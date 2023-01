Opinion – Fakte të reja për misterin 500 mijë Euro!

Autori: Blendi Fevziu 00:28 11/01/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Të ftuar: Klodiana Lala, Fabian Zhilla, Enida Bozhegu, Armand Bajrami, Elton Qyno, Ervin Karamuço. Lidhje direkte: Merin Maçi

Fevziu pyet Klodiana Lalën: Të kujt janë 405 mijë Eurot? Gazetarja: Një gjë e di me siguri…

405 mijë Euro që ju gjetën pastrueses Rozeta Dobi në shtëpinë e saj, ende nuk dihet se kujt i përkasin dhe kjo është dilema që mundon hetuesit.

Gazetarja Klodiana Lala, e ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, mendon se pronari i atyre parave nuk do të gjendet ndonjëherë.

E pyetur nga drejtuesi i emisionit, Blendi Fevziu, nëse ka informacion për burimin e këtyre parave dhe për pronarin, gazetarja Lala thotë se fakti që di me siguri është se prerjet e kartmonedhave janë të reja.

Klodiana Lala: Unë mendoj që ato para do mbeten pa zot dhe kjo është një sfidë e Prokurorisë. Mendoj që Prokuroria duhet të kishte vepruar ndryshe. Nuk jam këtu për t’i dhënë mend Prokurorisë, por nuk duhet të ishte deklaruar fare ky operacion, mund të mbahej nën vëzhgim dhe përgjim zonja, mund të mbahej nën përgjim Alda Klosi dhe mund të shkohej deri tek origjina e parave. Sepse do duhet të ishin kontrolluar të gjitha banesat e zyrtarëve në të cilët Rozeta Dobi ka vajtur dhe ka pastruar. Dhe kjo mund të bëhej fare mirë, nën dyshime të arsyeshme për dyshime për pastrim parash, mund të shkohej të ktheheshin përmbys dhe të kapeshin paratë.

Blendi Fevziu: Nga këto burimet që ke ti, të kujt janë këto 405 mijë Eurot?

Klodiana Lala: Me thënë të drejtën një gjë e di me siguri dhe unë s’kam dështuar kurrë në informacione, e mendoj veten gjysmë institucion. Paratë janë prerje të reja, domethënë janë 500 Euroshe, që kanë qëndruar vetëm pak në qarkullim, janë 200 Euroshe. Janë prerje të reja. Që të ngre gishtin e akuzës nuk jam kompetente për ta bërë këtë gjë, por janë para të viteve të fundit

“Vajza e Alda Klosit po qante në trotuar”, dëshmia e administratorit të pallatit për vjedhjen në banesën e ish-zyrtares së lartë

Referuar dëshmisë së vajzës së mitur të ish-zyrtares së lartë në administratë, Alda Klosit, ka qenë ajo e para që ka konstatuar vjedhjen në shtëpinë ku jetonin ku ka parë se dera ishte e hapur, rafti në dhomën e gjumit ishte i hapur dhe të gjitha rrobat ishin të hedhura përtokë. Referuar dëshmisë së vajzës së Alda Klosit, ajo ka telefonuar menjëherë mamanë e saj, ish-zyrtaren Alda Klosin për t’i treguar mbi situatën.

Blendi Fevziu thotë se referuar dëshmive të personave të pyetur të pallatit, vajza e Alda Klosit është parë duke qarë tek trotuari në pritje të mbërritjes të së ëmës.

Në emsionin “Opinion” në Tv Klan është zbardhur dëshmia e administratorit të pallatit ku banonin nënë e bijë, i cili ka treguar se në trotuar ka parë vajzën e Klosit duke qarë dhe disa persona të tjerë. Në atë moment, ai është afruar dhe ka mësuar në lidhje me vjedhjen e banesës së Alda Klosit.

Dëshmia e administratorit të pallatit:

Është pyetur administratori i pallatit, shtetasi A.N i cili sqaron se që nga viti 2002 ishte i punësuar si mirëmbajtes tek pallati që ndodhej në Rrugën e Kosovarëve.

Me datë 15.12.2022 rreth orës 12:30 është larguar për në shtëpinë e tij. Rreth orës 14:00 e ka telefonuar një banor i pallatit dhe i ka thënë se kishte ngelur një fëmijë në ashensor.

Pas kësaj, menjëherë ka shkuar tek pallati dhe ka shikuar një zonjë që banon në katin e parë të pallatit që po qante në trotuar dhe disa persona të tjerë. Është afruar dhe ka mësuar në lidhje me vjedhjen e banesës së shtetases Alda Klosi.

Ai sqaron se gjatë kohës që ka qenë në punë duke filluar rreth orës 06:30 dhe deri në orën 12:30 nuk ka parë ndonjë person të dyshimtë.

Por si e mësoi sanitarja Rozeta Dobi se ishte mësuar mbi vjedhjen që kishte kryer në banesën ku jetonte Alda Klosi me të bijën.

“Opinion” sjell dëshminë e Rozeta Dobit:

Është pyetur shtetësja Rozeta Dobi e cila ka deklaruar se prej reth 5 vjetësh ishte pastruese e banesës së shtetases Alda Klosi dhe bënte pastrimin e banesës çdo javë, në ditën e hënë.

Me datë 15.12.2022 rreth orës 11:00 ka marrë autobuzin e Unazës së Madhe dhe ka zbritur tek X stacion dhe në këmbë ka shkuar tek banesa e Altin Klosit ku ka bërë pastrimin e banesës deri në orën 18:00.

Gjatë kohës që ka qenë duke pastruar rreth orës 12:00 ka dëgjuar se vajza e tyre ka telefonuar Altinin dhe pasi ka mbaruar telefonatën me vajzën, Altini i ka thënë se i kishin vjedhur Aldës shtëpinë.

Ajo ka deklaruar se kishte një kopje të çelësit të banesës ku jetonte shtetësja Alda Klosi, dhe këtë çelës nuk ia kishte dhënë asnjë personi tjetër.

“Pse tërhoqe aq shumë lekë nga llogaria? Bleva makina”, përgjimet e reja të Rozeta e Havier Dobit

Në emisionin “Opinion” në Tv Klan, gazetarja Klodiana Lala sjell detaje të reja nga vjedhja e mistershme e 520 mijë Eurove në shtëpinë e ish-shefes së kabinetit Alda Klosi. Lala thotë se 5 ditë pas ngjarjes, më 20 Dhjetor, Klosi ka dhënë dorëheqjen nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare dhe është larguar në SHBA.

Kur është kthyer në Janar, 2-3 ditë para se të deklarohej ngjarja, ka verifikuar pronësinë e sendeve në polici, ka deklaruar humbjen e 120 mijë Eurove dhe 30 mijë Dollarëve. Ajo është pyetur nga policia për burimin e parave, por jo pse nuk i ka deklaruar. Lala vijon se vjedhja e 120 mijë Dollarëve është pranuar nga Dobi, por jo e të gjitha parave, ndërsa ndan edhe një pjesë të re nga përgjimi ambiental që i nxori zbuluar nënë e bir.

Klodiana Lala: Zonja Klosi ka thënë që “mua më kanë vjedhur 120 mijë Euro, 30 mijë Dollarë dhe bizhuteri”.

Blendi Fevziu: Tani të të bëj pyetjen logjike, kur e ka pyetur policia herën e parë se 120 mijë Euro nuk janë 1000 Lekë. Kur ajo s’u kujtua në fillim, si u kujtua, i erdhi kujtesa me 3 javë vonesë?

Klodiana Lala: Për këtë fakt zonja Klosi është referuar në prokurorinë e Tiranës për veprën penale të pastrimit të parasë. Por çfarë ka ndodhur? Është marrë në pyetje pastruesja, Rozeta Dobi me të birin dhe ajo thotë “po, është e vërtetë, 120 mijë Euro unë i kam marrë te shtëpia e Alda Klosit sepse unë e urreja atë”. Dakord deri këtu.

Blendi Fevziu: Ajo ka thënë i kam marrë të gjitha paratë te shtëpia.

Klodiana Lala: Jo, të lutem, të jemi korrektë. 120 mijë Euro.

Blendi Fevziu: Ajo ka thënë të gjitha.

Klodiana Lala: Të lutem o Fevzi tani se është pyetur ditën e shtunë në drekë. Të shtunën në darkë mes një përgjimi ambiental, nënë e bir kanë biseduar dhe mes të tjerave djali thotë “çfarë ke thënë ti për mu?”, e pyet nënën.

Në këtë moment është kuptuar dhe aty pastaj flitet, meqenëse unë e disponoj të gjithë përgjimin dhe e kam me dokument, nëna e pyet, thotë “pse tërhoqe aq shumë lekë nga llogaria?”. Nuk nënkuptohet, nuk dihet akoma nëse i ka marrë nga një llogari bankare sepse priten përgjigjet apo i ka marrë në atë thesin e madh që kishin në shtëpi. Ai thotë “sa mora unë, 50 mijë mora unë, 50 mijë Euro”. “Po ça bëre?”, “bleva makina” thotë ai. “Po mirë” thotë ajo, “unë do bëj çmos që të dalësh nga këtu”, pra është biseda që vijon mes nënë e bir.

Blendi Fevziu: Dhe ai fuste dorën në thes, merrte lekë, blinte makina.

Klodiana Lala: Vazhdonte jetën e tij.

Gazetari Maçi: 76 mijë Euro ka përfituar Alda Klosi nga 2016-2022, shumë më pak se shuma që pretendohet se u vodh në shtëpinë e saj

“Vëmendja kryesore e hetimeve tashmë është gjetja e personit që e zotëron shumën e majme që deri më tani nuk ka një Zot, bëhet fjalë për rreth 412 mijë Euro që janë sekuestruar në fazën e dytë të operacionit që çoi në pranga nënë e bir”, shprehet gazetari Merin Maçi në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan për grabitjen që çoi në pranga nënë e bir, Rozeta e Havier Dobi.

Ndërkohë ish-zyrtarja e lartë Alda Klosi e cila ra pre e vjedhjes nga pastruesja e saj Rozeta Dobi dhe i biri, Havieri, ndonëse jetonte me qira, rezulton të ketë në pronësi 7 pasuri të paluajtjshme.

Gazetari i Tv Klan, Merin Maçi thotë se referuar të dhënave sa i takon të ardhurave që ajo ka përfituar nga viti 2016 deri në vitin 2022, përafërisht është një shumë rreth 76 mijë Euro, shumë më pak se shuma e cila pretendohet nga Alda Klosi që ishte në shtëpinë e saj, 120 mijë Euro.

Merin Maçi: Ajo në deklarimin e parë pas kryerjes së grabitjes më 15 Dhjetor, ka ngritur si alibi faktin që ka qenë në banesën e ish-bashkëshortit të Alda Klosit, ku është njohur dhe me lajmin e vjedhjes së banesës së ish-zyrtares së lartë.

Ndërkohë që gjatë ditës së sotme është hedhur dritë dhe sa i takon pasurive që zotëron ish-zyrtarja, e cila ra pre e vjedhjes, ku kanë dalë edhe deklarimet e pasurisë që ka bërë gjatë viteve që ka qenë pjesë e administratës shtetërore, qoftë si pjesë e Ministrisë së Financave, por edhe në Ministrinë e Rindërtimit. Duhet thënë se nga një përllogaritje e vogël e pasurive: Bëhet fjalë për 7 pasuri të paluajtshme, konkretisht 5 pasuri në qytetin e Tiranës, prej të cilave 3 apartamente dhe 2 troje, të cilat Alda Klosi rezulton bashkëpronare, si dhe 2 apartamente të dhuruara në qytetin e Lezhës. Nuk bëhet me dije dhe në formularin e vetëdeklarimit se nga kush janë dhuruar. Vihet në sy se është e njëjta datë kur është bërë dhurimi i apartamenteve. Referuar të dhënave sa i takon të ardhurave që ajo ka përfituar nga viti 2016 deri në vitin 2022, përafërisht është një shumë rreth 76 mijë Euro, shumë më pak se shuma e cila pretendohet nga Alda Klosi që ishte në shtëpinë e saj.

Blendi Fevziu: Po ajo pretendon se e ka të xhaxhait… Bozhegu, kur bëhet një dhurim për një person të administratës publike që është subjekt i deklarimit të pasurisë, duhet të thotë dhe nga vjen burimi?

Enida Bozhegu: Patjetër, burimi, origjina në formularin që plotësojnë burimin, pa burimin është e pamundur.

Blendi Fevziu: Lala, e ke formularin e deklarimit të pasurisë së zonjës?

Klodiana Lala: Ajo jep shpjegimet e saj nga i ka ardhur pasuria. Duhet parë fletë pas flete, por në një sy të shpejtë që i kam hedhur, nuk rezulton që ta ketë deklaruar.

Karamuço: Pastruesja Rozeta Dobi ka vjedhur bluzën e djalit tim, e kuptuam kur doli në gjykatë djali i saj

Eksperti i kriminalistikës Ervin Karamuço tregoi se si pastruesja e arrestuar Rozeta Dobi i kishte vjedhur unazën e martesës vitin e kaluar kur e kishin të punësuar në banesë. Ndërsa së fundmi, Karamuço thotë se kuptoi që i kishte vjedhur dhe bluzën e djalit, duke ia dhënë të birit të saj.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Ervin Karamuço u shpreh se këtë e kuptoi kur pa një ditë më parë se djali i pastrueses, Havier Dobi, doli para gjykatës për masë sigurie. Aty, thotë Karamuço, Havier Dobi kishte veshur bluzën e djalit të tij.

Ervin Karamuço: Gjatë kohës që ka dalë djali i saj, aty kemi kuptuar që është vjedhur dhe një bluzë në shtëpinë tonë, që ishte bluza e djalit dhe ma çoi me foto, më tha “o ba kjo është bluza ime tha”. I thashë lere.

Blendi Fevziu: Pra djali i saj kishte veshur bluzën e djalit tënd.

Ervin Karamuço: E kishte veshur aty kur po merrte masën e sigurisë. I thashë lere bluzën se do thotë e ka blerë në dyqan dhe nuk do t’ia dish dot, s’do t’ia dalim dot ta marrim bluzën mbrapsht, mbylle këtë histori i thashë njëherë e mirë. Dhe nuk u morëm më.

Ervin Karamuço flet si u vodh nga Rozeta Dobi: Pastruesja desh “më ndau” nga gruaja

Eksperti i kriminalistikës, Ervin Karamuço është njëri nga personat të cilit i është vjedhur një unazë nga pastruesja Rozeta Dobi vitin e kaluar kur e kishin punësuar 49-vjeçaren si pastruese në banesën e tyre.

Karamuço ka treguar në emisionin Opinion në Tv Klan se si ndodhi historia e vjedhjes së unazës së tij.

Ngjarja daton vitin e kaluar. Karamuço tregon se nuk gjente unazën e martesës ku kishte të shkruar edhe emrin e tij.

Dy ditë më parë, të dielën, e telefonoi policia dhe e njoftoi që në sendet e sekuestruara të Rozeta Dobit ishte gjetur një unazë me identitetin e tij.

Ervin Karamuço: Ditën e dielë kisha dalë me familjen, më mori policia në telefon. Vitin e kaluar kemi pasur prezencën e saj për disa kohë.

Blendi Fevziu: Si e gjete?

Ervin Karamuço: Midis kolegeve diskutohet për nevojat që mund të ketë në pastrim. Unë biles u thirra dy herë për këtë ngjarje për të folur dhe duke ditur që më kishte thirrur policia thashë nuk dua të flas në vet të parë. Do flas për ngjarjen në përgjithësi.

Blendi Fevziu: Ma thuaj njëherë pastaj shko te policia.

Ervin Karamuço: Vitin e kaluar kishim nevojë për një pastruese për shkak të problemeve shëndetësore të bashkëshortes. E morëm.

Blendi Fevziu: Sa kohë qëndroi tek ju?

Ervin Karamuço: Rreth 4-5 muaj. Po vinte 3 herë në muaj. Me një pagesë 2 mijë Lekë për herë. Por ka ardhur në mënyrë të çrregullt sepse kishte shumë punë. Kishte mbi 20 familje që ajo mbante. Më merr policia, më thotë profesor mund të vini pak në komisariat sepse kemi identifikuar nga tabulati që kjo ka folur, se gruaja ime e kishte marrë dhe para një jave i thoshtë do vish, jo jam me dhimbje me koke dhe tani ngjan si ftesë për hajdutin prapë. Ka një shkrim brenda unazës, emri juaj.

Blendi Fevziu: Po kur të ka humbur unaza?

Ervin Karamuço: Unë e kam kërkuar diku në Shtator, për shkak se leva shtëpinë dhe fillojnë lëvizin këto orenditë edhe ku është unaza, filloi dhe një debat në shtëpi ku e ke unazën. 3-4 muaj hë se do dali dhe nuk doli asnjëherë. Po për shkak se nuk u gjendën sende të tjera që kishin humbur…Do ta vija një status pas ca kohësh, e kisha menduar, do thosha pastruesja që desh më ndau nga gruaja. Ndërkohë që komisariati e kishte gjetur në banesën e saj. Vajta bëra një deklarim që po e njoh si send, ky është imi. Kur vajta në komisariat e vura në gisht.

Blendi Fevziu: Vetëm unazën të kishte vjedhur?

Ervin Karamuço: Vetëm unazën. Ajo ka 20 vjet që punon dhe ka hyrë në shumë shtëpira. Madje edhe kur vinte që diskutonte me nënën ca kohë mbaj mend që thoshte në çfarë shtëpirash shkoj unë, pra kishte një nivel shumë më të lartë nga ajo shtëpi modeste që shikonte tek ne. /tvklan.al