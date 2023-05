Opinion – Gratë sipërmarrëse!

Autori: Blendi Fevziu 00:43 02/05/2023

#Opinion | Emision politik live nga #BlendiFevziu në #TvKlan

Në studio: Mirjana Kuka, Arjeta Puca, Nela Hako, Orgesa Kalemi, Klodi Toptani, Gezime Fejzi, Arberore Riza, Emona Begolli

Fitoi betejën me kancerin/ Toptani rrëfen momentin më të bukur: Jam ulur në tokë e kam thënë “Zot faleminderit”

Administratorja e Kalasë së Tiranës, Klodiana Toptani ka treguar momentin më të vështirë të jetës së saj, përballjen me 2 operacione përpara hapjes së madhe të qendrës në kryeqytet.

E ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Toptani ka rrëfyer kalvarin e vuajtjeve ku mes dhimbjes dhe falenderimit në Zot tregon se si ka përballuar sfidën me kancerin në një moment të rëndësishëm të jetës së saj profesionale.

Blendi Fevziu: Kush ka qenë momenti më i vështirë?

Klodiana Toptani: Më i vështiri kur unë sa po hapja Kalanë e Tiranës diagnostikohem me një sëmundje shumë të rëndë dhe operohem me 2 operacione rresht pa e hapur akoma biznesin, njërin në Gusht dhe tjetrin në Nëntor. Ndërkohë që më 21 Dhjetor ne duhet të bënim patjetër hapjen e madhe. Ndërsa unë sapo kisha dalë nga 2 operacione, njëri ishte shumë i vështirë, ishte rrezik jete, kancer, shumë i rëndë. I dyti ishte tëmthi, siklete edhe gjëra. Domethënë në 2 muaj rresht. Ishte shumë i vështirë sepse unë punoja me 2 operacione, por duhej sepse ishin biznese të reja…Ishte një gjë shumë e rëndë sa nuk di, por si duket dashuria e madhe që kisha për atë projekt, nuk e di domethënë. Doja patjetër që ta hapja, doja ta çoja deri në fund dhe çfarëdo gjëje që të ndodhte, le të ndodhte. Kurse më i bukuri ka qenë momenti kur janë hapur dyert e Kalasë, kemi pasur atë tapetin e kuq. Ka qenë gjëja më e bukur. Jam ulur në tokë dhe kam thënë “Zot faleminderit”.

Si lindi ideja për ndërtimin e “Kalasë së Tiranës”? Administratorja Toptani: Veliaj më ka thënë 2 gjëra…

Klodiana Toptani, administratorja e Kalasë së Tiranës tregon se si ka nisur ideja për ndërtimin e saj në kryeqytet.

Administratorja Toptani tregon për emisionin “Opinion” në Tv Klan se fillimisht ideja e saj ishte që të bënte diçka të ngjashme me Krujën, por shton se kjo nuk ishte e mundur pasi artizanët nuk kanë shumë produkt dhe rrjedhimisht mund të mos e përballonin qiranë.

Klodiana Toptani: Aty ka qenë vetëm dhe, i shkatërruar. Ideja ka ardhur më përpara. Ne kemi startuar qëkur ka qenë në bashki Lulzim Basha, kishim një projekt tjetër, u munduam dhe nuk e finalizuam. I bie derës së kryetarit të sotëm, Erion Veliaj dhe i them që unë kam këtë ide, kam këtë pronë dhe nuk e di se çfarë mund të bëjmë. Veliaj më ka thënë 2 gjëra “që ideja është fantastike që po bën diçka shumë të bukur për Tiranën dhe menaxhimin do ta bësh vetë”. E kishim bërë zgjidhjen ekonomike. Ne kemi goxha prona për t’i lënë kolaterial dhe ne kemi lënë goxha kredi. Ky ishte fat. Ne donin që ta bënim 2-katëshe. E lamë për 1-katëshe sepse nuk mund të vendosnim diçka më të rëndë se aq. Kisha besim 100 për qind që do të ecte. Unë në fillim doja ta bëja si Kruja, por ishte e pamundur se artizantët kanë shumë pak produkt dhe nuk mund të paguajnë qira. Shkova tek plani B. Kemi një hapësirë për galerinë e eventeve që të ketë gjëra që janë lëvizëse. Kemi plane më tej.

“Edhe berber me rrota ke bërë?”, Fevziu habitet nga pamjet: Ky qenka kryevepër

Arjeta Puca, administratorja e kompanisë TIMAK që prodhojnë mjete të ndryshme e po ashtu edhe ato të shërbimeve të emergjencës ka sjellë disa pamje të një “barber shop” me rrota.

Këtë pamje janë transmetuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, të cilat janë përcjellë me mjaft nota humori nga gazetari Blendi Fevziu.

Arjeta Puca: Ne kemi bërë edhe “Barber Shop“ me rrota.

Blendi Fevziu: Edhe berber me rrota ke bërë? Po ku e çon berberin me rrota?

Arjeta Puca: Po.

Blendi Fevziu: Përpara kanë qenë kinematë e lëvizshme, tani edhe berberi.

Blendi Fevziu: Wa shih berberi. (Qesh). Ky qenka kryevepër. Në furgon “Barber Shop Çimi”. E paska knaq. Edhe lëviz Çimi ku të mundet?

Arjeta Puca: Tani kemi produktet “Made In Albania” në Kili, në Kirgistan, në Ukrainë.

“Në Tiranë prodhohen ambulanca”, administratorja e kompanisë: Kemi dërguar edhe në Ukrainë

Arjeta Puca është një grua sipërmarrëse e cila është administratore e kompanisë TIMAK, që prodhojnë automjete të shërbimeve të emergjencës.

E ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Arjeta Puca tregon se shumë ambulanca prodhohen nga kompania TIMAK në Tiranë.

Disa nga këto ambulanca janë dërguar edhe në Ukrainë pas nisjes së luftës.

Blendi Fevziu: Sa vjet ke që e ke nisur?

Arjeta Puca: 6 vjet. Jam kthyer nga Turqia.

Blendi Fevziu: Ke lindur në Turqi?

Arjeta Puca: Jo kam lindur këtu, por në ’91 kemi emigruar familjarisht në Turqi.

Blendi Fevziu: Në çfarë moshe ke ikur në Turqi?

Arjeta Puca: 4 vjeçe.

Blendi Fevziu: Dhe u ktheva nga Turqia për të filluar biznesin këtu?

Arjeta Puca: Po.

Blendi Fevziu: Më thanë që ju bëni ambulanca, makina policie dhe makina zjarrfikëse.

Arjeta Puca: Po. Edhe shumëllojshmëri të tjera. Kemi prodhuar edhe ambulanca për Ukrainën. Doli edhe në Reuters.

Blendi Fevziu: I prodhoni në Shqipëri?

Arjeta Puca: Po, i prodhojmë në Shqipëri, në Tiranë.

Blendi Fevziu: Në Tiranë prodhohen ambulanca?

Arjeta Puca: Po.

