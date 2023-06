Opinion – Fenomeni Berluskoni, mes pasurisë, politikës dhe grave!

Autori: Blendi Fevziu 23:50 12/06/2023

Në studio: Keda Kaceli, Arlinda Dudaj, Dritan Shakohoxha. Në lidhje skype: Tritan Shehu

Shakohoxha: Në 2 gjëra, Berlusconi më është dukur një nga njerëzit më të mëdhenj të kësaj bote…

Gazetari Dritan Shakohoxha thotë se në 2 gjëra i është dukur ish-Kryeministri i Italisë, Silvio Berlusconi, një nga njerëzit më të mëdhenj të kësaj bote.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Shakohoxha shprehet se Berlusconi krijoi 3 televizionet më të mëdha dhe shpiku marketingun e vërtetë.

Dritan Shakohoxha: Në 2 gjëra që më është dukur një nga njerëzit më të mëdhenj të kësaj bote, në krijimin e televizionit dhe pasi krijoi 3 TV dhe thirri grupin e tij dhe tha se do t’i konkurrojë dhe shpiku marketingun e vërtetë dhe ka bërë një nga zgjidhjet më gjeniale të marketingut. Firmosi kontrata me kompanitë më të mëdha të Italisë për zhvillimin e biznesit. Brenda atij viti, u dyfishuan buxhetet e reklamave. Ai bëri atë që në Itali nuk ishte bërë ndonjëherë, theu mitin e TV shtetëror dhe krijoi një TV, me të cilin u rritëm të gjithë dhe të cilin e kopjojnë të gjithë.

Shakohoxha thotë se futbolli ishte gjëja më e mrekullueshme që ka bërë Berlusconi teksa shton se ai ishte më i miri i të gjitha kohërave.

Dritan Shakohoxha: Futbolli ishte gjëja më e mrekullueshme që ka bërë Berlusconi. Është presidenti që krijoi një brand. Të gjithë ata që erdhën më pas, donin që të bëheshin si Berlusconi. Ndryshe nga ata që janë sot, Berlusconi, paratë i merrte nga bizneset e tjera për të mbajtur Milanin. Ai Milani gjigant që ka mbajtur Berlusconi për 30 vjet, në total për blerjen e futbollistëve, në total ka harxhuar 900 milionë Euro për blerjet e futbollistëve, ndërkohë skuadra e “Chelsea” ka harxhuar 750 milionë Euro në Janar. Ai ishte vetë president, vetë trajner, vetë drejtues klubi. Berlusconi ishte më i miri i të gjitha kohërave.

“Isha unë, Berisha dhe Basha. Kurse Berlusconi na servirte”, Tritan Shehu flet për darkën me ish-Kryeministrin italian

Ish-ministri i Jashtëm i Shqipërisë Tritan Shehu ka kujtuar marrëdhënien dhe njohjen e tij personale me ish-Kryeministrin italian Silvio Berlusconi, i cili u nda nga jeta të hënën.

Në një lidhje me Skype për emisionin Opinion në Tv Klan, Tritan Shehu ka ndarë me publikun takimin e tij të parë me Berlusconin në vitin ’95.

“Për herë të parë e kam takuar pasi u rrëzua qeveria e tij e parë. Fillim i vitit ‘95. Isha Sekretar i Përgjithshëm i PD dhe filluam të ishim aktivë në politikën e jashtme veçanërisht me Greqinë dhe Italinë. Takimi i parë është bërë diku në një hotel. Unë vajta atje, ata ishin në këshill kombëtar. E lajmëruam që kemi ardhur. Ai me shumë xhentilesë bëri një ndërprerje të këshillit kombëtar. I shpjeguam, folëm dhe i them ky zotëria që është këtu me mua, ishte Tomor Dosti, dhe që është kaq i kulturuar, e dini që ka bërë 45 vjet burg në kampe përqëndrimi. Ai ngeli. Kështu ka ndodhur, ky njeri ka këtë të kaluar. Si është e mundur? Ja shpjegojmë historitë. Ai u emocionua shumë. Dolëm, hajde me ne tha, vajtëm në skenë. Vijnë të gjithë. Shikoni tha, ky njeri ka bërë 45 vjet burg, kjo është tragjedia komuniste. E thoshte me një pasion të tillë. Berlusconi ishte njeri i madh”.

Tritan Shehu kujton edhe një tjetër takim me Berlusconin në vitin 2017, ku ka qenë së bashku me Sali Berishën dhe Lulzim Bashën.

“Berlusconi ishte njëri pluridimensional. Ai ishte shumë i sinqertë, shumë komunikues. E kam takuar dhe shumë herë. Në takim në Romë në 2017. Ishim për dakrë. Ishte Berisha, unë dhe Basha. Nga ana tjetër ishte Valentino Valentini, kreytari i grupit parlamentar të Senatit. Ka qenë një darkë e mrekullueshme. Ai servirte vetë, bënte shaka. I thoshte gjërat e mëdha kaq thjesht. Berlusconi shpëtoi Italinë nga katastrofat e mëdha, shpëtoi Italinë nga një revansh i komunizmit”.

Sipas Tritan Shehut, Berlusconi e vlerësonte Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor.

Dudaj: Berlusconi varfëroi kulturën italiane, e trajtoi femrën si objekt seksi dhe velinë

Botuesja Arlinda Dudaj thotë se ish-Kryeministrin e Italisë, Silvio Berlusconin nuk mund ta marrim si shembullin e burrit të madh.

E ftuar në emisionin “Opinion“ në Tv Klan, Dudaj shprehet se Berlusconi me bëmat e tij, sipas botueses nuk është figura serioze e një burri shteti.

Dudaj shton se Berlusconi e trajtoi femrën si objekt seksi si dhe sipas botueses, e varfëroi kulturën italiane.

Arlinda Dudaj: Berlusconin nuk mund ta marrim si shembullin e atij burrit të madh. Një burrë që sillet ashtu me gratë, që bëjnë “bunga-bunga”, nuk është figura serioze e një burri të shtetit. Ky njeri i shtroi rrugën Donald Trumpit dhe asaj që erdhi mbrapa. Që përfshiu gratë në qeveri, nuk më thotë asgjë. Sepse nga përgjimet doli se me 2-3 prej tyre shkonte në shtrat. Berlusconi ishte njeriu që sipas meje, e varfëroi kulturën italiane dhe solli “Mediasetin” që është televizion bastard, e trajtoi femrën si velinë dhe si objekt seksi. Berlusconi ishte nga ata që nuk ishte dënuar asnjëherë, thjesht kalonte nëpër institucione, ai përdori shtetin dhe të gjitha ligjet i vendosi në dispozicion të tij.

Studiuesja shqiptare që ka njohur Berlusconin: Ishte mik i familjes tonë

Ndarja nga jeta e ish-Kryeministrit italian Silvio Berlusconi ishte kryelajmi i ditës së sotme që bëri xhiron e gjithë botës.

E pikërisht për të diskutuar për jetën e Berlusconit, e ftuar në studion e emisionit Opinion në TV Klan ishte dhe studiuesja Keda Kaceli, e cila tregoi se ish-Kryeministrin italian e ka njohur personalisht.

Madje, Berlusconi ishte dhe mik i familjes së saj.

“E kam njohur në 2007 në një kurs për formimin politik të lartë. Unë e kam njohur në ditën kur ai na dorëzoi ne këto certifikatat që ishin pjesëmarrjKea jonë, ishim 150 studentë nga e gjithë Italia. Dhe jemi njohur në Tempullin e Adrianit, përpara 400 njerëzish. Aty i fola për Shqipërinë tonë, për diktaturën e Shqipërisë, sepse ai njihet si një antikomunist i cili ka luftuar fort kundër ideologjisë komuniste dhe kundër së cilës ka bërë shumë duke dhuruar masivisht në vitet 2000 librin e zi të komunizmit.

Nisur nga kjo unë që sapo kisha përkthyer librin e At Zef Pllumit, u nisa duke i kërkuar ta lexonte. Dëshira ime ishte që ta lexonte dhe të njihej me të vërtetat e Shqipërisë komuniste. E lexoi, pas 7-8 muajsh u ritakuam në Romë. Ai është mik i familjes time. Ka njohur edhe prindërit e mi, kushërinjtë e mi. E shkruajti parathënien, pasi kur më tha që e kishte lexuar librin dhe kur unë i kisha dërguar kapitullin që fliste për Padre Zefin, dhe kapitullin tjetër për Marie Tuçin, dhe kjo e kishte tronditur pa masë. Për atë femra ishte një qenie e brishtë. Ai më tha që këto histori e kishin tronditur pa masë. Nuk njihte krimet e komunizmit shqiptar. Në takimin e dytë kërkova që këto fjalë që po më thua president, të m’i përkthente në një hyrje, dy fjalë me shkrim. Dhe ai më premtoi, m’u desh të prisja 4 vite për ta patur atë parathënie”, u shpreh Keda Kaceli.

