Erion Veliaj dhe Belind Këlliçi në Opinion!

Shpërndaje







01:00 09/05/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Erion Veliaj dhe Belind Këlliçi

Veliaj tregon në “Opinion” momentin më të vështirë të fushatës

Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka treguar mbrëmjen e kësaj të Hëne në “Opinion” në Tv Klan momentin më të vështirë të kësaj fushate elektorale.

Veliaj thotë se vendimarrja për kandidatët ka qenë një sfidë me vete, për t’ju dhënë besimin në këtë garë.

-Zoti Veliaj, cili ka qenë momenti më i vështirë i kësaj fushate?

Erion Veliaj: Momenti më i vështirë i kësaj fushate ka qenë ndoshta momenti i vendimarrjes për kandidatët.

-Ça do të thotë i vendimarrjes për kandidatët?

Erion Veliaj: Sepse ka pasur një proces në të gjithë Shqipërinë ku kemi pasur shumë kandidatë dhe ajo që kam zgjedhur është që t’u jap një shans kandidatëve që dolën nga 2019-a pa një fushatë reale, për t’u provuar për herë të parë dhe…

-Kishit dhe ju një rol në këtë pjesë në raport me Ramën?

Erion Veliaj: I kam propozuar Kryeministrit dhe Kryesisë që ne për çështje të testimit të këtyre kandidatëve, që ju dhamë besim në një garë që për shumë njerëz konsiderohet aforfe, për faktin që opozita u largua. Unë besoj që këta kandidatë duhet të testoheshin në një betejë reale, dhe beteja reale do të ishte tani. Pastaj, pjesa tjetër ekziston një script ose manual i fushatës.

-Kjo është fushata juaj e tretë në nivel lokal.

Erion Veliaj: Në këtë sens përgjegjësia ime ka qenë e dyfishtë. Jetoj vetë në Tiranë dhe unë besoj që tani është në auto-pilot. Mezi po presim të shkojmë në finish.

A janë shpërblyer financiarisht VIP-at që janë angazhuar në fushatë? Si përgjigjet Veliaj

Këtë të hënë në studion e emisionit “Opinion” ishte i ftuar kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili më 14 Maj kandidon për një mandat tjetër. Veliaj iu përgjigj pyetjes në lidhje me mbështetjen e disa personazheve të njohura publikë për të. Veliaj tha se kjo mbështetje dhe videot që janë publikuar kanë ardhur spontanisht.

“Ka ardhur spontanisht. Shumë prej miqve kanë thënë a mund të prodhojmë një minivideo. E filluan disa të parë që e nisën. Pjesa më e madhe e kanë çuar vetë, ose kanë bërë një mbjellje, kanë thënë diçka”, tha Veliaj duke mohuar që këtyre personazheve t’u jetë kërkuar të çojnë video-mesazhet.

Po ashtu kryebashkiaku mohoi që këto personazhe të jenë shpërblyer me financime, mbështetje dhe koncerte. Sipas Veliajt, edhe artistë në mbështetje të opozitës janë mbështetur nga bashkia për projekte të ndryshme artistike.

“Jo aspak. Bashkia e Tiranës i ka mbështetur të gjithë. Nëse do të dish ekzaktësisht më shumë ka mbështetur ata që sot mbështesin opozitën. Pra Eugent Bushpepa dhe Renis Gjoka kanë qenë të mbështetur nga Bashkia e Tiranës, ndoshta dhe më shumë. Fakti që mua nuk më shqetëson është që të gjithë janë mbështetur për çdo projekt. Unë nuk di të kem refuzuar një propozim në Bashkinë e Tiranës për të mos e mbështetur. Fakti që disa njerëz janë mirënjohës, ndërsa disa indiferentë, fakti që disa njerëz thonë ‘hej unë e kam edhe një feeling personal’. Unë me Alban Skënderaj njihem prej 20 vitesh”, tha Veliaj.

Veliaj për Ramën: Është kryeministri më i mirë i 100 viteve të fundit

Kreu i bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka folur këtë të Hënë në “Opinion” në Tv Klan dhe për raportin e tij me Kryeministrin.

Veliaj thotë se nuk ka asnjë plan që të konkurrojë Edi Ramën në të ardhmen, duke theksuar se ai është “kryeministri më i mirë i 100 viteve të fundit” në vend.

-Do të mbaroni një mandat 48 vjeç, ju nuk mund të zgjidheni më kryetar bashkie i Tiranës sepse ligji nuk ju lejon. A do të jeni ju konkurrenti kryesor dhe i parë i Edi Ramës pas mandatit?

Erion Veliaj: S’kam asnjë plan të tillë…

-S’ka njeri pa plan.

Erio Veliaj: Nuk e kam një plan të tillë!

-Kur fle gjumë nuk të trazon ndonjëherë në ëndërr?

Erion Veliaj: Unë fle gjumë aq rehat se shkoj aq i lodhur edhe kur përqafohem me atë të voglin tim, harroj gjithçka. Kështuqë ambicia ime është që të zgjohem me tim bir, ta puth në mëngjes, të shkoj në punë…

-A do e shihni Edi Ramën si konkurrent një moment?

Erion Veliaj: Asnjëherë! Me Edin praktikisht jam rrit, ne kemi një raport jashtëzakonisht special. Mund të them se jemi një dyshe perfekte, kemi një sintoni perfekte.

-Si po e qeveris Shqipërinë Rama sipas jush?

Erion Veliaj: Unë besoj që është kryeministri më i mirë në 100 vitet e fundit, që nga koha e Pavarësisë. Pa asnjë dyshim!

-Që nga Ismail Qemali? Po si?!

Erion Veliaj: Së pari është më i votuari, si në bashki, si në qeveri. Po e krahasoj me kohën kur votohej. Sot është njeriu më i votuar, është një rekord i një njeriu që qartazi shpik veten gjithmonë dhe që qartazi ka lënë një shenjë edhe kur ka drejtuar qytetin edhe shtetin.

-Pra ju thoni që Edi Rama është kryeministri më i mirë i 100 vjetëve në Shqipëri?!

Erion Veliaj: Unë e them këtë meqë më pyete, dhe në 3 të natës po të më zgjosh sepse unë jam i qartë.

Erion Veliaj tregon se kush do jetë projekti kryesor për Tiranën nëse fiton mandatin e 3

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, tregoi këtë të hënë në emisionin “Opinion” se cili është projekti i tij kryesor nëse fiton edhe një mandat tjetër. Veliaj tha se bëhet fjalë për Bulevardin e Ri dhe sipas tij në këtë mënyrë kjo administratë lë trashëgimi “pajën e 100 viteve që vijnë” për Tiranën.

“Ambicia ime është patjetër Bulevardi i Ri. Është dyfishimi i shtyllës kurrizore të Tiranës. Ne kemi 70-80 vjet që i themi Tiranë e Re një zonë që është me pallate silikate dhe nuk mund të thuhet më Tirana e Re. Stadiumi “Selman Stermasi” do të jetë pjesë e një projekti. Rruga “Komuna e Parisit” do të jetë gjithashtu e transformuar, por unë besoj që ajo që quhet ‘legacy’, pra paja që kjo administratë do t’i lërë Tiranës, do të jetë padyshim Bulevardi i Ri me Gjykatën e Lartë, me Polin e Drejtësisë, Prokurorinë e Përgjithshme, Zonën e Artit Modern, Pallatin e ri të Kongreseve, një super shesh të bukur dhe bashkia e re. Them që duke dyfishuar shtyllën kurrizore të Tiranës do të kemi lënë pajën e 100 viteve që vijnë”, tha Veliaj.

Ndërsa politikisht, Veliaj tha se ka sfidë që një ditë pas zgjedhjeve të bashkojë të gjithë kandidatët që të kontribuojnë për Tiranën.

“Politikisht sfida të hënën do të jetë t’i ftoj të pestë kandidatët për të kontribuar për Tiranën dhe për të filluar një traditë të re ku ai që fiton zgjedhjet duhet të lejojë që të punojë. Sfida e parë do të jetë si të frymëzoj një bashkim pavarësisht bindjeve tona që Tiranë të ecë përpara”, u shpreh Veliaj.

Veliaj: Të enjten mbyllim fushatën në Tiranë

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, u shpreh në “Opinion” se Partia Socialiste do ta mbyllë fushatën në Tiranë të enjten. Kjo sipas tij për t‘i lënë mundësi koalicionit “Bashkë Fitojmë” që ta mbyllë fushatën të premten.

Veliaj tha se të gjithë përfaqësuesit e PS kanë pasur porosi për asnjë incident në këtë fushatë dhe sa më shumë tolerancë.

Të premten të dyja palët donim që ta mbyllnim në Tiranë. Folëm me Kryeministrin. Tirana do ta bëjë të enjten që ta mbyllë Saliu të premten. Unë besoj që më i madhi duhet të jetë më tolerant dhe ne do të jemi tolerantë dhe bashkëpunues”, tha Veliaj.

Erion Veliaj tregon defektin më të madh që ka Edi Rama

Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ishte i ftuar këtë të hënë në emisionin “Opinion” ku zhvilloi një intervistë përballë gazetarit Blendi Fevziu.

Veliaj u pyet se cili është defekti më i madh që Edi Rama ka si kryeministër. Sipas Veliajt, defekti i kryeministrit është që në publik është më i prerë, ndërsa privatisht më tolerant.

Blendi Fevziu: Kush është defekti më i madh që Edi Rama ka si kryeministër?

Erion Veliaj: Nëse e do troç, troç, e kam një gjë që e kam thënë. Edi është shumë i rreptë le të themi në publik dhe unë them që disa herë është shumë i butë dhe ka një tolerancë që unë nuk do e lejoja në disa herë.

Blendi Fevziu: Defekti i vetëm i tij është që është tolerant?

Erion Veliaj: Në publik është më i prerë ndërkohë që kush e njeh privatisht e di që Edi është shumë më tolerant. Unë besoj që ca njerëz nuk e meritojnë një tolerancë të pafundme për disa vendime, por kjo është personale. Unë jam më i butë në publik dhe më i rreptë në privat.

Veliaj tregon pse është i majtë: Nga familja ushtarake, vajtja në Amerikë dhe ndikimi i Blair

Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, ka zhvilluar këtë të hënë një intervistë ndryshe në emisionin “Opinion”. Ai është pyetur se çfarë e ka bërë atë të majtë. Veliaj ka treguar se ka ndikuar që nga prindërit e tij ushtarakë, tek shkollimi në Amerikë dhe ndikimi nga Tony Blair.

Blendi Fevziu: Zoti Veliaj, ju jeni i majtë vetë apo e keni pasur për lehtësi angazhimin në PS?

Erion Veliaj: Jo, të dy prindërit kanë qenë të majtë. Vijnë nga familje e majtë.

Blendi Fevziu: Ç’domethënë për ju personalisht të jeni i majtë? E konsideroj trashëgiminë familjare, por ju vetë çfarë ju bën të majtë?

Erion Veliaj: Të dy prindërit e mi kanë qenë ushtarakë. Pra ndjesia ndaj shtetit, ndaj patriotizmit, ndaj vendit ka qenë diçka që më ka mbrujtur që fëmijë. Sigurisht që kur isha në Amerikë kuptova më shumë filozofinë dhe doktrinën e të majtës. Ndoshta njeriu më frymëzues në atë kohë ishte Tony Blair. Tony Blair në atë kohë ishte frymëzuesi i një të majte, e cila ishte adoptuar me realitetin dhe jo e majta marksiste leniniste. Di të të them që Tony Blair arriti të gjente një balancë midis dorës së fshehtë të tregut që zgjidh shumë problematika sepse tregtia e lirë, sipërmarrja i jep drejtim shumë gjërave, ndërkohë rruga e tij e tretë thoshte që dora e fshehtë e tregut nuk zgjidh gjithçka, por dora e dukshme e shtetit, fjala vjen… Nëse do ishte për dorën e fshehtë të tregut tërmeti nuk do ishte zgjidhur, nëse do ishte për dorën e fshehtë të tregut, Tirana do i kishte akoma parkimet me ato arkat që zinin vendet. Nëse dora e fshehtë e tregut, do kishim vetëm tregun agro-ushqimor privat. Në opinionin tim, e majta që propozoi Blair, kjo rruga e mesme, rruga e tretë, e cila patjetër aty ku tregu ofron…

Blendi Fevziu: Ju si i majtë jeni mbështetës i bizneseve të mëdha dhe bizneseve të mëdha në këtë vend?

Erion Veliaj: Unë si i majtë besoj tek rishpërndarja.

Blendi Fevziu: A jeni ju si i parë si shumë afër biznesmenëve të mëdhenj, ndërtuesve të mëdhenj, njerëzve që kanë miliona në këtë vend?

Erion Veliaj: A e inkurajoj unë biznesin? Patjetër, sepse unë besoj që punëdhënësi më i madh, shih statistikat sot në Tiranë, vetëm 1 në 5 veta punon në shtet. Pra unë nuk besoj që shteti duhet të ketë monopolin e punëdhënies. E dyta besoj që biznesi duhet të lulëzojë, por ama ata që fitojnë më shumë duhet të paguajnë më shumë. Dhe që unë të bëj këtë rrugën në Zall Bastar, apo këtë tregun agro-ushqimor apo shkollën në fshatin Dritas, duhet patjetër që ata që ndërtojnë kullat të paguajnë një taksë 10 herë më të lartë?

Blendi Fevziu: A jeni ju në shërbim vetëm të tyre?

Erion Veliaj: Jo, përkundrazi, me ta jam në gjykatë.

Çfarë merite i njeh Berishës në 30 vjet? Veliaj: Bëri reformë të guximshme gjatë viteve 92-96

Në intervistën e fundit para zgjedhjeve të 14 Majit me dy prej kandidatëve kryesor për Bashkinë e Tiranës, Blendi Fevziu kishte rezervuar disa pyetje ndryshe për Erion Veliajn dhe Belind Këlliçin. Të dy i pyeti ndër të tjera edhe për kundërshtar politikë, për të mirat që u njohin atyre. Kryebashkiaku aktual i kryeqytetit, Erion Veliaj nuk nguroi t’i njihte meritat edhe Sali Berishës.

-Në këto 30 vjet, cila është arritja më e madhe e PD?

Erion Veliaj: Unë besoj që vitet 92-96, pra periudha deri para piramidave, ku çdo gjë pastaj mori tatëpjetën, gjithë ajo epokë e Gramoz Pashkos edhe e Aleksandër Meksit, e Genc Rulit që transformuan një Shqipëri jo vetëm totalitariste, por çdo gjë e centralizuar.

-Dhe ajo periudhë është e lidhur me emrin e Sali Berishës…

Erion Veliaj: Po ia jap atë meritë. Po them që PD bëri një tranzicion të dhimbshëm. Nëna ime ishte një grua e vetme, humbi punën për të, pra po ta shikosh personalisht, familja ime u penalizua nga privatizimi dhe nga një shtet i cili me të drejtë nuk mund të mbante 200 mijë oficerë dhe ushtarë. Nuk po e shoh personalisht, po shoh që ai transformim… fatkeqësia është pastaj që të 300 vetët që themeluan PD, janë përzënë nga ajo parti, por ky është problemi i tyre.

-Kjo është gjë tjetër, të pyeta për arritjet e tyre.

Erion Veliaj: Për arritje, unë them deri në vitin 96 përpara se të përfaqësoheshin si politikë zyrtare piramidat dhe të garantoheshin nga presidenti Berisha piramidat si një skemë e sigurt financiare, unë them deri në atë vit u bënë reforma të guximshme. Njerëzit ankohen, unë e kam vetë problem sot, por unë di të them që dikush duhet të merrte një vendim. Dhe unë jam vetë në një pozitë ku duhet të marr vendime që jo gjithmonë i pëlqejnë të gjithëve, por duhet t’i shërbejnë të gjithëve, kështu që disa vendime të vështira, për privatizime dhe kalimin në ekonomi tregu, mund të kenë qenë shumë të vështira, por u morën me guxim.

-Të zhveshur nga shikimi si kundërshtari juaj kryesor tani, si e gjykoni ju Sali Berishën si politikan, i këtyre 33 viteve dhe jo sot?

Erion Veliaj: Ka njerëz që mund të kenë pasur një kontribut, po ti kur sheh një opera nuk thua si e këndoi aktin e parë, ti thua si ishte e gjithë opera. Se nëse ka pasur një akt të parë modest, ose le të themi të mirë, siç ishte 92-96, ke pasur një akt të dytë, u vranë njerëz në bulevard, Gërdeci e gjithçka tjetër, pastaj persona non grata dhe tani ke një akt të tretë, ku 80 e ca vjeç je tek pullë në stadium. Është kjo faza ku më dhimbset më shumë sesa kritikohet. Domethënë kemi arritur në një kohë ku më pyet për një kundërshtar që tani më shumë sesa ta kem urrejtje për gjithë që i ka bërë Shqipërisë dhe sesi e ka transformuar vendin për keq, është kjo faza…

–Ama kontributi i tij është pjesë e ecurisë të Shqipërisë në këto 30 vjet.

Erion Veliaj: Nuk ke nevojë të më bindësh se më pyete për opinionin tim. Dhe opinioni im është një opinion i një keqardhje të dikujt që po ta kishte mbyllur me herët do mbahej mend më mirë, tani do mbahet mend që i flet një stadiumi bosh, i braktisur dhe nga sediljet e stadiumit. Kështu që në këtë sens është vërtetë për mëshirë.

Momenti më i vështirë i fushatës? Këlliçi: Jam përbaltur çdo ditë…

I pyetur për momentin më të vështirë të kësaj fushate elektorale, kandidati i “Bashkë Fitojmë” për bashkinë e Tiranës Belind Këlliçi thotë se ka qenë përbaltja e vazhdueshme e imazhit të tij.

Sonte në “Opinion” në Tv Klan, ai thotë se çdo ditë, punonjës aktualë të bashkisë kanë montuar video e kanë shpërndarë lajme të rreme për të.

-Kush ka qenë momenti më i vështirë i fushatës zoti Këlliçi?

Belind Këlliçi: Në fushatën aktuale?

-Po!

Belind Këlliçi: Jam përbaltur pothuajse në mënyrë të përditshme. Nuk kam dëgjuar asnjëherë akuza ose mohim të premtimeve ose rrëzim të premtimeve të mia me fakte konkrete apo me argumenta logjikë, racionalë. Por, në mënyrë të përditshme jam përbaltur, në mënyrë të padrejtë nga një makineri e tërë e aktivistëve, punonjësve të bashkisë së Tiranë që shpërndajnë video të montuara, fake neës…Më kanë bërë që kam lindur jashtë Shqipërie, më kanë bërë që jam pjesë e komunitetit rom, më kanë bërë që jam pa shkollë.

-Zoti Këlliçi, tek e fundit këto nuk kanë ndonjë vlerë se Obamës i thoshin nuk ke lindur në Amerikë kur kandidoi për President që kishte certefikatën e lindjes. Dhe ja thoshin mediat amerikane…

Belind Këlliçi: Ke një moment kur thua “ore prit njëherë dreqi e mori se ka një limit”. Por, nga ana tjetër tani ja kam marrë dorën, jam i qetë fare.

Këlliçi: Veprimi i parë që do të bëj nëse fitoj zgjedhjet

“Transparencë në Bashkinë e Tiranës, për çfarë ka ndodhur në këto vite”.

Këtë tha se do të bëjë Belind Këlliçi si veprimin e parë nëse fiton mandatin në krye të Bashkisë së Tiranës.

I ftuar në emisionin “Opinion”, Këlliçi u shpreh se nuk ka ndërmend të telefonojë askënd nëse humb zgjedhjet.

Ai theksoi se ka dokumentuar të gjitha shkeljet deri më tani në fushatë, por u shpreh se deri më tani ajo ka qenë në konturet e një fushate të rregullt.

“Nuk kam ndërmend të telefonoj askënd, por nëse do të ketë një proces të rregullt… Deri tani kam dokumentuar të gjitha parregullsitë. Ditën e djeshme kam bërë një denoncim bombastik, dhe më vjen keq që nuk e kemi parë ende në media. Kam shkuar tek fabrika që prodhon asfaltin elektoral në Krrabë, e kam faktuar në flagrancë. Kam marrë Policinë e Shtetit, i kam dhënë informacionet që aty s‘ka leje mjedisi, s’ka leje mjedisore. Asgjë s’ka ndodhur. E kam çuar tek OSBE-ODIHR. Deri tani mund të them që fushata është në konturet e të qenit një fushatë e rregullt”, tha Këlliçi.

Këlliçi për Berishën: I pavdekshëm në sytë e shqiptarëve, jashtëzakonisht i ditur

Kandidati i “Bashkë Fitojmë” për Tiranën Belind Këlliçi ka folur mbrëmjen e sotme në “Opinion” dhe për Sali Berishën.

Defekti më i madh i kryedemokratit, thotë Këlliçi është kokëfortësia e tij kur merr vendime dhe fakti që duhet ta kishte hapur PD-në akoma më shumë këto 2 vitet e fundit.

-Cili është defekti më i madh i Sali Berishës si kryetar i Partisë Demokratike?

Belind Këlliçi: Do duhet ta kishte hapur dhe më shumë Partinë Demokratike, sidomos në këtë periudhë le të themi 2-vjeçare të rithemelimit të Partisë Demokratike. Duhej investuar edhe më shumë për ta hapur PD-në, duhej bërë çmos për këtë punë. Dhe nga ana tjetër ka një gjë ai (qesh) që e pranon dhe vetë, që shpesh herë edhe kur e di për diçka që është gabim, ai vazhdon në atë vendimarrjen e tij dhe nuk heq dorë. Shpesh herë kjo i ka sjellë dhe benefite të jashtëzakonshme, por nga ana tjetër ka momente që për mua ai duhet të jetë më fleksibël.

-Po defekti më i madh i Sali Berishës gjatë 33 viteve si politikan?

Belind Këlliçi: Do thoja që duhet të kishte pasur një qasje shumë herë më të mirë në raport me pronarët. Duhet të ishte zgjidhur kjo çështje ose duhet të kishte bërë maksimumin për 7501-in që në fillim.

Megjithatë, Këlliçi theksoi se Berisha është njeri i pavdekshëm në sytë e shqiptarëve për të gjitha arritjet që u ka garantuar në vitet e qeverisjes së tij.

-Kush është arritja më e madhe e Sali Berishës?

Belind Këlliçi: Janë pa fund! Anëtarësimi i Shqipërisë në NATO, e jashtëzakonshme që ka të bëjë me sigurinë tonë kombëtare, me sigurinë tonë gjeopolitike, ka të bëjë me qasjen e Shqipërisë drejt Perëndimit. Sali Berisha ka hequr vizat në këtë vend, ka bërë një arritje epokale për Shqipërinë dhe sigurisht ka qenë falë tij, dhe investimi në rrugë që ka bërë. “Rruga e Kombit” për mua është një vepër që e bën Sali Berishën të pavdekshëm në sytë e gjithë shqiptarëve.

E teksa e vlerësoi ish-kryeministrin në aspektin personal dhe atë politik, Këlliçi kujtoi një episod të 2015-ës.

-Çfarë i vlerësoni më shumë atij si njeri dhe si politikan?

Belind Këlliçi: Sensin e kulturës që ka, është nje njeri jashtëzakonisht i lexuar, i ditur dhe është një njeri tej mase detajist dhe i kujdesshëm për të të bërë të ndjehesh mirë, komod kur je me të në raport personal. Dhe për të të mos fyer apo cenuar kurrë. Mbaj mend një episod meqë më pyete, kur jam zgjedhur kryetar i “Forumit Rinor të PD-së” , në 2015-ën, kam qenë 28 vjeç dhe kur kam shkuar në një takim me të pasi isha zgjedhur më priti duke mu drejtuar “i nderuar zoti kryetar”. Unë isha kalama në sytë e mi para atij dhe ai ishte aq institucional sa të më thonte kryetar i “Forumit Rinor”.

Këlliçi: PD është kthyer në binarët e normalitetit, pas 14 Majit ribashkohet e plotë

Për Belind Këlliçin, Partia Demokratike është kthyer në binarët e normalitetit. Ai u shpreh në emisionin “Opinion” se pas 14 Majit, selia blu do të ribashkohet e plotë. Sipas tij, baza e PD-së është e bashkuar, por ka vetëm një fraksion në grupin parlamentar.

Belind Këlliçi: Kjo tregonte që nuk ishim në rrugën e duhur, por sigurisht PD është kthyer në binarët e normalitetit.

Blendi Fevziu: Është kthyer?

Belind Këlliçi: Është kthyer plotësisht.

Blendi Fevziu: A ka shanse të ribashkohet?

Belind Këlliçi: Patjetër. Sidomos pas 14 Majit do të ribashkohet e plotë. PD në bazë është e bashkuar mbi 95%. Ka një fraksion, ka një frakturë në grupin parlamentar, por në bazë ta garantoj. Ta garantoj që është e bashkuar në bazë. Kur vjen puna në grupin parlamentar janë qëndrimet personale të disa deputetëve që sot që ne flasim nuk e di se kë kanë elektorat, nuk e di se kë kanë që i mbështet.

Sipas Këlliçit, rezultati në zgjedhjet e 14 Majit do të jetë surprizues.

“Do të shihni një rezultat shumë të mirë të PD në këto zgjedhje”, tha ai.

Këlliçi garon në zgjedhjet e 14 Majit për një mandat në krye të Bashkisë së Tiranës në radhët e koalicionit “Bashkë Fitojmë”.

Çfarë vlerëson Belind Këlliçi te Kryeministri Rama: Është një njeri i bërë vetë

Kandidati i koalicionit opozitar “Bashkë Fitojmë” për bashkinë më të madhe në vend, Belind Këlliçi është pyetur sonte në “Opinion” në Tv Klan se çfarë vlerëson tek kryeministri Edi Rama.

Këlliçi u shpreh se Rama është një “njeri i bërë vetë”, referuar karrierës së tij politike.

-Çfarë vlerësoni ju tek Edi Rama si kryeministër i Shqipërisë? Vlerësoni, jo kontestoni.

Belind Këlliçi: Në sensin e tij të të qenit një marketues i jashtëzakonshëm, një propagandist shumë i fortë. Po të kishte qenë drejtor i një kompanie marketingu, do kishte bërë hatanë.

-Si politikan që nga viti 1998, por ndoshta dhe figurën e tij publike në vitet ’92, ’98?

Belind Këlliçi: Vlerësoj faktin që atë rrugëtim politik që ka bërë ai në ’98-ën, i paangazhuar fare, pra i ardhur nga Parisi kur ka nisur karrierën, që në fakt unë kam qenë vetëm 11 vjeç. Dhe kam 25 vite me Edi Ramën nëpër këmbë, në pushtet. Sot jam 36. Majat që ai ka arritur duhet t’i ketë dhe unë besoj që i ka falë vullnetit të tij dhe punës së tij të palodhshme, mesa kam dëgjuar. Punë tjetër a është makiavelist, a ka përdorur metoda makiaveliste, a ka shitur miqtë e tij gjatë rrugës, kjo është çështje tjetër. Por, sigurisht është njeri i bërë vetë, këtë e vlerësoj për hir të së vërtetës. Nuk ia ka falur njeri fare…

Çfarë vlerëson Belind Këlliçi te Kryeministri Rama: Po të kishte qenë drejtor i një kompanie marketingu do kishte bërë hatanë

Kandidati i koalicionit opozitar “Bashkë Fitojmë” për bashkinë më të madhe në vend, Belind Këlliçi është pyetur sonte në “Opinion” në Tv Klan se çfarë vlerëson tek kryeministri Edi Rama.

Këlliçi u shpreh se Rama është një “njeri i bërë vetë”, referuar karrierës së tij politike.

-Çfarë vlerësoni ju tek Edi Rama si kryeministër i Shqipërisë? Vlerësoni, jo kontestoni.

Belind Këlliçi: Në sensin e tij të të qenit një marketues i jashtëzakonshëm, një propagandist shumë i fortë. Po të kishte qenë drejtor i një kompanie marketingu, do kishte bërë hatanë.

-Si politikan që nga viti 1998, por ndoshta dhe figurën e tij publike në vitet ’92, ’98?

Belind Këlliçi: Vlerësoj faktin që atë rrugëtim politik që ka bërë ai në ’98-ën, i paangazhuar fare, pra i ardhur nga Parisi kur ka nisur karrierën, që në fakt unë kam qenë vetëm 11 vjeç. Dhe kam 25 vite me Edi Ramën nëpër këmbë, në pushtet. Sot jam 36. Majat që ai ka arritur duhet t’i ketë dhe unë besoj që i ka falë vullnetit të tij dhe punës së tij të palodhshme, mesa kam dëgjuar. Punë tjetër a është makiavelist, a ka përdorur metoda makiaveliste, a ka shitur miqtë e tij gjatë rrugës, kjo është çështje tjetër. Por, sigurisht është njeri i bërë vetë, këtë e vlerësoj për hir të së vërtetës. Nuk ia ka falur njeri fare…