Opinion – Fisnik Qosja, kandidati që ktheu Kavajën!

Autori: Blendi Fevziu 23:28 17/05/2023

Në studio: Fisnik Qosja

Fisnik Qosja: “Rruga e bregdetit” synimi im, lidh Kavajën dhe bregdetin. Do ta bëj brenda 4-vjeçarit

Fisnik Qosja, kandidati fitues i “Bashkë Fitojmë” për Bashkinë e Kavajës tregon se synimi i tij kresor është që të lidhë Kavajën me bregdetin.

Qosja shprehet se projekti i quajtur “Rruga e Bregdetit” është arteria kryesore e qytetit të Kavajës, për të cilin thotë se është rreth 4.5 kilometra dhe kushton rreth 10 milionë Euro.

Fisnik Qosja: Beteja në Kavajë nuk ishte e vështirë. Mes meje dhe kundërshtarin ishte pozitive, por makineria shtetërore kundër opozitës ishte e jashtëzakonshme, por Kavaja di gjithmonë të ngrihet në lartësinë e duhur dhe të dalë kundër makinerive të pushtetit.

Blendi Fevziu: Cilat janë projektet që ju mendoni për zhvillimin më të mirë të qytetit?

Fisnik Qosja: Unë kam pikën më kryesore “Rruga e Bregdetit” që është arterie kryesore e qytetit të Kavajës sepse bën një lidhje midis Kavajës dhe bregdetit sepse ne jemi një qytet jo më shumë se 4 km larg bregdetit, por pa dalje në det. Unë këtë e kam synim brenda 4-vjeçarit tim. Unë ose e bëj këtë, ose nuk kandidoj më. Ne kemi një projekt, është rreth 4,5 kilometra dhe shkon rreth 10 milionë Euro. Ky do të jetë synimi im që ditën e parë që do të futem në Bashkinë e Kavaës. Synimi im është “Rruga e Bregdetit”, arteria e Kavajës sepse fut në zhvillim komplet zonën e Kavajës.

Projektet për qytetin/ Fisnik Qosja: Do bashkëpunoj me Kryeministrin për të mirën e Kavajës

Fisnik Qosja, kryebashkiaku i zgjedhur i Kavajës nga radhët e koalicionit “Bashkë Fitojmë”, thotë se do të bashkëpunojë me Kryeministrin Rama për të realizuar projektet që ka ai për qytetin.

Në një intervistë për emisionin Opinion në Tv Klan, Qosja foli për disa projekte të cilat ai i ka prezantuar edhe në fushatë.

Blendi Fevziu: Do të bashkëpunoni me këdo për të mirën e qytetit tuaj, përfshi dhe Kryeministrin. Si e shihni këtë bashkëpunim?

Fisnik Qosja: E shoh këtë bashkëpunim për të mirën e qytetit, jo bashkëpunim politik por për të mirën e Kavajës që unë të bëj projektet siç i kam synim. Kam goxha projekte, i kam prezantuar dhe në fushatën time. Jemi një qytet i mrekullueshëm me njerëz të mrekullueshëm. Kavaja ka disa elementë. Kavaja sot s’ka stadium. Sot aty kullosin delet, është për turp. E kemi humbur lidhjen me pjesën tradicionale të qytetit. Vjen një turist në Golem por nuk e di se çfarë bëhet në Kavajë. Ne do bëjmë një hartë dixhitale. Unë kam menduar të bëj një muze që do quhet muzeu i 26 Marsit”, tha ndër të tjera Fisnik Qosja.

Fitues i Bashkisë Kavajë, Qosja i “BF”: E kam nisur karrierën duke ngjitur postera në PD

Fisnik Qosja, kandidati fitues i “Bashkë Fitojmë” për Bashkinë e Kavajës tregon se karrierën në Partinë Demokratike e ka nisur duke ngjitur postera të kësaj force politike.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Qosja thotë se kur ka fituar primaret, ka marrë një përgjegjësi mjaft të madhe, atë të votës për të kandiduar për Bashkinë Kavajë.

Blendi Fevziu: Si vendosët që të kandidonit për PD-në?

Fisnik Qosja: Unë jam i rritur në PD. E kam nisur karrierën time duke ngjitur postera në PD. Më pas në vitin 2009, jam zgjedhur kryetar i Forumit Rinor të PD-së për Kavajën. Jam zgjedhur anëtar i Kryesisë në Kavajë. Jam zgjedhur anëtar i Këshillit Kombëtar të PD-së. Kam qenë kandidat për deputet në listat shumëemërore në vitin 2017. Më pas, kulmi ishte kur fitova primaret, një super garë dhe aty dola fitues dhe kjo ishte një spunto që unë të marr një përgjegjësi. Vij nga përgjegjësia e votës. Kam studiuar për drejtësi.

Blendi Fevziu: Cila ishte lidhja më e madhe që ju kishit me qytetin?

Fisnik Qosja: Unë jam autokton në qytet. Vij nga një familje tradicionale kavajase, me prindër punëtorë dhe të thjeshtë, më kanë rritur me frymën e dashurisë për njerëzit./tvklan.al