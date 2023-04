Opinion – Erion Veliaj për Tiranën!

Shpërndaje







Autori: Blendi Fevziu 23:47 27/04/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të Ftuar: Erion Veliaj, Artan Hoxha, Marsela Karapanço, Mentor Kikia dhe Matilda Mcini

Plani i Këlliçit për nënkalim te sheshi “Skënderbej”? Veliaj: E pamundur, sjell shumë trafik

“Fizikisht të pamundur” e ka quajtur kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj një projekt për një nënkalim te sheshi “Skënderbej”.

Mbrëmjen e kësaj të Enjteje në “Opinion” në Tv Klan, ai shpjegoi se në rast se do krijohej një nënkalim, në qendër të Tiranës nuk do të kishte më bulevard dhe kjo gjë do përqendronte aty gjithë trafikun e qytetit.

Mentor Kikia: Mua do më pëlqente që në vend që të rrija gjysëm ore në trafik, të futesha aty dhe të dilja matanë.

Erion Veliaj: Pra, ti thua trafikun që ne e kemi të devijuar, ta çojmë këtu në mes të sheshit.

Mentor Kikia: Jo, jo në mes, nënkalim aty në cep. Pra në vend që të bëj 1.5 km bëj 300 m rrugë.

Erion Veliaj: Ore unë jam çun inteligjent, e kuptova që në herë të parë, pse ma shpjegon ashtu? Kjo është arsyeja pse ne kërkuam shesh sepse në mes ne e kishim, ju kujtohet Skënderbeu si polic? Ti thua ta çajmë këtu, këtu thua?

Mentor Kikia: E thotë projekti.

Erion Veliaj: Kjo do të thotë ta çajmë edhe këtu, përveçse është fizikisht e pamundur sepse janë 3 kate parking dhe dy kate kontejner, i bie që ne duhet të çajmë të gjithë bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, të gjithë bulevardin “Zogu I”dhe nuk është më bulevard, por bëhet një luginë e madhe, kush ka bërë dy klasë inxhineri, prandaj o miku im duhet gjimnazi. Të shkosh 5 kate nën tokë duhet ta fillosh te Kryeministria pendencën, është fizikisht e pamundur. E dyta, cila është ideja e shesheve dhe piacave, nuk është që ne të ftojmë trafikun në qendër, ideja është që ne të ftojmë trafikun të përdorë unazat dhe të lehtësojë.

Një tunel poshtë sheshit “Skënderbej” me 4 kalime që lidh 2 bulevardet kryesore, ishte propozimi i rivalit politik të Veliajt, Belind Këlliçi. Ky i fundit u shpreh se projekti sjell përfitime ekonomike për qytetarët, pasi ulja e kohës në trafik rrjedhimisht ul edhe shpenzimet për karburant.

Përmbytjet, Veliaj: ‘Flash floods’ ndodhin kudo në botë, sot Tirana ka ku kullon

Kandidati i Partisë Socialiste për zgjedhjet e 14 Majit në Tiranë, Erion Veliaj u shpreh se kryeqyteti sot ka një rrjet kanalizimesh që nuk e ka asnjë qytet tjetër në Shqipëri.

Teksa ishte i ftuar në emisionin “Opinion” ai u pyet për përmbytjet. Kryebashkiaku i Tiranës theksoi se kjo ndodh kudo në botë si pasojë e atyre që quhen “flash floods”.

Por sipas Veliajt, ato përmbytje që ndodhnin sistematikisht vite më parë, nuk ndodhin më për shkak se Tirana ka ku të kullojë.

Artan Hoxha: Mund të më japësh një përgjigje pse përmbytet lehtshëm qyteti?

Erion Veliaj: Sot jetojmë në një situatë, ku ajo që quhet “flash floods” që zgjat për disa minuta me intensitet ndodh kudo në botë, ndodh në Londër, ndodhi dhe në Riad. Kjo ndodh në çdo qytet, edhe në Londër, edhe në New York. Edhe në një kulluesë makaronash, po i hodhe të gjithë ujin do presësh sa të kullojë, por sot nuk ndodh ajo sistematikja që ndodhte tek Bregu i Lumit. Ty Bregu i Lumit të vinte deri tek Selvia, deri tek Siri Kodra. Ti nuk ke më kronika të shtëpive të përmbytura. A ka një kryqëzim? Patjetër se është sifoni. Ti kur mbaron vaskën, heq atë, ajo nuk mbaron e gjitha përnjëherë. Uji i vaskës do marrë kohën e vet ku do kullojë, por të paktën ka ku të kullojë Tirana sot, atëherë nuk kishte ku kullonte. Atëherë sifoni ishte i bllokuar. Ti e ke vënë re që Lana nuk ka dalë në sipërfaqe vitet e fundit. Fakti që dhe ‘non grata’ arriti të prodhonte vetëm një foto të ish-ETC të kohës së Lulit me përmbytje për të ilustruar Tiranën do të thotë që jeni në një situatë dëshpëruese. Në Tiranë ra dhe borë dhe më thanë mua pse nuk ke borëpastruese. Ju kujtohet që ra borë në Tiranë para ca vitesh. Gjëra të tilla ndodhin, por nuk janë pa zgjidhje. Sot Rruga e Elbasanit ka ku kullon. Sot Bregu i Lumit nuk vjen më tek Selvia. Sot Tirana ka një rrjet kanalizimesh që nuk e ka asnjë qytet tjetër. Shihe Shkodrën si bëhet dhe shih si bëhen qytetet e tjera.

Veliaj: Nga qyteti i gjumit dhe zhulit, sot Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë. Për çfarë do mbahem mend

Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj komentoi në emisionin “Opinion” çështjen e lejeve të ndërtimit të dhëna në kryeqytet. Kryebashkiaku Veliaj deklaroi se tek lejet e dhëna përfshihen dhe pallatet për të prekurit nga tërmeti dhe ndërtimet publike për 40 shkollat e reja, apo për tregun agro-ushqimor.

“Do mbahem mend për parkun e Farkës që s’ishte, për dyfishimin e parkut të Tiranës që s’ishte, për parkun Rinia që ishte kthyer në një fjetore gjatë kohës së gjumit ku flinin ata që prisnin autobusin për të shkuar në rrethe, do mbahem mend për 40 shkolla, por 40 shkolla gjithashtu kanë leje ndërtimi. Pra këto janë metra katrorë edhe të shkollave. Ai parku agro ushqimor është gjithashtu 20 mijë metra katrorë. Edhe ai është leje ndërtimi. Në të gjithë këto zhvillime të Tiranës përfshihen të gjithë ndërtimet publike dhe jo publike. Vetëm rindërtimi janë qindra, mijëra metra katrorë, tek 5 Maji dhe në Kombinat. Më mirë të mbahem mend që i futa ata njerëz nëpër shtëpi se të mbahesha mend se i lashë të rrinin rrugëve”, tha ai.

Veliaj u shpreh se ka ikur koha e Tiranës së gjumit dhe zhulit dhe tashmë është qyteti ku kanë ardhur hotelet më të njohura në të gjithë botën.

“Nëse do të dish çfarë ndiej unë për kullat. Unë jam krenar që mora një qytet, qytetin e tyre që s’kishte asnjë hotel me 5 yje. Sot është Mariot, Inter Continental, Hilton, Gran Melia. Qyteti juaj ishte një fjetinë, një konvikt i madh ndërkohë që qyteti sot ka jetë. Qyteti sot është kryeqyteti evropian i Rinisë, si Sportit, eventualisht i Kulturës për të cilën po aplikojmë dhe sot jam duke thënë jam krenar që hotelet me 5 yje, brandet e mëdha kanë ardhur në Tiranë se nuk kishin besim tek ajo Tirana e gjumit dhe e zhulit”, tha Veliaj.

“Kush e blen 6 mijë euro metrin katror?”, përgjigjet Veliaj

Kryebashkiaku i Tiranës ka folur këtë të Enjte në “Opinion” në Tv Klan edhe për çmimin e apartamenteve në kryeqytet.

I pyetur nga Blendi Fevziu se kush është blerësi që përballon 6 mijë euro metrin katror, Veliaj tha se “nuk ka patriotizëm” në këtë gjë pasi bëhet fjalë për biznes.

Nënkryetari i bashkisë Tiranë, Arbjan Mazniku shpjegoi më pas përmes një tabele se çmimi mesatar i metrit katror është 1187 euro.

-A ka Tirana kapacitet për 6 mijë euro metri katror? Kush janë blerës me këto çmime?

Erion Veliaj: E para e punës edhe në New York nuk jetojnë të gjithë në Manhatan, pra qyteti duhet të ofrojë fasha të ndryshme. 6 mijë euro metri katror është ku do të jetë ambasada e re e Izraelit, po pse mo hallin e Izraelit do qaj unë? Ku i gjen Izraeli lekët për të marrë përballë Kishës Ortodokse apo kompania zviceriane…Nuk ka patriotizëm në metrat katrorë.

-Ai është biznes po unë po pyes, a keni bërë ju një studim kush i blen këto?

Erion Veliaj: Ja ta shpjegon Arbi, si arrin të blihen shtëpitë me çmime mesatare.

Arbjan Mazniku: Një apartament 80 metra katrorë, çmimi mesatar për metrin katror 1187 euro.

-Ku çmimi 1187, ku?

Arbjan Mazniku: Ta jap me garanci.

-Ke fut dhe Zallbastarin aty brenda?

Arbjan Mazniku: Çmimi mesatar i apartamenteve në Tiranë është 1187 euro, çmimi është 94 mijë euro dhe të ardhurat mesatare mujore të një njeriu në Tiranë janë 650 euro, të ardhurat vjetore 7800 euro. Një njësi familjare me dy veta, janë 15600 euro dhe me këtë nivel i duhen 18 vjet për ta paguar shtëpinë. Ndërkohë me rrogën e re prej 900 eurosh tani bëhet për 13 vjet.

Mazniku: Shkollat e ndërtuara nga Bashkia Tiranë 100 euro më lirë se ato të bëra nga BE

Sipas nënkryetarit të bashkisë Tiranë Arbjan Mazniku, shkollat e ndërtuara nga Bashkia më e madhe në vend këto 8 vite kushtojnë më pak se sa ato të bëra nga Bashkimi Europian në vendin tonë.

Kështu deklaroi ai mbrëmjen e sotme në “Opinion” në Tv Klan duke bërë me llogaritje krahasimin e vlerës së metrave katrorë nga dy ndërtuesit.

“Këto janë shkollat të cilat ka bërë Bashkia. Shkollat ndërtohen sipas volumit për metra katror nuk maten sipas nxënësve sepse nxënësit ndërrojnë sipas një normative. Normativa është 8 metra katror për nxënës, që do të thotë me kosto metri katror 51 mijë lek, kosto për metër katror 48 mijë lek, kosto për metër katror kopshti Gurë 48, 774, kopshti Pajan 39, Peza e vogël 49, Mangulli 48, mesatarja është 47.98. Pra kjo është kostoja mesatare 450 euro metri katror.

Me gjithë ngrohje, janë me gjithë ngrohje. Tani shkollat janë me ngrohje. Pyesni një ndërtues këdo të doni nëqoftëse ka njeri që mund të ndërtojë një objekt për metër katror më pak se 410-420 euro metri katror, ose nuk ka vënë hekur ose nuk ka vënë beton ose ka vjedhur një gjë se nuk është e mundur. Meqë përmendët BE, këto janë shkollat që ka bërë BE në Shqipëri se ka një procedurë tjetër. Janë në proces, janë tenderuar, janë prokuruar dhe kosto e prokurimit për metër katror mesatrja 59 267, që do të thotë kosto e tyre për metër katror është më e shtrenjtë të paktën 100 euro metri katror më shtrenjtë”, tha Mazniku.

Akuzat e opozitës për drejtorin në bashki, Veliaj: Gënjeshtër e madhe, kallëzim në prokurori për shpifje

“Gënjeshtër e madhe”. Kështu i konsideron kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, akuzat e opozitës për Mariglen Qaton. Ky i fundit u akuzua nga Këlliçi një ditë më parë se pasi ka qenë drejtor i UKT-së dhe IMT-së ka punësuar familjarë në bashki, ndërsa vëllai i tij dhe vjehrri kanë kompani që kanë marrë tendera prej 19 milionë Eurosh nga Bashkia e Tiranës. Veliaj tha se për këtë çështje është bërë kallëzim për shpifje.

Blendi Fevziu: PD ka denoncuar këtë aferë midis jush që është çështje nepotizmi dhe korrupsioni. E tha Këlliçi këtu, por dje e ka bërë dhe publike. Një prej drejtorëve të tuaj të quajtur Mariglen Qato që është drejtor i UKT në dy vite dhe më pas drejtor i IMT-së, ka kunatën, kunatin dhe vëllain të tre që punojnë në bashki. Ndërkohë që vjehrri i tij dhe vëllai i tij kanë kompani që kanë marrë nga Bashkia e Tiranës dhe UKT tendera prej 19 mln Euro ose 25 në total, por OSHEE dhe ARRSH nuk po ua fus ju. Pra një drejtor i bashkisë që ka gjithë farefisin në bashki, po e quajmë çështje nepotike dhe që përfiton 19 milionë euro nga tenderat e bashkisë.

Erion Veliaj: Jam informuar për rastin dhe ka vajtur një akuzë në prokurori për shpifje. Për këto raste. Po të them edhe njëherë, edhe gjysma e Klanit të punojnë burrat dhe gratë në bashki, por unë nuk u mbaj dot pishtarin njerëzve. Nëse një njeri ka filluar që në kohën e Lul Bashës, një tjetër në kohën e Edi Ramës dhe një tjetër me një kontratë të BE-së, unë nuk mbaj këtu pishtarin. Ajo që u kërkoj të gjithëve është të bëjnë atë që bëj unë. Unë i çoj të gjithë në prokurori. Unë kam çuar Saliun për iranianët në prokurori, kam çuar Monikën për shpifje, Gridën, Joridën, Albana Vokshin dhe i kam fituar të gjitha. Dhe për sa kohë të gjitha procedurat kush punon ku, kush është ndarë me kë, kush është vjehrri i kujt, unë pishtar nuk i mbaj njeriu, por për sa kohë njerëzit e bashkisë i çojnë të gjitha shpifjet në prokurori do të pres gjykatën…

Mua nuk më rezulton kështu dhe më rezulton një gënjeshtër shumë e madhe. Dhe pikërisht që nuk është kështu më vjen mirë që ka filluar procedura ligjore dhe unë them do presim. Kjo është e gjitha një shpifje. Kohët kur gjykata bëhej nëpër studio, koha kur verdikti jepej nëpër studio, koha kur prokuroria dhe SPAK punonte nëpër studio ka mbaruar. Për sa kohë unë shkoj në prokurori për të gjitha akuzat, do të thotë që inkurajoj të gjithë të bëjnë të njëjtën gjë. Për sa kohë zotëria e ka çuar në prokurori ftesa për kundërshtarët është pse nuk shkoni në prokurori nëse kjo është e vërtetë? Shkoni e provoni?

Veliaj numëron live në Opinion 40 shkollat e reja të ndërtuara në Tiranë

Kryebashkiaku Erion Veliaj numëroi live në emisionin “Opinion” 40 shkollat e reja të ndërtuara në Tiranë 8 vitet e fundit. Kreu i Bashkisë tha se pavarësisht sherreve dhe bllokimeve nga opozita, kryeqyteti ka shkolla moderne që plotësojnë të gjitha standardet. Ai nënvizoi se dhe shkolla te Astiri do të bëhet pasi u bllokua në gjyqe.

“Kthesa e Kamzës kishte 22 gjyqe, “Sami Frashëri” ka qenë 6 muaj në SPAK. Pra për të bërë këto gjërat që sot duket sikur janë gallatë, edhe rendera, bëhet një punë e jashtëzakonshme. Për të fituar atë gjyq aty me atë pallat, sepse ju kujtoj që është në Astir, ajo është mbrapa fabrikës së Kombinatit të mishit në Yzberisht. Sot i fituam gjyqet. Para se të themi pse nuk u bë shkolla e fundit, që do bëhet edhe do jetë yll, të shikojmë shkollat që janë bërë. Shkolla “Nënë Tereza” që u bë dhe sherri me rektoratin e UBT-së. Pra nuk ka pasur shkollë pa sherr. Shkolla “Betim Muço” ishte nisur për pallat në Kombinat, ndaluam pallatin dhe bëmë shkollën “Betim Muço”. Pyetja është sa shkolla kemi ndërtuar, apo sa institucione kemi themeluar. Ky nuk është themelimi, se edhe shkolla “Kosova” ekzistonte tek Liceu, shkonte turn i dytë, si institucion, pyetja është sa shkolla kemi ndërtuar. Shkolla “Kosova” ekzistonte si ent. Tani, si mund të thoni, kjo ishte shkollë e dhënë për pallat, kanë një përgjegjësi forcat politike që e dhanë për pallat?”, deklaroi Veliaj.

“‘City station’ në Bulevardin e Ri”, Veliaj flet në “Opinion” për terminalin e trenave

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, teksa ishte i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan u shpreh se në kryeqytet do hyhet me autobus nga lindja dhe perëndimi. Ato nuk do të ndalojnë më tek terminalet në Qytet Studenti dhe tek Zogu i Zi.

Veliaj tregoi edhe terminalin e trenave ku do të kryqëzohen sipas tij disa linja. Për Tiranën u shpreh se do të ndërtohet një “city station” tek Bulevardi i Ri. Kjo sipas tij do të jetë shtylla e parë kurrizore e linjës hekurudhore. Veliaj u shpreh se synohet që të ndërtohen 3 stacione për ta risjellë sërish trenin në Tiranë.

Erion Veliaj: Në Tiranë me autobus do hyhet nga lindja dhe nga perëndimi. Do ndalojnë autobusët e rretheve aty. Pra nuk do vijnë më tek Qyteti Studenti dhe tek Zogu i zi.

Blendi Fevziu: Do përdorin furgonë ose taksi…

Erion Veliaj: Ose autobusët e linjës që kalojnë këtu. Këtu kalojnë edhe linjat ekspres që janë me dopio fizarmonikë.

Blendi Fevziu: Aty është dhe stacioni i trenit?

Erion Veliaj: Tani stacioni i trenit është pjesa që ishim me Belindën sot ku këtu praktikisht kemi 5 binarë. Vetëm 1 linjë do vazhdojë.

Blendi Fevziu: Ka stacion treni në autostradë? Se çdo qytet e ka stacionin e trenit në qendër.

Erion Veliaj: Këtu bëhet fjalë për një terminal që kryqëzon disa linja. Ajo që do të ndodhë në qendër të Tiranës do jetë ajo që quhet “city station” tek Bulevardi i Ri.

Blendi Fevziu: Do ketë stacion edhe në Bulevardin e Ri?

Erion Veliaj: Po.

Blendi Fevziu: Do ketë një stacion apo stop?

Erion Veliaj: Do ketë ajo që quhet një ‘city station’ pra njerëzit që po shkojnë në aeroport dhe po vijnë në aeroport. Pra është shtylla e parë kurrizore. Ajo që duam të bëjmë është që të kemi 3 stacione. Një tek ‘Josif Pashko’, një tek ‘Jordan Misja’ dhe pastaj tek fundi i Bulevardit për ta risjellë trenin sërish në Tiranë.

Sa ka ndryshuar Tirana prej 2015-ës? Veliaj: Nisëm me Lanën dhe Bulevardin e Ri, transformim i jashtëzakonshëm

Që nga viti 2015 kur u zgjodh në krye të Bbashkisë së Tiranës e deri më sot, Erion Veliaj thotë se janë bërë transformime të jashtëzakonshme në infrastrukturën e kryeqytetit.

Duke e ilustruar me hartë, mbrëmjen e sotme në “Opinion” në Tv Klan, Veliaj shpjegoi disa ndërhyrje që janë kryer prej vitesh në akse rrugore dhe jo vetëm.

Puna fillimisht thotë ai ka nisur me Bulevardin e Ri dhe lumin e Lanës, duke theksuar se “shtylla kurrizore” e Tiranës është dyfishuar.

Erion Veliaj: Ja që tani ju zunë pemët, imagjino të shikoni punët e tjera. Këto 42 km kanë pësuar një transformim të jashtëzakonshëm, në këtë Tiranë urbane ne nuk i kemi pasur disa infrastruktura madhore. Dua t’ju sqaroj për infrastrukturën makro, ka disa hyrje në Tiranë që kanë pasur nevojë urgjente për investim. Do të shpjegojmë makro dhe do të shohim mikro. Ka disa ndërhyrje që kanë ndodhur, ndërhyrja e parë ka qenë me lumin dhe Bulevardin. Tirana ka pasur një shtyllë kurrizore…Kjo ka qenë Tirana e vjetër, kryqi roman i dizejnimit të qyteteve ka qenë kjo pjesë e Lanës dhe Bulevardi. Sot kemi një Tiranë me mbi 1 milionë banorë, kjo do të thotë se së pari ne këtu kemi nevojë për disa ndërhyrje për të rritur shtyllën kurrizore të Tiranës. Pjesa e Bulevardit të Ri është një kredi e bashkisë së Tiranës me fondin e Abu Dhabit.

Parku T që lidh parkun e Paskuqanit me Bregun e Lumit ka qenë projekt i Edi Ramës në vitin 2011, kam qenë në atë fushatë. Me këtë kredi, për të cilën s’u bë asnjë punë, vajti bashkia e Tiranës firmosi e implementoi dhe sot kemi Bulevardin e Ri dhe gjithë pjesën e lumit të Tiranës.

-Që s’ka mbaruar akoma?

Erion Veliaj: Pjesa e lumit të Tiranës ka mbaruar totalisht. 100%! Pjesa ikonike që është sheshi fundor i Bulevardit të Ri është një tjetër projekt. Po flasim për një lumë që për ata që jetonin te njësia 4, 8 dhe 11 përmbytja vinte deri te Siri Kodra sepse nuk shkarkonte. Ndërkohë ka mbaruar pjesa e Unazës së Madhe dhe ju kujtohet lufta e bashkisë së Tiranës dhe qeverisë te pjesa e Astirit, këtu shikoni se si ka mbaruar zgjatimi i Lanës. Pra, shtylla kurrizore e qytetit është dyfishuar! Një qytet i cili mbaronte te Brylli dhe Pallati me Shigjeta këtu sapo kemi marrë financimin që zgjatimi i Lanës të shkojë deri në Kashar.

-I keni gjetur lekët për atë?

Erion Veliaj: Po flas për Presidentin që refuzonte të miratonte kredinë sepse që të marrësh kredi nga Banka Europiane e Investimeve të duhet plotfuqishmëria. Dhe sot njerëzit që kanë bllokuar sistematikisht Tiranën, te ky Astiri që sot është hapur, te kjo Lana…Sot janë alternativa! Thjesht po e kujtoj. Pasi kanë mbaruar këto akse, sot jemi duke punuar në 7 akse të tjera të Unazës së Madhe.

Veliaj: Nëse nuk bllokohet puna, Unaza e Madhe e Tiranës përfundon në fund të 2024

Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, shprehet se deri në fund të vitit 2024 mund të mbarojnë të tëra lotet ku po punohet dhe në këtë mënyrë kryeqyteti mund të lidhet me një unazë të madhe.

Teksa ishte i ftuar në emisionin “Opinion”, Veliaj tha se kjo mund të arrihet nëse politika nuk i bllokon punimet sipas tij siç ndodhi edhe me Astirin.

Blendi Fevziu: Kur do mbarojë?

Erion Veliaj: Të 7 lotet janë në funksion.

Blendi Fevziu: Kur do lidhet Tirana me Unazë të Madhe?

Erion Veliaj: Besoj deri në fund të vitit tjetër i kemi mbaruar të 7 lotet.

Blendi Fevziu: Deri në fund të 2024?

Erion Veliaj: Kujdes! Duke presupozuar që politika me dy gishtat përpjetë nuk e bllokon si Astirin.

Veliaj tregon hartën në “Opinion”: Kandidatët kundërshtarë nuk e dinë se po garojnë për Tiranën e madhe

Këtë të enjte është i ftuar në emisionin “Opinion”, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili në zgjedhjet e 14 Majit kandidon sërish për një mandat tjetër në krye të punëve të kryeqytetit. Veliaj, nëpërmjet një harte, bëri të ditur se cila është hapësira e Tiranës së madhe pas reformës administrative të vitit 2015. Sipas tij, shumica e kandidatëve kundërshtarë nuk e dinë që po garojnë në këtë territor të madh.

“Sot kemi shumë raste që edhe kur flasim për pemët, edhe kur flasim për ujin në fakt kemi zbuluar edhe nga opozita, i referohen Tiranës së vjetër. Për një pjesë të opozitës ka 8 vite që nuk kanë kuptuar që Tirana në fakt nuk është kjo, por Tirana që nga 2015 me reformën Fino-Çuçi është Tirana kjo me të kuqe. Pra deri në kohën e PD dhe të Lulit është 2015, ndërsa kjo pjesa tjetër është pas reformës administrative.

Dua të ilustroj disa gjëra. Së pari, kjo Tirana këtu është 42 kilometra katrorë. Kjo Tirana e madhe është 1250 kilometra katrorë. Këtë nuk e vë në dyshim që e dinë gazetarët, por ajo që kemi parë nga kjo fushatë dhe kur bëni ftesa për debate, shumica e kandidatëve nuk e dinë që po garojnë për këtë gjënë e madhe, nuk po garojnë për këtë gjënë e vogël”, tha Veliaj.

Sipas kryebashkiakut socialist, 1 milionë pemët e mbjellura janë në të gjithë këtë hapësirë të Tiranës.

“Që do të thotë që kur flasim për 1 milionë pemët janë në të gjithë këtë Tiranën e madhe. Domethënë janë edhe në Vaqarr, janë edhe në Pezë te liqeni i Fjollës”, u shpreh ai.

Teksa u pyet për këtë çështje nga analistët në studio, Veliaj tha se pemët janë mbjellë me procesverbal dhe me fatura.

“Patjetër, kemi një koleksion faturash, kemi të gjitha bankat që janë paguar. Të gjitha kompanitë private. Tani kur po të flas për donatorë, ai donatori nuk ka nevojë të falsifikojë. Kur Ardit Gjebrea mbolli 50 pemë e bëri publikisht, e bëri me faturë dedikuar nënës së vet. Kur miqtë e Uejda el Sayed erdhën dhe e mbollën pemën e kuqe dhe e fotografuan, pra ka disa raste kur njerëzit mbjellin për sebep, ka raste kur dikush fondin që ka për përgjegjshmëri sociale për bankën, kompanisë së sigurimit të ambasadave…”, u shpreh Veliaj.

Përballë Këlliçit? Veliaj: Unë debat me gishta nuk bëj dot, por me njerëz!

Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ishte i ftuar mbrëmjen e sotme në “Opinion” në Tv Klan.

I pyetur për një debat të mundshëm me rivalin e tij politik në këtë garë elektorale Belind Këlliçi, ai u shpreh kundër. Kjo sipas Veliajt sepse Këlliçi po përfaqëson një njeri të shpallur non-grata dhe një forcë politike pa vulë, emër apo fytyrë.

Erion Veliaj: Unë nuk bëj debat me askënd, edhe me ata që në fakt janë drejtuesit e koalicionit Ilir Metën, Sali Berishën. Sali Berisha erdhi dhe sfidoi publikisht bashkinë e Tiranës sepse e synon si një hordhi të marë qytetin gjatë kohës që kishte mitingun e fundit. Në fazën që Saliu ka ikur nga fushata e Tiranës, Ilir Meta ka ikur nga fushata, madje dhe kandidati ka hequr fytyrën, unë debat me gishta nuk bëj dot. Unë do të bëj debat me njerëz!

-Kjo pastaj është justifikim se secili e gjen një justifikim. Pse mos të bëhet debat, në këto zgjedhje unë e kuptoj që s’bëhet, por le të merret një parim xhentellmenësh, kandidatët të vijnë të përballen me njëri-tjetrin.

Erion Veliaj: Nuk kam hezituar asnjë debat, edhe me ata që dalin me zë dhe figurë.

-Është për të defaktorizu kandidatin kjo apo…Unë e quajta frikë në fakt.

Erion Veliaj: Jo s’është fare frikë. Këtu bëhet fjalë për të validuar disa njerëz që në këtë fushatë janë detergjentë dhe makiazh për fytyrën e Sali Berishës dhe Ilir Metës.

-Po ç’rëndësi ka? Sepse ka dhe të tjerë që mendojnë se ju jeni një makiazh për fytyrën e Ramës.

Erion Veliaj: Ne jemi sot në një situatë ku vendi më pro-amerikan ka një pjesë të lidershipit politik të shpallur non-grata që do të thotë çdo bashkëpunim me ata personazhë apo pastrim i figurës së këtyre personazheve që janë në funksion të amnistisë së Sali Berishës.

-Si mund të thuash atë që është zgjedhur me votë, unë nuk e njoh?!

Erion Veliaj: Për sa kohë ne kemi një raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për sa kohë që Sali Berisha është një njeri që ka një vulë dhe një damkë që nuk fëlliq vetëm atë, por të gjithë forcën që ai përfaqëson apo atë aliazh forcash. Sot ne kemi një koalicion pa vulë, pa emër, pa fytyrë. Kanë hequr emrat, kanë hequr fytyrat dhe tani po dalin vetëm me gishta. Të më thuash mua tani që unë duhet të dal të bëj debat me njerëz të tillë…

Kujtojmë se më 20 Prill, kandidati i opozitës për Bashkinë e Tiranës, Belind Këlliçi, po në emisionin Opinion kërkoi që të ftohet për debat me kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Sipas Këlliçit, dy kandidatët duhet të ballafaqonin idetë e tyre në studio/tvklan.al