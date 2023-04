Opinion – Flet 28-vjeçarja e dhunuar, historia ime!

Autori: Blendi Fevziu 00:45 19/04/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Në studio: Spartak Koka, Enida Bozheku, Artan Hoxha, Gëzim Tushi, Suela Koçibelli. Në lidhje direkte:Enea Cenko

Dhunimi i 28-vjeçares nga bashkëjetuesi, Koka: Kam frikë se vajza do të bashkohet sërish me atë, uroj të mos ndodhë

28-vjeçarja, viktimë e dhunës nga bashkëjetuesi i saj Gleart Gusholli ka rrëfyer tmerrin që ka përjetuar gjatë ditëve kur u mor peng në një intervistë për emisionin “Opinion” në Tv Klan.

Në lidhje me këtë rast, gazetari Spartak Koka i ftuar në “Opinion” ka inkurajuar që të gjitha vajzat dhe gratë të denoncojnë tek institucionet ligjzbatuese dhe të kenë besim tek këto organe.

Gjatë fjalës së tij, gazetari Koka është shprehur se ka frikë se 28-vjeçarja mund të bashkohet sërish me bashkëjetuesin e saj, Gushollin, gjë që uron të mos ndodhë.

Nëse ndodh diçka e tillë, gazetari Koka thotë se do të jemi përpara një krimi të paralajmëruar dhe se këtu do të duhet të hyjnë në lojë psikologët për ta bindur vajzën që të mos ketë asnjëlloj kontakti me atë person, i cili e ka torturuar dhe dhunuar.

Spartak Koka: Unë do të doja që inkurajoja nëpërmjet këtij rasti çdo vajzë të dhunuar apo të torturuar që të denoncojë dhe të besojë tek institucionet ligjzbatuese sepse nëpërmjet këtij rasti duhet të inkurajojmë të dhunuarat apo personat të cilët bëhen pre fillimisht e një pengmarrjeje dhe unë e cilësoj fillimisht pengmarrje dhe më pas torturë dhe uroj që të gjejnë tek institucionet ligjzbatuese dhe mbështetjen e nevojshme se vajza kam frikë dhe uroj që të mos ndodhë që do të bashkohet sërish me këtë zotërinë sepse herën e parë është dhunuar në praninë e familjarëve të saj, është ndarë dhe ai ka krijuar një paranojë, njëlloj opsesioni, njëlloj akuze që ai targeton familjen e vajzës për faktin që ka humbur të drejtën për të hyrë në Gjermani dhe kjo është njëlloj shenje hakmarrjeje për çfarë ka ndodhur gjatë kohës kur ata bashkëjetonin në Gjermani. Në rast se vajza do të jetë e dyzuar, është e dashuruar ose jo me Gleartin, do të jemi përpara krimit të paralajmëruar të vrasjes dhe këtu do të hyjnë në lojë psikologët që ta bindin vazjën që të mos ketë më asnjëlloj kontakti me këtë person, i cili në mënyrë të përsëritur e ka torturuar dhe e ka dhunuar.

Dhunimi i 28-vjeçares nga partneri, avokati: 31-vjeçari kishte paranoja nga lëndët narkotike

Avokati i 28-vjeçares së dhunuar nga partneri i saj në Tiranë, thotë se situata u përshkallëzua pasi 31-vjeçari Gleard Gusholli nisi të konsumonte lëndë narkotike dhe të kishte paranoja.

Në një intervistë për emisionin Opinion në Tv Klan, avokati theksoi se ai e akuzonte të dashurën e tij se ajo ose familja e saj i kishte bërë kallëzim në Gjermani e për këtë arsye atij i ishte ndaluar hyrja në shtetin gjerman.

“Duke konsumuar lëndë narkotike, sepse dhe unë jam konsultuar me ekspertë, kanë nisur paranojat e lëndëve narkotike që njihen gjithmonë edhe nga ekspertët e fushës. Duke qenë që duke konsumuar lëndë narkotike, i ka theksuar vajzës përgjatë gjithë kohës, duke qenë që nuk hynte dot në shtetin gjerman ai ka theksuar që ti ose familja juaj mua më ka bërë kallëzim penal në shtetin gjerman dhe si pasojë unë nuk mund të hyj dot në shtetin gjerman”, është shprehur avokati.

Ky i fundit ka theksuar se familjet e dy të rinjve njiheshin familjarisht

E dhunoi dhe e mori peng, por a quan kapitull të mbyllur historinë me Gushollin? E reja: Nuk mund të them sot për nesër se…

28-vjeçarja që u mbajt peng dhe u dhunua nga partneri i saj në Tiranë, ka folur për emisionin “Opinion” në Tv Klan, duke treguar se kush e ka ndihmuar për t’i shpëtuar dhunës dhe pengmarrjes nga bashkëjetuesi i saj, Gleard Gushollin.

“I kërkova kushërirës të më ndihmonte në telefon. Pastaj më çuan tek ambulanca dhe motra e vet ka thënë që nuk e njohim këtë gocë, por e kemi gjetur në rrugë”, tregon 28-vjeçarja.

Duket se dashuria është kthyer në një makth për të renë, por a e quan ajo kapitull të mbyllur historinë me Gleart Gushollin?

“Nuk mund të them sot për nesër se dashuria ime për Gleartin ka mbaruar, por pas asaj dhune do ta kem më të lehtë që ta harroj atë”, thotë 28-vjeçarja.

U mbajt peng nga bashkëjetuesi, 28-vjeçarja: Kam tentuar të vras veten, ai më thoshte ‘do ta marr jetën me dorën time’

28-vjeçarja, viktimë e dhunës nga bashkëjetuesi i saj Gleart Gusholli rrëfen tmerrin që ka përjetuar gjatë ditëve kur u mor peng.

Në një intervistë për emisionin “Opinion” në Tv Klan, e reja thotë se Gusholli përveç dhunës fizike të ushtruar ndaj saj, e kishte kërcënuar edhe se do i publikonte video të saj nudo në internet.

“Javën e parë e kisha lirinë time, javën e dytë pashë tmerrin me sy. Aty më thoshte mua se çfarë ke bërë këta 3 muajt e fundit, me kë je takuar. Nuk më jepte më telefonin as të flisja me familjarët e mi. Nuk dilja më nga shtëpia, as unë dhe as ai. Grilat kanë qenë poshtë. Më dhunonte me çdo gjë, me thikë, me këmbët e tavolinës, më kërcënonte, do të nxjerr video ku ke dalë nudo në internet. M’i kishte bërë ai”, tregon e reja.

28-vjeçarja rrëfen mes dhimbjes se ka dashur që t’i japë fund jetës duke u hedhur nga kati i pestë i pallatit teksa thotë se nuk e ka lënë bashkëjetuesi i saj pasi i thoshte që do të ja merrte ai jetën me dorën e tij.

“Kam tentuar disa herë që të hidhesha nga kati i 5. Kam bërtitur disa herë dhe komshinjtë nuk kanë reaguar. Kam tentuar disa herë që të vras veten. I thoja që do të vras vetëm që ky horror të merrte fund. Ky nuk më linte më thoshte që do të ta marr jetën avash-avash dhe do t’i bëj gjërat me dorën time”, thotë 28-vjeçarja./tvklan.al