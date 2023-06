Opinion – Green Coast, të gjitha vendet ku dëshiron të jesh!

Autori: Blendi Fevziu 23:07 29/06/2023

Intervistë me: Miri Troka, Ehab Mikhail

“Kapaciteti në Green Coast do të shkojë në 100 njësi tregtare, presim 400 mijë vizitorë sezonin e ardhshëm”

Në paradën e shqiptarëve në New York më 10 Qershor morën pjesë edhe kompani të mëdha shqiptare. Ishte kompania “Green Coast”, e cila së bashku me Vlora Marina, morën pjesë përmes një ekspozitorit të tyre.

Por ֛çfarë jep dhe çfarë ofron “Green Coast”?

“Opinion” ka shkuar në “Green Coast” në një pedonale 2 kilometra të gjatë, e cila është pedonalja e vetme e plazhit e organizuar private me menaxhim 100% privat. Është edhe një prej modeleve të rralla të menaxhimit të tillë.

Miri Troka, Team Lider Balfin Real Estate and Hospitality: Ne kemi bërë një përzgjedhje rigoroze për të sjellë këtu markat më të njohura në mbarë vendin dhe i kemi ftuar bizneset të jenë pjesë e rrjetit tonë të partnerëve. Janë sezonalë, por objektivi ynë është që ata të jenë opertiv gjatë gjithë vitit. Me hapjen e tunelit të Llogarasë, ne presim që sezoni në “Green Coast” të jetë i gjatë 365 ditë.

Blendi Fevziu: Ju do të shtoni edhe kapacitetin e “Green Coastit” apo jo në përmasa më të mëdha që tregon se këto njësi mbase do të jenë të vogla me kalimin e kohës?

Miri Troka, Team Lider Balfin Real Estate and Hospitality: Kapaciteti do të shtohet. Ne jemi duke ndërtuar në qendër të mirfilltë tregtare, të quajtur “Green Coast Gallery by Teg”. Përmirësim jo vetëm të njësive, të cilat nga 23 do të jenë 100 njësi tregtare, nga të cilat 46 restorante dhe dyqane të brendeve ndërkombëtare, 4-fishon kapacitetin e hapësirave.

Blendi Fevziu: Ju thatë se kjo është e vetmja hapësirë komerciale private që menaxhohet privatisht në Shqipëri, a është vetëm për rezidentët apo mund të vijë gjithkush?

Miri Troka, Team Lider Balfin Real Estate and Hospitality: Në këtë lungomare mund të vijë cilido që ka dëshirë të vizitojë bregdetin e jugut dhe ofron kohë cilësore pranë bregdetit. Parkingu ofrohet dhe me zgjerimin e kapacitetit të parkingut, që është i hapur për këdo që viziton “Green Coastin”, jo vetëm për rezidentët. Kapaciteti i projektuar i parkingut të ardhshëm, përbën një nga kapacitetet më të mëdha të resorteve në Mesdhe, referuar studimeve. Do të jetë edhe parking nëntokësor.

Blendi Fevziu: Sa persona vijnë gjatë 1 dite në “Green Coast”?

Miri Troka, Team Lider Balfin Real Estate and Hospitality: Nëse sezonin e kaluar, ne kemi pasur 280 mijë vizitorë, ne projektojmë që në sezonin e ardhshëm dhe me përfundimin e pjesës tjetër të zhvillimit të “Green Coast” të vizitohemi nga 400 mijë vizitorë përgjatë gjithë vitit, ose e thënë ndryshe nga 4 mijë vizitorë në ditë përgjatë gjithë vitit.

Drejtori i resortit Green Coast: Nuk ka ndryshime të mëdha me standardet e brandeve që gjenden në Dubai dhe Egjipt

Drejtori i resortit të Green Coast thotë për emisionin Opinion në Tv Klan se nuk ka ndryshime të mëdha teknike të standardeve të markave që gjenden në këtë resort me ato në Dubai dhe Egjipt.

Sipas tij, sfida më e madhe në Green Coast është pjesa e shërbimit, i cili shprehu bindjen se do të mund ta plotësojnë edhe këtë kriter.

Drejtori i Green Coast theksoi se stafi që punon duhet të jenë njerëz të apasionuar me industrinë.

Blendi Fevziu: Vend perfekt!

Drejtori i resortit Green Coast: Po, kështu është! Faleminderit për intervistën ditën e sotme!

Blendi Fevziu: Është kënaqësia ime, absolutisht! Çfarë mendon për Green Coast-in?

Drejtori i resortit Green Coast: Green Coast-i është një vend i jashtëzakonshëm. Mund të gjesh gjithçka këtu. Lidhur me shërbimet, kemi të gjitha dyqanet dhe të gjitha restorantet. Kemi rreth 8 restorante edhe bare përbri plazhit. Siç mund të shikoni, kemi rreth 2km bregdet.

Blendi Fevziu: Është një prej brigjeve me të gjatë në këtë zonë.

Drejtori i resortit Green Coast: Pikërisht.

Blendi Fevziu: Të gjitha nën një menaxhim, sepse të tjerët janë të ndarë në menaxhime të ndryshme.

Drejtori i resortit Green Coast: Pikërisht. Është një prej brigjeve më të gjatë dhe më të mirë të gjithë Shqipërisë. Siç mund të jeni në dijeni…

Blendi Fevziu: Madje edhe ndër më të mirët në botë…

Drejtori i resortit Green Coast: Po.

Blendi Fevziu: Madje edhe ndër më të mirët në botë, me siguri.

Drejtori i resortit Green Coast: Patjetër. Siç keni parë, se fundmi na është dhënë flamuri blu (Blue flag). Flamuri Blu është një çmim prestigjioz. Për të marrë këtë lloj certifikimi, duhet të përmbushësh disa kritere mjedisore, edukuese dhe sigurie.

Blendi Fevziu: Keni përvojë në menaxhime të tjera jashtë vendit?

Drejtori i resortit Green Coast: Sigurisht. Në fakt kam një përvojë të gjatë në nivelin ndërkombëtar. Kam punuar në Lindjen e Mesme. Fillova në Egjipt. Iu bashkova brandit “Marriot”, i cili është një brand shumë i njohur.

Blendi Fevziu: Është brandi më i madh në botë.

Drejtori i resortit Green Coast: Sigurisht. Punova gjatë me Marriot-in dhe më pas lëviza në Emiratet e Bashkuara Arabe ku iu bashkova grupit “Taj Palace Hotels and Resorts” në Dubai…

Blendi Fevziu: Në Dubai…

Drejtori i resortit Green Coast: Më pas lëviza për procesit e para hapjes së hotelit Accor në Ajman dhe më pas lëviza për të punuar me Hilton-in…

Blendi Fevziu: Keni një përvojë të gjatë në menaxhimin e hoteleve. Cili është ndryshimi midis menaxhimeve aty dhe menaxhimit këtu? Sepse ne nuk është se kemi përvojë në një menaxhim të tillë në turizëm. Ky është ndoshta menaxhimi i parë dhe i vetëm në Shqipëri.

Drejtori i resortit Green Coast: Teknikisht, lejomëni t’iu them se nuk shikoj ndryshime të mëdha midis standardeve të brandeve që gjenden në Dubai dhe Egjipt dhe atyre që gjenden këtu në Green Coast. Janë pak a shumë njësoj. E vetmja gjë ku na duhet të punojmë më shumë, është ekipi. Duhet të punojmë dhe të përmirësojmë aftësitë e buta. Duhet të jemi më angazhues…

Blendi Fevziu: Ky është problemi ynë këtu e shumë kohë… Shërbimet.

Drejtori i resortit Green Coast: Fiks.

Blendi Fevziu: Nuk kemi përvojë në shërbimet. Si mund të përmirësoni shërbimet këtu?

Drejtori i resortit Green Coast: Siç iu thashë, duhet të merremi me ushtrime dhe trajnime. Ajo që është më e rëndësishmja është se kemi nevojë për njerëz të cilët janë të apasionuar për industrinë. Nuk duam njerëz të cilët do ta bëjnë punën vetëm për hir të punës.

Blendi Fevziu: Po.

Drejtori i resortit Green Coast: Sepse kjo e bën gjithë ndryshimin. Nëse ti e do atë që bën, do të bësh një punë të shkëlqyer.

Blendi Fevziu: Mendoj se vitet në vijim, Green Coast-i do të rritet 2 deri në 3 herë. Mendoni se e kemi kapacitetin për këtë lloj menaxhimi, për një menaxhim më të mirë?

Drejtori i resortit Green Coast: Sigurisht. Sigurisht. Kjo është diçka për të cilën kemi nisur punën më herët. Sigurisht që nëse shikoni pas si ka qenë Green Coast-i në 2019 dhe si është tani, do të zbuloni se…

Blendi Fevziu: Është tërësisht ndryshe tani. Po. Është tërësisht ndryshe.

Drejtori i resortit Green Coast: Është ndryshe lidhur me produktin, lidhur me plazhin, lidhur me shërbimin, lidhur me kërkesën që kemi dhe jemi duke punuar për të ndërtuar mbi të. Me patjetër që do të ketë ndryshime të mëdha më vonë.

Blendi Fevziu: Edhe përmirësimi i shërbimeve është problemi më i madh që keni, ose më saktë, problemi më i madh me të cilin po përballeni, sepse nuk e keni.

Drejtori i resortit Green Coast: Është pak sfiduese. Lë të mos e quajmë problem.

Blendi Fevziu: Dhe duhet të ndryshojë cilësia e shërbimeve?

Drejtori i resortit Green Coast: Pikërisht. Në fakt është duke ndryshuar. Nuk do e ndryshojmë ne, por është duke ndryshuar. Është në proces përmirësimi. Kemi nisur punën dhe kam një ekip fantastik për të punuar. Kemi nisur të merremi me këtë punë dhe do të kemi frytet shumë shpejt. Mos u shqetësoni për këtë gjë.

Blendi Fevziu: Faleminderit shumë!

Drejtori i resortit Green Coast: Faleminderit ju, Blendi!

