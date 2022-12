Opinion, gazetari: Në Greqi nuk e dinin që Mitsotakis do vinte në Himarë

21:50 22/12/2022

Gazetari Stavri Marko në studion e emisionit Opinion e konsideroi vizitën e sotme në Himarë të kryeministrit grek, Kyriakos Mitsotakis, historike. Sipas gazetarit, në Greqi nuk ishin në dijeni për këtë vizitë.

Stavri Marko: Sot në Himarë ka pasur vetëm flamuj grek dhe asnjë shqiptar.

Blendi Fevziu: Kjo është vizita e parë e një kryeministri, ose zyrtari të niveleve shumë të larta greke në Himarë. Deri tani kanë vizituar zonën e Dropullit kryesisht, pse ishte kjo vizitë në Himarë?

Stavri Marko: Unë mbaj mend në 2004 kur isha në Athinë në delegacion gazetarësh ndërkombëtarë, kam folur me ish-presidentin Stefanopulos atëherë, që pse nuk vini në Himarë. Më thotë që qeveria shqiptare është akoma me epokën e diktaturës dhe nuk lejon që ne të vizitojmë sepse nuk na njeh si zonë minoritare. Gjatë kësaj kohe, dihet ajo punë që këtej do të ketë një reagim, nëse do të vazhdonin praktikat e zakonshme që gjithmonë kanë ndodhur që në Himarë nuk shkon asnjë dhe ka rënë thuajse fare interesimi grek në atë zonë. Ndërkohë që ndodhi që u krye diçka në Himarë që i kapi pa pandehur të gjithë.

Blendi Fevziu: Që ishte?

Stavri Marko: Ishte një shfaqje e madhe, historike, për të cilën sheshi i Himarës, për herë të parë ata pleq dhe plaka dhe të rinj që janë atje u gëzuan që më në fund erdhi një përfaqësues i shtetit grek, i lartë. Është konsideruar një festë. Unë do të thoja që kam bërë debate me gazetarët grekë për shkakun se mua më erdhi një burim nga SHBA dhe e bëra lajm, që në Greqi nuk e dinin që do vinte Mitsotakis në Himarë. Ne e marrim vesh këtu më thanë kolegët e mi në Greqi, si po ndodh. Unë kam arritur në një konkluzion që ky zhvillim në Shqipëri, i cili është dhe një zhvillim rajonal-ballkanik, ka në epiqendër një menaxhim krizash në të gjithë Ballkanin, nën kuadrin e sistemit të NATO-s, të BE, të SHBA, që kanë marrë iniciativën për të bërë disa ndryshime gjithmonë nën kontekstin e BE. Dyshoj sepse ky organizim është bërë akoma më i gjerë midis vetë qeverive, shqiptare dhe greke, por duhet të jetë më tepër në ndikimin amerikan./tvklan.al