Marrëdhëniet Rama-Kurti, Begaj: Ka keqkuptime, si shqiptarë duhet të ulemi dhe t’i zgjidhim

Presidenti Bajram Begaj është pyetur në emisionin Opinion edhe për marrëdhëniet mes dy kryeministrave Edi Rama dhe Albin Kurti. Begaj u shpreh se komunikimi mes dy qeverisë është. Sa i përket komunikimit mes dy krerëve të qeverive, ai tha se “ka keqkuptime që ne si shqiptarë duhet të ulemi dhe t’i zgjidhim”.

Blendi Fevziu: Zoti President, duket se ka një ftohje në raportet midis Shqipërisë dhe Kosovës, në ditët e fundit, kjo ftohje reflektohet në raportet personale të Kryeministrit Kurti me Kryeministrin Rama, për shumë gjëra të tjera, por një gjë është e sigurt, këtë mund ta themi, në ditët e fundit, kjo është situata më e keqe, flas ndoshta në 24 vitet e fundit së çlirimit të Kosovës, është situata më e keqe kur dy krerë të dy qeverive thuajse nuk kanë komunikim midis tyre. Nuk po them që kryeministri i Kosovës nuk priti kryeministrin e Shqipërisë gjatë, një vizite në një tur ballkanik në Prishtinë e të tjera, por në përgjithësi për të mos u marrë me detajet ne e dimë shumë mirë që ka një ftohje. A e ndjeni edhe ju këtë ftohje?

Bajram Begaj: Unë nuk mendoj që është realisht kështu, mendoj që komunikimi është, dhe komunikimi midis dy qeverive apo dy drejtuesve të qeverive është.

Blendi Fevziu: Por praktikisht është komunikimi, por duket që është një ngurtësi që s’duhet të ishte në këto rrethana.

Bajram Begaj: Ka keqkuptime që ne si shqiptarë duhet të ulemi t’i zgjidhim.

Blendi Fevziu: Dhe shqiptarët pavarësisht keqkuptimeve nuk i zgjidhin asnjëherë duke u ulur.

Bajram Begaj: Jo patjetër që ne kemi mësuar që do t’i zgjidhim gjërat që kemi brenda shtëpisë.

Haradinaj për sulmin në veri të Kosovës!

Sulmi në Banjskë, Haradinaj në “Opinion”: Terroristët kishin këtë plan, por me situatën e re të krijuar…

Ish-kryeministri i Kosovës, njëkohësisht kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj, tha se formacioni që sulmoi në Banjskë ishte terrorist dhe i mbështetur nga Serbia. “Serbia është sponsor i terrorizmit”, tha Haradinaj.

Ai u shpreh se e gjithë ngritja e operacionit ka qenë ushtarak.

“Këta e kanë ngritur këtë operacion përgjatë kohës. Nuk është se të gjithë kanë ardhur në të njëjtën kohë. Kanë ardhur pjesë-pjesë. Mendoj se shtabi dhe komanda e tyre ka ardhur këto ditë. Plani i tyre ka qenë një vendosje në terren dhe një zotërim i terrenit. Këta në një moment të caktuar kanë pasur me e shpallë prezencën e tyre si një krah luftarak… I gjithë ky skenar është i përgatitur për të shpallur një ditë prezencës e tyre publike në veri”, u shpreh Haradinaj.

Blendi Fevziu: Serbia po përpiqet të krijojë një situatë të ngjashme me atë që u krijua gjatë UÇK-së në Kosovë? Po tenton të bëjë një paralelizëm mes të dyjave?

Ramush Haradinaj: E pamundur të krahasohet!

Blendi Fevziu: E pamundur sepse popullata serbe nuk doli në asnjë moment t’i mbështeste mesa pashë unë.

Ramush Haradinaj: E pamundur të krahasohet, por plani i tyre me gjasë këtë kanë pasur qëllim, me e deklaru prezencën e vet ende pa shkëmbim zjarri, ende pa luftime me forcat e sigurisë së Kosovës. Mirëpo në këtë rast policia ka vepruar me shpejtësi. Në momentin e parë që ata kanë vepruar, që ka qenë një bllokim rruge.

Haradinaj tregoi edhe si ka rrjedhur dinamika e ngjarjes. Sipas tij ballafaqimi i parë ka ndodhur në orën 3:10 të mëngjesit. Ka qenë një patrullë e zakonshme që është hasur me barrikadën e parë. “Mendoj se koha e mobilizimit dhe koha e arritjes në vendin e ngjarjes ka qenë në favor të policisë”, tha ai.

Ramush Haradinaj: Është vërtetë një sukses sepse nuk ka as të gërvishtur të popullit civil. Nuk ka asnjë dëm kolateral në shkëmbim zjarr dhe ka disa sulmues të vrarë, për 4 janë konfirmuar, por flitet për më shumë, por që janë fshehur trupat e tyre.

Blendi Fevziu: Janë vrarë me snajper Haradinaj? Ti e di më mirë sesa të tjerët.

Ramush Haradinaj: Distanca ka qenë e afërt. Është e mundur edhe me armë zjarri të gjata, por edhe me snajper.

Blendi Fevziu: Si shpjegohet që ky grupim u mbyll në një manastir? U mbyll për të shpëtuar apo ata kishin një plan?

Ramush Haradinaj: Mendoj se nuk kishin një urdhër të qartë veprimi në këtë situatë. Nuk kishin urdhër qartë veprimi në situatën e re të krijuar. Dikush, komanduesi i tyre që mundet nuk ka qenë në terren, pra në Beograd nuk u ka dhënë autorizimet e qarta të veprimit më tej. Rezultoi që ata nuk e aktivizuan të gjithë arsenalin e armëve që kishin.

Haradinaj: Osmani, Kurti e Konjufca të ulen me aleatët! Goditja më e madhe për Serbinë është…

Ish-kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka folur sonte në studion e “Opinion” për sulmet në veri të Kosovës dhe jo vetëm. Ai nuk përjashtoi mundësinë e përplasjeve të tjera në veri të Kosovës pasi sipas tij serbët do të “provokojnë” sërish.

-A rrezikohet destabilitet sërish në zonat e veriut të Kosovës? Kësaj here unë nuk pashë që popullata serbe ta mbështeste këtë grup banditësh.

Ramush Haradinaj: Derisa nuk ka një epilog të një suksesi politik, pra derisa ne s’kemi një dakordim, të paktën me Amerikën dhe BE-në dhe të shpallet se Kosova suksesshëm i ka zbatuar obligimet e marra, çdo herë serbët do ta nxisin një tensionim në veri.

-Dhe rrezikon të ketë përplasje të tjera?

Ramush Haradinaj: Do ta nxisin një tensionim të ri në vazhdimësi.

Më tej, Haradinaj tha se sot është momenti që krerët më të lartë të shtetit të Kosovës të ulen me aleatët për të diskutuar, duke shtuar se “goditja më e madhe për Serbinë do të ishte një hetim ndërkombëtar”.

-A mundet Kosova në këtë moment të ulet dhe të zhvillojë një dialog me një polic të vrarë në detyrë?

Ramush Haradinaj: Në dialogun e zhvillojmë me aleatët tanë, pra Serbia është palë, por mos të harrojmë se nuk kemi vetëm detyrime bilaterale…

-Pra ju jeni që Kurti dhe Vuçiç të ulen përballë njëri-tjetrit?

Ramush Haradinaj: Së pari unë besoj që Osmani, Kurti e Konjufca të ulen me aleatët tonë, ta dakordojnë zbatimin e nëse nuk vjen Vuçiçi, unë mendoj se nuk duhen nxjerrë kushte menjëherë. Asnjë lloj kushti!

-A mund të jetë kusht që të ekstradohen në Kosovë personat që kanë marrë pjesë në sulmin ndaj policit, midis të cilëve Radojiçiçi përshembull?

Ramush Haradinaj: Kërkesa jonë është legjitime që ata të kthehen. Është e gabuar me nxjerr kushte, ne duhet të merremi vesh me aleatët tonë sot! E pastaj kërkesa për ekstradim vazhdon. Goditja më e madhe për Serbinë, do të ishte një hetim ndërkombëtar.

Haradinaj tregon marrëdhënien me Radojiçiç kur ishte kryeministër, zbulon lajmin më të keq që i dha

Milan Radojiçiç, ish-nënkryetar i Listës Serbe është një ndër personat që cilësohet si përgjegjës për sulmin terrorist të 24 Shtatorit në veri të Kosovës. Pikërisht për të, foli sonte në “Opinion” edhe ish-kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj.

Ai tha se e ka takuar Radojiçiç-in vetëm gjatë mandatit të tij në 2018-ën, për ta informuar për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Sipas Haradinajt, që atëherë Radojiçiç ka ikur nga Kosova.

-Kush është Milan Radoiçiç?

Ramush Haradinaj: Milan Radojiçiç ka qenë nënkryetar i Listës Serbe. Gjatë qeverisjes time e kam takuar, kur kam formuar ushtrinë. Nuk ka qenë i ndjekur nga drejtësia e Kosovës as i sanksionuar nga SHBA. Në momentin e krijimit të ushtrisë janë ndarë rrugët me të.

-Në ç’kuptim?

Ramush Haradinaj: Në 2018-ën kur kam krijuar ushtrinë, i kam ftuar në zyrë dhe ju kam treguar që po e bëjmë ushtrinë e Kosovës me përkrahje të amerikanëve.

-Dhe ju ftuat dhe serbët të ishin pjesë e saj besoj?

Ramush Haradinaj: Ishte partia e vetme në parlamentare, Lista Serbe, e vetmja parti që përfaqësonte në parlament serbët e Kosovës. I kam ftuar për t’i informuar me lajmin jo të mirë për ta, që po krijohet ushtria e Kosovës. Ata kanë kërkuar që në ligjet për ushtrinë të futet një nen që ushtria nuk shkon në veri.

-Si mund të futej ai nen, kush mund ta kushtëzojë ushtrinë e një vendi se ku duhet të shkojë?

Ramush Haradinaj: Ka qenë një marrëveshje më e hershme ndaj NATO-s që të shkonim në veri, edhe tani pa konsultim me NATO-n nuk operojmë as në pjesë të tjera të vendit. Gjatë mandatit tim, rezultoi që u shpall një fletë-arrest për të dhe ai e ka lëshuar Kosovën që në mandatin tim.

-Me çfarë merrej?

Ramush Haradinaj: Ai ka pasur një pjesë të madhe vendimarrëse te serbët e Kosovës, ka qenë biznesmen po se po. E kam takuar në bazë të detyrës. Nga viti 2018 unë se kam takuar kurrë më dhe ai është i ikur nga Kosova.

“Me paaftësinë tonë kemi ndihmuar Vuçiç”, Haradinaj: Marrëdhënia e keqe e Kosovës me Uashingtonin na ka kushtuar

Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, është shprehur gjatë një interviste për emisionin “Opinion” se marrëdhëniet mes Prishtinës dhe Uashingtonit nuk ekzistojnë. Ai tha se kjo i ka kushtuar Kosovës dhe ka trimëruar armiqtë e saj.

Një ndihmë ia kemi dhënë edhe ne Vuçiçit me paaftësinë tonë që interesin nacional me e lidh me Uashingtonin. Siç e dini marrëdhëniet e Prishtinës me Uashingtonin nuk ekzistojnë. Ashtu si u tha, marrëdhëniet Prishtinë-Tiranë, Prishtinë-Uashington s’ka fare marrëdhënie. Nuk kam parë kryeministrin tonë, ministren e Jashtme, Presidenten të shkojnë në vizita zyrtare në Uashington. Nuk po flas për këto të OKB-së dhe ngjarje të tjera që ndodhin. Është një marrëdhënie mjaft e keqe mes Kosovës dhe Uashingtonit. Kjo na ka kushtuar dhe kjo i ka trimëruar armiqtë e Kosovës dhe Rusinë e gjithë të tjerët”, tha Haradinaj.

Po ashtu, duke folur për marrëdhëniet Rama-Kurti, Haradinaj tha se duhet punuar së bashku sepse rreziku është real.

“Nuk e kemi kohën shumë me ia kërkuar fajin njëri tjetrit. Duhet me i kërkuar falje njëri-tjetrit për çdo keqkuptim dhe me ul me punu bashkë sepse rreziku është real. Duhet t’i pushojmë tërë ato argumentet e kohës së zakonshme, t’i pushojmë, t’i flejmë dhe duhet të kthehemi në atë që po ndodh. Situata nuk është aq e thjeshtë”, tha ai.

“Turp”, Haradinaj: Nuk ka ndodhur kurrë të mos pritet kryeministri i Shqipërisë. Rama dhe Kurti të kthjellohen

I ftuar mbrëmjen e kësaj të marte në studion e Opinion, ish-kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj foli edhe për marrëdhënien mes dy kryeministrave, Albin Kurti dhe Edi Rama. Për Haradinajn, është e turpshme që kryeministri i Kosovës nuk e priti homologun e tij shqiptar kur ky i fundit shkoi për vizitë në Prishtinë. Teksa pranoi mosmarrëveshjet me Ramën gjatë kohës kur vetë Haradinaj mbante detyrën e kryeministrit, ai theksoi se “…kurrë nuk ka ndodhur me ardhur kryeministri i Shqipërisë në Kosovë e me ik kryeministri i Kosovës. Ky është një turp nga kryeministrin Kurti”. Po ashtu, ai bëri apel që dy liderët të kthjellohen pas zhvillimeve të fundit në veri.

-Që prej 24 viteve, nuk ka pasur asnjëherë marrëdhënie më të tensionuara midis Shqipërisë dhe Kosovës, institucionalisht. Raportet mes Kurtit dhe Ramës janë shumë të këqija, edhe pse me diplomaci flasin për vëllain e madh dhe vëllain e vogël. Edhe pse Rama i thotë i Bini dhe Bini i ikën Ramës, nuk e takon në Prishtinë. E gjithë situata është tejet dramatike kur e sheh nga këndvështrimi sesi duhet të jenë dy kryeministra të dy vendeve që janë një komb. Çfarë ka ndodhur?

Ramush Haradinaj: Nuk pajtohem me ty Blendi, nuk janë të tensionuara, nuk ka marrëdhënie hiç.

-Po akoma më keq.

Ramush Haradinaj: Po, por s’ka, nuk ekzistojnë fare.

-Çfarë po ndodh? Në momentet e para të tensionit sipas informacioneve të mia, nuk kishte as ngritje telefoni nga qeveria e Kosovës, as për Kryeministrin, as për Presidentin. E njëjta gjë vlen në drejtim të kundërt. Çfarë po ndodh? Po pse, raportet Shqipëri-Kosovës, inatet mes dy personave janë?

Ramush Haradinaj: Gjatë kohës time ka pasur tensione me Kryeministrin Rama, por kurrë nuk ka ndodhur që me ardhur kryeministri në Kosovë e mos me e prit kryeministri apo e anasjellta.

–Ju vetëm sa boksuat me njeri-tjetrin, se edhe mund të ishit rrahur me grushta. Ju dhe Rama ishit po në të njëjtën situatë jo si kjo. Jo mungesë komunikimi, por gati për t’u rrahur.

Ramush Haradinaj: Jo-jo-jo. Kishim komunikim, por dhe kishim mospajtime. Mirëpo asnjëherë nuk e ndërprisnim komunikimin gjatë kohës së punës tonë dhe në çdo situatë jemi takuar. Ka ardhur, kam ardhur, jemi takuar nuk jemi pajtuar. Kemi pasur darka, dreka, takime jo formale.

–Cili ishte thelbi i mosmarrëveshjes tuaj me Ramën?

Ramush Haradinaj: Mendoj që është një sjellje jo e mirë për shembull e kryeministrit Kurti, kur ka ardhur kryeministri i Shqipërisë në Prishtinë dhe ai nuk e ka pritur. Mendoj se është një sjellje jo e mirë…

–Ishte i zënë mesa kujtoj unë…

Ramush Haradinaj: Ju lutem, kjo është turp, për Kosovën mos me e prit, kushdo qoftë kryeministri i Shqipërisë, çkado që vepron ai. Kur vjen kryeministri i shtetit shqiptar… Nuk po pret kryeministrin e shtetit shqiptar, po pret kryeministrin, flamurin, nuk guxon me ik, është e paprecedentë, është turp që e ka bërë. E kisha lutur edhe Kryeministrin Rama, edhe Kurtin, për shkak të këtyre zhvillimeve të fundit, të kthjellohen. Ata duhet me u dëgjuar njëherë në ditë në këtë situatë, edhe duhet të takohen për konsulta, qoftë edhe pa media edhe me shkëmbyer informata qoftë edhe pa media.

Shqipëria është anëtare e NATO-s, ka trupa dhe inteligjencë në Kosovë. Shqipëria ka akses nga ana që diskutohen nëpër forumet e NATO-s. Kryeministri i Kosovës dhe kryeministri i Shqipërisë duhet të shkëmbejnë informatat, duhet të dinë se çfarë mund të ndodhë, t’i kenë qëndrimet e qarta sesi të përballen me situatën që po ndodh.

–Historia e shqiptarëve të Shqipërisë dhe Kosovës nuk është histori e mosmarrëveshjeve të dy personave, është historia e të qenit një komb për 100 vjet.

Ramush Haradinaj: Ne kemi pushuar çdo aktivitetet opozitar rutinë, unë sot fokusimin më të madh e kam te çështja e sigurisë. Sikurse e patë ftesës së presidentes iu përgjigja menjëherë. Sot kemi mbajtur një tryezë si grup parlamentar ku kemi ftuar të gjitha partitë pa përkatësi partiake, siguria është nacionale.

–Ju bëtë përgjegjës Kurtin për mos pritjen e Ramës, por nga ana tjetër edhe kur ju keni qenë kryeministër Rama ka qenë problematik në raportin me ju. A ka përgjegjësi Rama në këtë raport?

Ramush Haradinaj: Unë nuk thashë që nuk kemi pasur thyerjet tona, mospajtimet tona, tensionet tona. Po kurrë nuk ka ndodhur me ardhur kryeministri i Shqipërisë në Kosovë e me ik kryeministri i Kosovës. Ky është një turp nga kryeministri Kurti./tvklan.al

Ulen tarifat Roaming për shqiptarët në BE!