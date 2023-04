Opinion – Fushata, nis përballja Rama-Berisha!

Autori: Blendi Fevziu 01:02 18/04/2023

Në studio: Floida Kërpaçi, Anuela Ristani, Blendi Klosi, Ervin Salianji

Ristani për opozitën: Që tek autobusi falas e kanë humbur kontaktin me qytetarët, premtim qesharak

Nënkryetarja e Bashkisë Tiranë, Anuela Ristani shprehet se hapja e fushatës nga PS-ja u bë për të përcjellë mesazhin se kjo parti politike punon pa zhurmë dhe pa sherre.

E ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Ristani thotë se opozita që tek premtimi për transportin publik falas, e ka humbur kontaktin me qytetarët teksa shprehet se problemi që kanë qytetarët nuk është bileta, por shpejtësia e lëvizjes me urbanë.

Anuela Ristani: Ideja që fushata u hap me një gjest aq modest nuk do të thotë se nuk mbledh dot qytetarët. Nuk ishte çështja për të treguar turma sepse njerëzit kanë pasur mjaftueshëm toksina dhe helm në Shqipëri. Pema i bën më mirë të gjithëve. Mesazhi i PS ishte që ne punojmë për të gjithë pa shumë zhurmë dhe sherr. Nuk ka nevojë për t’u zmadhuar. Që tek autobusi falas e kanë humbur kontaktin me qytetarët sepse e para kërkesë që kanë ata që përdorin transportin falas është shpejtësia e autobusit se sa bileta që paguhet sot. Qesharake si premtim dhe nuk ka asnjë bazë as funksionale dhe nëse më jepni një shembull se pse ka funksionuar, unë ju jap dorën. Transporti publik në Shqipëri, problemin e tij të parë e ka tek shpejtësia dhe është korrektesa. Skema e transportit publik falas nuk funksionon në asnjë vend të botës pikë, është absurde.

Kërpaçi: Ne realizojmë transport publik falas, do të fitojmë sepse kemi alternativë

Nënkryetarja e Partisë së Lirisë, Floida Kërpaçi thotë se qytetarët shqiptarë nuk kanë asnjë arsye për të votuar Partinë Socialiste.

E ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Kërpaçi shprehet se kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Tiranën, Belind Këlliçi ka në programin e tij transportin publik falas teksa akuzoi kundërshtarët politikë se nuk kanë asnjë program e madje se nuk kanë bërë asgjë gjatë qeverisjes së tyre.

Floida Kërpaçi: Një qytetar sot ka zero arsye për të votuar Rilindjen. Ne jemi çdo ditë me qytetarët, kurse kundërshtarët tanë nuk pranojnë as të vijnë në debate. Ne do të fitojmë sepse ne kemi alternativë. Pse kështu drejtohet Shqipëria, me tallava dhe tepsi? Do të drejtohet nga programet që ne kemi. Kandidati ynë, Këlliçi është shumë me vizion dhe e ka bërë të qartë programin. Ndryshe nga këta që nuk kanë bërë asgjë. Ne realizojmë transportin publik falas. Këta nuk kanë bërë asgjë. Do të ulim taksat për biznesin. Diferenca jonë me këta është se këta kanë rritur taksat e kanë dëbuar shqiptarët nga vendi. Këta nuk kanë asnjë program. Kryeministri e nisi fushatën me asnjë poster dhe më pas është mbuluar Tirana me fotot e tij.

Salianji: Në 14 Maj do të fitojmë ne, duket në shkatërrimin që Qeveria e Ramës i ka bërë Shqipërisë

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji thotë se në betejën elektorale të 14 Majit, do të fitojë opozita.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Salianji shprehet se ata do të fitojnë dhe këtë e shikon dhe masivitetin e protestave e në pakënaqësinë e qytetarëve ndaj qeverisë së drejtuar nga Rama.

Ervin Salianji: Pamjet flasin vetë, shikojeni si vaki. Këtu do të jemi dhe në javën e tretë të fushatës. Do të detyrohet Rama që të mbledhë administratën. Në 2021-shin pavarësisht se PD la mandatet, nuk kishte asnjë bashki, pati njëmijë marifete dhe diferenca ishte më pak se gjysma e votave të pavlefshme. Po të marrim në total, votat e PS janë pakicë. Rama as nuk i do njerëzit dhe as njerëzit nuk e duan. Do të fitojë opozita edhe në sondazhe ka 70 për qind njerëz që kanë pakënaqësi ndaj opozitës. Ne do të fitojmë, duket në masivitetin e protestave, në të gjithë shkatërrimin që i ka bërë Shqipërisë Qeveria e Ramës. Për çfarë duhet të votohet sot PS? Duhet të votohet kundër qeverisë duke votuar për kandidatët e opozitës në çdo zonë.

14 Maji/ Klosi: Fitorja e PS e qartë, nuk besoj se do të humbasim më shumë se gishtat e dorës bashki

Deputeti i Partisë Socialiste, Blendi Klosi shprehet i bindur se Partia Socialiste do të fitojë shumicën e bashkive të vendit më 14 Maj.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Klosi thotë se bashkitë që ato do të humbasin do të numërohen me gishtat e dorës teksa shton se fitoren e PS-së e bazon tek punët që ata kanë bërë.

Blendi Klosi: Kush fiton, nuk besoj se kjo ka nevojë për përgjigje, ne dalim shumë mirë, fitorja e PS do të jetë e qartë në të gjitha bashkitë e mëdha dhe në shumë bashki të nivelit të dytë. Nuk besoj se do të humbasim më shumë se gishtat e dorës bashkitë, nuk mendoj se kemi garë nga veriu në jug. Më në fund, punët që dimë të bëjmë ne, dinë të flasin vetë, nuk do të konsumojmë kohë televizive, do të flasim me njerëzit. Besimin se do të fitojmë e kemi nga punët që kemi bërë. Asnjë çedim nuk ka në mesazhin dhe në qartësinë tonë për të qenë bashkë me qytetarët. Nuk kemi frikë nga askush dhe aq më pak nga indiividë të politikës. Ajo që kemi shqetësim nuk është kundërshtari, por mënyra se si i kemi shërbyer qytetarëve dhe se a janë të kënaqur apo jo ato me ne./tvklan.al